На борту нового судна «Diana», которое способно оказаться в самом сердце льдов, вы можете
Программа тура по дням
Ушуайя. Посадка на борт судна
Ушуая — это ворота к Белому континенту. Этот город, расположенный на самой южной оконечности Южной Америки в аргентинской Патагонии, часто называют «концом света».
Город совсем небольшой, и обойти его можно пешком.
Здесь расположено несколько небольших музеев, а также пабы и рестораны — хорошее место, чтобы попробовать стейки, приготовленные на открытом огне.
Во второй половине дня посадка на борт судна.
Пролив Дрейка
Если есть одно место, одно море, один морской переход, которого опасаются туристы, исследователи и закаленные моряки, это, несомненно, пролив Дрейка.
Опытные моряки скажут вам, что вы должны пройти его, чтобы заслужить встречу с Белым континентом.
Пролив Дрейка укрывает очень разнообразную фауну, но не забывайте смотреть в небо, чтобы не пропустить появление элегантных альбатросов и капских голубков, игриво парящих возле судна.
Антарктический полуостров
По плану экспедиции с 4 по 9 день мы будем исследовать Антарктический полуостров.
Антарктический полуостров — это место, где среди пленительных ледников, величественных айсбергов и заснеженных островов большинство посетителей Белого континента воплотят в жизнь свою мечту об Антарктике.
На Антарктическом полуострове, самом доступном районе континента, расположено несколько научных баз и некоторые из самых красивых пейзажей дикой природы, таких как чрезвычайно фотогеничный канал Лемера.
Мы постараемся сойти на берег на острове Петерманн, в заливе Парадайз и в Порт Лакрой.
Продолжаем исследовать Антарктический полуостров.
Продолжаем исследовать Антарктический полуостров.
Мы возвращаемся в Ушуайю, а наши гиды на борту помогаю вам систематизировать ваши впечатления от увиденного, обменяться лучшими фотографиями и поднять бокал за удачное путешествие.
Ушуайя, Аргентина
После завтрака вы сойдете на берег в самом южном городе мире.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 1 ночь в отеле Буэнос-Айреса накануне круиза;
- 11 ночей на на экспедиционном судне ледового класса «Diana».
Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения:
|Каюта
|Стоимость на человека
|Каюта с окном D4 (19 м²)
|Нет в наличии
|Каюта с окном M4 (19 м²)
|Нет в наличии
|Каюта с балконом D5 (28 м²)
|Нет в наличии
|Каюта с балконом M5 (28 м²)
|Нет в наличии
|Каюта с балконом D6 (28 м²)
|$ 18 180
|Джуниор Сьют (32 м²)
|$ 24 780
|Сьют SU (44 м²)
|Нет в наличии
|Премиум сьют PS (49 м²)
|Нет в наличии
Цены динамичны. Уточняйте наличие мест и стоимость на момент бронирования у менеджера.
Судно ледового класса «Diana».
SH Diana является вторым в серии из трех креативно задуманных и спроектированных экспедиционных судов повышенного полярного класса нового поколения, предназначенных для кругосветных путешествий с фокусом на высокоширотные регионы.
Ее ледопроходимость составляет 80 — 100 см, судно способно самостоятельно идти в разреженных однолетних льдах.
SH Diana, построенная на судоверфи Хельсинки и названная в честь древнеримской богини света, луны, охоты и дикой природы, сочетает в себе новейшие технологии судов полярного экспедиционного класса с элегантными и изысканными интерьерами. Ее можно сравнить с уютным бутик-отелем с современным утонченным дизайном в стиле скандинавский шик.
Просторные открытые палубы и панорамные виды на море, открытый бассейн-инфинити с видом на океан, рестораны высокой кухни, стильные интерьеры, лучшие материалы в отделке, уютные и просторные каюты с каминами — на борту SH Diana гостей ждет уровень комфорта и сервиса, к которому они привыкли.
Судно оборудовано аккумуляторными технологиями для бесшумного хода, а также системами очистки выхлопных газов, современными системами очистки сточных вод и хранилищами для отходов, необходимыми для эксплуатации в уязвимых полярных регионах.
СПА и отдых.
СПА и салон красоты на борту предлагает перечень процедур на любой вкус: массаж, ароматерапия, SPA-процедуры. Мы знаем всё о расслаблении и удовольствии.
Бассейн инфинити с подогревом создан для того, чтобы участники экспедиций могли расслабиться после насыщенного дня и по-настоящему погрузиться во вдохновляющие пейзажи за бортом.
Панорамная сауна — здесь, после расслабляющего массажа, гости могут любоваться видами.
Гидромассажные ванны на открытой палубе позволяют гостям освежиться после посещения сауны.
Тренажерный зал на борту оснащен всем необходимым оборудованием. К услугам гостей кардиотренажеры, ленты для растяжки, свободные веса и, конечно, групповые и персональные тренировки: от йоги и пилатеса до медитации и тренировок с отягощениями.
Питание на борту.
Ресторан Swan — элегантный ресторан с впечатляющими панорамными окнами, в котором под руководством шеф-повара, с акцентом на сезонные продукты от местных фермеров и рыболовов, создаются изыски современной и традиционной кухни.
Изобилие дерева и теплых природных материалов, а также изменения в освещении и сервировке стола превращают дневной повседневный комфорт в изысканное место для ужина вечером. Доступно диетическое, вегетарианское, безглютеновое меню.
Chef’s Table – частные ужины в основном ресторане Swan. В сопровождении индивидуально подобранной коллекции вин гостям предлагаются эксклюзивные блюда, созданные при участии шеф-поваров Мишлен Андреа Рибалдоне и Санг Кеун Ох и воплощенные в жизнь шеф-поваром Йоргом Лехманном.
Каждый бокал, подаваемый к новому курсу блюд, дополняется детальными комментариями сомелье. Частные ужины предлагаются за дополнительную плату и требуют предварительного бронирования.
Клубный лаунж – яркий и гостеприимный лаунж, идеальное место для общения и встреч с друзьями, оборудован уютными креслами и голографическим камином. Здесь подают пиццу из специальной итальянской печи и традиционные тапас.
Клубный лаунж также идеальное место для того, чтобы дополнить закат ярким вкусом и ароматом ежевечернего Gin O’clock. Свежая выпечка, легкие закуски и круглосуточный «шведский стол» с самообслуживанием.
В уютном кафе подаются эспрессо, латте, капучино и фирменные чайные напитки. В течение всего дня и до позднего вечера здесь можно заказать бокал вина или коктейль.
Гриль-бар у бассейна – идеальное место, чтобы насладиться не только гастрономической составляющей – блюдами, созданными из местных свежих сезонных продуктов, и ароматными винами, но и меняющимися пейзажами городов и стран, из которых они были доставлены.
Обслуживание в каюте позволяет в любое время суток сделать заказ по специально разработанному меню с доставкой в каюту, в котором представлены блюда интернациональной кухни.
Технические характеристики:
- год – 2023;
- длина – 125 м;
- ширина – 24 м;
- водоизмещение – 10 500 т;
- ледовый класс – РС6;
- пассажиры – 192 чел.;
- каюты – 76.
Варианты проживания
Каюта с окном
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
Площадь 19 м².
В каюте:
- 2 окна;
- 2 односпальные кровати или 1 двуспальная кровать;
- душ, туалет;
- отдельная зона отдыха;
- интерактивное ТВ;
- мини-бар;
- сейф;
- внутренний телефон;
- система кондиционирования;
- меню подушек;
- фен Babyliss;
- банные халаты и тапочки;
- в ванной комнате представлена косметика Lajatica;
- кофемашина;
- обслуживание кают 24/7;
- круглосуточно доступна прачечная самообслуживания на палубе 4.
Каюта с балконом D5, М5, D6
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
Площадь 26 м².
В каюте:
- балкон 6 м²;
- 2 односпальные кровати или 1 двуспальная кровать;
- душ, туалет;
- отдельная зона отдыха;
- интерактивное ТВ;
- мини-бар;
- сейф;
- внутренний телефон;
- система кондиционирования;
- меню подушек;
- фен Babyliss;
- банные халаты и тапочки;
- в ванной комнате представлена косметика Lajatica;
- кофемашина;
- обслуживание кают 24/7;
- круглосуточно доступна прачечная самообслуживания на палубе 4.
Люкс
Вместимость до 4 пассажиров в каюте.
Площадь 41 м².
В каюте:
- балкон 12 м²;
- кровать superking;
- голографический камин;
- душ, туалет;
- отдельная зона отдыха;
- интерактивное ТВ;
- мини-бар;
- сейф;
- внутренний телефон;
- система кондиционирования;
- меню подушек;
- фен Babyliss;
- банные халаты и тапочки;
- в ванной комнате представлена косметика Lajatica;
- кофемашина;
- обслуживание кают 24/7;
- круглосуточно доступна прачечная самообслуживания на палубе 4.
Премиум люкс
Вместимость до 4 пассажиров в каюте.
Площадь 41 м².
В каюте:
- балкон 12 м2;
- кровать superking;
- голографический камин;
- душ, туалет;
- отдельная зона отдыха;
- интерактивное ТВ;
- мини-бар;
- сейф;
- внутренний телефон;
- система кондиционирования;
- меню подушек;
- фен Babyliss;
- банные халаты и тапочки;
- в ванной комнате представлена косметика Lajatica;
- кофемашина;
- обслуживание кают 24/7;
- круглосуточно доступна прачечная самообслуживания на палубе 4.
Отель 5* в Буэнос-Айресе
В туре предусмотрена 1 ночь с завтраком в отеле 5* в Буэнос-Айресе перед круизом.
