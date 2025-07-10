Найдено 3 тура в категории « Рыбалка » в Анадыре, цены от 661 000 ₽, скидки до 16%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

11 дней Открытие Командорских островов. Экспедиционный круиз Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь «Также в круиз входят посещение самого ветреного места России, исследование фьордов и бухт, визит в национальную чукотскую деревню и лучшая рыбалка на Камчатке» от 819 000 ₽ за человека 11 дней Экспедиция на Командоры Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь «Также в круиз входят посещение самого ветреного места России, исследование дальневосточных фьордов, визит в национальную чукотскую деревню и лучшая рыбалка на Камчатке» от 661 000 ₽ за человека Пешая 14 дней 16% Круиз вокруг Чукотки. Из Анадыря к острову Врангеля Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь «В Уэлене мы посетим мастерскую, более 90 лет специализирующуюся на резьбе по моржовому бивню, и попробуем местные деликатесы: икру, северную рыбу, мясо кита и моржа» от 1 050 000 ₽ 1 249 000 ₽ за человека Все туры Анадыря

Ответы на вопросы от путешественников по Анадырю в категории «Рыбалка»

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Хотите поехать половить рыбу в Анадыре 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025