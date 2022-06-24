Майниц - жемчужина Чукотки

Авиамаршрут на утопающее в зелени и красивейших сопках озеро Майниц. Майниц - это чукотский филиал рая

Авиамаршрут на утопающее в зелени и красивейших сопках озеро Майниц. Майниц – это чукотский филиал рая.

Здесь и феерическая рыбалка на эндемические породы рыбы (обитающие только здесь и больше нигде в мире), и фантастическая охота, и девственная, нетронутая роскошная природа. Медведи, лоси, олени и другие животные, поразительное разнообразие не только фауны, но и флоры. Здесь не бывает праздношатающихся, это волшебные места, куда попадают единицы избранных. Час нашим самолетом из Анадыря и вы на месте. Любые даты под запрос в сезон: август – сентябрь.
Майниц - жемчужина Чукотки
Майниц - жемчужина Чукотки
Майниц - жемчужина Чукотки
Майниц - жемчужина Чукотки
Майниц - жемчужина Чукотки
Майниц - жемчужина Чукотки
Майниц - жемчужина Чукотки
Майниц - жемчужина Чукотки
Майниц - жемчужина Чукотки
Майниц - жемчужина Чукотки
Майниц - жемчужина Чукотки
Майниц - жемчужина Чукотки
Ближайшие даты:
01
авг
15
авг
25
авг
01
сен
15
сен
25
сен

Что вас ожидает 🤩

Озеро Майниц
Озеро Майниц
Посетим самое красивое горное озеро Чукотки, которое «не затоптано» отдыхающими
Рыбалка на Чукотке
Рыбалка на Чукотке
Порыбачим в одном из лучших мест для рыбалки в России с удивительным разнообразием рыбы
Флора озера Майниц
Флора озера Майниц
Окружающие водоем склоны гор покрыты кедровыми и ольховыми лесами океанического типа, зарослями золотистого рододендрона, из ягод здесь растут шикша, голубика, брусника и встречается морошка

Программа тура по дням

1 день
Встреча, обзорная экскурсия по г. Анадырь

Вы можете воспользоваться предлагаемой нами ниже программой Путешествия, либо мы можем скомпоновать программу согласно Вашим предпочтениям, в том числе, изменив его длительность и составляющие виды активности.

Путешествие на комфортабельном современном авиалайнере «Boeing» по маршруту г. Москва – г. Анадырь (прямой рейс из Внуково, 8 часов). 

Встреча в аэропорту им. Ю.С. Рытхеу («Анадырь»).

Трансфер через Анадырский лиман по маршруту аэропорт – г. Анадырь (на автомобиле и на барже)

Размещение в отеле или в гостинице (не включено в стоимость).

Регистрация путешественников в органах МЧС и ЕДДС (ваша безопасность – наша первоочередная задача)

Пешая обзорная экскурсия по городу с гидом, фотографирование у памятных и исторических мест города. Посещение сопки, с которой открывается прекрасный вид на город.

Ужин и отдых.

Встреча, обзорная экскурсия по г. АнадырьВстреча, обзорная экскурсия по г. АнадырьВстреча, обзорная экскурсия по г. Анадырь
2 день
Оз. Майниц, рыбалка

Завтрак в гостинице (не включено в стоимость).

Авиаперелет по маршруту г. Анадырь – оз. Майниц с удивительными видами гор Корякского нагорья (50-70 мин.).

Размещение в домиках в туристическом лагере на оз. Майниц.

Выход на озеро, рыбалка на озерного гольца, хариуса, нерку, налима.

Возвращение в домики в туристическом лагере на оз. Майниц.

По желанию – авиаперелет по маршруту оз. Майниц – г. Анадырь (50-70 мин.). Размещение в отеле или в гостинице (не включено в стоимость).

Ужин и отдых.

Оз. Майниц, рыбалкаОз. Майниц, рыбалкаОз. Майниц, рыбалка
3 день
Рыбалка, возвращение в г. Анадырь

Завтрак.

Выход на озеро, рыбалка на озерного гольца, хариуса, нерку, налима. По желанию сбор сезонных ягод: шикша, голубика, брусника.

Возвращение в лагерь.

Обед.

Вечером – авиаперелет по маршруту оз. Майниц – г. Анадырь (50-70 мин.).

Размещение в отеле или в гостинице (не включено в стоимость).

Ужин и отдых.

Рыбалка, возвращение в г. АнадырьРыбалка, возвращение в г. АнадырьРыбалка, возвращение в г. Анадырь
4 день
Трансфер и вылет в Москву

Завтрак в гостинице (не включено в стоимость).

Сбор вещей, выезд из гостиницы.

Трансфер г. Анадырь – аэропорт имени Ю.С. Рытхеу (Анадырь) на автомобиле и на барже (июнь-октябрь); на автомобиле (февраль-апрель); на автомобиле, глиссере или судне на воздушной подушке (май-июнь, ноябрь-январь). 

По пути в аэропорт (доп. опция): возможна экскурсия на секретную заброшенную ядерную подземную базу «Гудым»

Огромный подземный город, где хранились ядерные ракеты и откуда был бы нанесен ответный удар по вероятному противнику в случае большой войны. 

Интереснейшая локация с километровыми, вырубленными в подземной скальной породе туннелями, хранилищами, размером с приличные спортзалы, противоатомными бункерными дверями и даже подземной узкоколейкой, этот объект был рассчитан на многолетнее стационарное функционирование в условиях тотальной ядерной войны. 

Масштаб подземной секретной базы поражает: три контура доступа, аккумуляторные и казарменные помещения под землей, доты и укрепления снаружи, этот объект представляет особый интерес.

Стоимость экскурсии в день отъезда составляет 30 000 руб. (июль–октябрь)

Вылет в Москву.

* В программу могут быть внесены коррективы, вызванные природными, погодными, техногенными или иными факторами, находящимися вне нашего разумного контроля. При внесении таких корректив вам будет предложена равноценная альтернатива.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Анадырь (не входит в стоимость) 2 ночи, в домиках в туристическом лагере на оз. Майниц 1 ночь.

Стоимость тура в зависимости от количества человек в группе:

Человек в группеПолная стоимостьСтоимость со скидкой*
3 человека200 000 руб./чел.120 000 руб./чел.
2 человека250000 руб./чел.150 000 руб./чел.
один участник500 000 руб./чел.285 000 руб./чел.

* Скидка действует при внесении аванса не менее, чем за 3 месяца до вылета из Москвы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание
  • Указанное в программе турапроживание в домиках в туристическом лагере на оз. Майництрансферы по программеэкскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Перелет Москва – Анадырь – Москвапроживание в гостинице г. Анадырь (стоимость: от 2000 до 20000 руб.)питание в заведениях общественного питания г. Анадырьпосещение фитнес-центра в Анадырепосещение заброшенной ядерной базы Гудымэкскурсия на мыс Дионисия (близ г. Анадырь)алкогольстраховка
Место начала и завершения?
Россия, Чукотский автономный округ, Анадырь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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