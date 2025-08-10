Программа тура по дням
Приезд в Апатит, инструктаж и выход на маршрут
Встреча группы на вокзале г. Апатиты.
- поезд № 016А, 092А Москва;
- поезд № 016А/677Ч Санкт-Петербург.
Трансфер на мост через реку Умба вблизи оз. Умбозеро (35 км). Подготовка снаряжения к сплаву.
Инструктаж по технике безопасности, тренировочные занятия на воде.
Обед.
Сплав до пор. Падун (самый сложный порог р. Умба, 4-я категория сложности).
Умба — одна из крупнейших рек Кольского полуострова, бассейн которой лежит в тектонической трещине на юге Кольского полуострова.
Исток реки Умба — юго-западная оконечность Умбозера, расположенного между Хибинскими и Ловозерскими тундрами.
Река течет с севера на юг и впадает в Кандалакшский залив Белого моря. Умба имеет типичный карельский профиль: чередование плесов и порожистых участков.
Характерная особенность многих порогов на Умбе — большая длина (порядка 1 км и более).
Ужин. Ночлег в полевых условиях.
Переход до порога Разбойник
Завтрак.
Прохождение пор. Падун. Сплав до Капустных озер и далее до пор. Разбойник.
Река Умба в среднем течении проходит через три Капустных озера: Верхнее, Нижнее и Среднее, а близ Нижнего Капустного озера расположен Капустный порог на этой реке.
Неужели эти названия появились в связи с тем, что по берегам озер растет капуста? Ничуть. Топонимы эти — результат искажения и переосмысления русскими саамского названия озер Копастявр (в русском переводе — озеро Черпак).
Обед в пути.
Ужин и ночлег в полевых условия.
Переход до озера Канозеро
Завтрак.
Сплав пор. Разбойник (2 к. с.) – Жемчужный плес – оз. Канозеро. Прохождение порогов Семиверстный (1 к. с.), Карежка (2 к. с.), Карельский (2 к. с.), Канозерский (2 к. с.).
Название Жемчужного плеса на реке Умба выше Канозерского порога рассказывает об основном занятии населения Кольского полуострова прошлых лет: эти места славились на всю страну своим жемчугом.
До 1934 года в этой местности существовало два карельских селения.
Географические названия сохранили память о них: в системе реки Умбы — два Карельских порога, по-видимому, около них карелы ловили рыбу.
Обед в пути.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Остров Еловый
Завтрак.
Переход через оз. Канозеро. Осмотр петроглифов на острове Еловый.
Обед в пути.
Название острова Еловый, происходящее от саамского иелле — «жилой», говорит само за себя. Издревле это место было заселено людьми, которые оставили своим потомкам послания в виде наскальных рисунков — петроглифов.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Дневка
Завтрак. Дневка.
Отдых и свободное время. Рыбалка.
По берегам реки Умба расположены очень ценные природные объекты:
- малонарушенные старовозрастные (девственные) леса;
- гнездовья редких видов хищных птиц;
- местообитания редких видов растений.
Обед. Туристическая баня.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Переход до порога Подкривец
Завтрак.
Продолжение сплава: р. Родвиньга – оз. Пончезеро – пор. Подкривец (2 к. с.).
С Пончозера на северо-востоке видна большая покрытая лесом Зомер гора, на востоке отчетливо выделяются оригинальные контуры Виловатой горы, названной так благодаря сходству с развилом и находящейся недалеко от Вялозера.
Обед в пути.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Отъезд
Завтрак.
Сплав пор. Подкривец — дер. Умба. Поморское село Умба впервые упоминается в 1466 году.
Это старейшее славянское поселение Кольского полуострова.
Здесь сохранилось много старинных изб, большинство жителей — коренные поморы. Деревня очень живописна, стоит у впадения в море реки Умбы, окружена большими «каменными лбами», отполированными ледником и морем.
Достойным завершением этого маршрута станут мощные пороги низовьев реки, называемые морскими.
Обед в пути.
Трансфер в Кандалакшу (130 км).
Отъезд вечерними поездами:
- № 015А/119А, 091А (Москва);
- № 015А (Санкт-Петербург).
Проживание
Варианты проживания
Палатка
Проживание в палатках.
В стоимость тура входит прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, спальников, теплоизоляционных ковриков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Работа инструкторов
- Питание, указанное в программе (6 завтраков, 7 обедов, 6 ужинов)
- Прокат снаряжения для сплава: катамарановвёселкасокспасжилетовгерметичных упаковоклодочного мотора
- Катамаранов
- Вёсел
- Касок
- Спасжилетов
- Герметичных упаковок
- Лодочного мотора
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряженияпалатокспальниковтеплоизоляционных ковриков
- Кострового снаряжения
- Палаток
- Спальников
- Теплоизоляционных ковриков
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Кеми и обратно
- Страхование болезней и непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
- Спальный мешок (температура комфорта +6°C, экстрим 0°C). Оплачивается при бронировании тура - 700 руб. /тур
- Аренда неопренового костюма (оплачивается при бронировании тура) - 3 000 руб. /тур
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи:
- солнцезащитные очки;
- нож;
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- крем от загара и после загара;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- средства личной гигиены (туалетная бумага, влажные салфетки и т. д.);
- индивидуальная аптечка;
- рюкзак (не станковый) или дорожную сумку;
- неопреновый комбинезон, неопреновые носки или специальную обувь для сплава (или дождевик, куртка-штаны);
- кружка, ложка, миска;
- спрей от клеща (весенние сплавы);
- документы: паспорт + ксерокопия первых страниц для возможного пограничного контроля (реки Тумча, Китенйоки, Тохмайоки), страховой медицинский полис.
Удобную походную одежду:
- брюки и легкая куртка с капюшоном (анорак);
- рубашка с длинным рукавом;
- шерстяные носки 2 пары;
- простые носки 2–3 пары;
- купальный костюм;
- футболки;
- перчатки х/б;
- головной убор с козырьком;
- теплая куртка;
- шерстяная шапочка;
- свитер;
- накидка от дождя;
- смена нижнего белья.
Обувь:
- ботинки туристические или кроссовки;
- сменная обувь.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Нет. Страхование болезней и непредвиденных расходов оплачивается отдельно — от 100 руб. /чел. /сутки.