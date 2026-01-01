1 день

Сплав по реке Умба до оз. Среднее капустное

Путешествие начинается в г. Апатиты, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №016 с прибытием из Москвы.

После встречи на ж/д вокзале г. Апатиты вас ждет трансфер к месту начала сплава (30 км, около 40 минут в дороге).

Завтрак в полевых условиях, подготовка снаряжения к выходу на реку. Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла. Общие и личные вещи будут упакованы в непромокаемые гермомешки.

Сплав на рафтах по реке Умба: пор. Падун (3-4 к. с.) – Капустные озера – пор. Верхний капустный (2 к. с.) – оз. Среднее капустное, 19 км.

В пути будет горячий обед или перекус.

Река Умба – одна из крупнейших рек Кольского полуострова, вытекает из самого большого и глубокого озера полуострова – Умбозера.

Порог Падун — один из самых сложных и живописных порогов на Умбе. Порог состоит из четырех ступеней, каждая заканчивается небольшим водопадом. Его проходим после обязательного осмотра с берега. Инструкторы объясняют последовательность действий каждому члену экипажа.

Постановка лагеря на одном из берегов озера Среднее капустное.

Ужин и ночевка в полевых условиях.

