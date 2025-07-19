Хибины - Белое море
Начало: Мурманская область, Апатиты
«Поездка на рыбалку либо, по согласованию с группой, к знаковому живописному месту под названием «Летучий камень»»
7 фев в 10:00
186 000 ₽ за человека
Сплав на катамаранах по реке Умбе
Начало: Мурманская область, Апатиты
«Географические названия сохранили память о них: в системе реки Умбы — два Карельских порога, по-видимому, около них карелы ловили рыбу»
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
38 200 ₽ за человека
Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка
Взойти на вершину Каскаснюнчорр, отправиться на морскую рыбалку и полюбоваться Ловозерской тундрой
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал или другая локац...
«Вас ждёт 10-дневное путешествие по Кольскому полуострову, во время которого вы успеете подняться на гору Каскаснюнчорр, узнать некоторые тайны загадочного Сейдозера, побороздить просторы Баренцева моря и даже примерить на себя роль рыбака»
8 авг в 14:00
202 400 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья19 июля 2025Организация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. Проживание комфортное, поддержка всегда на связи, непредвиденные трудности оперативно решаются. Гидам отдельный низкий поклон!
- ГГалина16 июля 2025Организаторы тура постарались, чтобы всё было хорошо и за это большое спасибо.
- ССобенина22 июня 2025Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?
- ТТатьяна16 марта 2025Замечательный тур. В поездке повезло с погодой было солнечно, поэтому виды были невероятными. Сопровождал инструктор, вначале показал как управлять снегоходом,
- ББольшаков29 февраля 2024Все было супер
- ННадежда23 июня 2018Снегоходный тур «Магия полярной ночи» В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую
Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит тур в Апатиты в июле 2025
Сейчас в Апатиты в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 тура от 38 200 до 202 400. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Апатиты 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025