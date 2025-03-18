Новогоднее путешествие в Карелию и на Кольский полуостров из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 86 550 ₽ за человека
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
Начало: Мурманск
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 64 700 ₽ за человека
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 59 900 ₽ за человека
Новогоднее путешествие в Мурманск
Начало: Мурманск
29 дек в 10:00
от 31 400 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна18 марта 2025Добрый день, спасибо большое за организацию тура, всё очень понравилось 👍
- ЕЕкатерина12 марта 2025Тур очень понравился, повезло с гидом Екатериной, она профи, до сих пор скучаем по Мурманску
- ААлександра18 февраля 2025Добрый день! Мы очень довольны! Насыщенная, интересная яркая программа. Транспорт очень комфортный, несмотря на снегопад, ни разу нигде не застряли, не замёрзли, в дороге было комфортно.
Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Снежная деревня»
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Сколько стоит тур в Апатиты в июле 2025
Сейчас в Апатиты в категории "Снежная деревня" можно забронировать 4 тура от 31 400 до 86 550. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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