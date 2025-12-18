Программа тура по дням
Прибытие в Ушуаю
Добро пожаловать в самый южный город на планете – Ушуая.
Мы забронировали для вас ночь в отеле (входит в стоимость путешествия).
Город раскинулся у подножья Анд на берегах живописного пролива Бигль.
Побродите по улочкам этого очаровательного городка, загляните в многочисленные сувенирные магазины и оцените местные деликатесы в уютных ресторанчиках.
Посадка на судно
Во второй половине дня вас ждёт посадка на экспедиционное судно «Си Спирит».
Вечером мы выходим в море.
Ближайшая часть суши, на которую вам предстоит ступить, будет уже Антарктикой.
Пролив Дрейка
В заездах 17.12.2025 и 18.12.2026 по пути к антарктическим берегам вам будет некогда скучать.
Не теряйте времени даром — изучите наш корабль, а также посетите увлекательные лекции от экспертов по региону.
Пролив Дрейка
Продолжаем движение по проливу Дрейка.
В заездах 07.02.2026, 17.02.2026, 28.11.2026, 08.12.2026, 18.02.2027, 27.02.2027 наши эксперты по региону приглашают вас на презентации. В живой и неформальной манере они расскажут о том, что ждёт нас впереди. А на открытых палубах можно наблюдать за альбатросами и, если повезёт, китами.
Континент Антарктида и близлежащие острова
С 5 по 9 дни тура мы будем исследовать Антарктиду и близлежащие острова.
Как только мы доберемся до Антарктиды, мы начнем активно ее исследовать.
Континент Антарктида и близлежащие острова
Специальные экспедиционные лодки «Зодиаки» домчат нас до самых живописных мест!
Во время таких прогулок мы можем встретить тюленей и морских леопардов, а иногда и китов.
Континент Антарктида и близлежащие острова
А еще нас ждут высадки на нетронутые берега Антарктиды.
Средняя продолжительность высадки – 1-2 часа.
Континент Антарктида и близлежащие острова
Однако необходимо отметить, что наша программа во многом будет зависеть от погодных и ледовых условий.
В случае благоприятной погоды мы планируем посетить бухту Неко с ее огромными айсбергами и бухту Парадиз, которая вполне оправдывает свое название (Paradise переводится как «рай»).
Континент Антарктида и близлежащие острова
Вы познакомитесь с пингвинами на островах Кувервилль и Десепшен, увидите величественные скалы острова Бут и мыса Ренард, стоящие на входе в один из самых красивых проливов Антарктики и всей Земли — Лемэйр.
А самые отважные путешественники даже смогут искупаться в водах Южного океана!
И даже если всех этих активностей, включенных в программу, будет недостаточно, нам есть что предложить вам.
Попробуйте полярный каякинг (за доп. плату). Пройдите на своем каяке лабиринтом айсбергов, среди пингвинов и китов. Или воспользуйтесь опцией антарктического кемпинга и проведите ночь под открытым небом Антарктиды (за доп. плату).
Пролив Дрейка
Мы направляемся обратно на север, через воды пролива Дрейка к миру цивилизации.
В заездах 17.12.2025 и 18.12.2026 мы проведем финальное слайд-шоу, где сможем вспомнить самые яркие моменты путешествия.
Пролив Дрейка
Продолжаем движение через воды пролива Дрейка.
В заездах 07.02.2026, 17.02.2026, 28.11.2026, 08.12.2026, 18.02.2027, 27.02.2027 на борту проходят финальные мероприятия: демонстрация слайд-шоу с фотографиями из круиза, прощальный коктейль с участием капитана, информационные презентации полярных экспертов и различные мастер-классы. Вам не придётся скучать.
Прибытие в Ушуаю
После завтрака мы сходим с борта экспедиционного судна «Си Спирит».
Нас ждёт трансфер в аэропорт и возвращение домой.
Проживание
Тур предусматривает размещение на борту экспедиционного судна «Си Спирит» и 1 ночь в отеле в Ушуае в первый день программы.
