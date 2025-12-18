Одежда

Водо- и ветронепроницаемая куртка — нет необходимости брать ее с собой. Вам подарят фирменную парку. Водонепроницаемые брюки – один из важнейших пунктов в списке вещей. Необходимы для высадок на лодках и для наземных прогулок (предпочтительны Gore-Tex и подобные ткани — они одновременно водонепроницаемые и дышащие). Надевайте их поверх ваших обычных брюк. По экологическим соображениям настоятельно рекомендуется приобретать водонепроницаемые брюки без застежек-липучек на щиколотках и рюкзаки без сеточных вставок. Термобелье — 2 комплекта и термоноски — 3 пары. Рубашки и футболки — на каждый день. Джинсы или другие удобные брюки — несколько пар. «Водолазки» — подойдут для ношения на борту, а также как база под теплый свитер. Свитера — шерстяные или из флиса. Нарядная одежда — для приветственного ужина и прощального коктейля с капитаном.

Обувь

Высокие резиновые сапоги — нет необходимости брать их с собой; всех пассажиров обеспечат сапогами на время круиза. Удобная обувь — для ношения на борту. Городская одежда и обувь — для прогулок по городу в начале и в конце круиза.

Шапка и перчатки

Теплая шапка — защищающая голову и уши, а также теплый шарф. Перчатки и варежки — 2 пары.

Другие необходимые вещи

Солнцезащитные очки и крем с высоким фактором защиты от солнца — имейте в виду, что отраженный свет от воды, снега и льда бывает весьма проникающим даже при пасмурной погоде. Защитный бальзам для губ — для предотвращения обветривания. Рюкзак — водонепроницаемый рюкзак для вашей камеры и других необходимых на высадке вещей. Позаботьтесь также, чтобы камера в рюкзаке была упакована в водонепроницаемый чехол. Остаться без фотографий из-за промокшей техники — большое разочарование. По экологическим соображениям, для защиты электронных устройств от влаги не рекомендуется использовать пластиковые пакеты, а высадка на берег Южной Георгии с пластиковыми пакетами полностью запрещена. Купальный костюм — для полярного купания и джакузи на палубе «Си Спирит». Бинокль — так от вас не ускользнет ни один полярный обитатель. Камера — поверьте, вам будет что фотографировать. Комплект батареек — для обеспечения работы камеры и другой техники. Флеш-карты — в наш цифровой век дополнительная карта памяти никогда не будет лишней. Зарядные устройства — для телефонов, ноутбуков и т. д. Дополнительный переходник для розеток, если Вы путешествуете на борту судна «Си Спирит» и планируете взять с собой несколько электронных устройств, требующих регулярной подзарядки. На ресепшен Вы получите один адаптер. На борту ледокола «50 лет Победы» напряжение в сети — 220 В, переходник не потребуется. Предписанные врачом медицинские средства — с запасом на несколько дополнительных дней. Дополнительная пара оптических очков — или комплект контактных линз. Средства от морской болезни — стабилизаторы качки сделают ваше путешествие максимально комфортным, но все же это морской круиз, поэтому советуем взять средства от укачивания. Термос — мы рекомендуем взять с собой портативный термос, который можно наполнить горячей водой в баре. Обратите внимание, что использование электрических чайников и плиток, включая рисоварки, на борту строго запрещено по соображениям безопасности. Эта политика введена для обеспечения безопасного и комфортного пребывания всех наших гостей на судне.

Для круиза выбирайте комфортную, просторную одежду. Лучше надеть две легкие вещи (например, водолазку и флиску), чем один очень теплый свитер. В таком случае между слоями одежды останется тонкая воздушная прослойка, которая при повышении температуры тела будет служить великолепным изолятором;

При выборе между хлопком и шерстью/шелком отдайте выбор последним – они лучше удерживают теплый воздух. Также советуем обратить внимание на синтетические материалы, которые снова принимают свою форму после сжатия — они хорошо подходят для круиза. Вещи с синтетическим утеплителем (полистерол) в экспедиции будут более актуальны, чем вещи с натуральной подкладкой из гусиного или утиного пуха, так как синтетика меньше подвержена намоканию. Также мы рекомендуем взять с собой столь популярную у путешественников флисовую одежду.

Не одевайтесь слишком тепло, чтобы не вспотеть.

Помните, что переохлаждению наиболее подвержены ноги и руки: следите за тем, чтобы они оставались сухими и теплыми. Лучшим решением будет взять варежки — они прекрасно подходят для полярной экспедиции. Не лишними будут и перчатки: их можно чередовать с варежками и носить при благоприятных погодных условиях.

Выбирайте водонепроницаемые и вместе с тем «дышащие» материалы. Это позволит избежать образования конденсата под одеждой;

Еще одна полярная аксиома: «Если у вас мерзнут ноги — наденьте шапку!» Позаботьтесь о том, чтобы ваша голова всегда была в тепле. Наряду с шапкой, закрывающей уши и лоб, привезите с собой головной убор, который при необходимости закроет шею и подбородок.