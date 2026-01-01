Сплав на катамаранах по реке Умба – это семь дней настоящего приключения: живописная природа, динамичные пороги и незабываемый выход в Белое море.
На стоянках вас ждет отдых у костра, вкусная еда под открытым небом и ночевки в палатках, а еще походная баня во время дневки. Этот тур — идеальный баланс активного отдыха и наслаждения природой.
Программа тура по дням
Сплав по реке Умба до оз. Среднее капустное
Путешествие начинается в г. Апатиты, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №016 с прибытием из Москвы.
После встречи на ж/д вокзале г. Апатиты вас ждет трансфер к месту начала сплава (30 км, около 40 минут в дороге).
Завтрак в полевых условиях, подготовка снаряжения к выходу на реку. Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла. Общие и личные вещи будут упакованы в непромокаемые гермомешки.
Сплав на рафтах по реке Умба: пор. Падун (3-4 к. с.) – Капустные озера – пор. Верхний капустный (2 к. с.) – оз. Среднее капустное, 19 км.
В пути будет горячий обед или перекус.
Река Умба – одна из крупнейших рек Кольского полуострова, вытекает из самого большого и глубокого озера полуострова – Умбозера.
Порог Падун — один из самых сложных и живописных порогов на Умбе. Порог состоит из четырех ступеней, каждая заканчивается небольшим водопадом. Его проходим после обязательного осмотра с берега. Инструкторы объясняют последовательность действий каждому члену экипажа.
Постановка лагеря на одном из берегов озера Среднее капустное.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Оз. Среднее капустное - пор. Разбойник - пор. Семиверстный - Жемчужный плес - пор. Карежка
После завтрака вы продолжите сплавляться по реке Умба: оз. Среднее капустное – пор. Разбойник (2-3 к. с.) – пор. Семиверстный (1 к. с.) – Жемчужный плес – пор. Карежка, 21 км.
В пути будет горячий обед или перекус.
Часть пути вы будете проходить на веслах, а на более спокойных участках вы будете использовать мотор, чтобы насладиться живописными пейзажами.
Жемчужный плес – красивый участок реки Умба.
Здесь в XVII-XIX вв. добывали раковины речной жемчужницы, отсюда и название места. Перловица (или пресноводная жемчужница) дает более мелкие зерна разной формы и цветов, в отличие от тропических моллюсков. Значительный урон добыче жемчужницы был нанесен браконьерами, поэтому массовая добыча жемчуга здесь была приостановлена.
Вечером вы примете участие в постановке лагеря и приготовлении ужина.
Ужин.
Свободное время в лагере: вы можете собраться группой у костра, поиграть в традиционные походные игры, поделиться впечатлениями от похода.
Ночевка в полевых условиях.
Пор. Карежка - пор. Карельский - пор. Канозерский - оз. Канозеро
Завтрак в лагере и продолжение сплава по реке Умба: пор. Карежка – пор. Карельский (2 к. с.) – пор. Канозерский (3 к. с.) – оз. Канозеро, 25 км.
В пути будет горячий обед или перекус.
Вдоль восточного берега оз. Конозеро здесь расположился Канозерский заказник – охраняемая государством территория, где охраняют редких и представляющих хозяйственный и культурный интерес животных, проводят научно-исследовательские работы и мероприятия по сохранению животного мира заказника.
Здесь нельзя охотиться и рыбачить, собрать грибы и ягоды, а находится на территории заказника можно лишь с разрешения администрации.
Но главной жемчужиной Канозера являются петроглифы – наскальные рисунки, которые датируются 2-3 тысячелетием до нашей эры.
Здесь вы найдете различные сцены из жизни людей эпохи неолита: охота на морского зверя, разнообразный и неузнаваемый животный мир, бытовые зарисовки, изображение воинов, шаманов и беременных женщин. Всего около 1300 рисунков. Исследования все еще продолжаются, и иногда удивительные находки все же случаются.
