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Экскурсионные туры на 4 дня в Апатиты

Найдено 8 туров в категории «4-дневные туры» в Апатиты, цены от 31 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Полное погружение на Кольском: за китами под яркие огни Авроры
4 дня
3 отзыва
Полное погружение на Кольском: за китами под яркие огни Авроры
Начало: Мурманск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 64 700 ₽ за человека
Мурманск - Териберка. Поймай кита за хвост
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Мурманск - Териберка. Поймай кита за хвост
Начало: Мурманск
14 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от 32 400 ₽ за человека
В поисках северного сияния на Кольский полуостров
4 дня
3 отзыва
В поисках северного сияния на Кольский полуостров
Начало: Мурманск, улица Академика Книповича, 17
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 51 000 ₽ за человека
Сияние Севера. Осенне-зимний тур на Кольский полуостров
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Осенне-зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 59 900 ₽ за человека
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
4 дня
3 отзыва
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
Начало: Мурманск
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 64 700 ₽ за человека
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 59 900 ₽ за человека
От Белого до Баренцева моря. Новый год на Кольском
На автобусе
4 дня
3 отзыва
От Белого до Баренцева моря. Новый год на Кольском
Начало: Г. Мурманск
30 дек в 10:00
159 800 ₽ за человека
Новогоднее путешествие в Мурманск
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Новогоднее путешествие в Мурманск
Начало: Мурманск
29 дек в 10:00
от 31 400 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    16 июля 2025
    Новогоднее путешествие в Мурманск
    Слышно далеко, внимательный профессиональный, хороший организатор.
  • А
    Антон
    15 июля 2025
    Новогоднее путешествие в Мурманск
    Все очень понравилось. Интересный и грамотно выстроенный тур. Отдельная благодарность гиду Василию за очень интересные рассказы в процессе экскурсий и переездов. Узнал для себя много нового!
  • С
    Светлана
    15 июля 2025
    Новогоднее путешествие в Мурманск
    Очень понравилась поездка в Архангельск: насыщенная программа, комфортные условия проживания, замечательный сопровождающий гид Рудина Светлана. Даже плохая погода не помешала насладиться отдыхом и зарядиться яркими впечатлениями.
  • И
    Ирина
    13 июля 2025
    От Белого до Баренцева моря. Новый год на Кольском
    Все было хорошо, только группу в телеграмм с гидом создали прям в последний момент и время и точку сбора обозначили
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    тоже прям поздно, этот момент немного напряг, т. к нужно было спланировать, успеваем мы на завтрак, не успеваем, сколько добираться до точки сбора и т. д. Наверняка эта информация стандартная и предоставить её туристам можно было и раньше. В остальном вопросов нет, все хорошо.

  • С
    Светлана
    18 июня 2025
    От Белого до Баренцева моря. Новый год на Кольском
    Замечательные и разнообразные по впечатлениям 4 дня на далёкой от Москвы земле. Все, с чем сталкиваешься там- все впервые. Природа,
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    полярный день, еда, море, ландшафт, киты, люди и даже лавочки с подогревом)) Экскурсии очень содержательные, насыщенные и разнообразные. Единственное, хотелось в последний день выезд в саамскую деревню дополнить треккингом, немного не хватило привычной длительности экскурсий. Нас сопровождал очень позитивный, с ч/ю и очень интересный гид Олег, с не менее замечательными водителями. За 4 дня произошла полная перезагрузка! Очень советую этот тур! Наша страна по истине самобытна и необъятна!

  • К
    Кристина
    18 июня 2025
    От Белого до Баренцева моря. Новый год на Кольском
    Тур очень хорошо организован, все четко по времени, локации выбраны самые потрясающие, питание очень вкусное и качественное, автобусы удобные, учтены
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    все пожелания туристов, любые нюансы решаются быстро! За гида Олега отдельное спасибо! Очень позитивный, отзывчивый! Было интересно его слушать, ни разу не заскучала! Я очень довольна! Спасибо всем причастным! Конечно, буду пользоваться вашими услугами и далее.

    Тур очень хорошо организован, все четко по времени, локации выбраны самые потрясающие, питание очень вкусное и
  • Е
    Елена
    7 апреля 2025
    За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
    Короткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность не позволила нам наблюдать северное
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    сияние, да и панорама Мурманска со смотровой площадки была скрыта белой пеленой. Но вот суровой красотой тундры и неспешной морской прогулкой мы насладились сполна. Китов мы не нашли, но видели тюленей и сразу четырёх лисиц. Снежная деревня в Кировске - это фантастика! Общение с животными в саамской общине - просто восторг! Несмотря на то, что увидеть удалось не всё, путешествие нам очень понравилось!

    Короткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность не
  • Н
    Надежда
    1 апреля 2025
    За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
    Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол "Ленин"… Этнопарк - просто чудо!
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    Олени, упряжки, хаски, стрельба из лука. Максим (к сожалению не знаю фамилии), который вел экскурсию, с такой любовью говорил о саамах, их культуре, столько интересной информации!!! И, конечно, северное сияние - это природное чудо, которое нам удалось увидеть и сделать фото. Жаль, что из-за погоды мы не попали в Териберку. Но, думаю, что это поправимо. Большинство стремятся на "Таити". Посмотрите вокруг: сколько интересного, прекрасного у нас!

    Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол &quot;Ленин&quot;…Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол &quot;Ленин&quot;…Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол &quot;Ленин&quot;…Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол &quot;Ленин&quot;…Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол &quot;Ленин&quot;…
  • А
    Анна
    18 марта 2025
    Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
    Добрый день, спасибо большое за организацию тура, всё очень понравилось 👍
  • Е
    Екатерина
    12 марта 2025
    Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
    Тур очень понравился, повезло с гидом Екатериной, она профи, до сих пор скучаем по Мурманску
    Тур очень понравился, повезло с гидом Екатериной, она профи, до сих пор скучаем по МурманскуТур очень понравился, повезло с гидом Екатериной, она профи, до сих пор скучаем по Мурманску

Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «4-дневные туры»

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  1. Полное погружение на Кольском: за китами под яркие огни Авроры
  2. Мурманск - Териберка. Поймай кита за хвост
  3. В поисках северного сияния на Кольский полуостров
  4. Сияние Севера. Осенне-зимний тур на Кольский полуостров
  5. За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
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