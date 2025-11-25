1 день

Переезд в Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городу. Переезд в г. Сегежа

Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:00 от ст. метро «Улица Дыбенко».

Отправление из Москвы: прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:00 утра в день тура. Прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 05:30 утра в день тура.

Отправление из Новосибирска: прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:00 утра в день тура.

Переезд в г. Петрозаводск.

Вы отправитесь в настоящее незабываемое путешествие. За окном прекрасные карельские пейзажи, веселые истории от нашего гида, а впереди много нового и интересного!

Поздний обед в г. Петрозаводске (дополнительная оплата).

Обзорная экскурсия по г. Петрозаводску.

Петрозаводск, как и его ровесник Санкт-Петербург, был основан по воле Петра Великого. Царь, зная о наличии в Олонецком уезде рудных месторождений и железоделательных производств, распорядился подыскать подходящее место для закладки пушечного завода. Таким местом было определено устье реки Лососинки.

В августе 1703 года ближайший сподвижник царя А. Д. Меншиков заложил первый камень в основание завода, получившего название Петровского. Постепенно вокруг завода сформировалась слобода.

Статус города, названного Петрозаводском, слобода получила в 1777 году. Много в истории города было взлетов и падений.

Сейчас современный Петрозаводск — один из самых красивых и зеленых городов России. Одновременно он является крупным промышленным, культурным, научным и туристским центром.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями города: ансамблем Круглой площади, набережной Онежского озера с установленными на ней скульптурами городов-побратимов, Музыкальным театром и Русским театром драмы, Кафедральным собором во имя св. благоверного князя Александра Невского и другими.

Переезд в г. Сегежа.

Размещение в гостинице.

