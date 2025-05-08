1 день

Прибытие в Мурманск. Обзорная экскурсия по городу

12:15 Встреча с группой в аэропорту, гид с табличкой.

13:00 Встреча пребывающих поездом и прилетающих ранними рейсами, у отеля «Меридиан» (г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23).

Отель «Меридиан» расположен в самом центре Мурманска на площади «Пять углов». В десяти минутах ходьбы находится железнодорожный, автобусный и морской вокзалы. Из аэропорта в отель Вы можете добраться на маршрутном такси № 106 до остановки площадь «Пять Углов».

Большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.

Вас ждет знакомство с крупнейшим городом за Северным Полярным кругом, городом, расположенным на живописном скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.

В Мурманске нет так называемого исторического центра, но вся городская жизнь концентрируется вокруг главной площади города — площади «Пять Углов», эта часть города представляет собой гармоничный ансамбль построек второй половины XX века, на которой расположены все основные административные здания.

Проедете по главной улице города — проспекту Ленина, увидите знаменитый атомный ледокол «Ленин», далее отправитесь к озеру Семеновскому, на берегу которого расположен храм Спаса на Водах, памятник воинам-зенитчикам, Монумент жителям военного Мурманска, памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша».

Комплексный обед в кафе города.

Экскурсия на ледокол «Ленин» (дополнительная плата). Может быть заменена на экскурсию в Музей Северного морского флота.

Размещение в отеле.

