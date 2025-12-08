Hondius — первое в мире зарегистрированное судно полярного класса 6, удовлетворяющее последним высочайшим стандартам Регистра Ллойда для круизных судов с ледовым усилением.

Превосходя требования Полярного кодекса, утвержденные Международной морской организацией, Hondius является самым универсальным, современным и инновационным туристическим судном для полярных регионов.

Оно полностью оптимизировано для экспедиционных круизов и призвано обеспечить максимально близкий контакт с природой Арктики и Антарктики.

Hondius обладает богатой инфраструктурой и многочисленными удобствами, которые сделают ваш круиз незабываемым, а также является самым экологически безопасным судном в полярных морях.

Выбирая Hondius, вы можете быть спокойны за безопасность окружающей среды. На судне используется светодиодное освещение, паровое отопление, биоразлагаемые краски и масла, а также современная система энергосбережения, которая сводит к минимуму расход топлива и выделение углекислого газа.

Это означает, что на борту Hondius вы получите максимальное удовольствие от наблюдения экзотических пейзажей и природы, минимально на них влияя.

Общественные зоны выполнены в элегантном стиле и располагают всеми удобствами. На борту имеются уютная лаундж-зона и библиотека, отдельный лекционный зал, просторный ресторан с большими окнами.

Технические характеристики:

Длина — 107,6 м.

Ширина — 17,6 м.

Осадка — 5,30 м.

Тоннаж — 5590 тонн.

Скорость — 15 узлов.

Экипаж — 72 человек.

Пассажиры — 174 человек.

Ледовый класс — 6 (1А-Super).

Год постройки — 2019.

Флаг — Нидерланды.

Каюты:

Четырехместная:

вместимость до 4 пассажиров в каюте;

2 иллюминатора;

2 верхних и 2 нижних спальных места;

небольшая софа;

душ, туалет;

стол и стул;

фен;

шкаф;

телевизор с плоским экраном;

телефон и Wi-fi (за доп. плату);

Трехместная:

вместимость до 3 пассажиров в каюте;

2 иллюминатора;

1 верхнее и 2 нижних спальных места;

душ, туалет;

стол и стул;

фен;

шкаф;

телевизор с плоским экраном;

телефон и Wi-fi (за доп. плату);

Двухместная с иллюминатором:

вместимость до 2 пассажиров в каюте;

2 иллюминатора;

2 нижних спальных места;

душ, туалет;

небольшая софа;

стол и стул;

фен;

шкаф;

телевизор с плоским экраном;

телефон и Wi-fi (за доп. плату);

Двухместная с окном:

вместимость до 2 пассажиров в каюте;

окно;

2 нижних спальных места;

душ, туалет;

небольшая софа;

стол и стул;

фен;

шкаф

телевизор с плоским экраном;

телефон и Wi-fi (за доп. плату);

Делюкс:

вместимость до 2 пассажиров в каюте;

2 окна;

2 нижних спальных места;

душ, туалет;

софа;

стол и стул;

фен;

шкаф;

телевизор с плоским экраном;

холодильник;

набор для приготовления чая и кофе;

халат;

телефон и Wi-fi (за доп. плату);

Супериор:

вместимость до 2 пассажиров в каюте;

2 окна;

двуспальная кровать;

душ, туалет;

софа;

стол и стул;

фен;

шкаф;

телевизор с плоским экраном;

холодильник;

набор для приготовления чая и кофе;

халат;

телефон и Wi-fi (за доп. плату).

Джуниор сьют:

вместимость до 2 пассажиров в каюте;

двойное окно;

двуспальная кровать;

душ, туалет;

софа;

стол и стул;

фен;

шкаф;

телевизор с плоским экраном;

холодильник;

набор для приготовления чая и кофе;

халат;

телефон и Wi-fi (за доп. плату);

Гранд люкс: