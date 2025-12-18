Мои заказы

Колыбель белых медведей. Круиз из Анадыря к острову Врангеля

Колыбель белых медведей
Приглашаем вас отправиться в 13-дневное путешествие на экспедиционном судне вокруг Чукотки. Маршрут пролегает из Анадыря к острову Врангеля и обратно. Наша главная цель — увидеть белого медведя, одного из самых
читать дальше

удивительных обитателей Крайнего Севера.

Кроме того, вы высадитесь на восточной окраине Евразии — мысе Дежнёва, посетите древнее эскимосское святилище, искупаетесь в термальных ваннах посреди тундры, исследуете острова и заливы на резиновых лодках, встретитесь с китами и приблизитесь к линии перемены дат.

Программа тура по дням

1 день

Начало экспедиции

Встречаемся в порту Анадыря и занимаем каюты на «Академике Шокальском».

Сразу после выхода в открытое море — приветственный обед.

Не забывайте выглядывать в иллюминаторы или за борт судна: уже в Анадырском лимане со 100% вероятностью мы увидим загадочных молочно-мраморных белух.

2 день

Анадырский залив

Суточный переход через Анадырский залив – он настолько велик, что не каждое море с ним сравнится.

Этот день назовем – «День знаний», послушаем интересные лекции от научных сотрудников и посмотрим документальные и художественные фильмы в лекционном зале.

Встретимся с капитаном и услышим рассказ про историю судна и дальние походы по мировому океану.

3 день

Остров Итыгран, национальный заповедник «Берингия»

Исключительно насыщенный день. Сегодня вам понадобится вся ваша энергия! Мы встретимся с китами, искупаемся в термальных источниках, посетим национальный заповедник…

Утром высадимся на острове Итыгран. Здесь находится Китовая аллея — древнее эскимосское святилище, сложенное из костей и черепов гренландских китов и напоминающее современную концептуальную инсталляцию. Созданная не позднее 16 века, она была обнаружена всего полвека тому назад.

Затем на «Академике Шокальском» переходим в бухту Гильмимыль, входящую в национальный парк «Берингия».

Небольшой треккинг вознаградит нас встречей с термальными источниками. Отдохнув в них, возвращаемся на судно и переходим в ещё одну относящуюся к «Берингии» бухту — Пенкигней. Это любимое место серых и гренландских китов, к которым мы планируем подплыть на резиновых лодках «Зодиак».

Последний на сегодня переход — к селу Янракыннот, в окрестностях которого находится Кладбище китов, неоднозначный «памятник» зверобойному промыслу.

Зрелище сотен больших, иногда с человеческий рост, костей этих величественных морских животных одновременно леденит душу и завораживает.

4 день

Мыс Дежнева

Проходим по Берингову проливу до мыса Дежнёва – крайней восточной точки Евразийского континента.

Расстояние отсюда до мыса принца Уэльского — крайней западной точки Америки — составляет 86 км.

В ясную погоду от обелиска русскому первопроходцу Семёну Дежнёву (его экспедиция достигла этого края земли в 1648 году) можно увидеть берега соседнего континента. Будем надеяться, что повезёт и нам!

Отметившись в знаковом месте, прибудем в село Уэлен, самый восточный населённый пункт Евразии. Здесь живёт около 700 человек, в основном чукчи и эскимосы.

В Уэлене мы посетим мастерскую, более 90 лет специализирующуюся на резьбе по моржовому бивню, и попробуем местные деликатесы: икру, северную рыбу, мясо кита и моржа.

5 день

Остров Колючин

Первая остановка в Чукотском море — остров Колючин.

Когда-то здесь работала полярная научно-исследовательская станция, но она уже давно превратилась в город-призрак.

Зато безлюдный остров облюбовали моржи и — в несметном количестве — морские птицы.

Стоять на краю высокого обрывистого берега, слышать их неумолчный гвалт и смотреть в бескрайнее море — удовольствие, доступное только настоящим путешественникам.

6 день

Остров Врангеля

Апогей и главная цель нашей экспедиции – остров Врангеля и его белые медведи.

Остров признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, здесь создан самый северный в России заповедник.