Стоимость на 1 человека для заездов 17.12.2025, 07.02.2026 и 17.02.2026 в зависимости от категории каюты, $:
|Стоимость
|«Трёхместная»
|10 395
|«Стандарт»
|13 795
|«Одноместная»
|20 895
|«Классик»
|14 895
|«Супериор»
|15 095
|«Делюкс»
|16 795
|«Премиум»
|18 095
|«Люкс Судовладельца»
|22 895
Одноместное размещение рассчитывается с применением коэффициента 1,7 к стоимости одного места в каютах категорий Стандарт, Классик и Супериор; коэффициента 2 к стоимости одного места в каютах категорий Делюкс, Люкс Премиум и Люкс Судовладельца. Размещение с подселением возможно в каютах категорий Трехместная, Стандарт, Классик, Супериор.
Стоимость на 1 человека для заездов 28.11.2026, 08.12.2026, 18.12.2026, 18.02.2027 в зависимости от категории каюты, $:
|Стоимость
|«Трёхместная»
|11 795
|«Стандарт»
|15 595
|«Одноместная»
|23 395
|«Классик»
|16 695
|«Супериор»
|16 995
|«Делюкс»
|18 895
|«Премиум»
|20 295
|«Люкс Судовладельца»
|25 595
Одноместное размещение рассчитывается с применением коэффициента 1,7 к стоимости одного места в каютах категорий Стандарт, Классик и Супериор; коэффициента 2 к стоимости одного места в каютах категорий Делюкс, Люкс Премиум и Люкс Судовладельца. Размещение с подселением возможно в каютах категорий Трехместная, Стандарт, Классик, Супериор.
Стоимость на 1 человека для заезда 28.02.2027 в зависимости от категории каюты, $:
|Стоимость
|«Трёхместная»
|10 695
|«Стандарт»
|14 195
|«Одноместная»
|21 295
|«Классик»
|15 195
|«Супериор»
|15 495
|«Делюкс»
|17 195
|«Премиум»
|18 495
|«Люкс Судовладельца»
|23 295
Одноместное размещение рассчитывается с применением коэффициента 1,7 к стоимости одного места в каютах категорий Стандарт, Классик и Супериор; коэффициента 2 к стоимости одного места в каютах категорий Делюкс, Люкс Премиум и Люкс Судовладельца. Размещение с подселением возможно в каютах категорий Трехместная, Стандарт, Классик, Супериор.
Варианты проживания
Судно «Си Спирит»
Технические характеристики экспедиционного судна «Си Спирит»:
- длина – 90,6 метра;
- ширина – 15,3 метра;
- скорость – 15 узлов;
- пассажиров – 114 человек;
- команда – 72 человека
- палубы – Главная палуба, SUN, SPORTS, CLUB, OCEAN.
Каюты:
Трехместная (пассажиров: 3, площадь: 21, вид: окно):
- 2 кровати twin или 1 кровать king-size;
- раскладывающаяся софа;
- гардероб /шкаф;
- ванная комната (туалет, душ);
- сейф, холодильник;
- спутниковая телефонная связь;
- телевизор;
- индивидуальный климат-контроль;
- окно.
Стандарт (пассажиров: 2, площадь: 23, вид: иллюминаторы):
- 2 кровати twin или 1 кровать king-size;
- гардероб/шкаф;
- ванная комната (туалет, душ);
- сейф;
- холодильник;
- спутниковая телефонная связь;
- телевизор;
- индивидуальный климат-контроль;
- иллюминаторы.
Одноместная (пассажиров: 1, площадь: 21, вид: окно):
- 1 кровать king-size;
- 2 шкафа;
- ванная комната;
- сейф;
- холодильник;
- спутниковая телефонная связь;
- телевизор;
- индивидуальный климат-контроль;
- фен;
- окно (может быть закрыто во время волнения на море).
Классик (пассажиров: 2, площадь: 21, вид: окно):
- 2 кровати twin или 1 кровать king-size;
- гардероб/шкаф;
- ванная комната (туалет, душ);
- сейф;
- холодильник;
- спутниковая телефонная связь;
- телевизор;
- индивидуальный климат-контроль;
- окно.
