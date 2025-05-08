Мои заказы

Поймай кита за хвост. Тур на Кольский полуостров

Поймай кита за хвост
В этом туре вы узнаете об истории Кольского полуострова, посетите знаменитый природный парк Териберка, увидите пляж «яйца дракона», кладбище кораблей и, конечно же, попробуете «поймать кита за хвост» во время
морской прогулки по морю.

Вас также ждет поездка в саамскую деревню, где вы узнаете о традициях и быте коренных народов севера – саамов, побываете в Альпийском ботаническом саду и еще много интересных и прекрасных мест.

5
1 отзыв
Поймай кита за хвост. Тур на Кольский полуостров
Поймай кита за хвост. Тур на Кольский полуостров
Поймай кита за хвост. Тур на Кольский полуостров

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск. Обзорная экскурсия по городу

12:15 Встреча с группой в аэропорту, гид с табличкой.

13:00 Встреча пребывающих поездом и прилетающих ранними рейсами, у отеля «Меридиан» (г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23).

Отель «Меридиан» расположен в самом центре Мурманска на площади «Пять углов». В десяти минутах ходьбы находится железнодорожный, автобусный и морской вокзалы. Из аэропорта в отель Вы можете добраться на маршрутном такси № 106 до остановки площадь «Пять Углов».

Большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.

Вас ждет знакомство с крупнейшим городом за Северным Полярным кругом, городом, расположенным на живописном скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.

В Мурманске нет так называемого исторического центра, но вся городская жизнь концентрируется вокруг главной площади города — площади «Пять Углов», эта часть города представляет собой гармоничный ансамбль построек второй половины XX века, на которой расположены все основные административные здания.

Проедете по главной улице города — проспекту Ленина, увидите знаменитый атомный ледокол «Ленин», далее отправитесь к озеру Семеновскому, на берегу которого расположен храм Спаса на Водах, памятник воинам-зенитчикам, Монумент жителям военного Мурманска, памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша».

Комплексный обед в кафе города.

Экскурсия на ледокол «Ленин» (дополнительная плата). Может быть заменена на экскурсию в Музей Северного морского флота.

Размещение в отеле.

Прибытие в Мурманск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Мурманск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Мурманск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Мурманск. Обзорная экскурсия по городу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Териберка

Завтрак для проживающих в отеле по программе.

Встреча с группой у отеля «Меридиан» на площади «Пять углов» для тарифа «Без проживания».

Выезд из отеля второй части группы.

Переезд в поселок Териберка.

Мы на целый день уедем в уже ставшую легендой Териберку. Магическая красота здешних мест завораживает любого путника.

Дорога безлюдная, пролегает в очень живописной местности, сравнимой с суровой природой Норвегии. Каждая остановка доставляет огромное удовольствие: здесь мы увидим тундровую растительность, россыпи огромных валунов, множество рек и озер в окружении сопок.

Экскурсия на водопад, каменный пляж «яйца драконов» (подвозка на снегоходе в зимнее время, в остальное время — треккинг).

Путешествие в северную сказку, где старые корабли видят сны о прошлом, водопад сверкает застывшими льдами, а пляж из «яиц драконов» поражает своим размахом.

Мистические камни-сейды молчаливо хранят тысячелетние тайны, а взору предстают неповторимые и удивительные пейзажи!

Свободное время на обед в пос. Териберка.

Морская прогулка «Поймай кита за хвост», маяк и «Птичий базар».

Возвращение в г. Мурманск.

Трансфер в отель.

ТериберкаТериберкаТериберкаТериберка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Саамская деревня «Огни Имандры». Кировск

Завтрак для проживающих в отеле по программе.

Встреча с группой у отеля «Меридиан» на площади «Пять углов» для тарифа «Без проживания».

Выезд из отеля второй части группы.

Переезд в саамскую деревню «Огни Имандры».

Нас ждет традиционная саамская деревня.

Саамы, или лопари, — это коренной народ Мурманской области, а также северной Норвегии, Швеции и Финляндии. В нашей стране единственным местом, где можно познакомиться с культурой и бытом саамов, является Кольский полуостров.

По дороге мы узнаем о хозяйстве, быте, традиционных промыслах саамов, об их опыте выживания в арктическом климате, о праздниках, обрядах, символах, мифах, сказках саамского народа, о сакральных местах Кольского полуострова, древнем наскальном искусстве и письменности, а также о современной жизни саамов.

Экскурсия по деревне Огни Имандры.

Нас ждет традиционная встреча гостей, которая проводится на саамском языке, прогулка по деревне и знакомство с саамским бытом, традиционными жилищами — чумами и куваксами, традиционной утварью.

Мы посетим аллею заговоренных идолов, встретимся с животным миром деревни: оленями, хаски, лисами, песцами и кроликами.

Обед арктический с блюдами из оленины и рыбы (уха рыбацкая из трески и котлета из оленины с томленой гречкой).

Переезд в г. Кировск.

Экскурсия в Альпийский ботанический сад.

Посещение музейно-выставочного центра «Апатит».

Возвращение в г. Мурманск.

Трансфер в отель.

Саамская деревня «Огни Имандры». КировскСаамская деревня «Огни Имандры». КировскСаамская деревня «Огни Имандры». КировскСаамская деревня «Огни Имандры». КировскСаамская деревня «Огни Имандры». Кировск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсия к водопадам. Отъезд

Завтрак для проживающих в отеле по программе.

Освобождение номеров.

Свободное время до 10:00.

Встреча с группой у отеля «Меридиан» на площади «Пять углов» для тарифа «Без проживания».

