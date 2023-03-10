Кавказ: через горы к морю (маршрут №30)
Групповой тур в Анапе

Экскурсионный тур «Кавказ: через горы к морю (маршрут №30)» на 8 дней

5
3 отзыва
Кавказ: через горы к морю (маршрут №30)
Кавказ: через горы к морю (маршрут №30)
Кавказ: через горы к морю (маршрут №30)

Что вас ожидает:

Легендарный маршрут №30
Легендарный маршрут №30
Один из самых популярных горных маршрутов СССР через горы к Черному морю!
Восхождения
Восхождения
Нам предстоит два радиальных восхождения – к малому Фиштинскому леднику и на величественную гору Оштен (2804 метра над уровнем моря)
Живописные перевалы
Живописные перевалы
Пройдем через Абадзешский, Черкесский, Гузерипльский и Армянский перевалы, полюбуемся красотой альпийских лугов, цветущими полями и панорамой Кавказских гор

Описание

Маршрут пролегает через Кавказский заповедник по красивейшим местам Западного Кавказа. На пути Вам предстоит увидеть и даже взойти на снежные пики величественных гор, лицезреть водопады, горные озера и реки, пещеры и многое другое. А отдых на Черноморском побережье – идеальная награда после горного треккинга.

Основные достопримечательности на маршруте: Большая Азишская пещера, плато Лагонаки, г. Оштен, приют Фишт, гора Фишт, Чёрное море.

Программа тура по дням

1 день

Краснодар - Каменномостский - Хаджохская теснина

8.00 Встреча группы на ж/д вокзале г. Краснодар.

С вокзала на комфортабельном автобусе поедем в поселок Каменномостский.

Здесь налегке прогуляемся до Хаджохской теснины – извилистого горного каньона с водопадами, высокими скалами и шумящей горной рекой.

Пообедаем в местном кафе.

После обеда размещаемся на базе, распределяем групповое снаряжение и продукты по рюкзакам.

Ужин, посиделки, отдых.

Проживание: турбаза.
Автобус: 170 км.
Пешком: 5 км пешком налегке.
Питание: ужин.

Краснодар - Каменномостский - Хаджохская теснинаКраснодар - Каменномостский - Хаджохская теснинаКраснодар - Каменномостский - Хаджохская теснинаКраснодар - Каменномостский - Хаджохская теснина
2 день

Большая Азишская пещера - КПП «Лаго-Наки» - Абадзешский перевал - урочище Инструкторская щель

После завтрака, собрав вещи, посетим уникальную пещеру – Большую Азишскую, ее возраст более 2 млн лет.

Затем доедем до КПП и оформим пропуска в заповедник.

Сегодня первый день пешей части маршрута.

Нам предстоит несложный переход до стоянки на Рубленном ручье через Абадзешский перевал, где нас встретит великолепный каскад небольших водопадов.

Разобьем лагерь и полюбуемся на звездное кавказское небо.

Завтра большой день!

Проживание: палатки.
Пешком: 10 км с рюкзаками.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Большая Азишская пещера - КПП «Лаго-Наки» - Абадзешский перевал - урочище Инструкторская щельБольшая Азишская пещера - КПП «Лаго-Наки» - Абадзешский перевал - урочище Инструкторская щельБольшая Азишская пещера - КПП «Лаго-Наки» - Абадзешский перевал - урочище Инструкторская щельБольшая Азишская пещера - КПП «Лаго-Наки» - Абадзешский перевал - урочище Инструкторская щельБольшая Азишская пещера - КПП «Лаго-Наки» - Абадзешский перевал - урочище Инструкторская щельБольшая Азишская пещера - КПП «Лаго-Наки» - Абадзешский перевал - урочище Инструкторская щель
3 день

Гора Оштен (2804 м)

Встав пораньше, собираемся на радиальное восхождение на величественную гору Оштен – 2804 метра над уровнем моря.

Это займет у нас почти целый день.

По пути нам встретятся цветущие поля рододендронов, а на склонах большие снежники.

С вершины Оштена во всей красе откроется вид на Главный Кавказский хребет и соседнюю гору – Фишт, высотой 2867м.

Эти виды точно стоят того, чтобы подняться!

Той же тропой спускаемся в лагерь.

Ужин, посиделки, отдых, играем и делимся впечатлениями от восхождения.

Проживание: палатки.
Пешком: 12 км налегке.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Гора Оштен (2804 м)Гора Оштен (2804 м)Гора Оштен (2804 м)
4 день

Гузерипльский перевал - Армянский перевал - приют Фишт

Неспешный переход до приюта Фишт.

Движемся через крайне живописные перевалы Гузерипльский и Армянский, нашим глазам откроются удивительной красоты альпийские луга, цветущие поля и панорама Кавказских гор.

Пообедаем уже в приюте.

Разобьем лагерь, и будет время искупаться в бодрящей горной речке с чистейшей водой – отлично освежает после ходового дня.

В приюте также есть возможность принять прохладный душ.

Проживание: палатки.
Пешком: 10 км с рюкзаками.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Гузерипльский перевал - Армянский перевал - приют ФиштГузерипльский перевал - Армянский перевал - приют Фишт
5 день

Фиштинский ледник

Сегодня очень важный день!

При благоприятной обстановке и погодных условиях нас ждет радиальное восхождение к малому Фиштинскому леднику.

Это достаточно непростой маршрут, потребует выносливости и хорошей физической формы.