Супериор (пассажиров: 2, площадь: 20, вид: окно):
- 2 кровати twin или 1 кровать king-size;
- гардероб/шкаф;
- ванная комната (туалет, душ);
- сейф;
- холодильник;
- спутниковая телефонная связь;
- телевизор;
- индивидуальный климат-контроль;
- окно выходит на зону променада палубы Club Deck.
Делюкс (пассажиров: 2, площадь: 24, вид: балкон):
- 2 кровати twin или 1 кровать king-size;
- гардероб/шкаф;
- ванная комната (туалет, душ);
- сейф;
- холодильник;
- спутниковая телефонная связь;
- телевизор;
- индивидуальный климат-контроль;
- балкон, отделенный от жилой зоны скользящей стеклянной дверью.
Премиум (пассажиров: 2, площадь: 30, вид: балкон):
- 2 кровати twin или 1 кровать king-size;
- гардероб/шкаф;
- ванная комната (туалет, душ);
- сейф;
- холодильник;
- спутниковая телефонная связь;
- телевизор;
- индивидуальный климат-контроль;
- балкон, отделенный от жилой зоны скользящей стеклянной дверью.
Люкс Судовладельца (пассажиров: 2, площадь: 63, вид: терраса на палубе):
- отделенная спальная зона: кровать king-size, раскладывающаяся софа;
- зона гостиной;
- гардероб/шкаф;
- ванная комната (туалет, джакузи);
- сейф;
- холодильник;
- спутниковая телефонная связь;
- HD plasma TV;
- стереосистема BOSE;
- индивидуальный климат-контроль;
- терраса на палубе, отделенная от жилой зоны скользящей стеклянной дверью.
Отель в Ушуае
В туре предусмотрено размещение в отеле в Ушуае в первый день программы (1 ночь, завтрак включен).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в отеле в Ушуае в первый день программы (1 ночь, завтрак включен)
- Групповые трансферы аэропорт - отель в Ушуая (Аргентина) за день до посадки на судно
- Групповые трансферы отель - судно в день посадки на судно и судно - аэропорт в день высадки с судна
- Размещение на судне в каюте выбранной категории
- Питание, указанное в программе (полный пансион на борту (кофе, чай, какао на coffee station - 24 часа)
- Сборы IAATO и государственные пошлины
- Приветственный и прощальный коктейль на борту судна
- Для круизов 28.11.2026, 08.12.2026, 18.12.2026, 18.02.2027 и 28.02.2027 напитки по системе «всё включено»: для вас на борту доступны безалкогольные напитки, домашнее пиво и вино, а также крепкий алкоголь. (премиальные алкогольные напитки в баре и напитки в мини-баре не входят в стоимость.)
- Все запланированные высадки на экспедиционных лодках «Зодиак» и экскурсии
- Информационное сопровождение круиза экспедиционным лидером и экспедиционной командой
- Лекции, видео, слайд-шоу и презентации экспертов по региону
- Фирменная экспедиционная куртка
- Резиновые сапоги для высадок на время круиза
- Информационный пакет (предоставляется до начала путешествия)
- Электронный журнал путешествия
- Все портовые сборы
- Wi-Fi на борту
Что не входит в цену
- Международный авиаперелет до Ушуаи и обратно
- Стоимость визы (если необходимо)
- Персональные расходы: бар, связь, прачечная
- Дополнительная опция каякинга и кемпинга
- Медицинская страховка, включающая эвакуацию и репатриацию (минимальное покрытие не менее 200 000 USD)
- Топливный сбор (может составить от 0$ до 400$ с человека в зависимости от цены топлива в порту отправления)
- Для круизов 17.12.2025, 17.02.2026, 28.11.2026, 08.12.2026, 18.12.2026, 18.02.2027.28.02.2027 стоимость любых применимых медицинских тестов (тестов на наличие вируса COVID-19) или прививок, требуемых либо местными властями, либо компанией-организатором до, во время или после круиза
- Страховка багажа и страховка от отмены поездки
- Чаевые стюардам и другому обслуживающему персоналу на судне (по вашему усмотрению)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда
- Водо- и ветронепроницаемая куртка — нет необходимости брать ее с собой. Вам подарят фирменную парку.
- Водонепроницаемые брюки – один из важнейших пунктов в списке вещей. Необходимы для высадок на лодках и для наземных прогулок (предпочтительны Gore-Tex и подобные ткани — они одновременно водонепроницаемые и дышащие). Надевайте их поверх ваших обычных брюк. По экологическим соображениям настоятельно рекомендуется приобретать водонепроницаемые брюки без застежек-липучек на щиколотках и рюкзаки без сеточных вставок.
- Термобелье — 2 комплекта и термоноски — 3 пары.
- Рубашки и футболки — на каждый день.
- Джинсы или другие удобные брюки — несколько пар.
- «Водолазки» — подойдут для ношения на борту, а также как база под теплый свитер.
- Свитера — шерстяные или из флиса.
- Нарядная одежда — для приветственного ужина и прощального коктейля с капитаном.
Обувь
- Высокие резиновые сапоги — нет необходимости брать их с собой; всех пассажиров обеспечат сапогами на время круиза.
- Удобная обувь — для ношения на борту.
- Городская одежда и обувь — для прогулок по городу в начале и в конце круиза.
Шапка и перчатки
- Теплая шапка — защищающая голову и уши, а также теплый шарф.
- Перчатки и варежки — 2 пары.
Другие необходимые вещи
- Солнцезащитные очки и крем с высоким фактором защиты от солнца — имейте в виду, что отраженный свет от воды, снега и льда бывает весьма проникающим даже при пасмурной погоде.
- Защитный бальзам для губ — для предотвращения обветривания.
- Рюкзак — водонепроницаемый рюкзак для вашей камеры и других необходимых на высадке вещей. Позаботьтесь также, чтобы камера в рюкзаке была упакована в водонепроницаемый чехол. Остаться без фотографий из-за промокшей техники — большое разочарование. По экологическим соображениям, для защиты электронных устройств от влаги не рекомендуется использовать пластиковые пакеты, а высадка на берег Южной Георгии с пластиковыми пакетами полностью запрещена.
- Купальный костюм — для полярного купания и джакузи на палубе «Си Спирит».
- Бинокль — так от вас не ускользнет ни один полярный обитатель.
- Камера — поверьте, вам будет что фотографировать.
- Комплект батареек — для обеспечения работы камеры и другой техники.
- Флеш-карты — в наш цифровой век дополнительная карта памяти никогда не будет лишней.
- Зарядные устройства — для телефонов, ноутбуков и т. д.
- Дополнительный переходник для розеток, если Вы путешествуете на борту судна «Си Спирит» и планируете взять с собой несколько электронных устройств, требующих регулярной подзарядки. На ресепшен Вы получите один адаптер.
- На борту ледокола «50 лет Победы» напряжение в сети — 220 В, переходник не потребуется.
- Предписанные врачом медицинские средства — с запасом на несколько дополнительных дней.
- Дополнительная пара оптических очков — или комплект контактных линз.
- Средства от морской болезни — стабилизаторы качки сделают ваше путешествие максимально комфортным, но все же это морской круиз, поэтому советуем взять средства от укачивания.
- Термос — мы рекомендуем взять с собой портативный термос, который можно наполнить горячей водой в баре. Обратите внимание, что использование электрических чайников и плиток, включая рисоварки, на борту строго запрещено по соображениям безопасности. Эта политика введена для обеспечения безопасного и комфортного пребывания всех наших гостей на судне.
Для круиза выбирайте комфортную, просторную одежду. Лучше надеть две легкие вещи (например, водолазку и флиску), чем один очень теплый свитер. В таком случае между слоями одежды останется тонкая воздушная прослойка, которая при повышении температуры тела будет служить великолепным изолятором;
При выборе между хлопком и шерстью/шелком отдайте выбор последним – они лучше удерживают теплый воздух. Также советуем обратить внимание на синтетические материалы, которые снова принимают свою форму после сжатия — они хорошо подходят для круиза. Вещи с синтетическим утеплителем (полистерол) в экспедиции будут более актуальны, чем вещи с натуральной подкладкой из гусиного или утиного пуха, так как синтетика меньше подвержена намоканию. Также мы рекомендуем взять с собой столь популярную у путешественников флисовую одежду.
