2 день

Айс-флоатинг на Белом море

Утро начнётся с вкусного завтрака в отеле, где вы насладитесь блюдами, приготовленными из свежих местных продуктов. После завтрака и выезда из отеля вы встретитесь с гидом, который станет вашим проводником в захватывающее путешествие на побережье Белого моря.

Отправляемся в путь! По прибытии в точку назначения проведем инструктаж и приступим к погружению в воды Арктики.

Айс-флоатинг — это купание во льдах в специальном гидрокостюме, который полностью покрывает ваше тело. Его надевают на свою одежду, вы остаетесь абсолютно сухим и не замерзнете в ледяной воде.

Не волнуйтесь – это безопасно! (и тепло!). Всё это сопровождается бесконечным хохотом и дефиле тюленеобразных ныряльщиков. Мы поможем вам правильно «войти» в воду, расскажем, как держаться и плыть. Вы получите массу положительных впечатлений фото, которыми будете удивлять всех друзей. Айс-флоатинг — это особые впечатления!

После купания, преисполненные энергией и впечатлениями, мы отправимся в город Кировск, к подножию Хибинских гор. В Кировске нас будет ждать вкусный обед в местном ресторане, где вы попробуете блюда арктической кухни. Прекрасный сервис и уникальные вкусы позволят вам ощутить всю палитру северного гостеприимства.

Далее мы посетим уникальную экспозицию ледяных скульптур. Здесь вас ожидает захватывающее зрелище: мастера создают изумительные фигуры и композиции изо льда, которые отражают арктическую природу и мифологию. Экспозиция меняется каждый год, и каждая работа уникальна, что делает посещение особенно неординарным.

После насыщенного дня мы отправимся в загородный отель, расположенный в живописных окрестностях Мурманска. Здесь вас ждет уютное размещение и возможность расслабиться в бане, наслаждаясь теплом и атмосферой уюта.

Вечером мы соберемся в местном ресторане отеля, где вас ожидает вкусный арктический ужин, который включён в стоимость.

И, наконец, при благоприятных погодных условиях мы отправимся на охоту за северным сиянием — это уникальное природное явление, которое оставит в вашем сердце незабываемые впечатления. Всего в программе предусмотрен один выезд за северным сиянием (если первый выезд будет неуспешный, второй выезд организовывается бесплатно).