В награду за наш труд взору откроются умопомрачительные горные пейзажи Западного Кавказа

Проживание: палатки.
Пешком: 10 км налегке.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Фиштинский ледникФиштинский ледникФиштинский ледникФиштинский ледник
6 день

Перевал Белореченский (н/к) - перевал Черкесский (н/к) - приют Бабук-Аул

Сегодня самый продолжительный переход на всем нашем маршруте.

За день мы сменим пейзажи заснеженных гор на тропический лес.

Переход пройдет через живописный Черкесский перевал до горного приюта Бабук-аул.

Испытанием станет затяжной спуск, но зато уже этим вечером нас порадует уютный кемпинг, где мы сможем поставить палатки, заказать вкусный шашлык или хачапури, а самое главное и желанное – принять горячий душ!

Проживание: палатки.
Пешком: 21 км с рюкзаками.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Перевал Белореченский (н/к) - перевал Черкесский (н/к) - приют Бабук-АулПеревал Белореченский (н/к) - перевал Черкесский (н/к) - приют Бабук-АулПеревал Белореченский (н/к) - перевал Черкесский (н/к) - приют Бабук-АулПеревал Белореченский (н/к) - перевал Черкесский (н/к) - приют Бабук-Аул
7 день

Приют Бабук-Аул - Солох-аул - Уч-Дере (Дагомыс)

Сегодня финальная часть нашего пешего маршрута.

Переход до Солох-аула, где будет возможность посетить музей русского чая.

Переезд к Черному морю на рейсовом автобусе до поселка Дагомыс.

Разобьем лагерь на диком пляже у ж/д станции Уч-Дере!

Желающие смогут переночевать на базе отдыха (при наличии свободных мест) или поставить на ее территории палатку.

Ура, мы на море уже в субтропическом климате!

Купаться, загорать и отдыхать после горного приключения!

Идеальное завершение путешествия.

Проживание: палатки.
Автобус: 32 км.
Пешком: 18 км с рюкзаками.
Питание: завтрак.

Приют Бабук-Аул - Солох-аул - Уч-Дере (Дагомыс)Приют Бабук-Аул - Солох-аул - Уч-Дере (Дагомыс)
8 день

Дагомыс - Сочи

На этой ноте наше путешествие подходит к концу.

От Дагомыса можно отправиться в Сочи, потратив на дорогу всего 40 минут.

Желающие продлить отдых могут снять жилье и на пару дней задержаться у моря.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • первая ночевка на базе на плато Лаго-Наки (3-4-х местные домики),
  • остальные ночёвки в палатках.

Последняя ночь на пляже/кемпинге в палатках, но есть возможность размещения на базе в 4-х местных номерах.

Фото проживания

Варианты проживания

Палатка

6 ночей

Турбаза у плато Лаго-Наки

1 ночь

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из г. Краснодар до места начала маршрута
  • Проживание на базе отдыха (1 ночь)
  • Питание на активной части маршрута
  • Ужин и завтрак на базе
  • Аренда группового снаряжения (палатки, газ, баллоны и пр.)
  • Оплата пребывания на территории Кавказского заповедника
  • Работа инструкторов
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный баф
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно из Сочи
  • Обед в 1 день, питание на море (обед и ужин 7 дня, завтрак 8 дня)
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Северо-Кавказская железная дорога, станция Краснодар-1
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Рюкзак 70-90 л.;
  • Накидка на рюкзак от дождя;
  • Коврик туристический (при необходимости предоставляется);
  • Спальный мешок (при необходимости предоставляется);
  • Ботинки треккинговые (либо другие удобные, завышенные, чтобы держали голеностоп);
  • Сандалии;
  • Кроссовки по желанию (лишний груз);
  • Куртка ветрозащитная, штаны ветрозащитные (непродуваемые);
  • Дождевик;
  • Куртка утепленная;
  • Панама, шапка, перчатки х/б 2-3 пары;
  • Термобельё (нательное белье);
  • Футболка либо рубашка с длинным рукавом;
  • 1,2 футболки;
  • Кофта флисовая;
  • Штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
  • Носки 2-3 пары, теплые носки;
  • Нижнее бельё;
  • Посуда (тарелка кружка ложка - не керамические);
  • Средства личной гигиены;
  • Личная аптечка (при хронических заболеваниях);
  • Треккинговые палки;
  • Сидушка на резинке;
  • Очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
  • Крем от загара SPF 20-30;
  • Помада гигиеническая;
  • Фотоаппарат, видеокамера;
  • Купальные принадлежности;
  • 2 литра сухарей.
Входят ли билеты в стоимость?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
10 мар 2023
Сияние не поймали, но в целом поездка оставила очень хорошее впечатление.
К
17 фев 2023
Отличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер Анастасия выполнили все наши капризы. Всё было познавательно и увлекательно! Спасибо!
Отличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер Анастасия
Б
10 мар 2023
Александра Пяткина просто молодец, поездку провела очень профессионально. Спасибо ей за это.

Тур входит в следующие категории Анапы

ПешеходныеВсе турыПрирода и пейзажиГоры

Похожие туры из Анапы

На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
Узнать секреты производства напитка богов и продегустировать игристое и улиток
Анапа или Новороссийск, 12:30
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня
26 900 за человека
Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
30 отзывов
Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
8 500 за человека
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Россия, Краснодарский край, Анапа
18 июня
11 авг
15 сен
от 142000135 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Анапе
Все туры из Анапы
All Airlines
ХорошоТам