Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Обзорная экскурсия по городу
12:15 Встреча с группой в аэропорту, гид с табличкой.
13:00 Встреча пребывающих поездом и прилетающих ранними рейсами, у отеля «Меридиан» (г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23).
Отель «Меридиан» расположен в самом центре Мурманска на площади «Пять углов». В десяти минутах ходьбы находится железнодорожный, автобусный и морской вокзалы. Из аэропорта в отель Вы можете добраться на маршрутном такси № 106 до остановки площадь «Пять Углов».
Большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.
Вас ждет знакомство с крупнейшим городом за Северным Полярным кругом, городом, расположенным на живописном скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.
В Мурманске нет так называемого исторического центра, но вся городская жизнь концентрируется вокруг главной площади города — площади «Пять Углов», эта часть города представляет собой гармоничный ансамбль построек второй половины XX века, на которой расположены все основные административные здания.
Проедете по главной улице города — проспекту Ленина, увидите знаменитый атомный ледокол «Ленин», далее отправитесь к озеру Семеновскому, на берегу которого расположен храм Спаса на Водах, памятник воинам-зенитчикам, Монумент жителям военного Мурманска, памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша».
Комплексный обед в кафе города.
Экскурсия на ледокол «Ленин» (дополнительная плата). Может быть заменена на экскурсию в Музей Северного морского флота.
Размещение в отеле.
Териберка
Завтрак для проживающих в отеле по программе.
Встреча с группой у отеля «Меридиан» на площади «Пять углов» для тарифа «Без проживания».
Выезд из отеля второй части группы.
Переезд в поселок Териберка.
Мы на целый день уедем в уже ставшую легендой Териберку. Магическая красота здешних мест завораживает любого путника.
Дорога безлюдная, пролегает в очень живописной местности, сравнимой с суровой природой Норвегии. Каждая остановка доставляет огромное удовольствие: здесь мы увидим тундровую растительность, россыпи огромных валунов, множество рек и озер в окружении сопок.
Экскурсия на водопад, каменный пляж «яйца драконов» (подвозка на снегоходе в зимнее время, в остальное время — треккинг).
Путешествие в северную сказку, где старые корабли видят сны о прошлом, водопад сверкает застывшими льдами, а пляж из «яиц драконов» поражает своим размахом.
Мистические камни-сейды молчаливо хранят тысячелетние тайны, а взору предстают неповторимые и удивительные пейзажи!
Свободное время на обед в пос. Териберка.
Морская прогулка «Поймай кита за хвост», маяк и «Птичий базар».
Возвращение в г. Мурманск.
Трансфер в отель.
Саамская деревня «Огни Имандры». Кировск
Завтрак для проживающих в отеле по программе.
Встреча с группой у отеля «Меридиан» на площади «Пять углов» для тарифа «Без проживания».
Выезд из отеля второй части группы.
Переезд в саамскую деревню «Огни Имандры».
Нас ждет традиционная саамская деревня.
Саамы, или лопари, — это коренной народ Мурманской области, а также северной Норвегии, Швеции и Финляндии. В нашей стране единственным местом, где можно познакомиться с культурой и бытом саамов, является Кольский полуостров.
По дороге мы узнаем о хозяйстве, быте, традиционных промыслах саамов, об их опыте выживания в арктическом климате, о праздниках, обрядах, символах, мифах, сказках саамского народа, о сакральных местах Кольского полуострова, древнем наскальном искусстве и письменности, а также о современной жизни саамов.
Экскурсия по деревне Огни Имандры.
Нас ждет традиционная встреча гостей, которая проводится на саамском языке, прогулка по деревне и знакомство с саамским бытом, традиционными жилищами — чумами и куваксами, традиционной утварью.
Мы посетим аллею заговоренных идолов, встретимся с животным миром деревни: оленями, хаски, лисами, песцами и кроликами.
Обед арктический с блюдами из оленины и рыбы (уха рыбацкая из трески и котлета из оленины с томленой гречкой).
Переезд в г. Кировск.
Экскурсия в Альпийский ботанический сад.
Посещение музейно-выставочного центра «Апатит».
Возвращение в г. Мурманск.
Трансфер в отель.
Экскурсия к водопадам. Отъезд
Завтрак для проживающих в отеле по программе.
Освобождение номеров.
Свободное время до 10:00.
Встреча с группой у отеля «Меридиан» на площади «Пять углов» для тарифа «Без проживания».
Выезд из отеля второй части группы.