Вечером вы примете участие в постановке лагеря на одном из песчаных пляжей и приготовлении ужина.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Дневка
Завтрак в лагере.
У вас будет свободное время.
Можно поиграть в активные игры, покупаться, попариться в туристской бане, прогуляться по лесу, пособирать ягоды и грибы или просто отдохнуть.
Обед в лагере.
Инструкторы затопят баню – лучший способ снять усталость в условиях похода.
«Банные процедуры» сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Оз. Канозеро - пор. Падун
Завтрак в лагере.
Продолжение сплава по Умбе: оз. Канозеро – пор. Падун (2 к. с.), 20 км.
В пути будет полноценный горячий обед или перекус.
Часть пути вы будете проходить на веслах, а для перехода по озеру вы будете использовать мотор, чтобы насладиться живописными пейзажами.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Пор. Падун - пор. Малый Кривец - пор. Паялка - рыбацкий поселок Умба - Белое море
После завтрака сплав по реке Умба по маршруту: пор. Падун (2 к. с.) – пор. Малый Кривец – пор. Паялка (3-4 к. с.) – рыбацкий поселок Умба – Белое море, 23 км.
В пути перекус или полноценный обед на берегу.
Вы проплывете мимо рыбацкого поселка Умба.
Первое упоминание о поморском селе Умба относится к 1466 г. Местное название правобережной части Умба – «Старая Умба». Здесь сохранился исторический комплекс поморских построек.
Выход в Белое море.
Северная природа очаровывает приливами и отливами, морским запахом, прибоем, ветрами и штилем, островами, каменными лбами, соленой водой.
Белое море – одно из самых маленьких морей. Оно, хоть его и называют единственным внутренним морем России, является заливом Северного Ледовитого океана. Архипелаг, раскинувшийся в Белом море, насчитывает более сотни островов разной площади.
На одном из берегов Белого моря вы встанете на стоянку.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Завершение маршрута
После завтрака у вас будет свободное время.
Вы можете провести его на свое усмотрение: можно отправиться изучать остров пешком по суше или на катамаранах по воде.
Подводный мир Белого моря богат и своеобразен. Поверхность скал покрыта мягкими кораллами и актиниями, между камнями ползают морские звезды, офиуры, крабы и креветки. Из рыб встречается зубатка, морской окунь, камбала, керчак, бельдюга, маслюк и рыба-пиногор.
Чтобы подглядеть за жизнью под водой, даже не обязательно иметь специальное снаряжение, так как вода здесь очень прозрачная – никто не скроется от нашего пытливого взгляда.
А еще можно покупаться, позагорать, отправиться на поиски ягод, чтобы сварить компот, добавить в чай или просто перекусить во время прогулки.
Обед в полевых условиях, сбор личных вещей и снаряжения. На катамаранах вы отправитесь до поселка Умба.
18:00 Трансфер в г. Кандалакша (100 км).
У вас будет время, чтобы зайти в магазин и купить перекус в дорогу.
Отправление вечерними поездами с ж/д вокзала г. Кандалакша.
Обратные билеты нужно купить на поезд с отправлением из г. Кандалакша на следующие календарные сутки после окончания тура, например, поезд № 015 «Арктика».
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках. Палатки — трехместные, заселение по 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Стоимость тура на 1 человека:
|Количество участников
|Стоимость
|Сплав на 6-местном катамаране
|5 участников + инструктор
|42 500 руб.
|Сплав на 4-местном на катамаране
|3 участника + инструктор (только для готового экипажа)
|50 500 руб.
|Сплав на 2-, 4-, 6-местном катамаране
|2, 4, 6 участников (без инструктора)
|35 500 руб.
Обратите внимание!
- Заявки на участие в туре на 4-местном катамаране принимаются только от готовых экипажей — 3 человека.
- Заявки на участие в туре на катамаранах без инструктора принимаются только от готовых экипажей.
