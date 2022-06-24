Встреча, обзорная экскурсия по г. Анадырь

Вы можете воспользоваться предлагаемой нами ниже программой Путешествия, либо мы можем скомпоновать программу согласно Вашим предпочтениям, в том числе, изменив его длительность и составляющие виды активности.

Путешествие на комфортабельном современном авиалайнере «Boeing» по маршруту г. Москва – г. Анадырь (прямой рейс из Внуково, 8 часов).

Встреча в аэропорту им. Ю.С. Рытхеу («Анадырь»).

Трансфер через Анадырский лиман по маршруту аэропорт – г. Анадырь (на автомобиле и на барже)

Размещение в отеле или в гостинице (не включено в стоимость).

Регистрация путешественников в органах МЧС и ЕДДС (ваша безопасность – наша первоочередная задача)

Пешая обзорная экскурсия по городу с гидом, фотографирование у памятных и исторических мест города. Посещение сопки, с которой открывается прекрасный вид на город.

Ужин и отдых.