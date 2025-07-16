Полное погружение на Кольском: за китами под яркие огни Авроры
Начало: Мурманск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 64 700 ₽ за человека
Мурманск - Териберка. Поймай кита за хвост
Начало: Мурманск
14 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от 32 400 ₽ за человека
В поисках северного сияния на Кольский полуостров
Начало: Мурманск, улица Академика Книповича, 17
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 51 000 ₽ за человека
Сияние Севера. Осенне-зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 59 900 ₽ за человека
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
Начало: Мурманск
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 64 700 ₽ за человека
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 59 900 ₽ за человека
От Белого до Баренцева моря. Новый год на Кольском
Начало: Г. Мурманск
30 дек в 10:00
159 800 ₽ за человека
Новогоднее путешествие в Мурманск
Начало: Мурманск
29 дек в 10:00
от 31 400 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга16 июля 2025Слышно далеко, внимательный профессиональный, хороший организатор.
- ААнтон15 июля 2025Все очень понравилось. Интересный и грамотно выстроенный тур. Отдельная благодарность гиду Василию за очень интересные рассказы в процессе экскурсий и переездов. Узнал для себя много нового!
- ССветлана15 июля 2025Очень понравилась поездка в Архангельск: насыщенная программа, комфортные условия проживания, замечательный сопровождающий гид Рудина Светлана. Даже плохая погода не помешала насладиться отдыхом и зарядиться яркими впечатлениями.
- ИИрина13 июля 2025Все было хорошо, только группу в телеграмм с гидом создали прям в последний момент и время и точку сбора обозначили
- ССветлана18 июня 2025Замечательные и разнообразные по впечатлениям 4 дня на далёкой от Москвы земле. Все, с чем сталкиваешься там- все впервые. Природа,
- ККристина18 июня 2025Тур очень хорошо организован, все четко по времени, локации выбраны самые потрясающие, питание очень вкусное и качественное, автобусы удобные, учтены
- ЕЕлена7 апреля 2025Короткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность не позволила нам наблюдать северное
- ННадежда1 апреля 2025Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол "Ленин"… Этнопарк - просто чудо!
- ААнна18 марта 2025Добрый день, спасибо большое за организацию тура, всё очень понравилось 👍
- ЕЕкатерина12 марта 2025Тур очень понравился, повезло с гидом Екатериной, она профи, до сих пор скучаем по Мурманску
Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «4-дневные туры»
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