Программа тура по дням
Начало экспедиции
Встречаемся в порту Анадыря и занимаем каюты на «Академике Шокальском».
Сразу после выхода в открытое море — приветственный обед.
Не забывайте выглядывать в иллюминаторы или за борт судна: уже в Анадырском лимане со 100% вероятностью мы увидим загадочных молочно-мраморных белух.
Анадырский залив
Суточный переход через Анадырский залив – он настолько велик, что не каждое море с ним сравнится.
Этот день назовем – «День знаний», послушаем интересные лекции от научных сотрудников и посмотрим документальные и художественные фильмы в лекционном зале.
Встретимся с капитаном и услышим рассказ про историю судна и дальние походы по мировому океану.
Остров Итыгран, национальный заповедник «Берингия»
Исключительно насыщенный день. Сегодня вам понадобится вся ваша энергия! Мы встретимся с китами, искупаемся в термальных источниках, посетим национальный заповедник…
Утром высадимся на острове Итыгран. Здесь находится Китовая аллея — древнее эскимосское святилище, сложенное из костей и черепов гренландских китов и напоминающее современную концептуальную инсталляцию. Созданная не позднее 16 века, она была обнаружена всего полвека тому назад.
Затем на «Академике Шокальском» переходим в бухту Гильмимыль, входящую в национальный парк «Берингия».
Небольшой треккинг вознаградит нас встречей с термальными источниками. Отдохнув в них, возвращаемся на судно и переходим в ещё одну относящуюся к «Берингии» бухту — Пенкигней. Это любимое место серых и гренландских китов, к которым мы планируем подплыть на резиновых лодках «Зодиак».
Последний на сегодня переход — к селу Янракыннот, в окрестностях которого находится Кладбище китов, неоднозначный «памятник» зверобойному промыслу.
Зрелище сотен больших, иногда с человеческий рост, костей этих величественных морских животных одновременно леденит душу и завораживает.
Мыс Дежнева
Проходим по Берингову проливу до мыса Дежнёва – крайней восточной точки Евразийского континента.
Расстояние отсюда до мыса принца Уэльского — крайней западной точки Америки — составляет 86 км.
В ясную погоду от обелиска русскому первопроходцу Семёну Дежнёву (его экспедиция достигла этого края земли в 1648 году) можно увидеть берега соседнего континента. Будем надеяться, что повезёт и нам!
Отметившись в знаковом месте, прибудем в село Уэлен, самый восточный населённый пункт Евразии. Здесь живёт около 700 человек, в основном чукчи и эскимосы.
В Уэлене мы посетим мастерскую, более 90 лет специализирующуюся на резьбе по моржовому бивню, и попробуем местные деликатесы: икру, северную рыбу, мясо кита и моржа.
Остров Колючин
Первая остановка в Чукотском море — остров Колючин.
Когда-то здесь работала полярная научно-исследовательская станция, но она уже давно превратилась в город-призрак.
Зато безлюдный остров облюбовали моржи и — в несметном количестве — морские птицы.
Стоять на краю высокого обрывистого берега, слышать их неумолчный гвалт и смотреть в бескрайнее море — удовольствие, доступное только настоящим путешественникам.
Остров Врангеля
Апогей и главная цель нашей экспедиции – остров Врангеля и его белые медведи.
Остров признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, здесь создан самый северный в России заповедник.
Белые медведи — с виду милые — являются грозными хищниками. Мы будем наблюдать за ними с «Зодиаков», не приближаясь вплотную.
Другой важный объект наблюдений — могучие овцебыки, завезённые на остров в прошлом веке. Ещё есть тюлени, моржи, олени и великое множество птиц.
Растительность в заполярье невысокая, но разнообразная и пёстрая: одного только мха больше 120 видов.
Поскольку мы находимся за полярным кругом, план наших перемещений и высадок будет зависеть от прихотливой погоды.
Если получится — совершим треккинг по острову.
Остров Геральд
В состав заповедника входит ещё и небольшой остров Геральд, находящийся примерно в 40 км к востоку от Врангеля. Если ледовые условия позволят — мы окажемся и здесь.
Высаживаться на скалистый берег очень сложно, зато вокруг острова хорошо плавать на «Зодиаках», фотографируя живописные пейзажи с белыми медведями и птичьими базарами.
Колючинская губа
Прощай, остров Врангеля! Мы плывём в обратном направлении.
Сегодня исследуем Колючинскую губу — громадный залив, хорошо различимый из космоса.
На «Зодиаках» подплываем к его скалистым берегам с птичьими базарами (один из наиболее примечательных местных обитателей — императорский гусь).
Остров Ратманова
Обогнув мыс Дежнёва, держим курс к центру Берингова пролива.
Сегодня мы высадимся на острове Ратманова, где находится самая восточная точка России. В 4 км от Ратманова находится остров Крузенштерна, являющийся уже территорией США.
Доплыть от одного острова до другого можно за 20 минут, но придётся перевести стрелки часов на 21 час: между ними пролегает не только государственная граница, но и международная линия перемены дат.
Поэтому острова Ратманова и Крузенштерна ещё называют островами Вчера и Завтра. Очень поэтично.
Пролив Пенкегней
Идем в пролив Пенкегней, для тех, кто любит много гулять – треккинг на 14 км по тундре до горячих источников, для тех, кто не любит длинные прогулки – посещение острова топорков – Меркинкан, наблюдение за китами и короткий треккинг в 3 км от бухты Гильмымыль до горячих источников.
Бухта Гильмымыль входит в национальный парк «Берингия».
Небольшой прогулка вознаградит нас купанием в СПА и завораживающими видами национального парка «Беренгия».
После источников – возвращаемся на судно.
В хорошую погоду возможен ужин – пикник на берегу в беседке национального парка «Беренгия».
Новое Чаплино
Вновь приблизившись к берегам Чукотки, «Академик Шокальский» остановится у села Новое Чаплино (единственное эскимосское село на планете) – население села составляет около 400 человек.
Тут нас ожидает посещение школы, традиционный концерт в эскимосских нарядах в доме культуры и, возможно, наблюдение за суровым бытом морских охотников – разделка кита или моржа.
В программе также покупка сувениров ручной работы, дегустация необычных блюд эскимосской кухни.
В залив Ткачен, на берегах которого расположено Новое Чаплино, киты часто заплывают сами, поэтому велика вероятность увидеть их прямо с берега.
Морской переход
Суточный переход до порта Анадыря. И снова у нас полноценный «День знаний» и закрепление наработанной в круизе практики.
Завершение экспедиции
Прибываем в порт Анадыря, прибываем и тепло прощаемся.
Сход на берег в 08:00.
До новых встреч на борту «Академика Шокальского»!
Проживание
В туре предусмотрено проживание в каютах на экспедиционном судне «Академик Шокальский».
Стоимость тура в зависимости от размещения, руб:
|Каюта
|Цена за каюту
|Цена за место с подселением
|Люкс до 2 человек
|5 200 000
|–
|Мини-люкс до 2 человек
|4 900 000
|–
|Супериор+
|3 300 000
|–
|Супериор до 2 человек
|3 200 000
|–
|Супериор до 3 человек
|4 800 000
|–
|Стандарт двухместный
|2 950 000
|1 475 000
|Стандарт трёхместный
|3 150 000
|1 050 000
Круиз проходит на пассажирском экспедиционном судне «Академик Шокальский», предназначенном для полярных и океанографических исследований.
Судно построено на верфи в Финляндии и благодаря высокому ледовому классу UL пригодно для прохождения труднодоступных мест в сложных погодных условиях.
На борту находится библиотека, конференц- и кинозал, 2 ресторана, бар, сауна, медицинский кабинет, капитанский мостик, 23 каюты категорий «люкс судовладельца», «мини-люкс», «супериор плюс», «супериор» и «стандарт».
Характеристики судна:
- 71 метр в длину;
- 13 метров в ширину;
- 14 узлов максимальная скорость;
- до 44 туристов;
- 22 члена экипажа.
На судне располагается 23 каюты 5 категорий.
Варианты проживания
Каюта категории «Люкс»
Площадь: 27 м².
Вместимость: до 3 пассажиров.
В каюте:
- окна на две стороны;
- двуспальная кровать в отдельной зоне;
- гостиная с диваном;
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- холодильник;
- санузел.
Каюта «Мини-люкс»
Площадь: 18 м².
Вместимость: до 3 пассажиров.
В каюте:
- окна на одну сторону;
- двуспальная кровать в отдельной зоне;
- гостиная с диваном;
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- санузел.
Каюта «Супериор плюс»
Площадь: 12 м²
Вместимость: до 2 пассажиров.
В каюте:
- два спальных места (нижние);
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- санузел.
Каюта «Супериор»
Площадь: 12 м².
Вместимость: до 2-3 пассажиров.
В каюте:
- два спальных места (нижнее и верхнее);
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- санузел.
Каюта «Стандарт»
Площадь: 12 м².
Вместимость: до 2–3 пассажиров.
В каюте:
- два спальных места;
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- умывальник.
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из аэропорта либо оговоренной с организаторами гостиницы города до места посадки на судно в месте старта круиза и обратно
- Проживание в каюте выбранной категории на судне в течение тура
- Питание, указанное в программе (трёхразовое питание на борту, доступ к чайной станции и снекам 24/7)
- Все высадки и экскурсии по программе
- Оформление пограничных пропусков по маршруту
- Стоимость всех входных плат в заповедники и объекты показа
- Участие в мероприятиях на судне: показы фильмов, лекции
- Экспедиционная куртка
- Портовые сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Анадыря и обратно
- Наземное обслуживание до и после начала круиза (отели, экскурсии)
- Связь на борту (спутниковый телефон, интернет)
- Услуги бара (алкогольные и прохладительные напитки, снеки)
- Прачечная
- Сувениры
- Чаевые команде (по желанию)
- Обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательное снаряжение:
- высокие треккинговые ботинки и зимние сапоги. Это основная защита ваших ног от травм при передвижении по пересечённой местности, подъёмах в горы по каменистым склонам и крутым спускам. Правильно выбранная обувь — залог комфорта на маршруте. В тур лучше всего брать разношенную обувь, в ином случае настоятельно рекомендуем запастись пластырем;
- теплая зимняя куртка с мембраной (для северных круизов);
- дополнительная комфортная пара обуви (кроссовки, ботинки). Вечером после активного дня ноги должны отдыхать, а треккинговые ботинки — сохнуть;
- непромокаемые штаны и куртка из мембраны. В случае отсутствия таковых дополнительно к верхней одежде обязательно возьмите непромокаемый плащ («дождевик»);
- на время активной части тура исключите джинсовую ткань, она долго сохнет и непрактична;
- кофта (флис, Polartec, можно свитер). При выборе кофты важно учитывать тепловые качества, а также свойства быстро сохнуть;
- два комплекта термобелья или аналог (х/б не подходит). Второй комплект необходим в случае, если первый промок и не успел высохнуть;
- флисовые перчатки. Для тепла, защиты от дождя, ветра и комаров;
- носки для треккинга 2–3 пары, 1–2 пары простых носков, 1 пара теплых (максимально исключить х/б). Запасные носки нужны не только на случай загрязнения, но и на случай промокания ног;
- футболка 2–3 штуки. Футболки синтетические быстрее сохнут;
- нижнее белье. Белье не должно натирать;
- зимняя шапка (для северных круизов), бафф, кепка;
- средства личной гигиены;
- личная аптечка. Индивидуальные медикаменты рекомендуем взять самостоятельно;
- небольшой рюкзак не более 35 литров для переноса личных вещей во время радиальных выходов;
- термос 0,5 л.;
- сланцы для душа и бани;
- купальные принадлежности;
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки;
- треккинговые палки;
- герметичный мешок для телефона;
- бахилы (фонарики) на обувь для защиты от попадания мелких камней в ботинок;
- налобный фонарик;
- спрей от мошки и комаров и/или накомарник (летом в активностях).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации не входит в стоимость тура, но является обязательной. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Участник обязан оформить страховой полис от несчастного случая на время проведения тура с страховым покрытием, эквивалентным 100 000 USD, и обязательным покрытием медицинской эвакуации на вертолете или любым другим авиатранспортом.
Возможны ли изменения в программе?
Круиз (тур) и все активности будут проходить в труднодоступных и удаленных от цивилизации местах. Без наличия покрытия сетей сотовых операторов. Маршрут, сроки проживания, очередность активностей программы может меняться в зависимости от погодных условий.
Какое будет питание?
Если у вас есть ограничения по питанию (вегетарианство, аллергия и пр.), обязательно необходимо сообщить детали в заявке на бронирование или администратору судна для возможной корректировки меню.
Поставка продуктов на судно осуществляется только в портах, альтернативных вариантов питания на судне нет.
Есть ли опасности в туре?
Участие в туре является потенциально опасным.
Основные виды опасностей:
- Удаленность от цивилизации. До ближайшего населенного пункта более 70 км, при этом нет дорог и никакого другого регулярного транспортного сообщения. Помощь придет не быстро.
- Сложный ландшафт. Тундра, лесотундра, тайга, болота, густые заросли, курумник, обрывы. Отсутствие оборудованных троп, навигации и связи, повышенные требования к физической подготовке участников. Температура горных озер, рек и ручьев около нуля градусов. Высокий риск получения травм ног, рук и глаз, переохлаждения, а также отставания и потери ориентации в случае самовольного ухода от группы или недостаточной физической готовности.
- Высадки и экскурсии по морю на моторных лодках: опасность переохлаждения, намокания и утери личных вещей.
- Дикие животные, представляющие опасность для человека: медведи, лисы.
- Насекомые: комары, мошка, гнус. Участникам, имеющим аллергию на укусы подобных насекомых, лучше воздержаться от поездки или позаботиться о своем здоровье с учетом этого фактора, а также обязательно поставить в известность организаторов.
- Другие опасности автономных путешествий в труднодоступной горной местности в дальневосточной зоне.
Допускается ли в туре курение и алкоголь?
Алкоголь. Во время активной части маршрута (высадки на берег, экскурсии) употребление алкоголя запрещено.
В случае обнаружения участника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения организаторы имеют право отказать туристу в участии в программе.
