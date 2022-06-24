Краснено - место уникальной рыбалки

Экскурсионный тур «Краснено - место уникальной рыбалки» на 8 дней

Краснено - место уникальной рыбалки
Краснено - место уникальной рыбалки
Краснено - место уникальной рыбалки
Краснено - место уникальной рыбалки
Краснено - место уникальной рыбалки
Краснено - место уникальной рыбалки
Краснено - место уникальной рыбалки
Краснено - место уникальной рыбалки
Краснено - место уникальной рыбалки
Краснено - место уникальной рыбалки
Краснено - место уникальной рыбалки
Краснено - место уникальной рыбалки
Краснено - место уникальной рыбалки
Краснено - место уникальной рыбалки
Краснено - место уникальной рыбалки
Краснено - место уникальной рыбалки
Краснено - место уникальной рыбалки
Краснено - место уникальной рыбалки
Краснено - место уникальной рыбалки
Краснено - место уникальной рыбалки
Ближайшие даты:
25
июл
01
авг
15
авг
01
сен
15
сен
01
окт

Что вас ожидает 🤩

Село Краснено
Село Краснено
Посетим один из самых уютных населенных пунктов Чукотки, спокойное, тихое и безмятежное место
Рыбалка на Чукотке
Рыбалка на Чукотке
В водах, окружающих Краснено, обитает нельма, щука, хариус, голец, налим, горбуша, нерка и кета
Река Анадырь
Река Анадырь
Вам предстоит пройти Анадырский лиман и огромный залив Онемен, после чего вы будете поражены чистотой и прозрачностью голубой воды притоков р. Анадырь
Озеро Красное
Озеро Красное
Посетите потрясающие пляжи с белой глиной, соберете обсидиан, которого в этих местах чрезвычайно много

Описание

Окрестности озера Красного без всякого преувеличения являются исключительным местом для любителей и профессионалов рыбалки на спиннинг. Природа создала удивительный уголок, где в течение одного-двух дней рыбака ждет богатый улов сразу нескольких видов рыб трофейных размеров. Здесь активно берет блесну хариус до 2,5 кг., щука до 20 кг., нельма до 10 кг., кета до 8 кг., горбуша до 5 кг. Неповторимость этого водоема заключается в том, что места обитания всех перечисленных рыб находятся практически рядом, в 10-15 километрах друг от друга.

Для спиннингиста озеро Красное станет настоящим «рыболовным раем» и отличным отдыхом. За фотографии трофеев, выловленных здесь, не будет стыдно и спустя десятилетия.

Кроме того, озеро Красное – это настоящая, а не пригородная Чукотка. Здесь вполне заурядны встречи с медведями, лосями и другими дикими животными. Поэтому путешественник всегда должен держать наготове фотоаппарат (карабин всегда наготове у нашего проводника). Село Краснено и озеро Красное расположены недалеко от столицы региона, но это уже самая настоящая дикая Чукотка, побывав здесь, вы уже сможете назвать себя тундровиком.

Любые даты под запрос в сезон:

вторая половина марта – середина мая;
• конец июля – начало октября.

• вторая половина марта – середина мая;
• конец июля – начало октября.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, обзорная экскурсия по г. Анадырь

Вы можете воспользоваться предлагаемой нами ниже программой Путешествия, либо мы можем скомпоновать программу согласно Вашим предпочтениям, в том числе, изменив его длительность и составляющие виды активности.

Путешествие на комфортабельном современном авиалайнере «Boeing» по маршруту г. Москва – г. Анадырь (прямой рейс из Внуково, 8 часов). 

Встреча в аэропорту им. Ю.С. Рытхеу («Анадырь»).

Трансфер через Анадырский лиман по маршруту аэропорт – г. Анадырь (на автомобиле и на барже)

Размещение в отеле или в гостинице (не включено в стоимость).

Регистрация путешественников в органах МЧС и ЕДДС (ваша безопасность – наша первоочередная задача)

Пешая обзорная экскурсия по городу с гидом, фотографирование у памятных и исторических мест города. Посещение сопки Верблюжка, с которой открывается прекрасный вид на город.

Ужин и отдых.

2 день
Г. Анадырь – с. Краснено

Завтрак в гостинице (не включено в стоимость).

Путешествие г. Анадырь – с. Краснено на катере/катерах (катер морского типа YamahaCR-27, не менее 6 пассажирских мест или аналог) (летом); трэколе, глиссере или судне на воздушной подушке (весной).

При желании путешественников и наличии благоприятной погоды, можно продолжить путешествие непосредственно к месту рыбалки – в окрестности озера Красного, где будет организована ночевка в домике рыбаков.

Размещение в благоустроенных домах местных жителей (туалет – в доме, баня – вне дома).

Ужин и отдых.

3 день
Рыбалка на оз. Красное

Завтрак.

Путешествие через озеро Красное к месту рыбалки. 

Рыбная ловля: щука, горбуша, хариус, сиг, и др. Обед у тундрового костра, приготовление ухи и жареной / запеченной на костре рыбы. Транспорт – катер морского типа и/или моторные лодки

Ночевка в домике в окрестностях озера Красного.

Ужин и отдых.

4 день
Рыбалка на оз. Красное

Завтрак.

Рыбная ловля: щука, горбуша, хариус, сиг, и др. Приготовление ухи и жареной / запеченной на костре рыбы. 

Транспорт – катер морского типа и/или моторные лодки.

Ночевка в домике в окрестностях озера Красного.

Ужин и отдых.

5 день
Рыбалка, возвращение в с. Краснено

Завтрак.

Рыбная ловля: щука, горбуша, хариус, сиг, и др. (до обеда, в зависимости от прогноза погоды). 

Сборы, возвращение в с. Краснено. 

Транспорт – катер морского типа и/или моторные лодки

Баня.

Ужин и отдых.

6 день
С. Краснено – г. Анадырь

Завтрак.

Путешествие с. Краснено – г. Анадырь на катере/катерах (лето) (катер морского типа YamahaCR-27, 6 пассажирских мест или аналог); трэколе, глиссере или судне на воздушной подушке (зима-весна)

Прибытие в город Анадырь, заселение в гостиницу.

Ознакомление с продукцией производителей Чукотского автономного округа (АО «Чукотский лосось» – рыба и морепродукты Берингова моря и рек Чукотки, ООО Пищевой комплекс «Полярный» – оригинальные и вкусные изделия из оленины). 

Посещение Художественной галереи, косторезной мастерской Чукотского многопрофильного колледжа (неповторимые изделия из кости моржа, кита, рогов лося, оленя), мастерской декоративно-прикладного искусства Чукотского многопрофильного колледжа (самобытные изделия из кожи и меха), магазина «Сувенирная лавка», покупка сувениров (на автомобиле).

Ужин в гостинице (не включено в стоимость).

Отдых.

7 день
Резервный день

В случае неиспользования резервного дня выполняется следующая программа:

Завтрак в гостинице (не включено в стоимость).

Свободное время. 

Прогулка по городу.

Рекомендуем посетить Музейный Центр «Наследие Чукотки».

В экспозиционных залах, созданных по последним технологиям, вы сможете увидеть уникальные экспонаты и убедиться, что любой предмет быта коренного населения – будь то нарта или вельбот, керкер или гарпун – доведен народным опытом до совершенства.

Для желающих (доп. опция) возможна комбинированная (авто и пешая) экскурсия за город на Мыс Дионисия, посещение водопада. 

Это место примечательно удивительным контрастом, который создала природа Чукотки: типичная Анадырская тундра резко переходит в высокий (15-20м.) берег с красивой лагуной – любимым местом отдыха ластоногих и небольшим естественным водопадом на мысе Дионисия.
Длительность экскурсии – 6 часов, в том числе пешая часть маршрута – 4 часа.

Ужин в гостинице (не включено в стоимость).

Отдых и подготовка к вылету в Москву.

8 день
Трансфер в аэропорт и вылет в Москву

Завтрак в гостинице (не включено в стоимость). 

Сбор вещей, выезд из гостиницы.

Трансфер г. Анадырь – аэропорт имени Ю.С. Рытхеу (Анадырь) на автомобиле и на барже (июнь – октябрь); на автомобиле (февраль – апрель); на автомобиле, глиссере или судне на воздушной подушке (май – июнь, ноябрь – январь).

По пути в аэропорт (доп. опция) возможна экскурсия на заброшенную подземную ядерную базу «Гудым».

Подземный город, где хранились ядерные боеголовки и откуда был бы нанесен ответный удар по вероятному противнику в случае большой войны. 

Интереснейшая локация с километровыми, вырубленными в подземной скальной породе туннелями, хранилищами, размером с приличные спортзалы, противоатомными бункерными дверями и даже подземной узкоколейкой, этот объект был рассчитан на многолетнее стационарное функционирование в условиях тотальной ядерной войны. 

Масштаб подземной секретной базы поражает: три контура доступа, аккумуляторные и казарменные помещения под землей, доты и укрепления снаружи, этот объект представляет особый интерес.

Вылет в Москву.

* В программу могут быть внесены коррективы, вызванные природными, погодными, техногенными или иными факторами, находящимися вне нашего разумного контроля. При внесении таких корректив вам будет предложена равноценная альтернатива.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Анадырь (не входит в стоимость) 3 ночи, в благоустроенных домах местных жителей (туалет – в доме, баня – вне дома) и в домике в окрестностях озера Красного 4 ночи.

Стоимость тура в зависимости от количества человек в группе:

Человек в группеПолная стоимостьСтоимость со скидкой*
4 человека200 000 руб./чел.149 000 руб./чел.
3 человека250 000 руб./чел.190000 руб./чел.
2 человека300 000 руб./чел.230 000 руб./чел.
один участник600 000 руб./чел.440 000 руб./чел.

* Скидка действует при внесении аванса не менее, чем за 3 месяца до вылета из Москвы.

Обращаем ваше внимание на то, что в с. Краснено и его окрестностях проживание организовано по принципу самообслуживания (в том числе самостоятельного приготовления гостями еды), с наличием всех необходимых продуктов и инвентаря для их приготовления (self catering).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание
  • Указанное в программе турапроживание в благоустроенных домах местных жителей и в домике в окрестностях озера Красноготрансферы по программеэкскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Перелет Москва – Анадырь – Москвапроживание в гостинице г. Анадырь (стоимость: от 2000 до 20000 руб.)питание в г. Анадырьпосещение заброшенной ядерной базы Гудымэкскурсия на мыс Дионисия (близ г. Анадырь)алкогольстраховка
Место начала и завершения?
Россия, Чукотский автономный округ, Анадырь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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