Наденете яркие гидрокостюмы и насладитесь айс-флоатингом — это не экстрим, а настоящий релакс: вы будете лежать на спине, смотреть
Описание тура
Организационные детали
Рекомендации по билетам:
Прилёт в 14:20
Вылет в 13:55 или в 15:20
Вы можете рассматривать другое время и день прибытия/отбытия, мы организуем трансфер и жилье при необходимости, только уточните этот момент у нас перед бронированием.
Программа тура по дням
Отдых в спа-зоне, прогулка в «Таинственном лесу» к йети и охота за северным сиянием
Мы встретимся в Кировске. Вы сможете добраться сюда самолётом до аэропорта «Хибины» или поездом до станции Апатиты.
После заселения вы выберете, как провести время: покорите горнолыжные склоны или отдохнёте в спа-зоне отеля, посещение которой включено в стоимость. Вечером мы соберёмся за ужином, познакомимся и проведём первые тёплые посиделки под пледом, слушая северные истории.
Позже мы отправимся на прогулку в арт-парк «Таинственный лес» к йети. Будем идти по снежным тропам, прислушиваться к ночным шорохам, освещать путь фонариками и ждать чуда.
С 21:00 до 23:00 совершим первый выезд на охоту за северным сиянием. Сообщим точное время уже на месте, ведь сияние капризно, и нам важно выбрать лучший момент. В зависимости от погоды и солнечной активности охота займёт от 2-4 часов. Если условия окажутся неблагоприятными, мы перенесём выезд на следующий день.
Айс-флоатинг в Белом море и прогулка в горах на снегоступах
После завтрака нас будет ждать айс-флоатинг в Белом море. Мы наденем специальные гидрокостюмы и окажемся среди льдин — в полной безопасности и при этом в ощущении абсолютной свободы. Это не экстрим, а редкий формат отдыха: мы будем лежать на спине, смотреть в небо и чувствовать, будто плывём в невесомости. В этом смогут участвовать даже дети.
Все самые яркие моменты зафиксирует профессиональный фотограф и дрон, так что мы обязательно сохраним впечатления в кадрах.
После этого мы отправимся на обед в панорамный ресторан на берегу. Затем поднимемся на гору на снегоступах. Маршрут будет несложным, но впечатляющим: пушистые ели, тишина заснеженного леса, свежий воздух и открывающаяся с высоты панорама Белого моря.
Вечером мы вернёмся в Кировск, отдохнём, поужинаем и поделимся впечатлениями. Если в первый вечер нам не удалось увидеть Северное сияние, сегодня у нас будет вторая попытка.
Снегоходное сафари и отъезд
После завтрака мы выселимся из отеля, оставим вещи на хранение и отправимся в снегоходное приключение. Нас будет ждать 2,5 часа драйва и северной красоты: снежные леса, замёрзшие озёра, застывшие гейзеры и панорамы гор. Маршрут безопасный и несложный, так что к нему смогут присоединиться даже дети. А тем, кто захочет больше скорости и экстрима, инструктор подскажет, где можно испытать себя на полную.
После насыщенного сафари мы пообедаем в ресторане арктической кухни. В 13:50 будет организован трансфер в аэропорт. Если ваш рейс окажется раньше или позже, мы заранее согласуем детали и найдём решение.
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы из/в аэропорт
- Трансферы по маршруту
- Все экскурсии с сертифицированными гидами
- Входные билеты
- Всё оборудование и экипировка для экскурсий
- Выезд на северное сияние с фотографом
- Айс-флоатинг с гидрокостюмами и сопровождением
- Профессиональная съемка Айс-флоатинга с дрона
- Снегоходное сафари на снегоходах (2,5 часа)
- Сопровождение гида и забота на всех этапах
Что не входит в цену
- Билеты до г. Апатиты и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение (цена по запросу)
- Стоимость тура на даты с 29.12 по 12.01 - 75 900 ₽