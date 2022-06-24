Снежное и его оленной народ

Снежное - типичное оленеводческое национальное село Чукотки

Снежное – типичное оленеводческое национальное село Чукотки.

Находящееся на берегу реки Анадырь и в стороне, хоть и недалеко, от крупных населенных пунктов, Снежное сохранило свою самобытность. Здесь стоит побывать, чтобы понять дух Чукотки, оценить прекрасную местность и потрясающую природу.

Здесь нет многочисленного потока туристов, что делает этот маршрут очень привлекательным для любителей необычного, настоящего, «нештампованного».
Снежное и его оленной народ
Снежное и его оленной народ
Снежное и его оленной народ
Снежное и его оленной народ
Снежное и его оленной народ
Снежное и его оленной народ
Снежное и его оленной народ
Снежное и его оленной народ
Снежное и его оленной народ
Снежное и его оленной народ
Снежное и его оленной народ
Снежное и его оленной народ
Снежное и его оленной народ
Снежное и его оленной народ
Снежное и его оленной народ
Ближайшие даты:
12
авг
09
сен

Что вас ожидает 🤩

Фауна села Снежное
Фауна села Снежное
Здесь буйство растительности, заросли стланика в два человеческих роста, ивняк, чозении и безумное количество восхитительных полярных грибов и северной ягоды
Чукотское село
Чукотское село
Посетим тихое, спокойное и уютное село со своими традициями и обычаями
Рыбалка на Чукотке
Рыбалка на Чукотке
На Чукотке, известно, практически нет мест, где рыбалка бы была хотя бы на «четверочку»
Оленеводы в Снежном
Оленеводы в Снежном
Побываете в настоящем оленеводческом стойбище (на Чукотке их называют бригадами)

Программа тура по дням

1 день
Встреча, обзорная экскурсия по г. Анадырь

Вы можете воспользоваться предлагаемой нами ниже программой Путешествия, либо мы можем скомпоновать программу согласно Вашим предпочтениям, в том числе, изменив его длительность и составляющие виды активности.

Путешествие на комфортабельном современном авиалайнере «Boeing» по маршруту г. Москва – г. Анадырь (прямой рейс из Внуково, 8 часов). 

Встреча в аэропорту им. Ю.С. Рытхеу («Анадырь»).

Трансфер через Анадырский лиман по маршруту аэропорт – г. Анадырь (на автомобиле и на барже)

Размещение в отеле или в гостинице (не включено в стоимость).

Регистрация путешественников в органах МЧС и ЕДДС (ваша безопасность – наша первоочередная задача)

Пешая обзорная экскурсия по городу с гидом, фотографирование у памятных и исторических мест города. Посещение сопки Верблюжка, с которой открывается прекрасный вид на город.

Ужин и отдых.

2 день
г. Анадырь – с. Снежное

Завтрак в гостинице (не включено в стоимость).

Путешествие г. Анадырь – с. Снежное на катере/катерах (катер морского типа YamahaCR-27, 6 пассажирских мест или аналог); глиссере или судне на воздушной подушке с остановками, обедом у тундрового костра и фотографированием.

Размещение в благоустроенных домах местных жителей (туалет, душ – в доме).

Ужин и отдых.

3 день
с. Снежное

Завтрак.

Экскурсия по селу Снежное. Знакомство с бытом и обычаями местных жителей.

Экскурсия на противоположный берег реки Анадырь (транспорт – жесткокорпусные моторные лодки, 2-3 пассажирских места в лодке). 

Сбор сезонных грибов и ягод: морошка, брусника, голубика, шикша, смородина и т.д.

Приготовление обеда из национальных и европейских блюд на костре.

Обед.

Свободное время (по желанию: сбор грибов и ягод, рыбалка, охота или прогулка).

Баня.

Ужин и отдых. 

4 день
Вакарево, рыбалка

Завтрак.

Выезд на Вакарево (100 км.). Транспорт летом – жесткокорпусные моторные лодки (3 пассажирских места в лодке), зимой – на трэколе и/или судне на воздушной подушке. 

Рыбалка на щуку, кету, хариуса и т.д. 

Приготовление ухи и жаренной рыбы.

Обед у тундрового костра.

Посещение могилы первого губернатора Чукотки Гриневецкого на живописном берегу реки Майн.

Ночевка в тундровом рыбацко-охотничьем домике (по желанию) / возвращение в с. Снежное.

Ужин и отдых.