Белые медведи — с виду милые — являются грозными хищниками. Мы будем наблюдать за ними с «Зодиаков», не приближаясь вплотную.

Другой важный объект наблюдений — могучие овцебыки, завезённые на остров в прошлом веке. Ещё есть тюлени, моржи, олени и великое множество птиц.

Растительность в заполярье невысокая, но разнообразная и пёстрая: одного только мха больше 120 видов.

Поскольку мы находимся за полярным кругом, план наших перемещений и высадок будет зависеть от прихотливой погоды.

Если получится — совершим треккинг по острову.

7 день

Остров Геральд

В состав заповедника входит ещё и небольшой остров Геральд, находящийся примерно в 40 км к востоку от Врангеля. Если ледовые условия позволят — мы окажемся и здесь.

Высаживаться на скалистый берег очень сложно, зато вокруг острова хорошо плавать на «Зодиаках», фотографируя живописные пейзажи с белыми медведями и птичьими базарами.

8 день

Колючинская губа

Прощай, остров Врангеля! Мы плывём в обратном направлении.

Сегодня исследуем Колючинскую губу — громадный залив, хорошо различимый из космоса.

На «Зодиаках» подплываем к его скалистым берегам с птичьими базарами (один из наиболее примечательных местных обитателей — императорский гусь).

9 день

Остров Ратманова

Обогнув мыс Дежнёва, держим курс к центру Берингова пролива.

Сегодня мы высадимся на острове Ратманова, где находится самая восточная точка России. В 4 км от Ратманова находится остров Крузенштерна, являющийся уже территорией США.

Доплыть от одного острова до другого можно за 20 минут, но придётся перевести стрелки часов на 21 час: между ними пролегает не только государственная граница, но и международная линия перемены дат.

Поэтому острова Ратманова и Крузенштерна ещё называют островами Вчера и Завтра. Очень поэтично.

10 день

Пролив Пенкегней

Идем в пролив Пенкегней, для тех, кто любит много гулять – треккинг на 14 км по тундре до горячих источников, для тех, кто не любит длинные прогулки – посещение острова топорков – Меркинкан, наблюдение за китами и короткий треккинг в 3 км от бухты Гильмымыль до горячих источников.

Бухта Гильмымыль входит в национальный парк «Берингия».

Небольшой прогулка вознаградит нас купанием в СПА и завораживающими видами национального парка «Беренгия».

После источников – возвращаемся на судно.

В хорошую погоду возможен ужин – пикник на берегу в беседке национального парка «Беренгия».

11 день

Новое Чаплино

Вновь приблизившись к берегам Чукотки, «Академик Шокальский» остановится у села Новое Чаплино (единственное эскимосское село на планете) – население села составляет около 400 человек.

Тут нас ожидает посещение школы, традиционный концерт в эскимосских нарядах в доме культуры и, возможно, наблюдение за суровым бытом морских охотников – разделка кита или моржа.

В программе также покупка сувениров ручной работы, дегустация необычных блюд эскимосской кухни.

В залив Ткачен, на берегах которого расположено Новое Чаплино, киты часто заплывают сами, поэтому велика вероятность увидеть их прямо с берега.

12 день

Морской переход

Суточный переход до порта Анадыря. И снова у нас полноценный «День знаний» и закрепление наработанной в круизе практики.

13 день

Завершение экспедиции

Прибываем в порт Анадыря, прибываем и тепло прощаемся.

Сход на берег в 08:00.

До новых встреч на борту «Академика Шокальского»!

Проживание

В туре предусмотрено проживание в каютах на экспедиционном судне «Академик Шокальский».

Стоимость тура в зависимости от размещения, руб:

КаютаЦена за каютуЦена за место с подселением
Люкс до 2 человек5 200 000
Мини-люкс до 2 человек4 900 000
Супериор+3 300 000
Супериор до 2 человек3 200 000
Супериор до 3 человек4 800 000
Стандарт двухместный2 950 0001 475 000
Стандарт трёхместный3 150 0001 050 000

Круиз проходит на пассажирском экспедиционном судне «Академик Шокальский», предназначенном для полярных и океанографических исследований.

Судно построено на верфи в Финляндии и благодаря высокому ледовому классу UL пригодно для прохождения труднодоступных мест в сложных погодных условиях.

