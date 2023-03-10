Маршрут пролегает через Кавказский заповедник по красивейшим местам Западного Кавказа. На пути Вам предстоит увидеть и даже взойти на снежные пики величественных гор, лицезреть водопады, горные озера и реки, пещеры и многое другое. А отдых на Черноморском побережье – идеальная награда после горного треккинга.
Основные достопримечательности на маршруте: Большая Азишская пещера, плато Лагонаки, г. Оштен, приют Фишт, гора Фишт, Чёрное море.
8.00 Встреча группы на ж/д вокзале г. Краснодар.
С вокзала на комфортабельном автобусе поедем в поселок Каменномостский.
Здесь налегке прогуляемся до Хаджохской теснины – извилистого горного каньона с водопадами, высокими скалами и шумящей горной рекой.
Пообедаем в местном кафе.
После обеда размещаемся на базе, распределяем групповое снаряжение и продукты по рюкзакам.
Ужин, посиделки, отдых.
Проживание: турбаза.
Автобус: 170 км.
Пешком: 5 км пешком налегке.
Питание: ужин.
После завтрака, собрав вещи, посетим уникальную пещеру – Большую Азишскую, ее возраст более 2 млн лет.
Затем доедем до КПП и оформим пропуска в заповедник.
Сегодня первый день пешей части маршрута.
Нам предстоит несложный переход до стоянки на Рубленном ручье через Абадзешский перевал, где нас встретит великолепный каскад небольших водопадов.
Разобьем лагерь и полюбуемся на звездное кавказское небо.
Завтра большой день!
Проживание: палатки.
Пешком: 10 км с рюкзаками.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Встав пораньше, собираемся на радиальное восхождение на величественную гору Оштен – 2804 метра над уровнем моря.
Это займет у нас почти целый день.
По пути нам встретятся цветущие поля рододендронов, а на склонах большие снежники.
С вершины Оштена во всей красе откроется вид на Главный Кавказский хребет и соседнюю гору – Фишт, высотой 2867м.
Эти виды точно стоят того, чтобы подняться!
Той же тропой спускаемся в лагерь.
Ужин, посиделки, отдых, играем и делимся впечатлениями от восхождения.
Проживание: палатки.
Пешком: 12 км налегке.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Неспешный переход до приюта Фишт.
Движемся через крайне живописные перевалы Гузерипльский и Армянский, нашим глазам откроются удивительной красоты альпийские луга, цветущие поля и панорама Кавказских гор.
Пообедаем уже в приюте.
Разобьем лагерь, и будет время искупаться в бодрящей горной речке с чистейшей водой – отлично освежает после ходового дня.
В приюте также есть возможность принять прохладный душ.
Проживание: палатки.
Пешком: 10 км с рюкзаками.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сегодня очень важный день!
При благоприятной обстановке и погодных условиях нас ждет радиальное восхождение к малому Фиштинскому леднику.
Это достаточно непростой маршрут, потребует выносливости и хорошей физической формы.
В награду за наш труд взору откроются умопомрачительные горные пейзажи Западного Кавказа
Проживание: палатки.
Пешком: 10 км налегке.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сегодня самый продолжительный переход на всем нашем маршруте.
За день мы сменим пейзажи заснеженных гор на тропический лес.
Переход пройдет через живописный Черкесский перевал до горного приюта Бабук-аул.
Испытанием станет затяжной спуск, но зато уже этим вечером нас порадует уютный кемпинг, где мы сможем поставить палатки, заказать вкусный шашлык или хачапури, а самое главное и желанное – принять горячий душ!
Проживание: палатки.
Пешком: 21 км с рюкзаками.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сегодня финальная часть нашего пешего маршрута.
Переход до Солох-аула, где будет возможность посетить музей русского чая.
Переезд к Черному морю на рейсовом автобусе до поселка Дагомыс.
Разобьем лагерь на диком пляже у ж/д станции Уч-Дере!
Желающие смогут переночевать на базе отдыха (при наличии свободных мест) или поставить на ее территории палатку.
Ура, мы на море уже в субтропическом климате!
Купаться, загорать и отдыхать после горного приключения!
Идеальное завершение путешествия.
Проживание: палатки.
Автобус: 32 км.
Пешком: 18 км с рюкзаками.
Питание: завтрак.
На этой ноте наше путешествие подходит к концу.
От Дагомыса можно отправиться в Сочи, потратив на дорогу всего 40 минут.
Желающие продлить отдых могут снять жилье и на пару дней задержаться у моря.
Тур предусматривает проживание:
Последняя ночь на пляже/кемпинге в палатках, но есть возможность размещения на базе в 4-х местных номерах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.