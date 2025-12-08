2 день

Перелет Сантьяго - Ушуайя. Посадка на судно

Трансфер в аэропорт для вылета в Ушуайю.

Перелет в эконом классе.

Трансфер из аэропорта Ушуайи в порт.

Ушуайя — это ворота к Белому континенту. Этот город, расположенный на самой южной оконечности Южной Америки в аргентинской Патагонии, часто называют «концом света».

Город совсем небольшой, и обойти его можно пешком. Здесь расположено несколько небольших музеев, а также пабы, рестораны и кафе — хорошее место, чтобы попробовать стейки, приготовленные на открытом огне.

Во второй половине дня посадка на борт судна.