Экскурсия к водопадам. Во время экскурсии будет дано свободное время для «чайной паузы».
Возвращение в г. Мурманск.
Трансфер на вокзал. Трансфер в аэропорт.
Рекомендованное время обратного рейса после 18:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Мурманске. Возможен выбор тарифа без проживания.
Стоимость тура на 1 человека без проживания – 33750 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Вариант размещения (цены ориентировочные)
|Стоимость
|Cosmos Murmansk, номер TWIN
|53950
|Cosmos Murmansk, SGL
|62350
Варианты проживания
Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»
Мурманск, столица Заполярья, встречает гостей в гостинице Cosmos Murmansk Hotel, которая отвечает всем современным требованиям комфорта и удобства.
Гостиница предлагает уютные номера в самом сердце города, где после ночи отдыха можно начать день с сытного завтрака «шведский стол». Затем можно отправиться на прогулку по городу или на деловую встречу.
В холле отеля расположен «Баренц-бар» с панорамными окнами, где гости могут насладиться ароматным кофе, свежей выпечкой и блюдами арктической кухни.
Номера категории Стандарт просторны и предлагают выбор между одной двуспальной кроватью и двумя кроватями Twin. Бесплатный Wi-Fi обеспечивает связь на протяжении всего пребывания, а принадлежности для приготовления чая и кофе позволяют гостям наслаждаться горячими напитками в уютной обстановке номера.
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд на комфортабельном автобусе
- Профессиональное сопровождение опытного гида
- Проживание в номерах категории «стандарт» с удобствами (при выборе тарифа с проживанием)
- Питание, указанное в программе (3 завтрака для тарифа «С проживанием», обед в 1 и 3 экскурсионный день)
- Входные билеты на все объекты тура по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Проживание в гостинице «Cosmos» Мурманск, при выборе тарифа без проживания
- Экскурсия на ледокол «Ленин» (при наборе группы от 10 человек) - 1400 рублей с человека (цена ориентировочная)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Несмотря на летнее время проведения тура, настоятельно рекомендуем ознакомиться с прогнозом погоды в Мурманске и подобрать подходящий комплект одежды. Погода в Мурманске ветреная, снег лежит долго.
Также необходимо взять:
- удобную спортивную обувь — местность каменистая;
- теплую куртку или ветровку — для комфортного любования открытым морем;
- головной убор (шапку и панаму) — для защиты от комаров и ветра; средство от комаров и других насекомых;
- при себе обязательно иметь паспорт РФ и медицинский полис.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть рекомендации по билетам?
Отправление из Санкт-Петербурга:
Рекомендованный рейс из Санкт-Петербурга: 5N 507 отправление в 10:00 – прибытие в Мурманск в 11:50 (а/к «Смартавиа»).
Рекомендованный рейс из Санкт-Петербурга: SU 6341 отправление в 08:25 – прибытие в Мурманск в 10:20 (а/к «Аэрофлот»).
Рекомендованный поезд из Санкт-Петербурга: отправление накануне в 10:10 поездом №016А «Арктика» с Ладожского вокзала, прибытие в Мурманск в день тура в 12:10
Отправление из Москвы:
Рекомендованный рейс из Москвы: рейс 5N-521 отправление в 08:25 – прибытие в Мурманск в 10:50 (а/к «Смартавиа»).
Рекомендованный поезд из Москвы: отправление за полтора суток в 00:46 поездом №016А «Арктика» с Ленинградского вокзала, прибытие в Мурманск в день тура в 12:10 (время в пути полтора суток).
Отправление из Новосибирска:
Рекомендованный рейс из Новосибирска: рейс 5N-572 в 08:05 – прибытие в Мурманск в 11:50 (а/к «Смартавиа»).
Рекомендованное время обратного рейса после 18:30.
Что нас ждёт в туре?
- Мурманск — крупнейший город за Полярным кругом и символ русского Севера.
- Природный парк Териберка — суровая северная красота и живописная тундра.
- Кладбище кораблей — старые суда у кромки моря, ставшие арт-символом Териберки.
- Пляж «Яйца драконов» — мистический берег с огромными округлыми валунами.
- Морская прогулка «Поймай кита за хвост» — возможность увидеть китов и морских птиц.
- Саамская деревня «Огни Имандры» — знакомство с культурой и бытом коренных народов Севера.
- Альпийский ботанический сад — редкие арктические растения среди гор Кировска.
- Музейно-выставочный центр «Апатит» — современный музей с коллекциями минералов.