Не одевайтесь слишком тепло, чтобы не вспотеть.
Помните, что переохлаждению наиболее подвержены ноги и руки: следите за тем, чтобы они оставались сухими и теплыми. Лучшим решением будет взять варежки — они прекрасно подходят для полярной экспедиции. Не лишними будут и перчатки: их можно чередовать с варежками и носить при благоприятных погодных условиях.
Выбирайте водонепроницаемые и вместе с тем «дышащие» материалы. Это позволит избежать образования конденсата под одеждой;
Еще одна полярная аксиома: «Если у вас мерзнут ноги — наденьте шапку!» Позаботьтесь о том, чтобы ваша голова всегда была в тепле. Наряду с шапкой, закрывающей уши и лоб, привезите с собой головной убор, который при необходимости закроет шею и подбородок.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли измениться маршрут круиза?
Это путешествие в отдаленный труднодоступный регион. Все мероприятия в ходе круиза зависят от ледовых и погодных условий и определяются экспедиционным лидером и капитаном.
Фактический ход экспедиции может отличаться от заявленного.
Встречи с заявленными представителями животного мира не гарантированы.
Выбирая круиз, вы, конечно же, знакомитесь с планом путешествия. Однако необходимо понимать, что указанный маршрут является предварительным и во многом зависит от погодных и ледовых условий. Например, мы можем изменить маршрут в случае сильного тумана. Но не стоит волноваться: капитан судна и наш экспедиционный лидер сделают всё возможное, чтобы подобрать альтернативные варианты и сделать ваш круиз максимально насыщенным.
Будет ли нас сопровождать фотограф в круизе?
Во всех наших круизах участвует опытный фотограф. Он всегда готов поделиться своими знаниями как на борту судна в ходе фото-презентаций и лекций, так и во время высадок.
Если вы только начинаете знакомиться с миром фотографии — не расстраивайтесь. Участвовать в наших турах могут как продвинутые фотографы, так и новички. Вы овладеете ключевыми основами фотографии в уникальном окружении, с возможностью получить ответы на свои вопросы от лучших фотографов.
Что необходимо знать про каякинг?
Каякинг оплачивается дополнительно:
- для заездов 17.12.2025, 07.02.2026, 17.02.2026 в круизах Континент Антарктида и Южный полярный круг – 895 USD;
- для заездов 17.12.2025, 07.02.2026, 17.02.2026 в круизах с посещением Южной Георгии и Фолклендов – 995 USD;
- для заездов 28.11.2026, 08.12.2026, 18.12.2026, 18.02.2027, 28.02.2027 в круизах Континент Антарктида и Южный полярный круг – 1395 USD;
- для заездов 28.11.2026, 08.12.2026, 18.12.2026, 18.02.2027, 28.02.2027 в круизах с посещением Южной Георгии и Фолклендов – 1495 USD.
По словам наших каякеров, в первые же минуты они осознали, что не испытывали подобных
По словам наших каякеров, в первые же минуты они осознали, что не испытывали подобных чувств от каякинга ни в каком другом месте планеты. Кристально чистые воды несут каяк в волшебном созвучии — плеск воды, звук капель, падающих с временно бездействующих весел, и треск многовековых толщ льда. Мимо вас проплывают киты и сверкающие айсберги. Грандиозность и великолепие панорамы словно уменьшают ваши собственные размеры, и именно в это мгновение вы как никогда сможете почувствовать себя крошечной частицей огромной Вселенной.
Для участия в полярном каякинге необходим опыт и знание английского языка.
Количество мест ограничено: 16 каякеров в Антарктике и 8 в Арктике, поэтому данную опцию рекомендуется бронировать заранее.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка не включена в стоимость тура. Для тура необходима медицинская страховка, включающая эвакуацию и репатриацию (минимальное покрытие не менее 200 000 USD).
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
Комитет по туризму города Москвы информирует о том, что в Российской Федерации зарегистрированы случаи завоза лихорадки Денге, брюшного тифа, холеры, малярии, оспы обезьян, кори и других инфекций. Несмотря на то, что данные инфекции не характерны для полярных регионов, рекомендуем ознакомиться с достоверной информацией по их профилактике и мерам предосторожности.
