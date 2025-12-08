4 день

Антарктический полуостров

Гибкий маршрут позволит нам использовать погодные и ледовые условия наилучшим образом: капитан и экспедиционный лидер каждый день будут выбирать оптимальный курс.

По плану экспедиции с 4 по 7 день мы будем исследовать Антарктический полуостров, программа дает общее представление о том, что мы планируем увидеть и посетить за эти дни.

В течение круиза у нас будет возможность посетить одно из самых красивых мест полуострова бухту Неко, где горы, лед и дикая природа образуют поистине уникальный ландшафт.

Высадиться на острове Плено, который является убежищем для субантарктических пингвинов, морских слонов и морских леопардов и где вдоль берега на якоре стоит «флот» внушительных айсбергов.

Во время высадки на берег в заливе Парадайз вы посетите аргентинскую базу Альмиранте Браун.

И, конечно, не упустите шанс отправить своим близким открытку из самого южного почтового отделения в мире в Порт Лакрой.

Ежедневные экскурсии на Зодиаках позволят понаблюдать, как морские леопарды загорают на льдине после охоты, пройти рядом с айсбергами и останавливаться возле колоний пингвинов.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160