Программа тура по дням
Прибытие в Сантьяго. Размещение в отеле
Прибытие в Сантьяго (Чили).
Трансфер в отель, забронированный компанией.
Ужин.
Перелет Сантьяго - Ушуайя. Посадка на судно
Трансфер в аэропорт для вылета в Ушуайю.
Перелет в эконом классе.
Трансфер из аэропорта Ушуайи в порт.
Ушуайя — это ворота к Белому континенту. Этот город, расположенный на самой южной оконечности Южной Америки в аргентинской Патагонии, часто называют «концом света».
Город совсем небольшой, и обойти его можно пешком. Здесь расположено несколько небольших музеев, а также пабы, рестораны и кафе — хорошее место, чтобы попробовать стейки, приготовленные на открытом огне.
Во второй половине дня посадка на борт судна.
Пролив Дрейка
Используйте дни, проведенные в проливе Дрейка, чтобы познакомиться с вашим ледоколом и получить новые знания об Антарктике.
Экспедиционный лидер проведет брифинги по безопасности и объяснит все, что вам нужно знать о высадках на зодиаках.
Лекции об истории и дикой природе Антарктики станут для вас возможностью узнать больше об этом волшебном регионе, где каждый круиз — это уникальный опыт.
Пролив Дрейка
Продолжаем знакомство с яхтой и информацией об Антарктике.
С капитанского мостика вы сможете увидеть путешествие глазами капитана, прежде чем присоединиться к гидам-натуралистам на открытых палубах, чтобы наблюдать за альбатросами, капскими буревестниками и другими морскими птицами, которые будут сопровождать нас в проливе Дрейка.
Северный Антарктический полуостров
В течение всего времени пребывания на севере Антарктического полуострова вы окажетесь в самом сердце впечатляющего декора в нежных оттенках синего и белого, в окружении необыкновенной дикой природы.
Вы проплывете через Антарктический звук, названный в честь корабля шведского исследователя Отто Норденшельда, который оказался в ледяной ловушке во время важной научной экспедиции в 1902 году.
Этот звук, являющийся воротами в море Уэдделла, наполнен гигантскими айсбергами и плитами морского льда, дрейфующими на север от прибрежных районов этого огромного моря.
Здесь обитают пингвины Адели и огромное количество леопардовых тюленей.
Исследование моря Уэдделла
С 6 по 11 дни круиза вы будете исследовать море Уэдделла.
Непроходимое, экстремальное и завораживающее: так лучше всего можно описать море Уэдделла, большая часть которого покрыта слоем толстого, плотного льда. Это вызов и привилегия плыть по этому морю. Полярные исследования обретают здесь свое полное значение.
Исследование моря Уэдделла
Направление на юг — это настоящий квест, обещающий насыщенные встречи с эндемичной фауной континента.
Это королевство императорского пингвина, самого большого пингвина в мире, известного своей элегантностью.
В отличие от других пингвинов, живущих на скалах, императорский гнездится на льдине, необходимой ему для репродуктивного цикла. Поэтому именно на льдине вы сможете наблюдать, как он ходит характерной походкой.
Исследование моря Уэдделла
В этом южном море, где лёд постоянно меняется и трансформируется, никогда не бывает однообразия.
Новые рельефы и новые цвета гарантируют бесконечное удивление.
Исследование моря Уэдделла
Вы попадете в аллею айсбергов.
Среди них огромные глыбы льда и плоские айсберги, которые дрейфуют и освещают океан своими лазурно-голубыми ореолами.
Исследование моря Уэдделла
На борту, на берегу, на льду вы будете как можно ближе к колониям пингвинов Адели, тюленей Уэдделла, малых полосатых китов, косаток, снежных буревестников…
Исследование моря Уэдделла
Если повезет, вы сможете увидеть редкого тюленя Росса с серебристой шерстью или императорских пингвинов, ковыляющих по краю льдины. Зрелище столь же завораживающее, сколь и эмоциональное.
Пролив Дрейка
Мы вновь пересекаем пролив Дрейка, и силуэты Антарктики тают позади, оставляя воспоминания, которые теперь будут с вами навсегда.
Наша команда продолжит показывать презентации, рассказывающие о природе этих мест, по возможности включая слайд-шоу с самыми яркими моментами из нашего путешествия.
Пролив Дрейка
Прибытие в Ушуайю и чартер в Сантьяго
Рано утром мы прибываем в порт, на этом наше путешествие закончено.
Трансфер доставит вас в аэропорт, откуда чартерным рейсом вы отправитесь в столицу Чили – Сантьяго.
Проживание
Тур предусматривает проживание на одну ночь в отеле в г. Сантьяго и 12 ночей на ледоколе класса люкс «Le Commandant-Charcot».
