Вы можете воспользоваться предлагаемой нами ниже программой Путешествия, либо мы можем скомпоновать программу согласно Вашим предпочтениям, в том числе, изменив его длительность и составляющие виды активности.
Путешествие на комфортабельном современном авиалайнере «Boeing» по маршруту г. Москва – г. Анадырь (прямой рейс из Внуково, 8 часов).
Встреча в аэропорту им. Ю.С. Рытхеу («Анадырь»).
Трансфер через Анадырский лиман по маршруту аэропорт – г. Анадырь (на автомобиле и на барже)
Размещение в отеле или в гостинице (не включено в стоимость).
Регистрация путешественников в органах МЧС и ЕДДС (ваша безопасность – наша первоочередная задача)
Пешая обзорная экскурсия по городу с гидом, фотографирование у памятных и исторических мест города. Посещение сопки Верблюжка, с которой открывается прекрасный вид на город.
Ужин и отдых.
Завтрак в гостинице (не включено в стоимость).
Путешествие г. Анадырь – с. Снежное на катере/катерах (катер морского типа YamahaCR-27, 6 пассажирских мест или аналог); глиссере или судне на воздушной подушке с остановками, обедом у тундрового костра и фотографированием.
Размещение в благоустроенных домах местных жителей (туалет, душ – в доме).
Ужин и отдых.
Завтрак.
Экскурсия по селу Снежное. Знакомство с бытом и обычаями местных жителей.
Экскурсия на противоположный берег реки Анадырь (транспорт – жесткокорпусные моторные лодки, 2-3 пассажирских места в лодке).
Сбор сезонных грибов и ягод: морошка, брусника, голубика, шикша, смородина и т.д.
Приготовление обеда из национальных и европейских блюд на костре.
Обед.
Свободное время (по желанию: сбор грибов и ягод, рыбалка, охота или прогулка).
Баня.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Выезд на Вакарево (100 км.). Транспорт летом – жесткокорпусные моторные лодки (3 пассажирских места в лодке), зимой – на трэколе и/или судне на воздушной подушке.
Рыбалка на щуку, кету, хариуса и т.д.
Приготовление ухи и жаренной рыбы.
Обед у тундрового костра.
Посещение могилы первого губернатора Чукотки Гриневецкого на живописном берегу реки Майн.
Ночевка в тундровом рыбацко-охотничьем домике (по желанию) / возвращение в с. Снежное.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Возвращение в с. Снежное с остановками и фотосессиями / свободное время (по желанию: сбор грибов и ягод, рыбалка, охота или прогулка).
Приготовление обеда из национальных и европейских блюд.
Обед.
Поездка на квадроциклах по холмам, окружающим село Снежное (2 часа на 1 человека) / установка яранги.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Путешествие с. Снежное – г. Анадырь на катере/катерах (катер морского типа YamahaCR-27, 6 пассажирских мест или аналог); глиссере или судне на воздушной подушке с заходом в с. Краснено, остановками, обедом у тундрового костра и фотосессиями.
Прибытие в город Анадырь, заселение в гостиницу.
Ужин в гостинице или заведениях общепита (не включено в стоимость).
Отдых.
Завтрак в гостинице (не включено в стоимость).
Свободное время.
Прогулка по городу.
Рекомендуем посетить Музейный Центр «Наследие Чукотки».
В экспозиционных залах, созданных по последним технологиям, вы сможете увидеть уникальные экспонаты и убедиться, что любой предмет быта коренного населения – будь то нарта или вельбот, керкер или гарпун – доведен народным опытом до совершенства.
Для желающих (доп. опция) возможна комбинированная (авто и пешая) экскурсия за город на Мыс Дионисия, посещение водопада.
Это место примечательно удивительным контрастом, который создала природа Чукотки: типичная Анадырская тундра резко переходит в высокий (15-20м.) берег с красивой лагуной – любимым местом отдыха ластоногих и небольшим естественным водопадом на мысе Дионисия.
Длительность экскурсии – 6 часов, в том числе пешая часть маршрута – 4 часа.
Ужин в гостинице (не включено в стоимость).
Отдых и подготовка к вылету в Москву.
Завтрак в гостинице (не включено в стоимость).
Сбор вещей, выезд из гостиницы.
Трансфер г. Анадырь – аэропорт имени Ю.С. Рытхеу (Анадырь) на автомобиле и на барже (июнь-октябрь); на автомобиле (февраль-апрель); на автомобиле, глиссере или судне на воздушной подушке (май-июнь, ноябрь-январь).
По пути в аэропорт (доп. опция) возможна экскурсия на заброшенную подземную ядерную базу «Гудым».
Подземный город, где хранились ядерные боеголовки и откуда был бы нанесен ответный удар по вероятному противнику в случае большой войны.
Интереснейшая локация с километровыми, вырубленными в подземной скальной породе туннелями, хранилищами, размером с приличные спортзалы, противоатомными бункерными дверями и даже подземной узкоколейкой, этот объект был рассчитан на многолетнее стационарное функционирование в условиях тотальной ядерной войны.
Масштаб подземной секретной базы поражает: три контура доступа, аккумуляторные и казарменные помещения под землей, доты и укрепления снаружи, этот объект представляет особый интерес.
Вылет в Москву.
* В программу могут быть внесены коррективы, вызванные природными, погодными, техногенными или иными факторами, находящимися вне нашего разумного контроля. При внесении таких корректив вам будет предложена равноценная альтернатива.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Анадырь (не входит в стоимость) 3 ночи, в благоустроенных домах местных жителей (туалет, душ – в доме) и в тундровом рыбацко-охотничьем домике (по желанию) в окрестностях села Снежное 4 ночи.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:
|Человек в группе
|Полная стоимость
|Стоимость со скидкой*
|4 человека
|300 000 руб./чел.
|220 000 руб./чел.
|3 человека
|350 000 руб./чел.
|260 000 руб./чел.
|2 человека
|400 000 руб./чел.
|330 000 руб./чел.
|один участник
|800 000 руб./чел.
|630 000 руб./чел.
* Скидка действует при внесении аванса не менее, чем за 3 месяца до вылета из Москвы.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».