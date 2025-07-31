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От Белого до Баренцева моря. Новый год на Кольском

От Белого до Баренцева моря
Проведите незабываемые 4 дня на Кольском полуострове и отпразднуйте Новый год в окружении снежных Хибин! Вы покорите лед Белого моря в особом гидрокостюме, побываете в Териберке на краю земли, познакомитесь с северными оленями, устроите заезд на упряжках с хаски и насладитесь красотой полярного сияния.
5
3 отзыва
От Белого до Баренцева моря. Новый год на Кольском
От Белого до Баренцева моря. Новый год на Кольском
От Белого до Баренцева моря. Новый год на Кольском
Ближайшие даты:
30
дек

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск, переезд в Кировск, Новогодняя ночь

Прибытие в Мурманск до 14:00.

Ваше путешествие начнется с самостоятельного прибытия в Мурманск.

Для наших гостей предусмотрен групповой трансфер из аэропорта (ММК) в центр города. Предварительно, групповой трансфер планируется в 14:30, точное время будет известно накануне начала тура.

Далее отправимся на приветственный обед в один из лучших местных ресторанов. Вы сможете попробовать уникальные блюда из свежих местных продуктов, насладившись гастрономическими изысками в уютной обстановке.

После гастрономического обеда мы отправимся в г. Кировск, где вас ждет уютное и комфортное размещение в гостинице «Северная». Здесь, среди величественных снежных пейзажей, вы ощутите истинное тепло северного гостеприимства.

31 декабря в ресторане гостиницы пройдет праздничный новогодний ужин-банкет. В окружении сверкающих огней и звуков веселых мелодий вы сможете отпраздновать наступление Нового года в кругу единомышленников, наслаждаясь атмосферой веселья и уюта.

Обратите внимание, что в первый день тура выезд на северное сияние не предусмотрен, но не сомневайтесь — впереди вас ждёт множество захватывающих приключений!

Прибытие в Мурманск, переезд в Кировск, Новогодняя ночьПрибытие в Мурманск, переезд в Кировск, Новогодняя ночьПрибытие в Мурманск, переезд в Кировск, Новогодняя ночьПрибытие в Мурманск, переезд в Кировск, Новогодняя ночь
2 день

Айс-флоатинг на Белом море

Утро начнётся с вкусного завтрака в отеле, где вы насладитесь блюдами, приготовленными из свежих местных продуктов. После завтрака и выезда из отеля вы встретитесь с гидом, который станет вашим проводником в захватывающее путешествие на побережье Белого моря.

Отправляемся в путь! По прибытии в точку назначения проведем инструктаж и приступим к погружению в воды Арктики.

Айс-флоатинг — это купание во льдах в специальном гидрокостюме, который полностью покрывает ваше тело. Его надевают на свою одежду, вы остаетесь абсолютно сухим и не замерзнете в ледяной воде.

Не волнуйтесь – это безопасно! (и тепло!). Всё это сопровождается бесконечным хохотом и дефиле тюленеобразных ныряльщиков. Мы поможем вам правильно «войти» в воду, расскажем, как держаться и плыть. Вы получите массу положительных впечатлений фото, которыми будете удивлять всех друзей. Айс-флоатинг — это особые впечатления!

После купания, преисполненные энергией и впечатлениями, мы отправимся в город Кировск, к подножию Хибинских гор. В Кировске нас будет ждать вкусный обед в местном ресторане, где вы попробуете блюда арктической кухни. Прекрасный сервис и уникальные вкусы позволят вам ощутить всю палитру северного гостеприимства.

Далее мы посетим уникальную экспозицию ледяных скульптур. Здесь вас ожидает захватывающее зрелище: мастера создают изумительные фигуры и композиции изо льда, которые отражают арктическую природу и мифологию. Экспозиция меняется каждый год, и каждая работа уникальна, что делает посещение особенно неординарным.

После насыщенного дня мы отправимся в загородный отель, расположенный в живописных окрестностях Мурманска. Здесь вас ждет уютное размещение и возможность расслабиться в бане, наслаждаясь теплом и атмосферой уюта.

Вечером мы соберемся в местном ресторане отеля, где вас ожидает вкусный арктический ужин, который включён в стоимость.

И, наконец, при благоприятных погодных условиях мы отправимся на охоту за северным сиянием — это уникальное природное явление, которое оставит в вашем сердце незабываемые впечатления. Всего в программе предусмотрен один выезд за северным сиянием (если первый выезд будет неуспешный, второй выезд организовывается бесплатно).

Айс-флоатинг на Белом мореАйс-флоатинг на Белом мореАйс-флоатинг на Белом мореАйс-флоатинг на Белом мореАйс-флоатинг на Белом мореАйс-флоатинг на Белом море
3 день

Легендарная Териберка

Завтракаем и стартуем в арктический поселок Териберка. Это путешествие на самый край земли, дальше – только на Северный полюс. Расстояние от Мурманска 130 км, по дороге остановимся в живописных местах, чтобы насладиться удивительными пейзажами тундры.

В Териберке окунемся в её особую атмосферу и исследуем жизнь на краю мира. Посетим знаменитое кладбище заброшенных кораблей и природные декорации к фильму «Левиафан», трон из «Игры Престолов» и небесные качели.

Подготовили для вас вкуснейший обед в ТОПовом ресторане Териберки – платить ничего не нужно, обед уже включен в стоимость тура.

Пойдем гулять на диковинный пляж «Яйца дракона» с огромными гладкими камнями, напоминающими по форме яйца огромных животных. Дойдем до водопада и полюбуемся простором и волнами Баренцева моря. Часть экскурсии пройдет на санях за снегоходом (при наличии достаточного снежного покрова).

После Териберки вернемся в наш уютный загородный отель и вкусно поужинаем!

При благоприятных погодных условиях мы отправимся на охоту за северным сиянием. Всего в программе предусмотрен один выезд за северным сиянием (если первый выезд, однако, будет неуспешным, второй выезд организовывается бесплатно).

Отдыхаем и готовимся к следующему, не менее насыщенному дню нашего арктического путешествия.

Легендарная ТериберкаЛегендарная ТериберкаЛегендарная ТериберкаЛегендарная ТериберкаЛегендарная Териберка
4 день

Этническая деревня и хаски-парк. Отъезд

После завтрака отправимся в этнический хаски-парк — уникальное место, где природа и культура сливаются в единое целое. Этническая деревня своими живописными пейзажами и богатой флорой и фауной. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу северной сказки и узнать больше о жизни коренных народов.

Вас ждёт этническая программа, полная удивительных открытий. Лесная Елань славится своими традициями разведения оленей, и у вас будет возможность узнать, как местные жители ухаживают за этими благородными животными.

Катание на собачьей упряжке подарит вам незабываемые ощущения. Вы почувствуете себя настоящим исследователем, мчащимся по заснеженным просторам, в окружении удивительных зимних пейзажей.

После насыщенного утра вас ждёт обед в этническом парке, где вы попробуете блюда саамской кухни. Уникальные вкусы позволят вам ощутить всю палитру культурных традиций этого региона.

После обеда вас ждёт групповой трансфер в аэропорт. По пути вы сможете насладиться видами прекрасных северных пейзажей и обменяться впечатлениями с новыми друзьями.

После заезда в аэропорт возвращаемся в Мурманск, и это последняя точка нашего тура. Каждый миг, проведённый здесь, станет частью вашей личной истории, полной открытий и вдохновения. Пусть эти воспоминания станут вашим компасом, ведущим к новым приключениям и открытиям.

Вылет из Мурманска после 21:00.

Этническая деревня и хаски-парк. ОтъездЭтническая деревня и хаски-парк. ОтъездЭтническая деревня и хаски-парк. ОтъездЭтническая деревня и хаски-парк. ОтъездЭтническая деревня и хаски-парк. ОтъездЭтническая деревня и хаски-парк. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах:

  • 1 ночь в гостинице «Северная» г. Кировск – номер категории Комфорт,
  • 2 ночи в загородном отеле, номер категории Стандарт.

