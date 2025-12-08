Программа тура по дням
Ушуайя. Размещение на судне
Во второй половине дня посадка на борт вашего экспедиционного судна.
Знакомство с командой и экспедиционным персоналом на борту.
Ваши гиды будут информировать вас обо всех деталях путешествия в Антарктику на борту судна.
Прилетать под этот круиз лучше накануне 16.11, так как рано утром 17.11 с 8:30 до 11:00 нужно будет сдать багаж в определенном месте сбора.
Пролив Дрейка
Если есть одно место, одно море, один морской переход, которого опасаются туристы, исследователи и закаленные моряки, это, несомненно, пролив Дрейка.
Опытные моряки скажут вам, что вы должны пройти его, чтобы заслужить встречу с Белым континентом.
Пролив Дрейка укрывает очень разнообразную фауну, но не забывайте смотреть в небо, чтобы не пропустить появление элегантных альбатросов и капских голубков, игриво парящих возле судна.
Антарктический полуостров
Гибкий маршрут позволит нам использовать погодные и ледовые условия наилучшим образом: капитан и экспедиционный лидер каждый день будут выбирать оптимальный курс.
По плану экспедиции с 4 по 7 день мы будем исследовать Антарктический полуостров, программа дает общее представление о том, что мы планируем увидеть и посетить за эти дни.
В течение круиза у нас будет возможность посетить одно из самых красивых мест полуострова бухту Неко, где горы, лед и дикая природа образуют поистине уникальный ландшафт.
Высадиться на острове Плено, который является убежищем для субантарктических пингвинов, морских слонов и морских леопардов и где вдоль берега на якоре стоит «флот» внушительных айсбергов.
Во время высадки на берег в заливе Парадайз вы посетите аргентинскую базу Альмиранте Браун.
И, конечно, не упустите шанс отправить своим близким открытку из самого южного почтового отделения в мире в Порт Лакрой.
Ежедневные экскурсии на Зодиаках позволят понаблюдать, как морские леопарды загорают на льдине после охоты, пройти рядом с айсбергами и останавливаться возле колоний пингвинов.
Южные Шетландские острова
Вулканические острова Южных Шетландских островов продуваются ветрами и часто окутаны туманом, но они предлагают изысканные удовольствия.
Здесь есть разнообразная флора (мхи, лишайники, цветущие травы) и немалое количество фауны (пингвины-генту, пингвины-шипуны, южные гигантские буревестники).
На острове Десепшн судно проходит через «Сильфон Нептуна» и погружается в затопленную кальдеру.
Здесь вы найдете заброшенную китобойную станцию и тысячи капских буревестников, а также ламинарий, бурых и южнополярных поморников и антарктических крачек.
В этом завораживающем и пустынном вулканическом ландшафте можно совершить хороший поход.
В качестве альтернативы вы можете заняться активным отдыхом у острова Халф-Мун.
Здесь пингвины-шипуны и тюлени Уэдделла часто выходят на пляж рядом с базой Камара (Cámara Base), аргентинской научно-исследовательской станцией.
Условия в проходе Дрейка определяют точное время отплытия.
Пролив Дрейка
Наше судно идет курсом на Ушуайю.
Но на этом приключения не заканчиваются: мы продолжаем наблюдать за китами и морскими птицами.
Пролив Дрейка. Мероприятия на борту
Мероприятия, устраиваемые экспедиционной командой на борту, помогают нам вновь целиком пережить наше путешествие.
Ушуайя. Отъезд
После завтрака сходим на берег в Ушуайе.
Вылет можно планировать после 12:00.
Описание данного маршрута является общим планом экспедиции.
Проживание
Тур предусматривает проживание 10 ночей на экспедиционном судне Hondius.
Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения на экспедиционном судне:
|Категория кают
|Стоимость на человека
|Четырёхместная с иллюминатором
|Нет в наличии
|Трехместная с иллюминатором
|Нет в наличии
|Двухместная с иллюминатором
|€8 700
|Двухместная с окном
|Нет в наличии
|Делюкс с окном
|Нет в наличии
|Супериор
|€10 550
|Люкс Джуниор
|€11 150
|Люкс Гранд с балконом
|€12 650
Цены динамичны. Уточняйте наличие мест и стоимость на момент бронирования у менеджера.
Варианты проживания
Судно «Hondius»
Hondius — первое в мире зарегистрированное судно полярного класса 6, удовлетворяющее последним высочайшим стандартам Регистра Ллойда для круизных судов с ледовым усилением.
Превосходя требования Полярного кодекса, утвержденные Международной морской организацией, Hondius является самым универсальным, современным и инновационным туристическим судном для полярных регионов.
Оно полностью оптимизировано для экспедиционных круизов и призвано обеспечить максимально близкий контакт с природой Арктики и Антарктики.
Hondius обладает богатой инфраструктурой и многочисленными удобствами, которые сделают ваш круиз незабываемым, а также является самым экологически безопасным судном в полярных морях.
Выбирая Hondius, вы можете быть спокойны за безопасность окружающей среды. На судне используется светодиодное освещение, паровое отопление, биоразлагаемые краски и масла, а также современная система энергосбережения, которая сводит к минимуму расход топлива и выделение углекислого газа.
Это означает, что на борту Hondius вы получите максимальное удовольствие от наблюдения экзотических пейзажей и природы, минимально на них влияя.
Общественные зоны выполнены в элегантном стиле и располагают всеми удобствами. На борту имеются уютная лаундж-зона и библиотека, отдельный лекционный зал, просторный ресторан с большими окнами.
Экипаж — интернациональный, состоит из 72 человек (включая обслуживающий персонал, членов экспедиционной команды и врача).
Технические характеристики:
- Длина — 107,6 м.
- Ширина — 17,6 м.
- Осадка — 5,30 м.
- Тоннаж — 5590 тонн.
- Скорость — 15 узлов.
- Экипаж — 72 человек.
- Пассажиры — 174 человек.
- Ледовый класс — 6 (1А-Super).
- Год постройки — 2019.
- Флаг — Нидерланды.
Во всех каютах есть:
- душ, туалет;
- стол и стул;
- фен;
- шкаф;
- телевизор с плоским экраном;
- телефон и Wi-fi (за доп. плату).
Отличительные характеристики кают:
- Четырехместная (вместимость до 4 пассажиров в каюте) — 2 иллюминатора, 2 верхних и 2 нижних спальных места, небольшая софа.
- Трехместная (вместимость до 3 пассажиров в каюте) — 2 иллюминатора, 1 верхнее и 2 нижних спальных места.
- Двухместная с иллюминатором (вместимость до 2 пассажиров в каюте) — 2 иллюминатора, 2 нижних спальных места, небольшая софа.
- Двухместная с окном (вместимость до 2 пассажиров в каюте) — окно, 2 нижних спальных места, небольшая софа.
- Делюкс (вместимость до 2 пассажиров в каюте) — 2 окна, 2 нижних спальных места, софа, холодильник, набор для приготовления чая и кофе, халат.
- Супериор (вместимость до 2 пассажиров в каюте) — 2 окна, двуспальная кровать, софа, холодильник, набор для приготовления чая и кофе, халат.
- Джуниор сьют (вместимость до 2 пассажиров в каюте) — двойное окно, двуспальная кровать, софа, холодильник, набор для приготовления чая и кофе, халат.
- Гранд люкс (вместимость до 2 пассажиров в каюте) — двойное окно, балкон, двуспальная кровать, софа, холодильник, набор для приготовления чая и кофе, халат.
Очередность фото кают соответствует порядку описания кают.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Круиз на борту указанного судна, как указано в маршруте
- Все питание на протяжении всего путешествия на борту судна, включая закуски, кофе и чай
- Все береговые экскурсии и мероприятия во время следования на зодиаке
- Программа лекций известных натуралистов и сопровождение опытных сотрудников экспедиционной команды
- Бесплатное пользование резиновыми сапогами и снегоступами
- Трансфер багажа от пункта сбора до судна в день посадки на корабль в Ушуайе
- Запланированный групповой трансфер с судна в аэропорт Ушуайи (непосредственно после высадки)
- Все различные налоги на услуги и портовые сборы в течение всей программы
- Комплексные материалы перед отъездом
Что не входит в цену
- Любые авиабилеты, как на регулярных, так и на чартерных рейсах до Ушуайи и обратно
- До - и послекруизные мероприятия
- Паспортные и визовые расходы
- Государственные налоги на прибытие и отъезд
- Страхование багажа, отмены бронирования и личное страхование (настоятельно рекомендуется)
- Плата за сверхнормативный багаж и все предметы личного характера, такие как прачечная, бар, напитки и телекоммуникационные услуги
- Чаевые (ориентировочно 12 евро в день на человека)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- не одевайтесь слишком тепло, чтобы избежать потения;
- надевайте водонепроницаемую одежду из такого материала, который позволит вашему телу «дышать» и тем самым воспрепятствует конденсации влаги под одеждой;
- охлаждению наиболее подвержены ноги и руки. Старайтесь, чтобы они оставались сухими и тёплыми. Наилучшим образом для северного климата подходят варежки;
- мудрым решением будет взять варежки и перчатки, чтобы быть готовым к переменам погоды;
- 90% тепла человек теряет при охлаждении головы! Позаботьтесь, чтобы ваша голова была в тепле. Наряду с головным убором, закрывающим уши и лоб, привезите с собой шапку или капюшон, который мог бы при необходимости закрыть шею и подбородок;
- отличная идея взять шерстяной или синтетический шарф: обеспечивая защиту шеи, он может быть завязан на лице, если вам придётся передвигаться против ветра;
- надевайте комфортную, просторную одежду. Лучше надеть несколько лёгких вещей, чем одну тёплую. Между слоями одежды останется тонкая воздушная прослойка, которая при повышении температуры тела служит великолепным изолятором;
- шерсть и шелк предпочтительней хлопка, т. к. они хорошо удерживают теплый воздух. Синтетические материалы, которые снова принимают свою форму после сжатия, тоже хороши. Если вещи намокают или отсыревают, подкладка из полистерола лучший изолятор, чем гусиный или утиный пух;
- рекомендуем флисовую одежду, популярную даже у путешественников-экстремалов.
Дресс-код
- Повседневная одежда:
- Неформальный вечер
- полярную куртку вам выдадут на борту;
- резиновые сапоги вам выдадут на борту;
- теплое нижнее белье;
- теплые брюки (джинсы подойдут и для ношения на борту и для экскурсий);
- водонепроницаемые брюки для высадок на лодках и наземных прогулок (надевайте их поверх Ваших обычных брюк);
- шерстяной свитер или флисовую кофту;
- варежки и перчатки;
- шерстяную шапку;
- теплые носки;
- удобные влагоустойчивые ботинки с ребристой подошвой;
- кроссовки или ботинки. На борту запрещено ходить в шлепанцах по технике
- безопасности;
- водонепроницаемый рюкзак для высадок;
- темные очки с ультрафиолетовой защитой;
- защитный крем для кожи лица и губ;
- купальный костюм;
- фотокамера и карты памяти;
- дополнительная пара Ваших оптических очков;
- предписанные врачом медицинские средства с запасом на несколько дополнительных дней;
- пластиковый пакет с молнией или зажимом для фотокамеры;
- несколько футболок для ношения на борту и на высадках;
- бинокль для наблюдения за дикими животными;
- комплект батареек;
- блокнот и ручка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты от/до Ушуайи не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Необходимы ли визы для путешествия?
Круиз проходит по территории Аргентины. Никаких виз не нужно для граждан РФ.
Если вы не гражданин РФ, пожалуйста, проверьте, требуется ли вам виза в Аргентину.
Нужна ли специальная подготовка?
Уровень физической подготовки для экспедиционных круизов не важен. Любой человек, способный поднять и спуститься по трапу судна, пройдет через любую высадку в дичайших местах без затруднений. Наоборот, желающим получить некоторую нагрузку будут предложены более продолжительные прогулки по пересеченной местности.
Но стоит помнить, что вы окажитесь в труднодоступных местах и ближайшая больница может находиться в тысячах километрах от вас, поэтому, если вы страдаете хроническими заболеваниями, перед путешествием проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
Как проходит день в круизе?
Для экспедиционных программ никогда не предлагается фиксированное ежедневное расписание, так как большинство маршрутов пролегают в удаленных, труднодоступных и малоисследованных регионах с экстремальными климатическими условиями.
Предложенные программы служат примерным ориентиром того, что вы можете увидеть или посетить во время путешествия, но посещение определенных мест или встреча определенных животных не может быть гарантирована.
Программа на день, расписание высадок, лекций, время работы ресторана на следующий день будут доступны накануне вечером каждого дня.
Пожалуйста, помните, что во время полярных экспедиций изменения в программе и маршруте происходят каждый день, поэтому, возможно, нам придется корректировать программу и в течение дня. Обо всех новых изменениях капитан или экспедиционный лидер будут информировать вас по громкой связи.
Во время круиза капитан и экспедиционный лидер будут постоянно следить за погодой и ледовой обстановкой, чтобы создать для вас как можно больше возможностей насладиться высадками на берег и круизированиями на «Зодиаках».
Будет ли у меня морская болезнь?
Вы можете столкнуться с волнениями на море в любой экспедиции. Заранее подберите и возьмите с собой подходящее лекарство от морской болезни: таблетки, лейкопластыри, браслеты от укачивания.
Большинство профилактических лекарств от морской болезни необходимо принимать заранее, пока вы чувствуете себя хорошо.
Если вы склонны к укачиванию, избегайте алкоголь, табак, лишние жидкости и ограниченные пространства.
Возможны ли изменения в программе?
Описание данного маршрута является общим планом экспедиции. Маршрут может меняться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т. д.
Может ли измениться маршрут круиза?
Экипаж судна и экспедиционная команда прилагают все усилия, чтобы придерживаться запланированного маршрута, но важно понимать, что отличительной особенностью экспедиционных программ является гибкость маршрута и возможные изменения по погодным и ледовым условиям или по другим непредвиденным обстоятельствам.
Изменения будут вноситься только в том случае, если они отвечают вашим интересам, вашей безопасности или требованиям морских правил.
Капитан и его команда всегда сделают всё возможное, чтобы ваше путешествие было безопасным, интересным и запоминающимся.
Как мы будем высаживаться на берег?
Для высадки мы используем прочные лодки, называемые «Зодиаками».
Какие документы нужно предоставить для круиза?
От вас потребуются данные загранпаспорта — фамилия и имя (написание на латинице, как в загранпаспорте), дата рождения, номер паспорта, дата выдачи и дата окончания срока действия.
Нужна ли медицинская страховка для круиза?
Настоятельно рекомендуется медицинская страховка с покрытием эвакуации и репатриации из труднодоступных регионов. Страховка стоит 10 евро в день на человека.
Если у вас есть своя страховка с необходимым покрытием, то можно ехать по ней.
Мне требуется специальное питание, смогу ли я получить его на борту?
Если у вас есть какие-то диетические требования, то мы можем заранее отправить информацию в круизную компанию.