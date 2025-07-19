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Туры на автобусе в Апатиты

Найдено 7 туров в категории «На автобусе» в Апатиты, цены от 31 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Новогоднее путешествие в Карелию и на Кольский полуостров из Санкт-Петербурга
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Новогоднее путешествие в Карелию и на Кольский полуостров из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 86 550 ₽ за человека
Мурманск - Териберка. Поймай кита за хвост
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Мурманск - Териберка. Поймай кита за хвост
Начало: Мурманск
14 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от 32 400 ₽ за человека
Сияние Севера. Осенне-зимний тур на Кольский полуостров
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Осенне-зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 59 900 ₽ за человека
Трасса М-18. Экспедиция на край света: от Петрозаводска до Мурманска
Пешая
Джиппинг
На автобусе
9 дней
3 отзыва
Трасса М-18. Экспедиция на край света: от Петрозаводска до Мурманска
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
1 авг в 10:00
12 авг в 10:00
175 250 ₽ за человека
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 59 900 ₽ за человека
От Белого до Баренцева моря. Новый год на Кольском
На автобусе
4 дня
3 отзыва
От Белого до Баренцева моря. Новый год на Кольском
Начало: Г. Мурманск
30 дек в 10:00
159 800 ₽ за человека
Новогоднее путешествие в Мурманск
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Новогоднее путешествие в Мурманск
Начало: Мурманск
29 дек в 10:00
от 31 400 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «На автобусе»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Новогоднее путешествие в Карелию и на Кольский полуостров из Санкт-Петербурга
  2. Мурманск - Териберка. Поймай кита за хвост
  3. Сияние Севера. Осенне-зимний тур на Кольский полуостров
  4. Трасса М-18. Экспедиция на край света: от Петрозаводска до Мурманска
  5. Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
Сколько стоит тур в Апатиты в июле 2025
Сейчас в Апатиты в категории "На автобусе" можно забронировать 7 авторских туров от 31 400 до 175 250. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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