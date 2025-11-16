Также в круиз входят посещение самого ветреного места России, исследование фьордов и бухт, визит в национальную чукотскую деревню и лучшая рыбалка на Камчатке!
Программа тура по дням
Путешествие начинается
Встречаемся в порту Анадыря и занимаем каюты на «Профессоре Хромове».
Выход из порта в 14:00.
Сразу после выхода в открытое море — приветственный обед.
Не забывайте выглядывать в иллюминаторы или за борт судна: уже в Анадырском лимане со 100% вероятностью мы увидим загадочных молочно-мраморных белух.
Мыс Наварин
Плывём вдоль западного берега Анадырского залива до его конечной точки — мыса Наварин. Это место официально считается самым ветреным и богатым на штормы в России.
А ещё величественный — 500 м над уровнем моря — мыс служит прибежищем для более чем миллиона птиц.
Этот птичий базар-рекордсмен встретит нас нескончаемым гвалтом и мельтешением своих обитателей над примыкающему к мысу кекурами.
Если повезёт, увидим краснокнижного орлана-белохвоста.
Стоит поглядывать и на воду: встретить у Наварина китов — обычное дело.
Во второй половине нас ждёт национальное чукотское село с труднопроизносимым названием Мейныпильгыно (запоминать не нужно, ведь даже местные называют его просто Майна).
География здесь позволила себе причуду: Майна расположена между двух озёр и отделена от Берингова моря рекой, соединяющей озёра, и косой, через одну-единственную «брешь» в которой река впадает в море.
Получилось представить? Если нет — смотрите на карту. Майна живёт рыбным промыслом, здесь есть интересный музей чукотской культуры и быта. А ещё это крошечное село — предмет интереса орнитологов со всего мира.
В его окрестностях проводит лето самая крупная популяция кулика-лопатня — редкого вида, насчитывающего всего несколько сотен особей и находящегося на грани исчезновения.
Лопатни отличаются похожей на лопату формой клюва и каждый год мигрируют с Дальнего Востока России на 8 тыс. км в Юго-Восточную Азию.
Чтобы взрослые лопатни давали больше потомства, а едва вылупившиеся малыши лучше выживали, вблизи Майны создан специальный инкубатор.
Бухта Павла
Бухта Павла — сказочный дальневосточный фьорд.
Длинный и узкий, плавно изогнутый и окружённый высокими зелёными холмами.
Мы будем со вкусом исследовать его на резиновых лодках «Зодиаках», подплывая к лежбищам тихоокеанских моржей и колониям морских птиц.
Рядом с ним находится бухта Павла, а закрывает библейскую тему остров Богослова — живописная скала, расположенная аккурат между входами в «апостольские» бухты.
Если будет время и желание — сплаваем и сюда. Будьте внимательны: на берегу обеих бухт и острова часто можно встретить бурых медведей, лакомых до местной рыбы.
После длинного перехода во второй половине дня «Профессор Хромов» подойдёт к ещё одному безумно красивому фьорду, который — из-за того, что отделён от моря песчаной косой — считается лагуной.
В центре лагуны Тинтикун есть остров, а прямо в нескольких метрах от воды находятся Говенские горячие источники. После прогулки по лагуне на «Зодиаках» обязательно в них погреемся.
Начало перехода на Командоры
Берём южное направление и идём на Командорские острова.
За окном — необъятное Берингово море с китами и редкими морскими птицами.
Переход на Командоры
Продолжаем движение к Командорским островам.
Командорские острова
С 6 по 9 дни круиза мы будем исследовать Командорские острова.
Среди жителей Командорских островов есть те, кто, приехал сюда на время и решил остаться навсегда. Но даже если расставание с большой землёй вас не прельщает, этот архипелаг между Беринговым морем и Тихим океаном пронзит вас в самое сердце.
За 4 дня мы постараемся увидеть все его главные чудеса.
Командоры состоят из четырёх островов: остров Беринга (на него приходится 90% всей площади архипелага, здесь же находится единственный населённый пункт с менее чем 700 жителями), остров Медный и совсем маленькие островки Топорков и Арий Камень.
Вся эта сухопутная территория вместе с превышающий её по размерам в десятки раз акваторией входит в одноимённый национальный парк. Его гордость — самое высокое разнообразие морских млекопитающих в России.
Так, на крупнейшем лежбище острова Беринга мы обнаружим колоссальное скопление ластоногих: рядом с морскими котиками и каланами обитают сивучи и тюлени Стейнегера, и у каждого вида — свои повадки.
Плавая на «Зодиаках» вдоль берегов, встретим самых разных китообразных: нам могут попасться и кашалот, и косатка, и финвал, и горбатый кит, и морская свинья, и много кто ещё.
Всего на Командорах постоянно гнездится около миллиона птиц, а главные птичьи базары — на островках Топорков и Арий Камень. Топорки, которых за крупный оранжевый клюв иногда называют «морскими попугаями», для высиживания потомства роют норы.
Поэтому, прогуливаясь по названному в честь этих птиц островку, ступайте осторожно: нога может провалиться.
На крупных островах можно встретить местного голубого песца и завезённых северных оленей.
Отличительная черта Командор — песчаные дюны, иногда многокилометровые.
На гористом острове Медном множество водопадов. А на более разнообразном с точки зрения ландшафта острове Беринга находится визитная карточка архипелага — арка Стеллера, каменный останец в виде нерукотворной триумфальной арки.
Георг Стеллер, врач и естественник, участвовал в экспедиции командора Витуса Беринга к берегам Аляски. На обратном пути в конце ноября их корабль был выброшен на берег неизвестного острова. Командор, к тому времени уже больной, умер во время тяжёлой зимовки.
Впоследствии в честь него назвали остров (могила Беринга и сегодня — одна из местных достопримечательностей), а его титул дал имя архипелагу.
А ещё на острове Беринга мы посетим алеутский краеведческий музей, на пляже будем искать самоцветы, а в тундре — княженику и водянику.
Активно изучаем 4 острова архипелага.
Знакомимся с неповторимой флорой и фауной Командорских островов.
Узнаем много нового о Командорах, быте местного населения и о жизни великих исследователей, имена которых навечно связаны с архипелагом.
Устье Жупанова
Прощайте, Командоры! Привет, Камчатка!
Двигаясь на юго-запад, «Профессор Хромов» остановится возле устья реки Жупанова.
Считается, что это лучшее место для рыбалки на всём Камчатском полуострове. На «Зодиаках» мы изучим нижнюю, спокойную часть реки и расчехлим спиннинги.
Цель номер один — микижа, она же радужная форель, чей вес может достичь 6−8 кг. Но на крючок может попасться и другая местная рыба: горбуша, кижуч, кета, нерка, чавыча, хариус или голец.
Где-то по соседству ловить рыбу может камчатский бурый медведь, а в небе — если повезёт — можно заприметить белоплечего орлана.
Это одна из самых крупных птиц планеты, размах крыльев которой достигает 2,5 м.
Завершение экспедиции
Этот день мы проведем в море на долгом переходе к берегам Камчатки.
Петропавловск-Камчатский находится на берегу Авачинской бухты — самой крупной природной гавани в мире.
Экспедиция завершена.
До новых встреч на борту «Профессора Хромова»!
Проживание
Наши круизы проходят на пассажирском экспедиционном судне «Профессор Хромов», предназначенном для полярных и океанографических исследований.
Судно построено на верфи в Финляндии и благодаря высокому ледовому классу UL пригодно для прохождения труднодоступных мест в сложных погодных условиях.
На борту находится библиотека, конференц- и кинозал, 2 ресторана, бар, сауна, медицинский кабинет, капитанский мостик, 29 кают категорий «люкс судовладельца», «мини-люкс», «супериор плюс», «супериор» и «стандарт».