Алкоголя нет в рационе питания. Если Вам необходим алкоголь, его можно приобрести в баре судна.
Курение. В помещениях и общественных зонах судна курить запрещено. Курение разрешено только в специально отведенных местах. На маршруте курение разрешено только в отдалении от основной группы, не создавая неудобств остальным участникам группы. На большинстве высадок и экскурсий маршруты проходят в охранной зоне заповедника, поэтому выбрасывать окурки запрещено. Если Вы курите в течение дня, заранее позаботьтесь о карманной пепельнице. За засорение природоохранной зоны предусмотрены серьезные штрафы.
Туроператор при реализации настоящего туристского продукта принимает комплекс мер по обеспечению безопасности перевозок в рамках тура. К перевозке туристов допускаются транспортные организации, перевозчики, имеющие применимые в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации разрешения, лицензии, сертификаты на выполнение соответствующего вида перевозок, чья гражданско-правовая ответственность перед пассажирами застрахована в установленном порядке.
Ответственность официальных перевозчиков тура за последствия происшествий, повлекших причинение вреда жизни и здоровью, имуществу туриста, наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Туроператор ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за последствия происшествий, повлекших наступление указанных последствий, в случае оказания туристу услуг по перевозке, транспортных услуг лицом (лицами), не являющимся официальным перевозчиком тура.
Пользование услугами неофициальных перевозчиков должно осуществляться туристом исключительно на свой страх и риск.
При этом туроператор настоятельно рекомендует убедиться в наличии у указанных лиц разрешений на перевозку и произвести проверку по следующим реестрам:
Автобусные перевозки — Реестр лицензий на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (ведется Управлением государственного автомобильного и дорожного надзора (Госавтодорнадзор) Министерства транспорта РФ).
Легковое такси — Реестр выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта РФ (ведется министерством транспорта субъекта РФ).
Воздушные перевозки — Перечень эксплуатантов, имеющих сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок (ведется Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) Министерства транспорта РФ).
Водный транспорт — Реестр лицензий по осуществлению деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров (ведется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Министерства транспорта РФ).
Что необходимо знать про регион?
Рельеф территории определяется положением территории на стыке двух литосферных плит: Тихоокеанской и Евразийской. В результате большую часть территории занимают горы. Горы принадлежат к областям мезозойской и кайнозойской складчатости.
Крайний северо-восток занят Чукотским, Корякским и Колымским нагорьями. Анадырское плоскогорье занимает срединное положение между этими нагорьями.
На формирование климата Дальнего Востока оказало влияние его приморское положение. Он располагается в арктическом, субарктическом и умеренном климатических поясах.
Большую роль играет муссонная циркуляция воздушных масс.
Для южной части характерен муссонный климат с большим количеством осадков, большая часть которых выпадает летом. С летними муссонами связаны паводки и наводнения на дальневосточных реках.
Природные ресурсы Дальнего Востока исключительно разнообразны.
Прежде всего, Дальний Восток богат биологическими (морскими и лесными) и минеральными ресурсами.
Разница по времени с Москвой составляет +7 часов для Приморского края, +8 для Сахалинской области и +9 часов для Камчатского края.
Будет ли доступна мобильная связь и интернет?
В городах Владивосток, Южно-Сахалинск, Корсаков, Южно-Курильск, Петропавловск-Камчатский уверенный прием всех крупных операторов сотовой связи: «Теле2», МТС, Билайн, Мегафон.
На судне мобильная связь отсутствует, Wi-Fi – спутниковый, телефония – спутниковая.
В городах есть множество отделений банков и банкоматов, есть круглосуточные банкоматы. Почти в любой розничной точке можно расплатиться картой, наличные могут пригодиться для чаевых в кафе и ресторанах, а также при посещении ремесленных мастерских.
Какой климат на маршруте?
Большая часть маршрутов проходит по Приморскому краю, Сахалинской области и Камчатскому краю, для которых характерен умеренный климат с преобладанием муссонов.
Средняя августа — от +20°C (на юге) до +15°C (на севере); количество осадков: на равнинах — около 600 мм в год, в горах — до 1200 мм в год.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
При выборе программы активного тура обратите внимание на сложность маршрутов и оцените свои физические возможности. Если есть сомнения – обязательно проконсультируйтесь с менеджером.
Участник обязан сообщить о болезнях, ограничениях или противопоказаниях к участию в туре в заявке на бронирование или администратору судна.
Участник обязан соблюдать правила личной безопасности.
Последовательность дней тура или очередность активностей и оказания услуг может быть изменена, а также произведена замена услуг из-за ухудшения метеоусловий или какой-либо другой причины, влияющей на безопасность маршрута и возможность оказания отдельной услуги. В случае возникновения указанных ситуаций производится замена услуг при соблюдении интересов участника тура.