В связи с повышенной активностью интернет-мошенников, Банк России актуализировал информационно-просветительские материалы, направленные на повышение финансовой киберграмотности населения. Просим вас ознакомиться с достоверной информацией.
Что можно ожидать в полярных круизах?
Круизы в Арктику, Антарктику и на Северный полюс проводятся в наиболее благоприятные месяцы. Летом наши экспедиционные суда отправляются на север, а зимой — на юг. Во время полярных круизов обычно достаточно мягкий климат, температура воздуха составляет около 0°C. Солнце не заходит за горизонт от 18 до 24 часов в сутки, что меняет восприятие температурного режима — некоторые пассажиры могут даже ходить в футболках. Однако, бывают и неблагоприятные погодные условия, например, туман и метель.
В зависимости от того, какое направление вы выберете, ландшафт и окружающие пейзажи будут разными. Антарктика — это самые большие в мире айсберги, величественные ледники и заснеженные горы. На Северном полюсе ледокол рассекает лед толщиной до трех метров. А в Арктике природные «декорации» могут различаться даже в рамках одного круиза. Например, на Шпицбергене соседствуют цветущая тундра, арктическая пустыня и стремящиеся ввысь горные пики.
Опасны ли экспедиционные круизы?
Экспедиционные круизы – особый вид туризма. Разумеется, они сильно отличаются от пляжного отдыха или прогулки по улочкам Европы, но вместе с тем их нельзя назвать экстремальными. Для участия в экспедиционном круизе не требуется особой физической подготовки, наши программы подходят даже детям и людям пожилого возраста (за исключением каякинга и полярного кемпинга, на участие в которых установлены возрастные ограничения). Ваша безопасность – наш приоритет. Мы работаем только с опытными инструкторами и экспедиционными лидерами, поэтому можем смело сказать, что во время круизов вам нечего опасаться.
Будет ли у меня морская болезнь на судне?
Антарктика: В проливе Дрейка периодически бывает шторм, и люди реагируют на качку по-разному. Всем пассажирам мы советуем до поездки проконсультироваться со своим врачом, и всегда иметь при себе превентивные лекарства от морской болезни.
Арктика: между арктическими островами встречается довольно сильное волнение. Но у островов или во льдах судно уже не штормит.
Помимо лекарственных средств, которые поможет подобрать врач, есть и народные средства борьбы с морской болезнью. Например, смотреть на горизонт, съесть имбирное печенье или жевательную резинку, соблюдать умеренную диету и регулярно делать зарядку.
Я путешествую один. Могу ли я не доплачивать за одноместное размещение в каюте?
Круиз в полярные регионы — очень личный опыт, который особенно запоминается соло-путешественникам.
Совместное размещение — это программа, которая объединяет путешественников одного пола, готовых делить каюту. Оба гостя экономят деньги, поскольку им не нужно платить наценку. В случае, если мы не сможем найти вам соседа, наценку за одноместное размещение платить не придется.
Что не включено в стоимость полярного круиза?
В стоимость круиза не входят авиаперелеты до точки посадки и высадки на круиз. Билеты можно приобрести самостоятельно или с нашей помощью.
У всех пассажиров должна быть полная медицинская страховка, включающая эвакуацию и репатриацию. Минимальное покрытие не менее 150 000 USD для Арктики, 200 000 USD для Антарктики. Обратите внимание, что в стоимость круиза на Северный полюс страховка входит.
Некоторым пассажирам перед поездкой понадобится приобрести подходящую одежду. Это очень важная часть подготовки к круизу. В стоимость входит фирменная экспедиционная куртка, на время высадок мы также предоставляем резиновые сапоги. Обязательно сверьтесь со списком рекомендаций по выбору одежды и придерживайтесь советов персонала.
По окончании круиза рекомендуется оставлять чаевые стюардам и другому обслуживающему персоналу. Мы можем порекомендовать бюджет в 20 USD на человека в день в круизах в Арктику и Антарктику и 24 USD на человека в день в круизе на Северный полюс. Чаевые будут собраны анонимно в конце каждого круиза и распределены между работниками судна.
Будет ли работать интернет и сотовая связь во время круиза?
На борту судна «Си Спирит» работает Wi-Fi, пользование которым входит в стоимость круиза. Скорости Интернета хватит для того, чтобы проверить почту и отправить родным сообщение. Сотовая связь в большинстве полярных регионов не ловит.
Когда и как происходит высадка с судна в последний день круиза?
Высадка с экспедиционного судна требует соблюдения некоторых формальных процедур, в частности, таможенной инспекции. Обычно мы начинаем процесс высадки после завтрака, а после завершения предоставляем групповой трансфер в ближайший аэропорт.
Мы настоятельно рекомендуем бронировать авиаперелеты домой с временем вылета не раньше полудня. Мы не можем гарантировать, что вы приедете в аэропорт до этого времени.
Будут ли высадки с судна во время круиза?
Да, конечно. Каждое судно оборудовано моторно-гребными надувными лодками «Зодиак». Эти простые в управлении лодки используются как для экскурсий по воде, так и для высадок. На суше вы сможете отправиться в поход по тундре или льду.
Мы понимаем повышенный интерес к высадкам и предоставляем их как можно чаще. Конечно, время года и погодные условия могут влиять на места и частоту высадок. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами, чтобы выбрать подходящий для вас круиз.
На борту экспедиционного судна есть доктор?
Доктор — обязательный член нашей экспедиционной команды. Он оказывает помощь пассажиров и команде корабля. На каждом судне есть оборудованное помещение клиники для решения несложных проблем со здоровьем.
На экспедиционном судне будут доступны лекарства?
Обязательно возьмите с собой лекарства, которые принимаете по рецепту. На судне есть стандартный набор лекарственных средств, но мы не можем гарантировать, что их хватит на всех пассажиров в рамках каждого круиза. Пожалуйста, возьмите с собой лекарства на время всей поездки, не только на время круиза.
Какой стиль одежды на борту экспедиционного судна?
Стиль одежды на борту повседневный. Вы можете взять с собой любимые туфли на каблуках, но во время качки в них будет неудобно. Более элегантный стиль приветствуется во время приветственного и прощального коктейлей.
Чем можно заняться на судне во время круиза?
Мы стараемся, чтобы каждый экспедиционный день был наполнен впечатлениями и запомнился новыми полярными приключениями. На борту проводятся мастер-классы по истории, геологии, флоре и фауне регионов, через которые лежит путь судна. Также проходит ряд брифингов для подготовки к высадкам в Арктике, Антарктике и на Северном полюсе и знакомства с правилами поведения пассажиров согласно требованиям организаций IAATO и AECO.
К вашим услугам будут все общественные зоны судна: библиотека с полярной литературой, фитнес-центр, ресторан и бар. В зоне отдыха есть настольные игры, вечером проводятся кинопоказы.
Пребывание на внешних палубах дает прекрасную возможность для фотосъемки и наблюдения за китами, птицами и морскими животными.
Какой средний возраст пассажиров полярных круизов?
Наши полярные круизы подходят для всех возрастов. По статистике, нашим пассажирам от 20 до 80 лет. Каждый из них находит то, за чем отправлялся в Арктику, Антарктику или на Северный полюс. Молодые люди от 20 до 30 смогут сделать лучшие селфи на фоне гигантских айсбергов, принять участие в полярном каякинге или мастер-классе по фотографии. Новые впечатления для всей семьи ждут наших пассажиров от 30 до 45 лет (дети могут принять участие в круизах от 6 лет). Пассажиры старше 50 лет будут приятно удивлены комфортом нашего экспедиционного судна и обширной библиотекой на борту.
Можно ли путешествовать с детьми и какого возраста?
Мы приглашаем на наши круизы детей старше шести лет в сопровождении родителей или законных представителей. Решение об участии детей младше шести лет принимается индивидуально и подлежит утверждению.