Цены динамичны. Уточняйте наличие мест и стоимость на момент бронирования у менеджера.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, евро:
|Категория каюты
|Стоимость за человека
|Престиж на 6 палубе
|28 090
|Престиж на 7 палубе
|28 600
|Престиж на 8 палубе
|29 110
|Люкс Делюкс на 6 палубе
|29 860
|Люкс Делюкс на 7 палубе
|31 120
|Люкс Делюкс на 8 палубе
|32 130
|Люкс Престиж на 7 палубе
|Нет в наличии
|Люкс Престиж на 8 палубе
|Нет в наличии
|Гранд Престиж люкс на 6 палубе
|Нет в наличии
|Привеледж люкс на 8 палубе
|45 730
|Люкс Дюплекс
|62 110
|Люкс Судовладельца
|Нет в наличии
Стоимость указана с учетом скидки 5% раннего бронирования. Изменение стоимости возможно в любой момент без предварительного оповещения. Стоимость указана на 1 пассажира при двухместном размещении.
LE COMMANDANT CHARCOT
Это новый и самый роскошный ледокол в мире. Он оснащен гибридным двигателем, сочетающим использование сжиженного природного газа и электрических генераторов, что позволяет минимизировать влияние туристических круизов на природу отдаленных регионов.
Располагая всего 135 каютами, включая 31 люкс с панорамными балконами, Le Commandant-Charcot приглашает вас окунуться в уютную и утонченную атмосферу. Вас ждёт непревзойденная кухня двух ресторанов, релаксация в крытом бассейне, окруженном зимним садом, и расслабление в спа-зоне с сауной.
ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Le Commandant-Charcot располагает большим количеством общих зон, спроектированных и оснащенных так, чтобы удовлетворить все ваши потребности, оберегая при этом личное пространство каждого пассажира.
В зоне ресепшн площадью 177 кв. м. находятся:
- стойка ресепшн/консьерж служба;
- экспедиционное бюро;
- административные службы судна;
- офис продаж во главе с менеджером по туризму;
- бутик, где можно купить одежду, драгоценности, косметические продукты, открытки и аксессуары;
- фото-стойка.
ЛАУНДЖ-ЗОНЫ
- главный лаундж площадью 302 кв. м. включает сигарную комнату площадью 28 кв. м., чайный уголок и бар с живой музыкой в избранные вечера;
- панорамный бар и лаундж площадью 400 кв. м.;
- бар на открытом воздухе.
ЗОНЫ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Зона фитнеса и красоты:
- фитнесс-зал: эллиптические тренажеры, беговые дорожки, велосипеды;
- салон красоты и спа: парикмахерская, массажные кабинеты, сауна, снежная комната, маникюрный кабинет.
Плавательная зона:
- крытый бассейн с зимним садом;
- открытый бассейн.
Лекционный зал:
- вместимость 270-276 человек;
- место проведения конференций и живых концертов;
- новейшие аудио- и видео-технологии.
Другие зоны общего пользования:
- библиотека;
- медицинский центр;
- 16 лодок Зодиак.
Варианты проживания
Отель в г. Сантьяго
Тур предусматривает размещение на одну ночь в г. Сантьяго перед круизом.
Престиж на 6-8 палубе
Площадь: 20 кв. м.
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Кровать размера «king-size» (180х200) или две односпальные кровати (90х200) и телевизор;
- Ванная комната с душем;
- Панорамное раздвижное эркерное окно;
- Отдельный застекленный балкон площадью 5 кв. м.
Люкс Делюкс на 6-8 палубе
Площадь: 28 кв. м.
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Зона отдыха с шезлонгом и двумя креслами;
- Кровать размера «king-size» (180х200) или две односпальные кровати (90х200) и телевизор;
- Ванная комната с душем;
- Панорамное раздвижное эркерное окно;
- Отдельный застекленный балкон площадью 5 кв. м.
Люкс Престиж на 7, 8 палубе
Площадь: 40 кв. м.
Вместимость до 4 пассажиров в каюте.
- Гостиная с диваном, креслом, телевизором и раздвижной дверью;
- Кровать размера «king-size» (180х200) или две односпальные кровати (90х200) и телевизор;
- Две ванные комнаты с душем;
- Два панорамных раздвижных эркерных окна;
- Отдельный балкон площадью 10 кв. м.
Люкс Привиледж на 8 палубе
Площадь: 48 кв. м.
Вместимость до 4 пассажиров в каюте:
- Приоритетная посадка на борт;
- Шампанское и корзина с фруктами по прибытии;
- Услуги батлера;
- Ассортимент сладких или соленых канапе и корзина фруктов каждый день;
- Гостиная с диваном-кроватью, креслом и раздвижной дверью;
- Планшет Samsung, подключенный к Wi-Fi;
- Спальня с кроватью размера «king-size» (180х200) или двумя односпальными кроватями (90х200) и телевизором;
- Ванная комната с душем и бальнео-ванной;
- Две панорамные раздвижные двери и окно;
- Отдельный застекленный балкон площадью 12,5 кв. м;
- Два бинокля Swarovski CL Companion 10 x 30.
