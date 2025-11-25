За семь насыщенных дней вы окунетесь в атмосферу северных традиций,
Программа тура по дням
Переезд в Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городу. Переезд в г. Сегежа
Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:00 от ст. метро «Улица Дыбенко».
Отправление из Москвы: прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:00 утра в день тура. Прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 05:30 утра в день тура.
Отправление из Новосибирска: прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:00 утра в день тура.
Переезд в г. Петрозаводск.
Вы отправитесь в настоящее незабываемое путешествие. За окном прекрасные карельские пейзажи, веселые истории от нашего гида, а впереди много нового и интересного!
Поздний обед в г. Петрозаводске (дополнительная оплата).
Обзорная экскурсия по г. Петрозаводску.
Петрозаводск, как и его ровесник Санкт-Петербург, был основан по воле Петра Великого. Царь, зная о наличии в Олонецком уезде рудных месторождений и железоделательных производств, распорядился подыскать подходящее место для закладки пушечного завода. Таким местом было определено устье реки Лососинки.
В августе 1703 года ближайший сподвижник царя А. Д. Меншиков заложил первый камень в основание завода, получившего название Петровского. Постепенно вокруг завода сформировалась слобода.
Статус города, названного Петрозаводском, слобода получила в 1777 году. Много в истории города было взлетов и падений.
Сейчас современный Петрозаводск — один из самых красивых и зеленых городов России. Одновременно он является крупным промышленным, культурным, научным и туристским центром.
В ходе экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями города: ансамблем Круглой площади, набережной Онежского озера с установленными на ней скульптурами городов-побратимов, Музыкальным театром и Русским театром драмы, Кафедральным собором во имя св. благоверного князя Александра Невского и другими.
Переезд в г. Сегежа.
Размещение в гостинице.
Переезд в Беломорск. Беломорские петроглифы. Обзорная экскурсия по городу. Музей Карельского фронта. Переезд в Кандалакшу
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Переезд в г. Беломорск.
Экскурсия в павильоне «Бесовы следки» (Беломорские петроглифы).
Беломорские петроглифы, древние наскальные рисунки, были открыты миру Александром Михайловичем Линевским, выдающимся исследователем и археологом, который посвятил свою жизнь изучению петроглифов Карелии.
В 1926 г., во время своей экспедиции, Линевский обнаружил на р. Выг группу петроглифов, получивших название «Бесовы Следки». Это было только началом серии удивительных открытий. Продолжая исследования в нижнем течении р. Выг, ученые обнаружили более 3500 изображений.
Короткая обзорная экскурсия по г. Беломорск с осмотром шлюза №19.
Обед (дополнительная оплата).
Экскурсия в Музей Карельского фронта.
Музей Карельского фронта находится в одном из первых кирпичных зданий города Беломорска. Само здание построено в конце 1930-х гг. для железнодорожной школы. С 1941 года по ноябрь 1944 года в нём располагался штаб Карельского фронта.
Основная экспозиция выстроена по географическому принципу и рассказывает об особенностях войны на Севере на каждом направлении и участке фронта — от самого юга Карелии до голых сопок и скал Заполярья.
Переезд в Кандалакшу с остановкой у границы Полярного круга.
Размещение в гостинице.
Поздний ужин (дополнительная оплата).
Переезд в Мурманск. Обзорная экскурсия по городу. «Охота» за северным сиянием
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Переезд в г. Мурманск.
Обед (дополнительная оплата).
Обзорная экскурсия по Мурманску.
Вас ждет знакомство с крупнейшим городом за Северным Полярным кругом, расположенным на живописном скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.
В Мурманске нет так называемого исторического центра, но вся городская жизнь концентрируется вокруг главной площади города — площади «Пять Углов», эта часть города представляет собой гармоничный ансамбль построек второй половины XX века, на которой расположены все основные административные здания.
Проедете по главной улице города – проспекту Ленина, увидите знаменитый атомный ледокол «Ленин», далее отправитесь к озеру Семеновскому, на берегу которого расположен храм Спас на Водах, памятник воинам-зенитчикам, Монумент жителям военного Мурманска, памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша».
Размещение в гостинице.
Свободное время.
22:00-00:00 «Охота» за северным сиянием.
Мы отправляемся на охоту за Авророй Бореалис! Вы можете стать свидетелем уникального природного явления! Танцуя как пламя, оно очаровывает и запоминается навсегда.
Мы берем с собой бодрящие напитки, вкусные закуски, отличное настроение и выходим на настоящую охоту за северным сиянием, и верим, что нам улыбнется удача!
Если в этот день у нас не получится поймать северное сияние — мы организуем повторный выезд на следующий день для всех желающих за дополнительную оплату.
Переезд в Кировск. Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня". Полярно-альпийский ботанический сад. Музейно-выставочный центр "Апатит"
Завтрак в гостинице.
Переезд в г. Кировск.
Посещение экскурсионно-туристического центра «Снежная деревня».
«Снежная деревня» – уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года. Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство.
Снег и лед – необычные материалы, но именно они позволяют создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы, а фантазия, ум и стойкость человека помогают реализовать самые смелые идеи.
Посещение Полярно-альпийского ботанического сада.
Обед (дополнительная оплата).
Свободное посещение музейно-выставочного центра «Апатит» (желающие смогут воспользоваться аудиогидом).
Центр «Апатит» – корпоративный музей Кировского филиала АО «Апатит», входящего в Группу компаний «ФосАгро».
Здание МВЦ с часовой башней, архитектурная доминанта заполярного Кировска, находится на центральной площади города и располагает коллекцией минералов более 3500 образцов, подробными макетами горных работ, мультимедийными экспозициями и фиджитал-экспонатами.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Саамская деревня «Огни Имандры»
Завтрак в гостинице.
Переезд в саамскую деревню «Огни Имандры».
Нас ждет традиционная саамская деревня. Саамы, или лопари, — это коренной народ Мурманской области, а также северной Норвегии, Швеции и Финляндии. В нашей стране единственным местом, где можно познакомиться с культурой и бытом саамов, является Кольский полуостров.
По дороге мы узнаем о хозяйстве, быте, традиционных промыслах саамов, об их опыте выживания в арктическом климате, о праздниках, обрядах, символах, мифах, сказках саамского народа, о сакральных местах Кольского полуострова, древнем наскальном искусстве и письменности, а также о современной жизни саамов.
Экскурсия по деревне «Огни Имандры».
Нас ждет традиционная встреча гостей, которая проводится на саамском языке, прогулка по деревне и знакомство с саамским бытом, традиционными жилищами — чумами и куваксами, традиционной утварью.
Мы посетим аллею заговоренных идолов, встретимся с животным миром деревни: оленями, хаски, лисами, песцами и кроликами.
Обед арктический с блюдами из оленины и рыбы (уха рыбацкая из трески и котлета из оленины с томленой гречкой).
Возвращение в г. Мурманск.
Свободное время.
Переезд в Кандалакшу. Интерактивная программа в музее истории города. Переезд в г. Сегежа
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Переезд в Кандалакшу.
Интерактивная программа в музее истории города.
Вас ждет увлекательное путешествие в культуру и быт поморов, народа, жившего на берегах Белого моря и оставившего богатое наследие.
Программа включает несколько этапов, каждый из которых погружает гостей в атмосферу традиционного поморского уклада.
Обед (дополнительная оплата).
Переезд в г. Сегежа.
Размещение в гостинице.
Поздний ужин в гостинице (дополнительная оплата).
Переезд в Кондопогу. Экскурсия по городу. Дворец Искусств и органный концерт. Деревня Рубчойла
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Переезд в Кондопогу.
Короткая обзорная экскурсия по Кондопоге.
Посещение Дворца Искусств с органным концертом. Завершающий день тура запомнится вам прекрасным органным концертом от Карельского Дворца Искусств.
Переезд в карельскую деревню Рубчойла. Интерактивная программа в национальной деревне с традиционным сельским обедом.
Полное погружение в аутентичную деревенскую жизнь Карелии, знакомство с обычаями и, конечно же, фермерские продукты.
Переезд в Санкт-Петербург.
Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро «Улица Дыбенко» ориентировочно в 23:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа:
- с проживанием в двухместном номере (раздельные кровати) — 97000 руб;
- с проживанием в двухместном номере (одна большая кровать) — 97000 руб.;
- с проживанием в одноместном номере — 117900 руб.
Варианты проживания
Гостиница в Сегеже
Тур предусматривает проживание 2 ночи в гостинице г. Сегежи.
Гостиница в Кандалакше
Тур предусматривает проживание 1 ночь в гостинице г. Кандалакши.
Гостиница в Мурманске
Тур предусматривает проживание 3 ночи в гостинице г. Мурманска.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд на комфортабельном автобусе
- Профессиональное сопровождение опытного гида
- Проживание в номерах категории «стандарт» с удобствами
- Питание, указанное в программе (завтраки, 2 обеда)
- «охота» за северным сиянием
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Пакет питания (5 обедов) - 4000 руб
- Пакет питания (3 ужина) - 2000 руб
- Повторный выезд за северным сиянием, если в третий день не получится его «поймать» - 4000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять несколько комплектов теплой и удобной одежды, ветростойкую верхнюю одежду, теплую непромокаемую обувь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
В случае перегруженности саамской деревни туроператор имеет право заменить объект на аналогичный.
Какие документы необходимо иметь при себе?
При себе обязательно иметь паспорт РФ и медицинский полис.
Мы точно сможем увидеть северное сияние?
Северное сияние — природное явление, и мы не можем дать абсолютную гарантию, что оно будет на небе во время программы.
Какие рекомендации по прибытию?
