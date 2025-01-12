Отправляемся в увлекательный круиз к Антарктическому полуострову! Люди всегда стремились к тому, что некоторые назвали бы «невозможным».На борту нового судна «Diana», которое способно оказаться в самом сердце льдов, вы можете

мечтать о большем и открывать новые горизонты. Этот круиз захватывает самые интересные места, где среди пленительных ледников, величественных айсбергов и заснеженных островов большинство посетителей Белого континента воплотят в жизнь. Вы получите шанс сойти на берег на живописном острове Петерманн, в заливе Парадайз и в Порт Локрой.

После завтрака вы сойдете на берег в самом южном городе мире.

Мы возвращаемся в Ушуайю, а наши гиды на борту помогаю вам систематизировать ваши впечатления от увиденного, обменяться лучшими фотографиями и поднять бокал за удачное путешествие.

Мы постараемся сойти на берег на острове Петерманн, в заливе Парадайз и в Порт Лакрой.

На Антарктическом полуострове, самом доступном районе континента, расположено несколько научных баз и некоторые из самых красивых пейзажей дикой природы, таких как чрезвычайно фотогеничный канал Лемера.

Антарктический полуостров — это место, где среди пленительных ледников, величественных айсбергов и заснеженных островов большинство посетителей Белого континента воплотят в жизнь свою мечту об Антарктике.

По плану экспедиции с 4 по 9 день мы будем исследовать Антарктический полуостров.

Пролив Дрейка укрывает очень разнообразную фауну , но не забывайте смотреть в небо, чтобы не пропустить появление элегантных альбатросов и капских голубков , игриво парящих возле судна.

Опытные моряки скажут вам, что вы должны пройти его, чтобы заслужить встречу с Белым континентом.

Если есть одно место, одно море, один морской переход, которого опасаются туристы, исследователи и закаленные моряки, это, несомненно, пролив Дрейка.

Во второй половине дня посадка на борт судна.

Здесь расположено несколько небольших музеев, а также пабы и рестораны — хорошее место, чтобы попробовать стейки, приготовленные на открытом огне.

Город совсем небольшой, и обойти его можно пешком.

Ушуая — это ворота к Белому континенту. Этот город, расположенный на самой южной оконечности Южной Америки в аргентинской Патагонии, часто называют «концом света».

Проживание

Тур предусматривает проживание:

1 ночь в отеле Буэнос-Айреса накануне круиза;

11 ночей на на экспедиционном судне ледового класса «Diana».

Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения:

Каюта Стоимость на человека Каюта с окном D4 (19 м²) Нет в наличии Каюта с окном M4 (19 м²) Нет в наличии Каюта с балконом D5 (28 м²) Нет в наличии Каюта с балконом M5 (28 м²) Нет в наличии Каюта с балконом D6 (28 м²) $ 18 180 Джуниор Сьют (32 м²) $ 24 780 Сьют SU (44 м²) Нет в наличии Премиум сьют PS (49 м²) Нет в наличии

Цены динамичны. Уточняйте наличие мест и стоимость на момент бронирования у менеджера.

Судно ледового класса «Diana».

SH Diana является вторым в серии из трех креативно задуманных и спроектированных экспедиционных судов повышенного полярного класса нового поколения, предназначенных для кругосветных путешествий с фокусом на высокоширотные регионы.

Ее ледопроходимость составляет 80 — 100 см, судно способно самостоятельно идти в разреженных однолетних льдах.

SH Diana, построенная на судоверфи Хельсинки и названная в честь древнеримской богини света, луны, охоты и дикой природы, сочетает в себе новейшие технологии судов полярного экспедиционного класса с элегантными и изысканными интерьерами. Ее можно сравнить с уютным бутик-отелем с современным утонченным дизайном в стиле скандинавский шик.

Просторные открытые палубы и панорамные виды на море, открытый бассейн-инфинити с видом на океан, рестораны высокой кухни, стильные интерьеры, лучшие материалы в отделке, уютные и просторные каюты с каминами — на борту SH Diana гостей ждет уровень комфорта и сервиса, к которому они привыкли.

Судно оборудовано аккумуляторными технологиями для бесшумного хода, а также системами очистки выхлопных газов, современными системами очистки сточных вод и хранилищами для отходов, необходимыми для эксплуатации в уязвимых полярных регионах.

СПА и отдых.

СПА и салон красоты на борту предлагает перечень процедур на любой вкус: массаж, ароматерапия, SPA-процедуры. Мы знаем всё о расслаблении и удовольствии.

Бассейн инфинити с подогревом создан для того, чтобы участники экспедиций могли расслабиться после насыщенного дня и по-настоящему погрузиться во вдохновляющие пейзажи за бортом.

Панорамная сауна — здесь, после расслабляющего массажа, гости могут любоваться видами.

Гидромассажные ванны на открытой палубе позволяют гостям освежиться после посещения сауны.

Тренажерный зал на борту оснащен всем необходимым оборудованием. К услугам гостей кардиотренажеры, ленты для растяжки, свободные веса и, конечно, групповые и персональные тренировки: от йоги и пилатеса до медитации и тренировок с отягощениями.

Питание на борту.

Ресторан Swan — элегантный ресторан с впечатляющими панорамными окнами, в котором под руководством шеф-повара, с акцентом на сезонные продукты от местных фермеров и рыболовов, создаются изыски современной и традиционной кухни.

Изобилие дерева и теплых природных материалов, а также изменения в освещении и сервировке стола превращают дневной повседневный комфорт в изысканное место для ужина вечером. Доступно диетическое, вегетарианское, безглютеновое меню.

Chef’s Table – частные ужины в основном ресторане Swan. В сопровождении индивидуально подобранной коллекции вин гостям предлагаются эксклюзивные блюда, созданные при участии шеф-поваров Мишлен Андреа Рибалдоне и Санг Кеун Ох и воплощенные в жизнь шеф-поваром Йоргом Лехманном.

Каждый бокал, подаваемый к новому курсу блюд, дополняется детальными комментариями сомелье. Частные ужины предлагаются за дополнительную плату и требуют предварительного бронирования.

Клубный лаунж – яркий и гостеприимный лаунж, идеальное место для общения и встреч с друзьями, оборудован уютными креслами и голографическим камином. Здесь подают пиццу из специальной итальянской печи и традиционные тапас.

Клубный лаунж также идеальное место для того, чтобы дополнить закат ярким вкусом и ароматом ежевечернего Gin O’clock. Свежая выпечка, легкие закуски и круглосуточный «шведский стол» с самообслуживанием.

В уютном кафе подаются эспрессо, латте, капучино и фирменные чайные напитки. В течение всего дня и до позднего вечера здесь можно заказать бокал вина или коктейль.

Гриль-бар у бассейна – идеальное место, чтобы насладиться не только гастрономической составляющей – блюдами, созданными из местных свежих сезонных продуктов, и ароматными винами, но и меняющимися пейзажами городов и стран, из которых они были доставлены.

Обслуживание в каюте позволяет в любое время суток сделать заказ по специально разработанному меню с доставкой в каюту, в котором представлены блюда интернациональной кухни.

Технические характеристики: