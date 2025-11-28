Мы встретимся в Кировске. Вы сможете добраться сюда самолётом до аэропорта «Хибины» или поездом до станции Апатиты.

После заселения вы выберете, как провести время: покорите горнолыжные склоны или отдохнёте в спа-зоне отеля, посещение которой включено в стоимость. Вечером мы соберёмся за ужином, познакомимся и проведём первые тёплые посиделки под пледом, слушая северные истории.

Позже мы отправимся на прогулку в арт-парк «Таинственный лес» к йети. Будем идти по снежным тропам, прислушиваться к ночным шорохам, освещать путь фонариками и ждать чуда.

С 21:00 до 23:00 совершим первый выезд на охоту за северным сиянием. Сообщим точное время уже на месте, ведь сияние капризно, и нам важно выбрать лучший момент. В зависимости от погоды и солнечной активности охота займёт от 2-4 часов. Если условия окажутся неблагоприятными, мы перенесём выезд на следующий день.