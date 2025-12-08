Программа тура по дням
Ушуайя. Размещение на судне
Во второй половине дня посадка на борт вашего экспедиционного судна.
Знакомство с командой и экспедиционным персоналом на борту.
Ваши гиды будут информировать вас обо всех деталях путешествия в Антарктику на борту судна.
Пролив Дрейка
Если есть одно место, одно море, один морской переход, которого опасаются туристы, исследователи и закаленные моряки, это, несомненно, пролив Дрейка.
Опытные моряки скажут вам, что вы должны пройти его, чтобы заслужить встречу с Белым континентом.
Пролив Дрейка
Пролив Дрейка укрывает очень разнообразную фауну, но не забывайте смотреть в небо, чтобы не пропустить появление элегантных альбатросов и капских голубков, игриво парящих возле судна.
Антарктический полуостров
Гибкий маршрут позволит нам использовать погодные и ледовые условия наилучшим образом: капитан и экспедиционный лидер каждый день будут выбирать оптимальный курс.
По плану экспедиции с 4 по 8 день мы будем исследовать Антарктический полуостров, программа дает общее представление о том, что мы планируем увидеть и посетить за эти дни.
Ежедневные экскурсии на Зодиаках позволят понаблюдать, как морские леопарды загорают на льдине после охоты, пройти рядом с айсбергами и останавливаться возле колоний пингвинов.
Антарктический полуостров
В течение круиза у нас будет возможность посетить одно из самых красивых мест полуострова бухту Неко, где горы, лед и дикая природа образуют поистине уникальный ландшафт.
Антарктический полуостров
Получите возможность высадиться на острове Плено, который является убежищем для субантарктических пингвинов, морских слонов и морских леопардов и где вдоль берега на якоре стоит «флот» внушительных айсбергов.
Антарктический полуостров
Во время высадки на берег в заливе Парадайз вы посетите аргентинскую базу Альмиранте Браун.
Антарктический полуостров
И, конечно, не упустите шанс отправить своим близким открытку из самого южного почтового отделения в мире в порт Лакрой.
Пролив Дрейка
Наше судно идет курсом на Ушуайю.
Но на этом приключения не заканчиваются: мы продолжаем наблюдать за китами и морскими птицами.
Пролив Дрейка. Мероприятия на борту
Мероприятия, устраиваемые экспедиционной командой на борту, помогают нам вновь целиком пережить наше путешествие.
Ушуайя. Отъезд
После завтрака сходим на берег в Ушуайе.
Описание данного маршрута является общим планом экспедиции.
Проживание
Тур предусматривает проживание 10 ночей на экспедиционном судне Hondius.
Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения на экспедиционном судне:
|Категория кают
|Стоимость на человека
|Четырёхместная с иллюминатором
|Нет в наличии
|Трехместная с иллюминатором
|7 700 € (женское место)
|Двухместная с иллюминатором
|8 400 €
|Двухместная с окном
|8 800 €
|Делюкс с окном
|9 500 €
|Супериор
|10 150 €
|Люкс Джуниор
|10 650 €
|Люкс Гранд с балконом
|12 300 €
Цены динамичны. Уточняйте наличие мест и стоимость на момент бронирования у менеджера.
Варианты проживания
Судно «Hondius»
Hondius — первое в мире зарегистрированное судно полярного класса 6, удовлетворяющее последним высочайшим стандартам Регистра Ллойда для круизных судов с ледовым усилением.
Превосходя требования Полярного кодекса, утвержденные Международной морской организацией, Hondius является самым универсальным, современным и инновационным туристическим судном для полярных регионов.
Оно полностью оптимизировано для экспедиционных круизов и призвано обеспечить максимально близкий контакт с природой Арктики и Антарктики.
Hondius обладает богатой инфраструктурой и многочисленными удобствами, которые сделают ваш круиз незабываемым, а также является самым экологически безопасным судном в полярных морях.
Выбирая Hondius, вы можете быть спокойны за безопасность окружающей среды. На судне используется светодиодное освещение, паровое отопление, биоразлагаемые краски и масла, а также современная система энергосбережения, которая сводит к минимуму расход топлива и выделение углекислого газа.
Это означает, что на борту Hondius вы получите максимальное удовольствие от наблюдения экзотических пейзажей и природы, минимально на них влияя.
Общественные зоны выполнены в элегантном стиле и располагают всеми удобствами. На борту имеются уютная лаундж-зона и библиотека, отдельный лекционный зал, просторный ресторан с большими окнами.
Технические характеристики:
- Длина — 107,6 м.
- Ширина — 17,6 м.
- Осадка — 5,30 м.
- Тоннаж — 5590 тонн.
- Скорость — 15 узлов.
- Экипаж — 72 человек.
- Пассажиры — 174 человек.
- Ледовый класс — 6 (1А-Super).
- Год постройки — 2019.
- Флаг — Нидерланды.
- вместимость до 4 пассажиров в каюте;
- 2 иллюминатора;
- 2 верхних и 2 нижних спальных места;
- небольшая софа;
- душ, туалет;
- стол и стул;
- фен;
- шкаф;
- телевизор с плоским экраном;
- телефон и Wi-fi (за доп. плату);
- вместимость до 3 пассажиров в каюте;
- 2 иллюминатора;
- 1 верхнее и 2 нижних спальных места;
- душ, туалет;
- стол и стул;
- фен;
- шкаф;
- телевизор с плоским экраном;
- телефон и Wi-fi (за доп. плату);
- вместимость до 2 пассажиров в каюте;
- 2 иллюминатора;
- 2 нижних спальных места;
- душ, туалет;
- небольшая софа;
- стол и стул;
- фен;
- шкаф;
- телевизор с плоским экраном;
- телефон и Wi-fi (за доп. плату);
- вместимость до 2 пассажиров в каюте;
- окно;
- 2 нижних спальных места;
- душ, туалет;
- небольшая софа;
- стол и стул;
- фен;
- шкаф
- телевизор с плоским экраном;
- телефон и Wi-fi (за доп. плату);
- вместимость до 2 пассажиров в каюте;
- 2 окна;
- 2 нижних спальных места;
- душ, туалет;
- софа;
- стол и стул;
- фен;
- шкаф;
- телевизор с плоским экраном;
- холодильник;
- набор для приготовления чая и кофе;
- халат;
- телефон и Wi-fi (за доп. плату);
- вместимость до 2 пассажиров в каюте;
- 2 окна;
- двуспальная кровать;
- душ, туалет;
- софа;
- стол и стул;
- фен;
- шкаф;
- телевизор с плоским экраном;
- холодильник;
- набор для приготовления чая и кофе;
- халат;
- телефон и Wi-fi (за доп. плату).
- вместимость до 2 пассажиров в каюте;
- двойное окно;
- двуспальная кровать;
- душ, туалет;
- софа;
- стол и стул;
- фен;
- шкаф;
- телевизор с плоским экраном;
- холодильник;
- набор для приготовления чая и кофе;
- халат;
- телефон и Wi-fi (за доп. плату);
- вместимость до 2 пассажиров в каюте;
- двойное окно;
- балкон;
- двуспальная кровать;
- душ, туалет;
- софа;
- стол и стул;
- фен;
- шкаф;
- телевизор с плоским экраном;
- холодильник;
- набор для приготовления чая и кофе;
- халат;
- телефон и Wi-fi (за доп. плату).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Круиз на борту указанного судна, как указано в маршруте
- Всё питание на протяжении всего путешествия на борту судна, включая закуски, кофе и чай
- Все береговые экскурсии и мероприятия во время следования на «Зодиаке»
- Программа лекций известных натуралистов и сопровождение опытных сотрудников экспедиционной команды
- Бесплатное пользование резиновыми сапогами и снегоступами
- Трансфер багажа от пункта сбора до судна в день посадки на корабль в Ушуайе
- Запланированный групповой трансфер с судна в аэропорт Ушуайи (непосредственно после высадки)
- Все различные налоги на услуги и портовые сборы в течение всей программы
- Комплексные материалы перед отъездом
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Ушуайи и обратно
- Любые авиабилеты, как на регулярных, так и на чартерных рейсах
- До - и послекруизные мероприятия
- Паспортные и визовые расходы
- Государственные налоги на прибытие и отъезд
- Страхование багажа, отмены бронирования и личное страхование (настоятельно рекомендуется)
- Плата за сверхнормативный багаж и все предметы личного характера, такие как прачечная, бар, напитки и телекоммуникационные услуги
- Чаевые
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Главный фактор при выборе одежды на борту судна — удобство. Одежда может быть повседневной и неформальной. Возьмите с собой ветро- и водонепроницаемую верхнюю одежду.
Не берите с собой тесную одежду, которая не оставляет пространства для воздушной прослойки, являющейся отличным изолятором. Шерсть, шёлк и некоторые современные синтетические волокна, например флис (polar fleece), сохраняют тепло лучше, чем хлопок.
Несколько советов, которые помогут вам чувствовать себя комфортно во время экспедиционного круиза:
- не одевайтесь слишком тепло, чтобы избежать потения;
- надевайте водонепроницаемую одежду из такого материала, который позволит вашему телу «дышать» и тем самым воспрепятствует конденсации влаги под одеждой;
- охлаждению наиболее подвержены ноги и руки. Старайтесь, чтобы они оставались сухими и тёплыми. Наилучшим образом для северного климата подходят варежки;
- мудрым решением будет взять варежки и перчатки, чтобы быть готовым к переменам погоды;
- 90% тепла человек теряет при охлаждении головы! Позаботьтесь, чтобы ваша голова была в тепле. Наряду с головным убором, закрывающим уши и лоб, привезите с собой шапку или капюшон, который мог бы при необходимости закрыть шею и подбородок;
- отличная идея взять шерстяной или синтетический шарф: обеспечивая защиту шеи, он может быть завязан на лице, если вам придётся передвигаться против ветра;
- надевайте комфортную, просторную одежду. Лучше надеть несколько лёгких вещей, чем одну тёплую. Между слоями одежды останется тонкая воздушная прослойка, которая при повышении температуры тела служит великолепным изолятором;
- шерсть и шелк предпочтительней хлопка, т. к. они хорошо удерживают теплый воздух. Синтетические материалы, которые снова принимают свою форму после сжатия, тоже хороши. Если вещи намокают или отсыревают, подкладка из полистерола лучший изолятор, чем гусиный или утиный пух;
- рекомендуем флисовую одежду, популярную даже у путешественников-экстремалов.
Дресс-код
Повседневная одежда.
В течение дня на борту рекомендуется носить удобную одежду. Поскольку все судно кондиционировано, может потребоваться джемпер, легкая куртка или шаль. Когда вы находитесь в общественных местах и на палубе, лучше всего носить легкую, удобную обувь.
Неформальный вечер.
Вечером рекомендуется нарядно-повседневная одежда, особенно во время ужина в ресторане, где не разрешается носить шорты и футболки.
Для женщин: платье, юбка или брюки, рубашка или блузка, джемпер.
Для мужчин: брюки или брюки-чинос, спортивная куртка, рубашка и джемпер.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты от/до Ушуайи не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Нужна ли специальная подготовка?
Уровень физической подготовки для экспедиционных круизов не важен. Желающим получить некоторую нагрузку будут предложены более продолжительные прогулки по пересеченной местности.
Но стоит помнить, что вы окажитесь в труднодоступных местах и ближайшая больница может находиться в тысячах километрах от вас, поэтому, если вы страдаете хроническими заболеваниями, перед путешествием проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
Как проходит день в круизе?
Для экспедиционных программ никогда не предлагается фиксированное ежедневное расписание, так как большинство маршрутов пролегают в удаленных, труднодоступных и малоисследованных регионах с экстремальными климатическими условиями.
Предложенные программы служат примерным ориентиром того, что вы можете увидеть или посетить во время путешествия, но посещение определенных мест или встреча определенных животных не может быть гарантирована.
Пожалуйста, помните, что во время полярных экспедиций изменения в программе и маршруте происходят каждый день, поэтому, возможно, нам придется корректировать программу и в течение дня.
Во время круиза капитан и экспедиционный лидер будут постоянно следить за погодой и ледовой обстановкой, чтобы создать для вас как можно больше возможностей насладиться высадками на берег и круизированиями на «Зодиаках».
Будет ли у меня морская болезнь?
Вы можете столкнуться с волнениями на море в любой экспедиции. Заранее подберите и возьмите с собой подходящее лекарство от морской болезни: таблетки, лейкопластыри, браслеты от укачивания.
Большинство профилактических лекарств от морской болезни необходимо принимать заранее, пока вы чувствуете себя хорошо.
Если вы склонны к укачиванию, избегайте алкоголь, табак, лишние жидкости и ограниченные пространства.
Возможны ли изменения в программе?
Описание данного маршрута является общим планом экспедиции. Маршрут может меняться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т. д.