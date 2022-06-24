Вы можете воспользоваться предлагаемой нами ниже программой Путешествия, либо мы можем скомпоновать программу согласно Вашим предпочтениям, в том числе, изменив его длительность и составляющие виды активности.
Путешествие на комфортабельном современном авиалайнере «Boeing» по маршруту г. Москва – г. Анадырь (прямой рейс из Внуково, 8 часов).
Встреча в аэропорту им. Ю.С. Рытхеу («Анадырь»).
Трансфер через Анадырский лиман по маршруту аэропорт – г. Анадырь (на автомобиле и на барже)
Размещение в отеле или в гостинице (не включено в стоимость).
Регистрация путешественников в органах МЧС и ЕДДС (ваша безопасность – наша первоочередная задача)
Пешая обзорная экскурсия по городу с гидом, фотографирование у памятных и исторических мест города. Посещение сопки, с которой открывается прекрасный вид на город.
Ужин и отдых.
Завтрак в гостинице (не включено в стоимость).
Авиаперелет по маршруту г. Анадырь – оз. Майниц с удивительными видами гор Корякского нагорья (50-70 мин.).
Размещение в домиках в туристическом лагере на оз. Майниц.
Выход на озеро, рыбалка на озерного гольца, хариуса, нерку, налима.
Возвращение в домики в туристическом лагере на оз. Майниц.
По желанию – авиаперелет по маршруту оз. Майниц – г. Анадырь (50-70 мин.). Размещение в отеле или в гостинице (не включено в стоимость).
Ужин и отдых.
Завтрак.
Выход на озеро, рыбалка на озерного гольца, хариуса, нерку, налима. По желанию сбор сезонных ягод: шикша, голубика, брусника.
Возвращение в лагерь.
Обед.
Вечером – авиаперелет по маршруту оз. Майниц – г. Анадырь (50-70 мин.).
Размещение в отеле или в гостинице (не включено в стоимость).
Ужин и отдых.
Завтрак в гостинице (не включено в стоимость).
Сбор вещей, выезд из гостиницы.
Трансфер г. Анадырь – аэропорт имени Ю.С. Рытхеу (Анадырь) на автомобиле и на барже (июнь-октябрь); на автомобиле (февраль-апрель); на автомобиле, глиссере или судне на воздушной подушке (май-июнь, ноябрь-январь).
По пути в аэропорт (доп. опция): возможна экскурсия на секретную заброшенную ядерную подземную базу «Гудым».
Огромный подземный город, где хранились ядерные ракеты и откуда был бы нанесен ответный удар по вероятному противнику в случае большой войны.
Интереснейшая локация с километровыми, вырубленными в подземной скальной породе туннелями, хранилищами, размером с приличные спортзалы, противоатомными бункерными дверями и даже подземной узкоколейкой, этот объект был рассчитан на многолетнее стационарное функционирование в условиях тотальной ядерной войны.
Масштаб подземной секретной базы поражает: три контура доступа, аккумуляторные и казарменные помещения под землей, доты и укрепления снаружи, этот объект представляет особый интерес.
Стоимость экскурсии в день отъезда составляет 30 000 руб. (июль–октябрь)
Вылет в Москву.
* В программу могут быть внесены коррективы, вызванные природными, погодными, техногенными или иными факторами, находящимися вне нашего разумного контроля. При внесении таких корректив вам будет предложена равноценная альтернатива.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Анадырь (не входит в стоимость) 2 ночи, в домиках в туристическом лагере на оз. Майниц 1 ночь.
Стоимость тура в зависимости от количества человек в группе:
|Человек в группе
|Полная стоимость
|Стоимость со скидкой*
|3 человека
|200 000 руб./чел.
|120 000 руб./чел.
|2 человека
|250000 руб./чел.
|150 000 руб./чел.
|один участник
|500 000 руб./чел.
|285 000 руб./чел.
* Скидка действует при внесении аванса не менее, чем за 3 месяца до вылета из Москвы.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».