Выезд из отеля второй части группы.

Экскурсия к водопадам. Во время экскурсии будет дано свободное время для «чайной паузы».

Возвращение в г. Мурманск.

Трансфер на вокзал. Трансфер в аэропорт.

Рекомендованное время обратного рейса после 18:30.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Мурманске. Возможен выбор тарифа без проживания.

Стоимость тура на 1 человека без проживания – 33750 руб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вариант размещения (цены ориентировочные)Стоимость
Cosmos Murmansk, номер TWIN53950
Cosmos Murmansk, SGL62350

Варианты проживания

Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»

3 ночи

Мурманск, столица Заполярья, встречает гостей в гостинице Cosmos Murmansk Hotel, которая отвечает всем современным требованиям комфорта и удобства.

Гостиница предлагает уютные номера в самом сердце города, где после ночи отдыха можно начать день с сытного завтрака «шведский стол». Затем можно отправиться на прогулку по городу или на деловую встречу.

В холле отеля расположен «Баренц-бар» с панорамными окнами, где гости могут насладиться ароматным кофе, свежей выпечкой и блюдами арктической кухни.

Номера категории Стандарт просторны и предлагают выбор между одной двуспальной кроватью и двумя кроватями Twin. Бесплатный Wi-Fi обеспечивает связь на протяжении всего пребывания, а принадлежности для приготовления чая и кофе позволяют гостям наслаждаться горячими напитками в уютной обстановке номера.

Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезд на комфортабельном автобусе
  • Профессиональное сопровождение опытного гида
  • Проживание в номерах категории «стандарт» с удобствами (при выборе тарифа с проживанием)
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака для тарифа «С проживанием», обед в 1 и 3 экскурсионный день)
  • Входные билеты на все объекты тура по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Проживание в гостинице «Cosmos» Мурманск, при выборе тарифа без проживания
  • Экскурсия на ледокол «Ленин» (при наборе группы от 10 человек) - 1400 рублей с человека (цена ориентировочная)
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Несмотря на летнее время проведения тура, настоятельно рекомендуем ознакомиться с прогнозом погоды в Мурманске и подобрать подходящий комплект одежды. Погода в Мурманске ветреная, снег лежит долго.

Также необходимо взять:

  • удобную спортивную обувь — местность каменистая;
  • теплую куртку или ветровку — для комфортного любования открытым морем;
  • головной убор (шапку и панаму) — для защиты от комаров и ветра; средство от комаров и других насекомых;
  • при себе обязательно иметь паспорт РФ и медицинский полис.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть рекомендации по билетам?

Отправление из Санкт-Петербурга:

Рекомендованный рейс из Санкт-Петербурга: 5N 507 отправление в 10:00 – прибытие в Мурманск в 11:50 (а/к «Смартавиа»).

Рекомендованный рейс из Санкт-Петербурга: SU 6341 отправление в 08:25 – прибытие в Мурманск в 10:20 (а/к «Аэрофлот»).

Рекомендованный поезд из Санкт-Петербурга: отправление накануне в 10:10 поездом №016А «Арктика» с Ладожского вокзала, прибытие в Мурманск в день тура в 12:10

Отправление из Москвы:

Рекомендованный рейс из Москвы: рейс 5N-521 отправление в 08:25 – прибытие в Мурманск в 10:50 (а/к «Смартавиа»).

Рекомендованный поезд из Москвы: отправление за полтора суток в 00:46 поездом №016А «Арктика» с Ленинградского вокзала, прибытие в Мурманск в день тура в 12:10 (время в пути полтора суток).

Отправление из Новосибирска:

Рекомендованный рейс из Новосибирска: рейс 5N-572 в 08:05 – прибытие в Мурманск в 11:50 (а/к «Смартавиа»).

Рекомендованное время обратного рейса после 18:30.

Что нас ждёт в туре?
  1. Мурманск — крупнейший город за Полярным кругом и символ русского Севера.
  2. Природный парк Териберка — суровая северная красота и живописная тундра.
  3. Кладбище кораблей — старые суда у кромки моря, ставшие арт-символом Териберки.
  4. Пляж «Яйца драконов» — мистический берег с огромными округлыми валунами.
  5. Морская прогулка «Поймай кита за хвост» — возможность увидеть китов и морских птиц.
  6. Саамская деревня «Огни Имандры» — знакомство с культурой и бытом коренных народов Севера.
  7. Альпийский ботанический сад — редкие арктические растения среди гор Кировска.
  8. Музейно-выставочный центр «Апатит» — современный музей с коллекциями минералов.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Екатерина
8 мая 2025
Мурманск - прекрасный маленький город за полярным кругом. Не привычно видеть сугробы в мае, но в этом есть свой шарм. Териберка - любовь с первого взгляда, Кировск также восхищает хибинскими
горами 🏔️.
Тур именно в это время рекомендую точно. Наш экскурсовод Василий - мастер своего дела, ответит на любой вопрос, проведёт вас по таким тропам, которые другие не рискнут. 😉 👍

Мурманск - прекрасный маленький город за полярным кругом. Не привычно видеть сугробы в мае, но вМурманск - прекрасный маленький город за полярным кругом. Не привычно видеть сугробы в мае, но вМурманск - прекрасный маленький город за полярным кругом. Не привычно видеть сугробы в мае, но вМурманск - прекрасный маленький город за полярным кругом. Не привычно видеть сугробы в мае, но вМурманск - прекрасный маленький город за полярным кругом. Не привычно видеть сугробы в мае, но в

