Снежное – типичное оленеводческое национальное село Чукотки. Находящееся на берегу реки Анадырь и в стороне, хоть и недалеко, от крупных населенных пунктов, Снежное сохранило свою самобытность. Здесь стоит побывать, чтобы понять дух Чукотки, оценить прекрасную местность и потрясающую природу. Здесь нет многочисленного потока туристов, что делает этот маршрут очень привлекательным для любителей необычного, настоящего, «нештампованного».

Побываете в настоящем оленеводческом стойбище (на Чукотке их называют бригадами)

На Чукотке, известно, практически нет мест, где рыбалка бы была хотя бы на «четверочку»

Посетим тихое, спокойное и уютное село со своими традициями и обычаями

Здесь буйство растительности, заросли стланика в два человеческих роста, ивняк, чозении и безумное количество восхитительных полярных грибов и северной ягоды

Программа тура по дням

1 день Встреча, обзорная экскурсия по г. Анадырь

Вы можете воспользоваться предлагаемой нами ниже программой Путешествия, либо мы можем скомпоновать программу согласно Вашим предпочтениям, в том числе, изменив его длительность и составляющие виды активности. Путешествие на комфортабельном современном авиалайнере «Boeing» по маршруту г. Москва – г. Анадырь (прямой рейс из Внуково, 8 часов). Встреча в аэропорту им. Ю.С. Рытхеу («Анадырь»). Трансфер через Анадырский лиман по маршруту аэропорт – г. Анадырь (на автомобиле и на барже) Размещение в отеле или в гостинице (не включено в стоимость). Регистрация путешественников в органах МЧС и ЕДДС (ваша безопасность – наша первоочередная задача) Пешая обзорная экскурсия по городу с гидом, фотографирование у памятных и исторических мест города. Посещение сопки Верблюжка, с которой открывается прекрасный вид на город. Ужин и отдых.

2 день г. Анадырь – с. Снежное

Завтрак в гостинице (не включено в стоимость). Путешествие г. Анадырь – с. Снежное на катере/катерах (катер морского типа YamahaCR-27, 6 пассажирских мест или аналог); глиссере или судне на воздушной подушке с остановками, обедом у тундрового костра и фотографированием. Размещение в благоустроенных домах местных жителей (туалет, душ – в доме). Ужин и отдых.

3 день с. Снежное

Завтрак. Экскурсия по селу Снежное. Знакомство с бытом и обычаями местных жителей. Экскурсия на противоположный берег реки Анадырь (транспорт – жесткокорпусные моторные лодки, 2-3 пассажирских места в лодке). Сбор сезонных грибов и ягод: морошка, брусника, голубика, шикша, смородина и т.д. Приготовление обеда из национальных и европейских блюд на костре. Обед. Свободное время (по желанию: сбор грибов и ягод, рыбалка, охота или прогулка). Баня. Ужин и отдых.

4 день Вакарево, рыбалка

Завтрак. Выезд на Вакарево (100 км.). Транспорт летом – жесткокорпусные моторные лодки (3 пассажирских места в лодке), зимой – на трэколе и/или судне на воздушной подушке. Рыбалка на щуку, кету, хариуса и т.д. Приготовление ухи и жаренной рыбы. Обед у тундрового костра. Посещение могилы первого губернатора Чукотки Гриневецкого на живописном берегу реки Майн. Ночевка в тундровом рыбацко-охотничьем домике (по желанию) / возвращение в с. Снежное. Ужин и отдых.

5 день С. Снежное, поездка на квадроциклах

Завтрак. Возвращение в с. Снежное с остановками и фотосессиями / свободное время (по желанию: сбор грибов и ягод, рыбалка, охота или прогулка). Приготовление обеда из национальных и европейских блюд. Обед. Поездка на квадроциклах по холмам, окружающим село Снежное (2 часа на 1 человека) / установка яранги. Ужин и отдых.

6 день С. Снежное – г. Анадырь

Завтрак. Путешествие с. Снежное – г. Анадырь на катере/катерах (катер морского типа YamahaCR-27, 6 пассажирских мест или аналог); глиссере или судне на воздушной подушке с заходом в с. Краснено, остановками, обедом у тундрового костра и фотосессиями. Прибытие в город Анадырь, заселение в гостиницу. Ужин в гостинице или заведениях общепита (не включено в стоимость). Отдых.

7 день Резервный день

Завтрак в гостинице (не включено в стоимость). Свободное время. Прогулка по городу. Рекомендуем посетить Музейный Центр «Наследие Чукотки». В экспозиционных залах, созданных по последним технологиям, вы сможете увидеть уникальные экспонаты и убедиться, что любой предмет быта коренного населения – будь то нарта или вельбот, керкер или гарпун – доведен народным опытом до совершенства. Для желающих (доп. опция) возможна комбинированная (авто и пешая) экскурсия за город на Мыс Дионисия, посещение водопада. Это место примечательно удивительным контрастом, который создала природа Чукотки: типичная Анадырская тундра резко переходит в высокий (15-20м.) берег с красивой лагуной – любимым местом отдыха ластоногих и небольшим естественным водопадом на мысе Дионисия.

Длительность экскурсии – 6 часов, в том числе пешая часть маршрута – 4 часа. Ужин в гостинице (не включено в стоимость). Отдых и подготовка к вылету в Москву.

8 день Трансфер в аэропорт и вылет в Москву