2-местное размещение с подселением, для одиночных гостей предусмотрено подселение, 3-местное размещение возможно по запросу.

Варианты проживания

Северная

1 ночь

Гостиница «Северная» находится в самом центре Кировска Мурманской области. На территории есть салон красоты и тренажерный зал. Развитая инфраструктура и остановки поблизости позволяют быстро и легко добраться в нужное место. В этой местности популярен горнолыжный спорт, расположившись здесь, Вы сможете арендовать весь необходимый инвентарь и приобрести абонемент.

Для проживания предоставляются классические номера в спокойной цветовой гамме. Здесь есть вся необходимая мебель и техника для отдыха или работы.

По утрам сервируется завтрак по типу "шведский стол". В ресторане представлен широкий ассортимент блюд и напитков из меню.

Для делового общения в гостинице предусмотрен конференц-зал, оборудованный всем необходимым.

Рядом расположены остановка общественного транспорта, скверы, кафе и магазины. До горнолыжных склонов горы Айкуайвенчорр 7 минут езды на автомобиле.

СевернаяСевернаяСевернаяСевернаяСевернаяСевернаяСевернаяСевернаяСевернаяСевернаяСевернаяСеверная

Загородный отель «Арктик Хоум»

2 ночи

Загородный отель «Арктик Хоум» расположен в живописном лесу всего в 20 км от аэропорта г. Мурманска и в 10 км от самого города.

Отель состоит из пяти отдельно стоящих комфортабельных коттеджей из дерева. К услугам гостей номера с 2-местным и 3-местным размещением. Лаконичный и в тоже время элегантный интерьер коттеджей, в котором используется сосна «кело», дополняют панорамные окна «лаундж» зоны, создавая современное и уютное пространство для отдыха в любое время года.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 3 ночи по программе, двухместное размещение (для одиночных гостей предусмотрено подселение 3 ночи)
  • Питание по программе: завтраки в отеле, обеды на локациях + 2 ужина, накрытие
  • Охота на северное сияние (1+1) - если первый выезд будет неуспешный, второй выезд организовывается бесплатно
  • Наземная экскурсия в Териберку на побережье океана (групповая)
  • Поездка на санях к побережью океана (при наличии достаточного снежного покрова)
  • Арктическое купание по программе (групповое)
  • Фотосъемка во время арктического купания
  • Посещение бани в загородном отеле, 1 сеанс
  • Новогодний ужин-банкет в отеле 31 декабря 2024
  • Тур в Хибины, г. Кировск (групповой)
  • Тур в этническую деревню в Ловозеро (групповой)
  • Групповое катание на собачьих упряжках (при наличии достаточного снежного покрова)
  • Оформление пропусков и входные билеты по программе
  • Наземное транспортное обслуживание по программе на комфортабельном mercedes sprinter (групповое)
  • Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание по программе (групповое)
  • Групповые трансферы аэропорт - отель - аэропорт
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Веники для бани (по желанию, оплата на месте)
  • Сувениры, личные расходы, алкоголь
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье;
  • зимние куртка и штаны;
  • высокая теплая зимняя обувь;
  • шапка, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи);
  • паспорт (пожалуйста, обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку), полис ОМС;
  • крем для рук и лица (от морозов);
  • наличные деньги;
  • персональный термос (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • штатив для телефона или камеры;
  • предметы личной гигиены.
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?

Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем передвигаться?

Наш транспорт это – Mercedes Sprinter.

В какое время нужно быть в Мурманске?
  • Прибытие в Мурманск в первый день тура: до 14:00
  • Вылет из Мурманск в последний день тура: после 21:00

Уважаемые гости, очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного нами времени, чтобы не нарушить график программы тура.

Может ли программа быть изменена?

Важно: организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.

В связи с погодными условиями дорога в Териберку может быть закрыта (ухудшение видимости, метель, усиление ветра). В случае закрытия дороги экскурсия в Териберку будет заменена.

Какое питание будет в туре?

В стоимость тура включены завтраки в отеле, обеды во время дневных экскурсий, ужины по программе.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

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