На борту находится библиотека, конференц- и кинозал, 2 ресторана, бар, сауна, медицинский кабинет, капитанский мостик, 23 каюты категорий «люкс судовладельца», «мини-люкс», «супериор плюс», «супериор» и «стандарт».

Характеристики судна:

  • 71 метр в длину;
  • 13 метров в ширину;
  • 14 узлов максимальная скорость;
  • до 44 туристов;
  • 22 члена экипажа.

На судне располагается 23 каюты 5 категорий.

Варианты проживания

Каюта категории «Люкс»

12 ночей

Площадь: 27 м².

Вместимость: до 3 пассажиров.

В каюте:

  • окна на две стороны;
  • двуспальная кровать в отдельной зоне;
  • гостиная с диваном;
  • письменный стол;
  • шкаф;
  • тумбочки;
  • холодильник;
  • санузел.
Каюта «Мини-люкс»

12 ночей

Площадь: 18 м².

Вместимость: до 3 пассажиров.

В каюте:

  • окна на одну сторону;
  • двуспальная кровать в отдельной зоне;
  • гостиная с диваном;
  • письменный стол;
  • шкаф;
  • тумбочки;
  • санузел.
Каюта «Супериор плюс»

12 ночей

Площадь: 12 м²

Вместимость: до 2 пассажиров.

В каюте:

  • два спальных места (нижние);
  • письменный стол;
  • шкаф;
  • тумбочки;
  • санузел.
Каюта «Супериор»

12 ночей

Площадь: 12 м².

Вместимость: до 2-3 пассажиров.

В каюте:

  • два спальных места (нижнее и верхнее);
  • письменный стол;
  • шкаф;
  • тумбочки;
  • санузел.
Каюта «Стандарт»

12 ночей

Площадь: 12 м².

Вместимость: до 2–3 пассажиров.

В каюте:

  • два спальных места;
  • письменный стол;
  • шкаф;
  • тумбочки;
  • умывальник.
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер из аэропорта либо оговоренной с организаторами гостиницы города до места посадки на судно в месте старта круиза и обратно
  • Проживание в каюте выбранной категории на судне в течение тура
  • Питание, указанное в программе (трёхразовое питание на борту, доступ к чайной станции и снекам 24/7)
  • Все высадки и экскурсии по программе
  • Оформление пограничных пропусков по маршруту
  • Стоимость всех входных плат в заповедники и объекты показа
  • Участие в мероприятиях на судне: показы фильмов, лекции
  • Экспедиционная куртка
  • Портовые сборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Анадыря и обратно
  • Наземное обслуживание до и после начала круиза (отели, экскурсии)
  • Связь на борту (спутниковый телефон, интернет)
  • Услуги бара (алкогольные и прохладительные напитки, снеки)
  • Прачечная
  • Сувениры
  • Чаевые команде (по желанию)
  • Обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации
Место начала и завершения?
Чукотский автономный округ, Анадырь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательное снаряжение:

  • высокие треккинговые ботинки и зимние сапоги. Это основная защита ваших ног от травм при передвижении по пересечённой местности, подъёмах в горы по каменистым склонам и крутым спускам. Правильно выбранная обувь — залог комфорта на маршруте. В тур лучше всего брать разношенную обувь, в ином случае настоятельно рекомендуем запастись пластырем;
  • теплая зимняя куртка с мембраной (для северных круизов);
  • дополнительная комфортная пара обуви (кроссовки, ботинки). Вечером после активного дня ноги должны отдыхать, а треккинговые ботинки — сохнуть;
  • непромокаемые штаны и куртка из мембраны. В случае отсутствия таковых дополнительно к верхней одежде обязательно возьмите непромокаемый плащ («дождевик»);
  • на время активной части тура исключите джинсовую ткань, она долго сохнет и непрактична;
  • кофта (флис, Polartec, можно свитер). При выборе кофты важно учитывать тепловые качества, а также свойства быстро сохнуть;
  • два комплекта термобелья или аналог (х/б не подходит). Второй комплект необходим в случае, если первый промок и не успел высохнуть;
  • флисовые перчатки. Для тепла, защиты от дождя, ветра и комаров;
  • носки для треккинга 2–3 пары, 1–2 пары простых носков, 1 пара теплых (максимально исключить х/б). Запасные носки нужны не только на случай загрязнения, но и на случай промокания ног;
  • футболка 2–3 штуки. Футболки синтетические быстрее сохнут;
  • нижнее белье. Белье не должно натирать;
  • зимняя шапка (для северных круизов), бафф, кепка;
  • средства личной гигиены;
  • личная аптечка. Индивидуальные медикаменты рекомендуем взять самостоятельно;
  • небольшой рюкзак не более 35 литров для переноса личных вещей во время радиальных выходов;
  • термос 0,5 л.;
  • сланцы для душа и бани;
  • купальные принадлежности;
  • солнцезащитный крем;
  • солнцезащитные очки;
Рекомендуемое снаряжение:
  • треккинговые палки;
  • герметичный мешок для телефона;
  • бахилы (фонарики) на обувь для защиты от попадания мелких камней в ботинок;
  • налобный фонарик;
  • спрей от мошки и комаров и/или накомарник (летом в активностях).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации не входит в стоимость тура, но является обязательной. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Участник обязан оформить страховой полис от несчастного случая на время проведения тура с страховым покрытием, эквивалентным 100 000 USD, и обязательным покрытием медицинской эвакуации на вертолете или любым другим авиатранспортом.

Возможны ли изменения в программе?

Круиз (тур) и все активности будут проходить в труднодоступных и удаленных от цивилизации местах. Без наличия покрытия сетей сотовых операторов. Маршрут, сроки проживания, очередность активностей программы может меняться в зависимости от погодных условий.

Какое будет питание?

Если у вас есть ограничения по питанию (вегетарианство, аллергия и пр.), обязательно необходимо сообщить детали в заявке на бронирование или администратору судна для возможной корректировки меню.

Поставка продуктов на судно осуществляется только в портах, альтернативных вариантов питания на судне нет.

Есть ли опасности в туре?

Участие в туре является потенциально опасным.

Основные виды опасностей:

  1. Удаленность от цивилизации. До ближайшего населенного пункта более 70 км, при этом нет дорог и никакого другого регулярного транспортного сообщения. Помощь придет не быстро.
  2. Сложный ландшафт. Тундра, лесотундра, тайга, болота, густые заросли, курумник, обрывы. Отсутствие оборудованных троп, навигации и связи, повышенные требования к физической подготовке участников. Температура горных озер, рек и ручьев около нуля градусов. Высокий риск получения травм ног, рук и глаз, переохлаждения, а также отставания и потери ориентации в случае самовольного ухода от группы или недостаточной физической готовности.
  3. Высадки и экскурсии по морю на моторных лодках: опасность переохлаждения, намокания и утери личных вещей.
  4. Дикие животные, представляющие опасность для человека: медведи, лисы.
  5. Насекомые: комары, мошка, гнус. Участникам, имеющим аллергию на укусы подобных насекомых, лучше воздержаться от поездки или позаботиться о своем здоровье с учетом этого фактора, а также обязательно поставить в известность организаторов.
  6. Другие опасности автономных путешествий в труднодоступной горной местности в дальневосточной зоне.
Допускается ли в туре курение и алкоголь?

Алкоголь. Во время активной части маршрута (высадки на берег, экскурсии) употребление алкоголя запрещено.

В случае обнаружения участника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения организаторы имеют право отказать туристу в участии в программе.

Алкоголя нет в рационе питания. Если Вам необходим алкоголь, его можно приобрести в баре судна.

Курение. В помещениях и общественных зонах судна курить запрещено. Курение разрешено только в специально отведенных местах. На маршруте курение разрешено только в отдалении от основной группы, не создавая неудобств остальным участникам группы. На большинстве высадок и экскурсий маршруты проходят в охранной зоне заповедника, поэтому выбрасывать окурки запрещено. Если Вы курите в течение дня, заранее позаботьтесь о карманной пепельнице. За засорение природоохранной зоны предусмотрены серьезные штрафы.

Туроператор при реализации настоящего туристского продукта принимает комплекс мер по обеспечению безопасности перевозок в рамках тура. К перевозке туристов допускаются транспортные организации, перевозчики, имеющие применимые в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации разрешения, лицензии, сертификаты на выполнение соответствующего вида перевозок, чья гражданско-правовая ответственность перед пассажирами застрахована в установленном порядке.

Ответственность официальных перевозчиков тура за последствия происшествий, повлекших причинение вреда жизни и здоровью, имуществу туриста, наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Туроператор ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за последствия происшествий, повлекших наступление указанных последствий, в случае оказания туристу услуг по перевозке, транспортных услуг лицом (лицами), не являющимся официальным перевозчиком тура.

Пользование услугами неофициальных перевозчиков должно осуществляться туристом исключительно на свой страх и риск.

При этом туроператор настоятельно рекомендует убедиться в наличии у указанных лиц разрешений на перевозку и произвести проверку по следующим реестрам:

Автобусные перевозки — Реестр лицензий на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (ведется Управлением государственного автомобильного и дорожного надзора (Госавтодорнадзор) Министерства транспорта РФ).

Легковое такси — Реестр выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта РФ (ведется министерством транспорта субъекта РФ).

Воздушные перевозки — Перечень эксплуатантов, имеющих сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок (ведется Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) Министерства транспорта РФ).

Водный транспорт — Реестр лицензий по осуществлению деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров (ведется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Министерства транспорта РФ).

Что необходимо знать про регион?

Рельеф территории определяется положением территории на стыке двух литосферных плит: Тихоокеанской и Евразийской. В результате большую часть территории занимают горы. Горы принадлежат к областям мезозойской и кайнозойской складчатости.

Крайний северо-восток занят Чукотским, Корякским и Колымским нагорьями. Анадырское плоскогорье занимает срединное положение между этими нагорьями.

На формирование климата Дальнего Востока оказало влияние его приморское положение. Он располагается в арктическом, субарктическом и умеренном климатических поясах.

Большую роль играет муссонная циркуляция воздушных масс.

Для южной части характерен муссонный климат с большим количеством осадков, большая часть которых выпадает летом. С летними муссонами связаны паводки и наводнения на дальневосточных реках.

Природные ресурсы Дальнего Востока исключительно разнообразны.

Прежде всего, Дальний Восток богат биологическими (морскими и лесными) и минеральными ресурсами.

Разница по времени с Москвой составляет +7 часов для Приморского края, +8 для Сахалинской области и +9 часов для Камчатского края.

Будет ли доступна мобильная связь и интернет?

В городах Владивосток, Южно-Сахалинск, Корсаков, Южно-Курильск, Петропавловск-Камчатский уверенный прием всех крупных операторов сотовой связи: «Теле2», МТС, Билайн, Мегафон.

На судне мобильная связь отсутствует, Wi-Fi – спутниковый, телефония – спутниковая.

В городах есть множество отделений банков и банкоматов, есть круглосуточные банкоматы. Почти в любой розничной точке можно расплатиться картой, наличные могут пригодиться для чаевых в кафе и ресторанах, а также при посещении ремесленных мастерских.

Какой климат на маршруте?

Большая часть маршрутов проходит по Приморскому краю, Сахалинской области и Камчатскому краю, для которых характерен умеренный климат с преобладанием муссонов.

Средняя августа — от +20°C (на юге) до +15°C (на севере); количество осадков: на равнинах — около 600 мм в год, в горах — до 1200 мм в год.

Что ещё важно знать перед отправлением в тур?

При выборе программы активного тура обратите внимание на сложность маршрутов и оцените свои физические возможности. Если есть сомнения – обязательно проконсультируйтесь с менеджером.

Участник обязан сообщить о болезнях, ограничениях или противопоказаниях к участию в туре в заявке на бронирование или администратору судна.

Участник обязан соблюдать правила личной безопасности.

Последовательность дней тура или очередность активностей и оказания услуг может быть изменена, а также произведена замена услуг из-за ухудшения метеоусловий или какой-либо другой причины, влияющей на безопасность маршрута и возможность оказания отдельной услуги. В случае возникновения указанных ситуаций производится замена услуг при соблюдении интересов участника тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

