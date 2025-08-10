3 день

Переход до озера Канозеро

Завтрак.

Сплав пор. Разбойник (2 к. с.) – Жемчужный плес – оз. Канозеро. Прохождение порогов Семиверстный (1 к. с.), Карежка (2 к. с.), Карельский (2 к. с.), Канозерский (2 к. с.).

Название Жемчужного плеса на реке Умба выше Канозерского порога рассказывает об основном занятии населения Кольского полуострова прошлых лет: эти места славились на всю страну своим жемчугом.

До 1934 года в этой местности существовало два карельских селения.

Географические названия сохранили память о них: в системе реки Умбы — два Карельских порога, по-видимому, около них карелы ловили рыбу.

Обед в пути.

Ужин и ночлег в полевых условиях.