Аренда двухместной палатки (по желанию) —1500 руб. /тур. О необходимости двухместной палатки сообщайте при оформлении тура.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе
- Работа инструкторов
- Спутниковый телефон для экстренной связи
- Прокат снаряжения для сплава: катамараны, вёсла, каски, спасжилеты, герметичные упаковки, мотор, ГСМ
- Прокат снаряжения для лагеря: костровое снаряжение, палатки (трёхместные), теплоизоляционные коврики
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до ст. Апатиты и от ст. Кандалакша
- Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) - 700 руб. /тур. Оплачивается при бронировании тура
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
- Неопреновый костюм - 3 300 руб. /тур (по желанию)
- Аренда двухместной палатки - 1 500 руб. /тур (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья.
4. Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
5. Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8–10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья — «городская».
7. Личные вещи:
- наколенники (не обязательно);
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальная аптечка;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).
8. Документы — паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
Можно ли где-то оставить лишние вещи?
Компания не принимает ваши личные вещи на хранение во время активных туров. Во время сплавов мы предоставляем герметичные упаковки объемом 80 л, в них можно компактно разместить все необходимое.
Убедительная просьба не брать с собой вещи сверх нормы, так как это приводит к перегрузу и нарушает нормы и технику безопасности.
Какие правила поведения на воде?
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
- прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
- подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
- займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.
Общие правила на воде:
- не курите в судне;
- не распивайте спиртные напитки на воде;
- всегда собирайте свободные веревки;
- следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
- тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
- не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
- всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
- закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
- на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
- запрещается купаться и нырять с судна;
- соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
- можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
- выполняйте команды и распоряжения инструктора;
- не превышать нормативное количество человек в судне;
- при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
- не находитесь на воде во время грозы.
При прохождении порогов:
- каждый может отказаться от прохождения порога;
- перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
- обязательно застегните спасжилет и каску;
- проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
- закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
- не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т. п.;
- выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
- не перемещайтесь по судну;
- не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
- не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.
При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
- оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что вы находитесь в спасательном жилете);
- если ваше или страховочное судно рядом — подплывите к нему так, чтобы вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
- если судно далеко, но вам метнули спасконец — возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
- если вы плывете по струе, и порог не заканчивается — развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
- если вас не отпускает «бочка» — задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
- не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
- не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
- если вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг вашего тела, шеи и т. п.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена в зависимости от погодных условий и уровня подготовки группы.
Можно ли будет порыбачить?
Рыбалка на реке только по лицензии.
Что такое туристская баня?
Суть походной бани: из камней складывается подобие печи, печь топится, камни греются, когда камни нагреются сверху ставиться тент (палатка).
Внутри тента сохраняется тепло от прогретых камней.
Туристы заходят в баню, греются и потом моются в реке.
Если на улице прохладно, то после купания можно снова погреться в бане.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения — Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Как я могу подготовиться к туру?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- пройти профилактику клещевого энцефалита.
Можно поехать со своим снаряжением?
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому, если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.
Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Устойчивый сигнал есть только в первые два дня тура, затем мобильная связь появляется только на финише маршрута.
Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС». Просьба предупредить родных.
На маршрут выдаётся спутниковый телефон для экстренной связи.
Какое предоставляется снаряжение для лагеря?
Палатки — трехместные. Заселение по 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда — личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Какое предоставляется снаряжение для сплава?
Катамараны — специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски — проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Мотор — подвесной мотор для прохождения плесовых и озерных участков.
Какие есть рекомендации по выбору одежды и обуви для сплава?
На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды — идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки — это приветствуется.
Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
На турах для длительного нахождения на природе, на сплаве нужна физическая подготовка. Туры рассчитаны на обычных городских людей, готовых к походным условиям.
На маршрут допускаются дети с 10 лет в сопровождении родителей.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Маршрут заявлен в МЧС.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов — в касках.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.