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Снежная деревня – туры в Апатиты

Найдено 4 тура в категории «Снежная деревня» в Апатиты, цены от 31 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Новогоднее путешествие в Карелию и на Кольский полуостров из Санкт-Петербурга
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Новогоднее путешествие в Карелию и на Кольский полуостров из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 86 550 ₽ за человека
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
4 дня
3 отзыва
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
Начало: Мурманск
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 64 700 ₽ за человека
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 59 900 ₽ за человека
Новогоднее путешествие в Мурманск
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Новогоднее путешествие в Мурманск
Начало: Мурманск
29 дек в 10:00
от 31 400 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Снежная деревня»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Новогоднее путешествие в Карелию и на Кольский полуостров из Санкт-Петербурга
  2. За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
  3. Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
  4. Новогоднее путешествие в Мурманск
Сколько стоит тур в Апатиты в июле 2025
Сейчас в Апатиты в категории "Снежная деревня" можно забронировать 4 тура от 31 400 до 86 550. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Апатиты на 2025 год по теме «Снежная деревня», 12 ⭐ отзывов, цены от 31400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь