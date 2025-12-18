3 день

Остров Итыгран, национальный заповедник «Берингия»

Исключительно насыщенный день. Сегодня вам понадобится вся ваша энергия! Мы встретимся с китами, искупаемся в термальных источниках, посетим национальный заповедник…

Утром высадимся на острове Итыгран. Здесь находится Китовая аллея — древнее эскимосское святилище, сложенное из костей и черепов гренландских китов и напоминающее современную концептуальную инсталляцию. Созданная не позднее 16 века, она была обнаружена всего полвека тому назад.

Затем на «Академике Шокальском» переходим в бухту Гильмимыль, входящую в национальный парк «Берингия».

Небольшой треккинг вознаградит нас встречей с термальными источниками. Отдохнув в них, возвращаемся на судно и переходим в ещё одну относящуюся к «Берингии» бухту — Пенкигней. Это любимое место серых и гренландских китов, к которым мы планируем подплыть на резиновых лодках «Зодиак».

Последний на сегодня переход — к селу Янракыннот, в окрестностях которого находится Кладбище китов, неоднозначный «памятник» зверобойному промыслу.

Зрелище сотен больших, иногда с человеческий рост, костей этих величественных морских животных одновременно леденит душу и завораживает.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160