Стоимость тура за каюту целиком в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Люкс
|Мини-люкс
|Супериор+
|Супериор
|Стандарт 2-местный
|Стандарт 3-местный
|1-2 чел
|3 чел (каюта)
|1-2 чел.
|3 чел (каюта)
|1-2 чел (каюта)
|1-2 чел (каюта)
|1-2 чел (каюта)
|до 3 чел (каюта)
|Цена за каюту (целиком)
|3,920,000
|5,880,000
|3,240,000
|4,860,000
|2,370,000
|2,060,000
|1,630,000
|2,100,000
Стоимость тура за 1 человека (койко-место в каюте с подселением), руб:
|Стандарт 2-местный (до 2 человек)
|Стандарт 3-местный (до 3 человек)
|815 000
|700 000
Варианты проживания
Люкс
Количество кают: 1.
Площадь: 27 кв. м.
Вместимость: до 3 пассажиров.
В каюте: окна на две стороны, двуспальная кровать в отдельной зоне, гостиная с диваном, письменный стол, шкаф, тумбочки, холодильник, санузел.
Мини-люкс
Количество кают: 2.
Площадь: 18 кв. м. В
Вместимость: до 3 пассажиров.
В каюте: окна на одну сторону, двуспальная кровать в отдельной зоне, гостиная с диваном, письменный стол, шкаф, тумбочки, санузел.
Супериор+
Количество кают: 8.
Площадь: 12 кв. м.
Вместимость: до 2 пассажиров.
В каюте: два спальных места (нижние), письменный стол, шкаф, тумбочки, санузел.
Супериор
Количество кают: 4.
Площадь: 12 кв. м.
Вместимость: до 2 пассажиров.
В каюте: два спальных места (нижнее и верхнее), письменный стол, шкаф, тумбочки, санузел.
Стандарт
Количество кают: 8.
Площадь: 12 кв. м.
Вместимость: до 3/до 2 пассажиров.
В каюте: два спальных места, письменный стол, шкаф, тумбочки, умывальник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из аэропорта либо оговоренной с организаторами гостиницы города до места посадки на судно в месте старта круиза и обратно
- Проживание в каюте выбранной категории на судне в течение тура
- 3-разовое питание на борту, доступ к чайной станции и снекам 24/7
- Все высадки и экскурсии по программе
- Оформление пограничных пропусков по маршруту, стоимость всех входных плат в заповедники и объекты показа
- Участие в мероприятиях на судне: показы фильмов, лекции
- Экспедиционная куртка
- Портовые сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Анадыря и из Петропавловска-Камчатского
- Наземное обслуживание до и после начала круиза (отели, экскурсии)
- Связь на борту (спутниковый телефон, интернет)
- Услуги бара (алкогольные и прохладительные напитки, снеки)
- Прачечная
- Сувениры
- Чаевые команде (по желанию)
- Обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательное снаряжение:
- высокие трекинговые ботинки и зимние сапоги. Это основная защита ваших ног от травм при передвижении по пересечённой местности, подъёмах в горы по каменистым склонам и крутым спускам. Правильно выбранная обувь — залог комфорта на маршруте. В тур лучше всего брать разношенную обувь, в ином случае настоятельно рекомендуем запастись пластырем.
- теплая зимняя куртка с мембраной (для северных круизов).
- дополнительная комфортная пара обуви (кроссовки, ботинки). Вечером после активного дня ноги должны отдыхать, а трекинговые ботинки — сохнуть.
- непромокаемые штаны и куртка из мембраны. В случае отсутствия таковых дополнительно к верхней одежде обязательно возьмите непромокаемый плащ («дождевик»).
- на время активной части тура исключите джинсовую ткань, она долго сохнет и непрактична.
Кофта (флис, Polartec, можно свитер). При выборе кофты важно учитывать тепловые качества, а также свойства быстро сохнуть.
- два комплекта термобелья или аналог (х/б не подходит). Второй комплект необходим в случае, если первый промок и не успел высохнуть.
- флисовые перчатки. Для тепла, защиты от дождя, ветра и комаров.
- носки для трекинга 2–3 пары, 1–2 пары простых носков, 1 пара теплых (максимально исключить х/б). Запасные носки нужны не только на случай загрязнения, но и на случай промокания ног.