Люкс Дюплекс
Площадь: 94 кв. м.
Вместимость до 4 пассажиров в каюте.
- Индивидуальный трансфер до/после круиза;
- Приоритетная посадка на борт;
- Шампанское и корзина с фруктами по прибытии;
- Услуги батлера;
- Ассортимент сладких или соленых канапе и корзина фруктов каждый день;
- Гостиная с креслами, диваном-кроватью, паровым камином и телевизором;
- Столовая со столом на 6 персон;
- Мини-бар с хрустальными бокалами RIEDEL;
- Планшет Samsung, подключенный к Wi-Fi;
- Спальня с кроватью размера «king-size» (180х200) или двумя односпальными кроватями (90х200) и телевизором;
- Ванная комната с душем и бальнео-ванной;
- Пять панорамных окон и панорамная распашная дверь;
- Частная терраса площадью 26 кв. м: открытая гостиная с диваном и креслами, джакузи;
- Два бинокля Swarovski CL Companion 10 x 30.
Люкс Судовладельца
Площадь: 115 кв. м.
Вместимость до 6 пассажиров в каюте.
- Индивидуальный трансфер до/после круиза;
- Приоритетная посадка на борт;
- Шампанское и корзина с фруктами по прибытии;
- Услуги батлера;
- Просторная терраса с джакузи;
- Ассортимент сладких или соленых канапе и корзина фруктов каждый день;
- Спальня с кроватью размера «king-size» (180х200) или двумя односпальными кроватями (90х200) и телевизором;
- Гостиная с креслами, двумя диванами-кроватями, паровым камином и телевизором;
- Письменный стол и книжный шкаф;
- Планшет Samsung, подключенный к Wi-Fi;
- Столовая со столом на 6 персон;
- Мини-бар с хрустальными бокалами RIEDEL;
- Ванная комната с душем и бальнео-ванной;
- 1 час в спа для одного человека в оздоровительном центре;
- Частная терраса площадью 186 кв. м: гидромассажной ванной, 2 диванами и обеденным столом;
- Два панорамных раздвижных эркерных окна;
- Два бинокля Swarvoski CL Companion 10 x 30;
- Телескоп Swarovski Optik ST VISTA.
Люкс Гранд Престиж палуба 6
Площадь: 42 вк. м.
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Приоритетная посадка на борт;
- Шампанское и корзина с фруктами по прибытии;
- Услуги батлера;
- Ассортимент сладких или соленых канапе и корзина фруктов каждый день;
- Гостиная с диваном и телевизором;
- Планшет Samsung, подключенный к Wi-Fi;
- Спальня с кроватью размера «king-size» (180х200) или двумя односпальными кроватями (90х200) и телевизором;
- Ванная комната с душем и бальнео-ванной;
- Панорамное раздвижное эркерное окно;
- Отдельный застекленный балкон площадью 5 кв. м;
- Два бинокля Swarovski CL Companion 10 x 30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Ночь в отеле в Сантьяго до круиза
- Чартерный перелет Сантьяго - Ушуайя - Сантьяго
- Трансферы в Ушуайе
- Размещение в каюте выбранной категории
- Питание на борту all inclusive (включая ужин в первый день и завтрак в последний)
- Приветственный коктейль с капитаном и прощальный гала-ужин
- Вечерняя развлекательная программа
- Открытый бар
- Услуги опытной экспедиционной команды
- Высадки по программе
- Экспедиционная куртка в подарок
- Аренда резиновых сапог
- Аэропортовые сборы
- Портовые сборы
Что не входит в цену
- Международные перелёты в Сантьяго и обратно
- Чаевые - 12 € в день с человека, оплачиваются до круиза
- Обязательная медицинская страховка - 10 € в день на человека
- Личные расходы: прачечная, связь, спа, услуги доктора на борту
- Визовая поддержка (если требуется)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Главный фактор при выборе одежды на борту судна – удобство. Одежда может быть повседневной и неформальной.
Возьмите с собой ветро- и водонепроницаемую верхнюю одежду.
Не берите с собой тесную одежду, которая не оставляет пространства для воздушной прослойки, являющейся отличным изолятором.
Шерсть, шелк и некоторые современные синтетические волокна, например флис (polar fleece), сохраняют тепло лучше, чем хлопок.
