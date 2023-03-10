4 день

Гузерипльский перевал - Армянский перевал - приют Фишт

Неспешный переход до приюта Фишт.

Движемся через крайне живописные перевалы Гузерипльский и Армянский, нашим глазам откроются удивительной красоты альпийские луга, цветущие поля и панорама Кавказских гор.

Пообедаем уже в приюте.

Разобьем лагерь, и будет время искупаться в бодрящей горной речке с чистейшей водой – отлично освежает после ходового дня.

В приюте также есть возможность принять прохладный душ.

Проживание: палатки.

Пешком: 10 км с рюкзаками.

Питание: завтрак, обед, ужин.