- футболка 2–3 штуки. Футболки синтетические быстрее сохнут.
- нижнее белье. Белье не должно натирать.
- зимняя шапка (для северных круизов), бафф, кепка.
- средства личной гигиены.
- личная аптечка. Индивидуальные медикаменты рекомендуем взять самостоятельно.
- небольшой рюкзак не более 35 литров для переноса личных вещей во время радиальных выходов.
- термос 0,5 л.
- сланцы для душа и бани.
- купальные принадлежности.
- солнцезащитный крем.
- солнцезащитные очки.
- треккинговые палки.
- герметичный мешок для телефона.
- бахилы (фонарики) на обувь для защиты от попадания мелких камней в ботинок.
- налобный фонарик.
- спрей от мошки и комаров и/или накомарник (летом в активностях).
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации не входит в стоимость тура, но является обязательной. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Участник обязан оформить страховой полис от несчастного случая на время проведения тура с страховым покрытием, эквивалентным 100 000 USD, и обязательным покрытием медицинской эвакуации на вертолете или любым другим авиатранспортом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Круиз (тур) и все активности будут проходить в труднодоступных и удаленных от цивилизации местах. Без наличия покрытия сетей сотовых операторов. Маршрут, сроки проживания, очередность активностей программы может меняться в зависимости от погодных условий.
Какое будет питание?
Если у вас есть ограничения по питанию (вегетарианство, аллергия и пр.), обязательно необходимо сообщить детали в заявке на бронирование или администратору судна для возможной корректировки меню.
Поставка продуктов на судно осуществляется только в портах, альтернативных вариантов питания на судне нет.
Есть ли опасности в туре?
Участие в туре является потенциально опасным.
Основные виды опасностей:
- Удаленность от цивилизации. До ближайшего населенного пункта более 70 км, при этом нет дорог и никакого другого регулярного транспортного сообщения. Помощь придет не быстро.
- Сложный ландшафт. Тундра, лесотундра, тайга, болота, густые заросли, курумник, обрывы. Отсутствие оборудованных троп, навигации и связи, повышенные требования к физической подготовке участников. Температура горных озер, рек и ручьев около нуля градусов. Высокий риск получения травм ног, рук и глаз, переохлаждения, а также отставания и потери ориентации в случае самовольного ухода от группы или недостаточной физической готовности.
- Высадки и экскурсии по морю на моторных лодках: опасность переохлаждения, намокания и утери личных вещей.
- Дикие животные, представляющие опасность для человека: медведи, лисы.
- Насекомые: комары, мошка, гнус. Участникам, имеющим аллергию на укусы подобных насекомых, лучше воздержаться от поездки или позаботиться о своем здоровье с учетом этого фактора, а также обязательно поставить в известность организаторов.
- Другие опасности автономных путешествий в труднодоступной горной местности в дальневосточной зоне.
Допускается ли в туре курение и алкоголь?
Алкоголь. Во время активной части маршрута (высадки на берег, экскурсии) употребление алкоголя запрещено.
В случае обнаружения участника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения организаторы имеют право отказать туристу в участии в программе.
Алкоголя нет в рационе питания. Если Вам необходим алкоголь, его можно приобрести в баре судна.
Курение. В помещениях и общественных зонах судна курить запрещено. Курение разрешено только в специально отведенных местах. На маршруте курение разрешено только в отдалении от основной группы, не создавая неудобств остальным участникам группы. На большинстве высадок и экскурсий маршруты проходят в охранной зоне заповедника, поэтому выбрасывать окурки запрещено. Если Вы курите в течение дня, заранее позаботьтесь о карманной пепельнице. За засорение природоохранной зоны предусмотрены серьезные штрафы.
Туроператор при реализации настоящего туристского продукта принимает комплекс мер по обеспечению безопасности перевозок в рамках тура. К перевозке туристов допускаются транспортные организации, перевозчики, имеющие применимые в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации разрешения, лицензии, сертификаты на выполнение соответствующего вида перевозок, чья гражданско-правовая ответственность перед пассажирами застрахована в установленном порядке.