5 день
С. Снежное, поездка на квадроциклах

Завтрак.

Возвращение в с. Снежное с остановками и фотосессиями / свободное время (по желанию: сбор грибов и ягод, рыбалка, охота или прогулка).

Приготовление обеда из национальных и европейских блюд.

Обед.

Поездка на квадроциклах по холмам, окружающим село Снежное (2 часа на 1 человека) / установка яранги.

Ужин и отдых.

6 день
С. Снежное – г. Анадырь

Завтрак.

Путешествие с. Снежное – г. Анадырь на катере/катерах (катер морского типа YamahaCR-27, 6 пассажирских мест или аналог); глиссере или судне на воздушной подушке с заходом в с. Краснено, остановками, обедом у тундрового костра и фотосессиями.

Прибытие в город Анадырь, заселение в гостиницу.

Ужин в гостинице или заведениях общепита (не включено в стоимость).

Отдых.

7 день
Резервный день

Завтрак в гостинице (не включено в стоимость). 

Свободное время. 

Прогулка по городу. 

Рекомендуем посетить Музейный Центр «Наследие Чукотки»

В экспозиционных залах, созданных по последним технологиям, вы сможете увидеть уникальные экспонаты и убедиться, что любой предмет быта коренного населения – будь то нарта или вельбот, керкер или гарпун – доведен народным опытом до совершенства.

Для желающих (доп. опция) возможна комбинированная (авто и пешая) экскурсия за город на Мыс Дионисия, посещение водопада. 

Это место примечательно удивительным контрастом, который создала природа Чукотки: типичная Анадырская тундра резко переходит в высокий (15-20м.) берег с красивой лагуной – любимым местом отдыха ластоногих и небольшим естественным водопадом на мысе Дионисия.
Длительность экскурсии – 6 часов, в том числе пешая часть маршрута – 4 часа.

Ужин в гостинице (не включено в стоимость).

Отдых и подготовка к вылету в Москву.

8 день
Трансфер в аэропорт и вылет в Москву

Завтрак в гостинице (не включено в стоимость). 

Сбор вещей, выезд из гостиницы.

Трансфер г. Анадырь – аэропорт имени Ю.С. Рытхеу (Анадырь) на автомобиле и на барже (июнь-октябрь); на автомобиле (февраль-апрель); на автомобиле, глиссере или судне на воздушной подушке (май-июнь, ноябрь-январь).

По пути в аэропорт (доп. опция) возможна экскурсия на заброшенную подземную ядерную базу «Гудым».

Подземный город, где хранились ядерные боеголовки и откуда был бы нанесен ответный удар по вероятному противнику в случае большой войны. 

Интереснейшая локация с километровыми, вырубленными в подземной скальной породе туннелями, хранилищами, размером с приличные спортзалы, противоатомными бункерными дверями и даже подземной узкоколейкой, этот объект был рассчитан на многолетнее стационарное функционирование в условиях тотальной ядерной войны. 

Масштаб подземной секретной базы поражает: три контура доступа, аккумуляторные и казарменные помещения под землей, доты и укрепления снаружи, этот объект представляет особый интерес.

Вылет в Москву.

* В программу могут быть внесены коррективы, вызванные природными, погодными, техногенными или иными факторами, находящимися вне нашего разумного контроля. При внесении таких корректив вам будет предложена равноценная альтернатива.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Анадырь (не входит в стоимость) 3 ночи, в благоустроенных домах местных жителей (туалет, душ – в доме) и в тундровом рыбацко-охотничьем домике (по желанию) в окрестностях села Снежное 4 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:

Человек в группеПолная стоимостьСтоимость со скидкой*
4 человека300 000 руб./чел.220 000 руб./чел.
3 человека350 000 руб./чел.260 000 руб./чел.
2 человека400 000 руб./чел.330 000 руб./чел.
один участник800 000 руб./чел.630 000 руб./чел.

* Скидка действует при внесении аванса не менее, чем за 3 месяца до вылета из Москвы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание
  • Указанное в программе турапроживание в благоустроенных домах местных жителейтрансферы по программеэкскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Перелет Москва – Анадырь – Москвапроживание в гостинице г. Анадырь (стоимость: от 2000 до 20000 руб.)питание в заведениях общественного питания г. Анадырьпосещение заброшенной ядерной базы Гудымэкскурсия на мыс Дионисия (близ г. Анадырь)алкогольстраховка
Место начала и завершения?
Россия, Чукотский автономный округ, Анадырь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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