Проверьте, все ли вы взяли:
- полярную куртку вам выдадут на борту;
- резиновые сапоги вам выдадут на борту;
- теплое нижнее белье;
- теплые брюки (джинсы подойдут и для ношения на борту и для экскурсий);
- водонепроницаемые брюки для высадок на лодках и наземных прогулок (надевайте их поверх Ваших обычных брюк);
- шерстяной свитер или флисовую кофту;
- варежки и перчатки;
- шерстяную шапку;
- теплые носки;
- удобные влагоустойчивые ботинки с ребристой подошвой;
- кроссовки или ботинки. На борту запрещено ходить в шлепанцах по технике безопасности.
- водонепроницаемый рюкзак для высадок;
- темные очки с ультрафиолетовой защитой;
- защитный крем для кожи лица и губ;
- купальный костюм;
- фотокамера и карты памяти;
- дополнительная пара Ваших оптических очков;
- предписанные врачом медицинские средства с запасом на несколько дополнительных дней;
- пластиковый пакет с молнией или зажимом для фотокамеры;
- несколько футболок для ношения на борту и на высадках;
- бинокль для наблюдения за дикими животными;
- комплект батареек;
- блокнот и ручка.
Идеальная одежда.
В течение дня на борту рекомендуется носить удобную повседневную одежду. Поскольку все судно кондиционировано, может потребоваться джемпер, легкая куртка или шаль. Когда вы находитесь в общественных местах и на палубе, лучше всего носить легкую, удобную обувь.
Неформальный вечер.
Вечером рекомендуется нарядно-повседневная одежда, особенно во время ужина в ресторане, где не разрешается носить шорты и футболки. Для женщин: платье, юбка или брюки, рубашка или блузка, джемпер. Для мужчин: брюки или брюки-чинос, спортивная куртка, рубашка и джемпер.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
В стоимость включен чартерный перелёт Сантьяго — Ушуайя — Сантьяго, но авиабилеты в Сантьяго и обратно необходимо приобрести самостоятельно. Вы также можете обратиться за помощью к нам.
Нужна ли специальная подготовка?
Уровень физической подготовки для экспедиционных круизов не важен.
Любой человек, способный поднять и спуститься по трапу судна, пройдет через любую высадку в дичайших местах без затруднений. Наоборот, желающим получить некоторую нагрузку будут предложены более продолжительные прогулки по пересеченной местности.
Но стоит помнить, что вы окажитесь в труднодоступных местах и ближайшая больница может находиться в тысячах километрах от вас, поэтому, если вы страдаете хроническими заболеваниями, перед путешествием проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
Будет ли у меня морская болезнь?
Мы можем столкнуться с волнениями на море в любой экспедиции. Заранее подберите и возьмите с собой подходящее лекарство от морской болезни: таблетки, лейкопластыри, браслеты от укачивания.
Большинство профилактических лекарств от морской болезни необходимо принимать заранее, пока вы чувствуете себя хорошо.
Если вы склонны к укачиванию, избегайте алкоголь, табак, лишние жидкости и ограниченные пространства.
Есть ли советы для комфортного экспедиционного круиза?
Несколько советов, которые помогут вам чувствовать себя комфортно во время экспедиционного круиза:
- Не одевайтесь слишком тепло, чтобы избежать потения.
- Надевайте водонепроницаемую одежду из такого материала, который, тем не менее, позволит Вашему телу «дышать» и тем самым воспрепятствует конденсации влаги под одеждой.
- Охлаждению наиболее подвержены ноги и руки. Старайтесь, чтобы они оставались сухими и теплыми. Наилучшим образом для северного климата подходят варежки. Мудрым решением будет взять и варежки, и перчатки, чтобы быть готовым к переменам погоды.
- 90% тепла человек теряет при охлаждении головы! Позаботьтесь, чтобы Ваша голова была в тепле. Наряду с головным убором, закрывающим уши и лоб, привезите с собой шапку или капюшон, который мог бы при необходимости закрыть шею и подбородок.
- Отличная идея — взять шерстяной или синтетический шарф: обеспечивая защиту шеи, он может быть завязан на лице, если Вам придется передвигаться против ветра.
- Надевайте комфортную просторную одежду. Лучше надеть несколько легких вещей, чем одну теплую. Между слоями одежды останется тонкая воздушная прослойка, которая при повышении температуры тела служит великолепным изолятором.
- Шерсть и шелк предпочтительней хлопка, так как они хорошо удерживают теплый воздух. Синтетические материалы, которые снова принимают свою форму после сжатия, тоже хороши. Если вещи намокают или отсыревают, подкладка из полистерола — лучший изолятор, чем гусиный или утиный пух. Также мы рекомендуем флисовую одежду, популярную даже среди путешественников-экстремалов.
На каком языке проходит программа?
Основной язык на борту — английский, но именно в круизе с 11.11.2025 с вами будет сопровождающий — ученый-биолог Константин Новиков.