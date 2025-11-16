2 день

Мыс Наварин

Плывём вдоль западного берега Анадырского залива до его конечной точки — мыса Наварин. Это место официально считается самым ветреным и богатым на штормы в России.

А ещё величественный — 500 м над уровнем моря — мыс служит прибежищем для более чем миллиона птиц.

Этот птичий базар-рекордсмен встретит нас нескончаемым гвалтом и мельтешением своих обитателей над примыкающему к мысу кекурами.

Если повезёт, увидим краснокнижного орлана-белохвоста.

Стоит поглядывать и на воду: встретить у Наварина китов — обычное дело.

Во второй половине нас ждёт национальное чукотское село с труднопроизносимым названием Мейныпильгыно (запоминать не нужно, ведь даже местные называют его просто Майна).

География здесь позволила себе причуду: Майна расположена между двух озёр и отделена от Берингова моря рекой, соединяющей озёра, и косой, через одну-единственную «брешь» в которой река впадает в море.

Получилось представить? Если нет — смотрите на карту. Майна живёт рыбным промыслом, здесь есть интересный музей чукотской культуры и быта. А ещё это крошечное село — предмет интереса орнитологов со всего мира.

В его окрестностях проводит лето самая крупная популяция кулика-лопатня — редкого вида, насчитывающего всего несколько сотен особей и находящегося на грани исчезновения.

Лопатни отличаются похожей на лопату формой клюва и каждый год мигрируют с Дальнего Востока России на 8 тыс. км в Юго-Восточную Азию.

Чтобы взрослые лопатни давали больше потомства, а едва вылупившиеся малыши лучше выживали, вблизи Майны создан специальный инкубатор.

