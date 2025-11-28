Мои заказы

Приключения в Хибинах в мини-группе: айс-флоатинг, сафари на снегоходах и северное сияние

Погулять на снегоступах, встретить йети, поохотиться за Авророй и поплавать среди льдин в Белом море
За одно короткое путешествие на Кольский вы получите максимум впечатлений и эмоций.

Наденете яркие гидрокостюмы и насладитесь айс-флоатингом — это не экстрим, а настоящий релакс: вы будете лежать на спине, смотреть
в небо и ощущать невесомость. Для вашего максимального расслабления мы включили в стоимость посещение спа-зоны отеля.

Не обойдётся и без активностей: мы будем гулять по «Таинственному лесу» и даже встретим йети, поохотимся за северным сиянием, поднимемся в горы на снегоступах и промчим через снежные леса на снегоходах. Если в первый раз нам не повезёт застать сияние, мы повторим выезд на следующий день. Профессиональный фотограф будет с нами весь тур, чтобы сделать сочные и качественные снимки.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации по билетам:
Прилёт в 14:20
Вылет в 13:55 или в 15:20

Вы можете рассматривать другое время и день прибытия/отбытия, мы организуем трансфер и жилье при необходимости, только уточните этот момент у нас перед бронированием.

Программа тура по дням

1 день

Отдых в спа-зоне, прогулка в «Таинственном лесу» к йети и охота за северным сиянием

Мы встретимся в Кировске. Вы сможете добраться сюда самолётом до аэропорта «Хибины» или поездом до станции Апатиты.

После заселения вы выберете, как провести время: покорите горнолыжные склоны или отдохнёте в спа-зоне отеля, посещение которой включено в стоимость. Вечером мы соберёмся за ужином, познакомимся и проведём первые тёплые посиделки под пледом, слушая северные истории.

Позже мы отправимся на прогулку в арт-парк «Таинственный лес» к йети. Будем идти по снежным тропам, прислушиваться к ночным шорохам, освещать путь фонариками и ждать чуда.

С 21:00 до 23:00 совершим первый выезд на охоту за северным сиянием. Сообщим точное время уже на месте, ведь сияние капризно, и нам важно выбрать лучший момент. В зависимости от погоды и солнечной активности охота займёт от 2-4 часов. Если условия окажутся неблагоприятными, мы перенесём выезд на следующий день.

2 день

Айс-флоатинг в Белом море и прогулка в горах на снегоступах

После завтрака нас будет ждать айс-флоатинг в Белом море. Мы наденем специальные гидрокостюмы и окажемся среди льдин — в полной безопасности и при этом в ощущении абсолютной свободы. Это не экстрим, а редкий формат отдыха: мы будем лежать на спине, смотреть в небо и чувствовать, будто плывём в невесомости. В этом смогут участвовать даже дети.

Все самые яркие моменты зафиксирует профессиональный фотограф и дрон, так что мы обязательно сохраним впечатления в кадрах.

После этого мы отправимся на обед в панорамный ресторан на берегу. Затем поднимемся на гору на снегоступах. Маршрут будет несложным, но впечатляющим: пушистые ели, тишина заснеженного леса, свежий воздух и открывающаяся с высоты панорама Белого моря.

Вечером мы вернёмся в Кировск, отдохнём, поужинаем и поделимся впечатлениями. Если в первый вечер нам не удалось увидеть Северное сияние, сегодня у нас будет вторая попытка.

3 день

Снегоходное сафари и отъезд

После завтрака мы выселимся из отеля, оставим вещи на хранение и отправимся в снегоходное приключение. Нас будет ждать 2,5 часа драйва и северной красоты: снежные леса, замёрзшие озёра, застывшие гейзеры и панорамы гор. Маршрут безопасный и несложный, так что к нему смогут присоединиться даже дети. А тем, кто захочет больше скорости и экстрима, инструктор подскажет, где можно испытать себя на полную.

После насыщенного сафари мы пообедаем в ресторане арктической кухни. В 13:50 будет организован трансфер в аэропорт. Если ваш рейс окажется раньше или позже, мы заранее согласуем детали и найдём решение.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту
  • Все экскурсии с сертифицированными гидами
  • Входные билеты
  • Всё оборудование и экипировка для экскурсий
  • Выезд на северное сияние с фотографом
  • Айс-флоатинг с гидрокостюмами и сопровождением
  • Профессиональная съемка Айс-флоатинга с дрона
  • Снегоходное сафари на снегоходах (2,5 часа)
  • Сопровождение гида и забота на всех этапах
Что не входит в цену
  • Билеты до г. Апатиты и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение (цена по запросу)
  • Стоимость тура на даты с 29.12 по 12.01 - 75 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт «Хибины», 14:20
Завершение: Аэропорт «Хибины», 14:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Апатиты
Я — Настя, автор и организатор путешествий. Более 10 лет в дороге, из них 5 лет создаю авторские маршруты. В моих турах — сочетание комфорта, заботы и ярких впечатлений. Я подбираю отели, атмосферу и гидов так, чтобы ваше путешествие было лёгким, красивым и запоминающимся.

