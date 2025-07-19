Новогоднее путешествие в Карелию и на Кольский полуостров из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 86 550 ₽ за человека
Мурманск - Териберка. Поймай кита за хвост
Начало: Мурманск
14 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от 32 400 ₽ за человека
Сияние Севера. Осенне-зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 59 900 ₽ за человека
Трасса М-18. Экспедиция на край света: от Петрозаводска до Мурманска
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
1 авг в 10:00
12 авг в 10:00
175 250 ₽ за человека
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 59 900 ₽ за человека
От Белого до Баренцева моря. Новый год на Кольском
Начало: Г. Мурманск
30 дек в 10:00
159 800 ₽ за человека
Новогоднее путешествие в Мурманск
Начало: Мурманск
29 дек в 10:00
от 31 400 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья19 июля 2025Организация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. Проживание комфортное, поддержка всегда на связи, непредвиденные трудности оперативно решаются. Гидам отдельный низкий поклон!
- ГГалина16 июля 2025Организаторы тура постарались, чтобы всё было хорошо и за это большое спасибо.
- ССобенина22 июня 2025Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?
Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «На автобусе»
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