По нашим наблюдениям, дети очень быстро адаптируются к жизни на борту и с радостью принимают участие в общей лекционной и развлекательной программе. Несмотря на то, что на борту нет детского аниматора, нашим юным гостям не приходится скучать: они с интересом слушают увлекательные лекции от экспертов, проводят время на капитанском мостике и играют в настольные игры в библиотеке. Также дети с большим энтузиазмом участвуют в высадках на побережье и наземных активностях.
Тем не менее, для наших юных гостей действуют и определенные ограничения, например, в каякинге могут принимать участие только путешественники старше 16 лет, а в полярном кемпинге – старше 12 лет.
Мы хотели бы подчеркнуть, что во время круиза родители несут полную ответственность за жизнь и здоровье своих детей как на борту, так и во время высадок на побережье.
По статистике, 20% наших пассажиров путешествуют с детьми, так что у ваших детей будет прекрасная возможность завести новых друзей.
На борту нет специального детского меню, но рацион питания в наших экспедициях очень разнообразный и включает, в том числе, и диетические блюда.
Мы периодически проводим акции, предлагая специальные цены на круизы для юных путешественников.
Нужна ли специальная физическая подготовка для путешествия в полярные регионы?
Как правило, специальной физической подготовки для экспедиционного круиза не требуется, если вы успешно справляетесь с задачами повседневной активности. Однако стоит помнить, что полярные регионы — труднодоступный район с затрудненным доступом к больницам. Пассажиры должны обладать достаточной мобильностью, чтобы чувствовать себя комфортно во время высадок или возможной качки.
Какие нормы багажа на борту экспедиционного судна?
На борту наших судов есть прачечная, поэтому необязательно брать с собой одежду на каждый день. На одного человека может приходиться две единицы багажа. Пожалуйста, берите только необходимые вещи.
Основные ограничения по багажу ждут вас на авиаперелетах, особенно на внутренних рейсах. Собирайте чемоданы так, чтобы пройти самые строгие требования из всех ваших перелетов.
Как вести себя рядом с пингвинами в круизах в Антарктиду?
Экспедиционные круизы в Антарктику организуются в соответствии с системой Договора об Антарктике и другими международными актами и регулируются Международной ассоциацией антарктических туристических операторов (IAATO). По правилам запрещено приближаться ближе пяти метров к пингвинам.
Пингвины — любопытные животные. Находясь на разрешенном расстоянии, присядьте или встаньте на колени — так вы будете выглядеть меньше и не испугаете их. Подготовьте камеру и тихо ждите, и тогда пингвины с высокой вероятностью сами подойдут ближе!
В полярных круизах есть опция кемпинга?
Да! Мы предлагаем кемпинг как дополнительную опцию на круизах в районе Антарктического полуострова на судне «Си Спирит». Программа рассчитана на 30 человек не младше 12 лет. Подавать заявку на участие необходимо заранее.
Стоимость кемпинга для круизов 17.12.2025, 07.02.2026, 17.02.2026 – 350 USD.
Стоимость кемпинга для круизов 28.11.2026, 08.12.2026, 18.12.2026, 18.02.2027, 28.02.2027– 495 USD.
Кемпинг — ночь в спальном мешке на берегу континента Антарктида или одного из близлежащих антарктических островов.
По словам очевидцев, провести ночь на континенте значит постичь загадочную Антарктиду глубже и полнее, а также на себе испытать чувства (хотя и в более комфортных условиях), обуревавшие первопроходцев этих суровых мест.
Для участия в активности не требуется предварительного опыта. Достаточно лишь быть старше 18 лет, обладать хорошей физической формой и желанием получить этот уникальный опыт в Антарктике.
Необходимое снаряжение (спальные мешки, подстилки и т. п.) включено в стоимость. Количество мест ограничено — всего 30 участников в одном круизе. Бронируйте прямо сейчас и проведите незабываемую ночь на берегу континента Антарктида!
Можно ли запускать дрон в Антарктике?
Нет. Международная ассоциация антарктических туроператоров запрещает всем туристам использовать беспилотные летательные аппараты на территории Антарктиды из экологических соображений. Коммерческая и научная съемка возможны только по предварительной договоренности. Поэтому наши гости не могут использовать дроны для видеосъемки.