Новогоднее путешествие в Карелию и на Кольский полуостров из Санкт-Петербурга

Погрузитесь в захватывающее новогоднее путешествие по Карелии и Кольскому полуострову, где вас ждет магия северного сияния, завораживающие пейзажи и культурные сокровища.

За семь насыщенных дней вы окунетесь в атмосферу северных традиций,
откроете для себя красоту природы и посетите самые интересные достопримечательности.

Здесь вы сможете исследовать каменные узоры петроглифов, почувствовать мощь атомного ледокола и насладиться тихим очарованием саамской деревни. Всё это оставит неизгладимые впечатления и яркие воспоминания!

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городу. Переезд в г. Сегежа

Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:00 от ст. метро «Улица Дыбенко».

Отправление из Москвы: прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:00 утра в день тура. Прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 05:30 утра в день тура.

Отправление из Новосибирска: прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:00 утра в день тура.

Переезд в г. Петрозаводск.

Вы отправитесь в настоящее незабываемое путешествие. За окном прекрасные карельские пейзажи, веселые истории от нашего гида, а впереди много нового и интересного!

Поздний обед в г. Петрозаводске (дополнительная оплата).

Обзорная экскурсия по г. Петрозаводску.

Петрозаводск, как и его ровесник Санкт-Петербург, был основан по воле Петра Великого. Царь, зная о наличии в Олонецком уезде рудных месторождений и железоделательных производств, распорядился подыскать подходящее место для закладки пушечного завода. Таким местом было определено устье реки Лососинки.

В августе 1703 года ближайший сподвижник царя А. Д. Меншиков заложил первый камень в основание завода, получившего название Петровского. Постепенно вокруг завода сформировалась слобода.

Статус города, названного Петрозаводском, слобода получила в 1777 году. Много в истории города было взлетов и падений.

Сейчас современный Петрозаводск — один из самых красивых и зеленых городов России. Одновременно он является крупным промышленным, культурным, научным и туристским центром.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями города: ансамблем Круглой площади, набережной Онежского озера с установленными на ней скульптурами городов-побратимов, Музыкальным театром и Русским театром драмы, Кафедральным собором во имя св. благоверного князя Александра Невского и другими.

Переезд в г. Сегежа.

Размещение в гостинице.

2 день

Переезд в Беломорск. Беломорские петроглифы. Обзорная экскурсия по городу. Музей Карельского фронта. Переезд в Кандалакшу

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Переезд в г. Беломорск.

Экскурсия в павильоне «Бесовы следки» (Беломорские петроглифы).

Беломорские петроглифы, древние наскальные рисунки, были открыты миру Александром Михайловичем Линевским, выдающимся исследователем и археологом, который посвятил свою жизнь изучению петроглифов Карелии.

В 1926 г., во время своей экспедиции, Линевский обнаружил на р. Выг группу петроглифов, получивших название «Бесовы Следки». Это было только началом серии удивительных открытий. Продолжая исследования в нижнем течении р. Выг, ученые обнаружили более 3500 изображений.

Короткая обзорная экскурсия по г. Беломорск с осмотром шлюза №19.

Обед (дополнительная оплата).

Экскурсия в Музей Карельского фронта.

Музей Карельского фронта находится в одном из первых кирпичных зданий города Беломорска. Само здание построено в конце 1930-х гг. для железнодорожной школы. С 1941 года по ноябрь 1944 года в нём располагался штаб Карельского фронта.

Основная экспозиция выстроена по географическому принципу и рассказывает об особенностях войны на Севере на каждом направлении и участке фронта — от самого юга Карелии до голых сопок и скал Заполярья.

Переезд в Кандалакшу с остановкой у границы Полярного круга.

Размещение в гостинице.

Поздний ужин (дополнительная оплата).

3 день

Переезд в Мурманск. Обзорная экскурсия по городу. «Охота» за северным сиянием

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Переезд в г. Мурманск.

Обед (дополнительная оплата).

Обзорная экскурсия по Мурманску.

Вас ждет знакомство с крупнейшим городом за Северным Полярным кругом, расположенным на живописном скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.

В Мурманске нет так называемого исторического центра, но вся городская жизнь концентрируется вокруг главной площади города — площади «Пять Углов», эта часть города представляет собой гармоничный ансамбль построек второй половины XX века, на которой расположены все основные административные здания.

Проедете по главной улице города – проспекту Ленина, увидите знаменитый атомный ледокол «Ленин», далее отправитесь к озеру Семеновскому, на берегу которого расположен храм Спас на Водах, памятник воинам-зенитчикам, Монумент жителям военного Мурманска, памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша».

Размещение в гостинице.

Свободное время.

22:00-00:00 «Охота» за северным сиянием.

Мы отправляемся на охоту за Авророй Бореалис! Вы можете стать свидетелем уникального природного явления! Танцуя как пламя, оно очаровывает и запоминается навсегда.

Мы берем с собой бодрящие напитки, вкусные закуски, отличное настроение и выходим на настоящую охоту за северным сиянием, и верим, что нам улыбнется удача!

Если в этот день у нас не получится поймать северное сияние — мы организуем повторный выезд на следующий день для всех желающих за дополнительную оплату.

4 день

Переезд в Кировск. Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня". Полярно-альпийский ботанический сад. Музейно-выставочный центр "Апатит"

Завтрак в гостинице.

