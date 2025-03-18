А Анна Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров Добрый день, спасибо большое за организацию тура, всё очень понравилось 👍

Е Екатерина Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров Тур очень понравился, повезло с гидом Екатериной, она профи, до сих пор скучаем по Мурманску