Посетите потрясающие пляжи с белой глиной, соберете обсидиан, которого в этих местах чрезвычайно много

Вам предстоит пройти Анадырский лиман и огромный залив Онемен, после чего вы будете поражены чистотой и прозрачностью голубой воды притоков р. Анадырь

В водах, окружающих Краснено, обитает нельма, щука, хариус, голец, налим, горбуша, нерка и кета

Посетим один из самых уютных населенных пунктов Чукотки, спокойное, тихое и безмятежное место

Кроме того, озеро Красное – это настоящая, а не пригородная Чукотка. Здесь вполне заурядны встречи с медведями, лосями и другими дикими животными. Поэтому путешественник всегда должен держать наготове фотоаппарат (карабин всегда наготове у нашего проводника). Село Краснено и озеро Красное расположены недалеко от столицы региона, но это уже самая настоящая дикая Чукотка, побывав здесь, вы уже сможете назвать себя тундровиком.

Для спиннингиста озеро Красное станет настоящим «рыболовным раем» и отличным отдыхом. За фотографии трофеев, выловленных здесь, не будет стыдно и спустя десятилетия.

Окрестности озера Красного без всякого преувеличения являются исключительным местом для любителей и профессионалов рыбалки на спиннинг. Природа создала удивительный уголок, где в течение одного-двух дней рыбака ждет богатый улов сразу нескольких видов рыб трофейных размеров. Здесь активно берет блесну хариус до 2,5 кг., щука до 20 кг., нельма до 10 кг., кета до 8 кг., горбуша до 5 кг. Неповторимость этого водоема заключается в том, что места обитания всех перечисленных рыб находятся практически рядом, в 10-15 километрах друг от друга.

Программа тура по дням

1 день Встреча, обзорная экскурсия по г. Анадырь

Вы можете воспользоваться предлагаемой нами ниже программой Путешествия, либо мы можем скомпоновать программу согласно Вашим предпочтениям, в том числе, изменив его длительность и составляющие виды активности. Путешествие на комфортабельном современном авиалайнере «Boeing» по маршруту г. Москва – г. Анадырь (прямой рейс из Внуково, 8 часов). Встреча в аэропорту им. Ю.С. Рытхеу («Анадырь»). Трансфер через Анадырский лиман по маршруту аэропорт – г. Анадырь (на автомобиле и на барже) Размещение в отеле или в гостинице (не включено в стоимость). Регистрация путешественников в органах МЧС и ЕДДС (ваша безопасность – наша первоочередная задача) Пешая обзорная экскурсия по городу с гидом, фотографирование у памятных и исторических мест города. Посещение сопки Верблюжка, с которой открывается прекрасный вид на город. Ужин и отдых.

2 день Г. Анадырь – с. Краснено

Завтрак в гостинице (не включено в стоимость). Путешествие г. Анадырь – с. Краснено на катере/катерах (катер морского типа YamahaCR-27, не менее 6 пассажирских мест или аналог) (летом); трэколе, глиссере или судне на воздушной подушке (весной). При желании путешественников и наличии благоприятной погоды, можно продолжить путешествие непосредственно к месту рыбалки – в окрестности озера Красного, где будет организована ночевка в домике рыбаков. Размещение в благоустроенных домах местных жителей (туалет – в доме, баня – вне дома). Ужин и отдых.

3 день Рыбалка на оз. Красное

Завтрак. Путешествие через озеро Красное к месту рыбалки. Рыбная ловля: щука, горбуша, хариус, сиг, и др. Обед у тундрового костра, приготовление ухи и жареной / запеченной на костре рыбы. Транспорт – катер морского типа и/или моторные лодки Ночевка в домике в окрестностях озера Красного. Ужин и отдых.

4 день Рыбалка на оз. Красное

Завтрак. Рыбная ловля: щука, горбуша, хариус, сиг, и др. Приготовление ухи и жареной / запеченной на костре рыбы. Транспорт – катер морского типа и/или моторные лодки. Ночевка в домике в окрестностях озера Красного. Ужин и отдых.

5 день Рыбалка, возвращение в с. Краснено

Завтрак. Рыбная ловля: щука, горбуша, хариус, сиг, и др. (до обеда, в зависимости от прогноза погоды). Сборы, возвращение в с. Краснено. Транспорт – катер морского типа и/или моторные лодки Баня. Ужин и отдых.

6 день С. Краснено – г. Анадырь

Завтрак. Путешествие с. Краснено – г. Анадырь на катере/катерах (лето) (катер морского типа YamahaCR-27, 6 пассажирских мест или аналог); трэколе, глиссере или судне на воздушной подушке (зима-весна) Прибытие в город Анадырь, заселение в гостиницу. Ознакомление с продукцией производителей Чукотского автономного округа (АО «Чукотский лосось» – рыба и морепродукты Берингова моря и рек Чукотки, ООО Пищевой комплекс «Полярный» – оригинальные и вкусные изделия из оленины). Посещение Художественной галереи, косторезной мастерской Чукотского многопрофильного колледжа (неповторимые изделия из кости моржа, кита, рогов лося, оленя), мастерской декоративно-прикладного искусства Чукотского многопрофильного колледжа (самобытные изделия из кожи и меха), магазина «Сувенирная лавка», покупка сувениров (на автомобиле). Ужин в гостинице (не включено в стоимость). Отдых.

7 день Резервный день

В случае неиспользования резервного дня выполняется следующая программа: Завтрак в гостинице (не включено в стоимость). Свободное время. Прогулка по городу. Рекомендуем посетить Музейный Центр «Наследие Чукотки». В экспозиционных залах, созданных по последним технологиям, вы сможете увидеть уникальные экспонаты и убедиться, что любой предмет быта коренного населения – будь то нарта или вельбот, керкер или гарпун – доведен народным опытом до совершенства. Для желающих (доп. опция) возможна комбинированная (авто и пешая) экскурсия за город на Мыс Дионисия, посещение водопада. Это место примечательно удивительным контрастом, который создала природа Чукотки: типичная Анадырская тундра резко переходит в высокий (15-20м.) берег с красивой лагуной – любимым местом отдыха ластоногих и небольшим естественным водопадом на мысе Дионисия.

Длительность экскурсии – 6 часов, в том числе пешая часть маршрута – 4 часа. Ужин в гостинице (не включено в стоимость). Отдых и подготовка к вылету в Москву.

8 день Трансфер в аэропорт и вылет в Москву