Переезд в г. Кировск.

Посещение экскурсионно-туристического центра «Снежная деревня».

«Снежная деревня» – уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года. Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство.

Снег и лед – необычные материалы, но именно они позволяют создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы, а фантазия, ум и стойкость человека помогают реализовать самые смелые идеи.

Посещение Полярно-альпийского ботанического сада.

Обед (дополнительная оплата).

Свободное посещение музейно-выставочного центра «Апатит» (желающие смогут воспользоваться аудиогидом).

Центр «Апатит» – корпоративный музей Кировского филиала АО «Апатит», входящего в Группу компаний «ФосАгро».

Здание МВЦ с часовой башней, архитектурная доминанта заполярного Кировска, находится на центральной площади города и располагает коллекцией минералов более 3500 образцов, подробными макетами горных работ, мультимедийными экспозициями и фиджитал-экспонатами.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

5 день

Саамская деревня «Огни Имандры»

Завтрак в гостинице.

Переезд в саамскую деревню «Огни Имандры».

Нас ждет традиционная саамская деревня. Саамы, или лопари, — это коренной народ Мурманской области, а также северной Норвегии, Швеции и Финляндии. В нашей стране единственным местом, где можно познакомиться с культурой и бытом саамов, является Кольский полуостров.

По дороге мы узнаем о хозяйстве, быте, традиционных промыслах саамов, об их опыте выживания в арктическом климате, о праздниках, обрядах, символах, мифах, сказках саамского народа, о сакральных местах Кольского полуострова, древнем наскальном искусстве и письменности, а также о современной жизни саамов.

Экскурсия по деревне «Огни Имандры».

Нас ждет традиционная встреча гостей, которая проводится на саамском языке, прогулка по деревне и знакомство с саамским бытом, традиционными жилищами — чумами и куваксами, традиционной утварью.

Мы посетим аллею заговоренных идолов, встретимся с животным миром деревни: оленями, хаски, лисами, песцами и кроликами.

Обед арктический с блюдами из оленины и рыбы (уха рыбацкая из трески и котлета из оленины с томленой гречкой).

Возвращение в г. Мурманск.

Свободное время.

6 день

Переезд в Кандалакшу. Интерактивная программа в музее истории города. Переезд в г. Сегежа

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Переезд в Кандалакшу.

Интерактивная программа в музее истории города.

Вас ждет увлекательное путешествие в культуру и быт поморов, народа, жившего на берегах Белого моря и оставившего богатое наследие.

Программа включает несколько этапов, каждый из которых погружает гостей в атмосферу традиционного поморского уклада.

Обед (дополнительная оплата).

Переезд в г. Сегежа.

Размещение в гостинице.

Поздний ужин в гостинице (дополнительная оплата).

7 день

Переезд в Кондопогу. Экскурсия по городу. Дворец Искусств и органный концерт. Деревня Рубчойла

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Переезд в Кондопогу.

Короткая обзорная экскурсия по Кондопоге.

Посещение Дворца Искусств с органным концертом. Завершающий день тура запомнится вам прекрасным органным концертом от Карельского Дворца Искусств.

Переезд в карельскую деревню Рубчойла. Интерактивная программа в национальной деревне с традиционным сельским обедом.

Полное погружение в аутентичную деревенскую жизнь Карелии, знакомство с обычаями и, конечно же, фермерские продукты.

Переезд в Санкт-Петербург.

Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро «Улица Дыбенко» ориентировочно в 23:30.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа:

  • с проживанием в двухместном номере (раздельные кровати) — 97000 руб;
  • с проживанием в двухместном номере (одна большая кровать) — 97000 руб.;
  • с проживанием в одноместном номере — 117900 руб.

Варианты проживания

Гостиница в Сегеже

2 ночи

Тур предусматривает проживание 2 ночи в гостинице г. Сегежи.

Гостиница в Кандалакше

1 ночь

Тур предусматривает проживание 1 ночь в гостинице г. Кандалакши.

Гостиница в Мурманске

3 ночи

Тур предусматривает проживание 3 ночи в гостинице г. Мурманска.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезд на комфортабельном автобусе
  • Профессиональное сопровождение опытного гида
  • Проживание в номерах категории «стандарт» с удобствами
  • Питание, указанное в программе (завтраки, 2 обеда)
  • «охота» за северным сиянием
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Пакет питания (5 обедов) - 4000 руб
  • Пакет питания (3 ужина) - 2000 руб
  • Повторный выезд за северным сиянием, если в третий день не получится его «поймать» - 4000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем взять несколько комплектов теплой и удобной одежды, ветростойкую верхнюю одежду, теплую непромокаемую обувь.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

В случае перегруженности саамской деревни туроператор имеет право заменить объект на аналогичный.

Какие документы необходимо иметь при себе?

При себе обязательно иметь паспорт РФ и медицинский полис.

Мы точно сможем увидеть северное сияние?

Северное сияние — природное явление, и мы не можем дать абсолютную гарантию, что оно будет на небе во время программы.

Какие рекомендации по прибытию?

Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:00 от ст. метро «Улица Дыбенко».

Отправление из Москвы: прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:00 утра в день тура. Прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 05:30 утра в день тура.

Отправление из Новосибирска: прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:00 утра в день тура.