Ответы на вопросы
Что включено
- Внутренний перелет из Буэнос Айреса до Ушуайя и обратно (экономический класс)
- Размещение в отеле 5* перед круизом в Буэнос Айресе (1 ночь с завтраком)
- Все трансферы в Буэнос Айресе и Ушуайя за день до круиза, в день регистрации на борт и в день окончания круиза: между аэропортами, отелем и портом (групповые)
- Размещение на борту в каюте выбранной категории
- Питание на борту и обслуживание номеров, 24 часа в сутки
- Кофе, чай, безалкогольные напитки и некоторые алкогольные напитки 24 часа в сутки
- Лекционные программы экспедиционных экспертов и приглашенных спикеров
- Все высадки на Зодиаках и береговые экскурсии под руководством нашей опытной экспедиционной команды
- Фирменная куртка будет доставлена в каюту в первый день круиза
- Предоставляются резиновые сапоги для высадки на берег
- Базовый пакет WIFI
- Чаевые на борту и портовые сборы
Что не входит в цену
- Международный перелет до Буэнос Айреса и обратно
- Обязательное медицинское страхование
- Страхование от невыезда
- Частные туры на лодках зодиаках и катание на каяках во время круиза
- Алкогольные напитки премиальных брендов
- Спа и косметические процедуры, услуги прачечной, покупки в розничных магазинах на борту
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для наших соотечественников подбор одежды для полярных экспедиционных круизов не составит труда: наша зимняя спортивная одежда вполне соответствует климатическим условиям во время большинства наших путешествий. Термобелье, ветро- и водонепроницаемая одежда, резиновые сапоги станут надежной основой вашего комфорта в полярных регионах.
Многослойность в одежде — самое важное в арктических экспедициях. Лучше надеть несколько легких предметов одежды, чем один очень теплый. Это поможет вам оптимально приспосабливаться к изменению температуры: всегда легче снять слой одежды, если вам стало жарко, или надеть что-то еще, если стало прохладно.
- Базовый слой. Термобелье из шерсти мериноса или полипропилена подберите в зависимости от температуры региона и планируемого уровня активности.
- Средний слой. Шерстяные или флисовые свитера, лонгсливы, водолазки для создания слоев одежды. Средние слои можно носить как под паркой на высадках, так и на борту судна.
- Верхний слой. Ветро- и водонепроницаемая парка и брюки. Парка может быть однослойной (утепленной с защитой от ветра и воды) или двухслойной (состоять из теплого слоя и верхнего ветро- и водозащитного слоя).
- Обувь и аксессуары. Резиновые сапоги (обычные или утепленные) — самый подходящий вариант для экспедиций. Возьмите с собой несколько пар перчаток/варежек (1 легкие, 1 теплые водонепроницаемые, 1 запасные), шапку, шарф/бафф, несколько пар теплых (например, шерстяных) и обычных носков.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты от/до Буэнос-Айреса не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Нужна ли специальная подготовка?
Уровень физической подготовки для экспедиционных круизов не важен. Любой человек, способный поднять и спуститься по трапу судна, пройдет через любую высадку в дичайших местах без затруднений. Наоборот, желающим получить некоторую нагрузку будут предложены более продолжительные прогулки по пересеченной местности.
Но стоит помнить, что вы окажитесь в труднодоступных местах и ближайшая больница может находиться в тысячах километрах от вас, поэтому, если вы страдаете хроническими заболеваниями, перед путешествием проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
Есть ли дресс-код на борту?
Главный фактор при выборе одежды на борту судна — удобство.
Одежда может быть повседневной и неформальной.
Но если вы путешествуете на судах класса люкс и мега-яхтах, рекомендуем на борту придерживаться стиля casual и сделать исключение для вечерних праздничных мероприятий, например, коктейля с капитаном, прощального гала-ужина, празднования знаменательных дат, для которых стоит подобрать элегантную вечернюю одежду.
Как проходит день в круизе?
Для экспедиционных программ никогда не предлагается фиксированное ежедневное расписание, так как большинство маршрутов пролегают в удаленных, труднодоступных и малоисследованных регионах с экстремальными климатическими условиями.
Предложенные программы служат примерным ориентиром того, что вы можете увидеть или посетить во время путешествия, но посещение определенных мест или встреча определенных животных не может быть гарантирована.
Пожалуйста, помните, что во время полярных экспедиций изменения в программе и маршруте происходят каждый день, поэтому, возможно, нам придется корректировать программу и в течение дня.
Во время круиза капитан и экспедиционный лидер будут постоянно следить за погодой и ледовой обстановкой, чтобы создать для вас как можно больше возможностей насладиться высадками на берег и круизированиями на зодиаках.
Будет ли у меня морская болезнь?
Мы можем столкнуться с волнениями на море в любой экспедиции. Заранее подберите и возьмите с собой подходящее лекарство от морской болезни: таблетки, лейкопластыри, браслеты от укачивания.
Большинство профилактических лекарств от морской болезни необходимо принимать заранее, пока вы чувствуете себя хорошо.
Если вы склонны к укачиванию, избегайте алкоголь, табак, лишние жидкости и ограниченные пространства.
Возможны ли изменения в программе?
Описание программы маршрута является общим планом экспедиции. Маршрут может меняться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и прочих условий.