Ответственность официальных перевозчиков тура за последствия происшествий, повлекших причинение вреда жизни и здоровью, имуществу туриста, наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Туроператор ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за последствия происшествий, повлекших наступление указанных последствий, в случае оказания туристу услуг по перевозке, транспортных услуг лицом (лицами), не являющимся официальным перевозчиком тура.
Пользование услугами неофициальных перевозчиков должно осуществляться туристом исключительно на свой страх и риск.
При этом туроператор настоятельно рекомендует убедиться в наличии у указанных лиц разрешений на перевозку и произвести проверку по следующим реестрам:
Автобусные перевозки — Реестр лицензий на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (ведется Управлением государственного автомобильного и дорожного надзора (Госавтодорнадзор) Министерства транспорта РФ).
Легковое такси — Реестр выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта РФ (ведется министерством транспорта субъекта РФ).
Воздушные перевозки — Перечень эксплуатантов, имеющих сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок (ведется Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) Министерства транспорта РФ).
Водный транспорт — Реестр лицензий по осуществлению деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров (ведется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Министерства транспорта РФ).
Что необходимо знать про регион?
Рельеф территории определяется положением территории на стыке двух литосферных плит: Тихоокеанской и Евразийской. В результате большую часть территории занимают горы. Горы принадлежат к областям мезозойской и кайнозойской складчатости.
Высшая точка региона – вулкан Ключевская Сопка (4750 м).
Крайний северо-восток занят Чукотским, Корякским и Колымским нагорьями. Анадырское плоскогорье занимает срединное положение между этими нагорьями.
На формирование климата Дальнего Востока оказало влияние его приморское положение. Он располагается в арктическом, субарктическом и умеренном климатических поясах.
Большую роль играет муссонная циркуляция воздушных масс.
Для южной части характерен муссонный климат с большим количеством осадков, большая часть которых выпадает летом. С летними муссонами связаны паводки и наводнения на дальневосточных реках.
Природные ресурсы Дальнего Востока исключительно разнообразны.
Прежде всего, Дальний Восток богат биологическими (морскими и лесными) и минеральными ресурсами.
Разница по времени с Москвой составляет +7 часов для Приморского края, +8 для Сахалинской области и +9 часов для Камчатского края.
Будет ли доступна мобильная связь и интернет?
В городах Владивосток, Южно-Сахалинск, Корсаков, Южно-Курильск, Петропавловск-Камчатский уверенный прием всех крупных операторов сотовой связи: «Теле2», МТС, Билайн, Мегафон.
На судне мобильная связь отсутствует, Wi-Fi – спутниковый, телефония – спутниковая.
В городах есть множество отделений банков и банкоматов, есть круглосуточные банкоматы. Почти в любой розничной точке можно расплатиться картой, наличные могут пригодиться для чаевых в кафе и ресторанах, а также при посещении ремесленных мастерских.
Какой климат на маршруте?
Большая часть маршрутов проходит по Приморскому краю, Сахалинской области и Камчатскому краю, для которых характерен умеренный климат с преобладанием муссонов.
Средняя августа — от +20°C (на юге) до +15°C (на севере); количество осадков: на равнинах — около 600 мм в год, в горах — до 1200 мм в год.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
При выборе программы активного тура обратите внимание на сложность маршрутов и оцените свои физические возможности. Если есть сомнения – обязательно проконсультируйтесь с менеджером.
Участник обязан сообщить о болезнях, ограничениях или противопоказаниях к участию в туре в заявке на бронирование или администратору судна.
Участник обязан соблюдать правила личной безопасности.
Последовательность дней тура или очередность активностей и оказания услуг может быть изменена, а также произведена замена услуг из-за ухудшения метеоусловий или какой-либо другой причины, влияющей на безопасность маршрута и возможность оказания отдельной услуги. В случае возникновения указанных ситуаций производится замена услуг при соблюдении интересов участника тура.