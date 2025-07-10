Открытие Командорских островов. Экспедиционный круиз
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
«Также в круиз входят посещение самого ветреного места России, исследование фьордов и бухт, визит в национальную чукотскую деревню и лучшая рыбалка на Камчатке»
15 сен в 10:00
от 819 000 ₽ за человека
Экспедиция на Командоры
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
«Также в круиз входят посещение самого ветреного места России, исследование дальневосточных фьордов, визит в национальную чукотскую деревню и лучшая рыбалка на Камчатке»
23 сен в 10:00
от 661 000 ₽ за человека
-
16%
Круиз вокруг Чукотки. Из Анадыря к острову Врангеля
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
«В Уэлене мы посетим мастерскую, более 90 лет специализирующуюся на резьбе по моржовому бивню, и попробуем местные деликатесы: икру, северную рыбу, мясо кита и моржа»
22 авг в 10:00
от 1 050 000 ₽
1 249 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анадырю в категории «Рыбалка»
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