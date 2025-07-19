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Рыбалка в Апатиты

Найдено 3 тура в категории «Рыбалка» в Апатиты, цены от 38 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Хибины - Белое море
На снегоходах
6 дней
3 отзыва
Хибины - Белое море
Начало: Мурманская область, Апатиты
«Поездка на рыбалку либо, по согласованию с группой, к знаковому живописному месту под названием «Летучий камень»»
7 фев в 10:00
186 000 ₽ за человека
Сплав на катамаранах по реке Умбе
7 дней
3 отзыва
Сплав на катамаранах по реке Умбе
Начало: Мурманская область, Апатиты
«Географические названия сохранили память о них: в системе реки Умбы — два Карельских порога, по-видимому, около них карелы ловили рыбу»
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
38 200 ₽ за человека
Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка
10 дней
Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка
Взойти на вершину Каскаснюнчорр, отправиться на морскую рыбалку и полюбоваться Ловозерской тундрой
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал или другая локац...
«Вас ждёт 10-дневное путешествие по Кольскому полуострову, во время которого вы успеете подняться на гору Каскаснюнчорр, узнать некоторые тайны загадочного Сейдозера, побороздить просторы Баренцева моря и даже примерить на себя роль рыбака»
8 авг в 14:00
202 400 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    19 июля 2025
    Сплав на катамаранах по реке Умбе
    Организация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. Проживание комфортное, поддержка всегда на связи, непредвиденные трудности оперативно решаются. Гидам отдельный низкий поклон!
    Организация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. Проживание
  • Г
    Галина
    16 июля 2025
    Сплав на катамаранах по реке Умбе
    Организаторы тура постарались, чтобы всё было хорошо и за это большое спасибо.
  • С
    Собенина
    22 июня 2025
    Сплав на катамаранах по реке Умбе
    Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?
    Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?
  • Т
    Татьяна
    16 марта 2025
    Хибины - Белое море
    Замечательный тур. В поездке повезло с погодой было солнечно, поэтому виды были невероятными. Сопровождал инструктор, вначале показал как управлять снегоходом,
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    в процессе перед сложными точками останавливались и так же давались рекомендации, как все преодолеть. Ни у кого в группе в процессе не возникло проблем.

    Замечательный тур. В поездке повезло с погодой было солнечно, поэтому виды были невероятными. Сопровождал инструктор, вначалеЗамечательный тур. В поездке повезло с погодой было солнечно, поэтому виды были невероятными. Сопровождал инструктор, вначалеЗамечательный тур. В поездке повезло с погодой было солнечно, поэтому виды были невероятными. Сопровождал инструктор, вначале
  • Б
    Большаков
    29 февраля 2024
    Хибины - Белое море
    Все было супер
  • Н
    Надежда
    23 июня 2018
    Хибины - Белое море
    Снегоходный тур «Магия полярной ночи» В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую
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    и давно вынашиваемую в сердце. Я совершила поездку в Мурманскую область, на Кольский полуостров. Я побывала в Хибинах, совершив 3-дневный тур «Магия полярной ночи» в Мурманскую область в Апатиты и Кировск – столицу Русской Лапландии. Потрясающе! Сам тур был в горы, в Хибины, на снегоходах. В группе были еще 4 японца. Замечательный инструктор, захватывающий маршрут, чудесные впечатления. И, конечно, весь смысл для меня был в том, что я была сама за рулем снегохода. Прохождение маршрута было по нескольким перевалам: Северный Рисчорр, Партомчоррский перевал, перевал Рамзая, вершина горы Тахтарвумчорр, озеро Академическое. Маршрут по озеру Малый Вудьявр, Кукисвумчоррский перевал, Куэльпорр, загадочный Петрелиус. На маршруте были сложности, для преодоления которых нужны и воля, и целеустремленность, и мужество. По окончании я получила диплом о прохождении снегоходного маршрута «Кольская экспедиция» за полярным кругом протяженностью в 130 км по Хибинам. Нам повезло, потому что мы своими глазами наблюдали северное сияние. То самое неповторимое, красочное, завораживающее СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ в Хибинах!!! Это действительно БОЖЕСТВЕННО! Полярная ночь завораживает, заснеженные склоны окрашены в нежные акварельные тона, а затем, через несколько часов, лунный свет отражается от снежных, строгих гор….. Вспоминались стихотворные строчки В. И. Гафта о том, как «горы выдыхают облака». Удивительные по первозданной красоте долины и захватывающие дух виды. Небо, усыпанное звездами. Растущая луна. В сердце снежных гор. Мороз -30 (при езде на снегоходе еще больше!). Снег скрипит, как музыка. Деревья все снежные блестят. Зимняя сказка. Энергетически мощное место. Сердечное, огромное спасибо инструктору нашего удивительного, полярного, снегоходного путешествия Александру Гулынину за высочайший профессионализм, ответственность, безупречную организацию, пунктуальность. Это обеспечило безопасность маршрута! Благодарю также Александра за его искреннюю чуткость, потрясающе отзывчивое, человечное отношение и доброту. Эти его качества остались сияющей, радостной вспышкой в сердце и подарили множество чудесных эмоций и уникальных впечатлений. Он великолепно провел тур: и ярко, и интересно, и безопасно, и внимательно. В душе остались самые ТЕПЛЫЕ, НЕПОВТОРИМЫЕ и ДОБРЫЕ воспоминания. И в этом его большая заслуга! Очень хотелось бы совершить еще один снегоходный тур по Хибинам вместе с этим опытным и позитивно настроенным инструктором! С признательностью, Надежда Зубакова

Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Рыбалка»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Хибины - Белое море
  2. Сплав на катамаранах по реке Умбе
  3. Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка
Сколько стоит тур в Апатиты в июле 2025
Сейчас в Апатиты в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 тура от 38 200 до 202 400. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Апатиты 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025