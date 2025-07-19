Н Наталья Сплав на катамаранах по реке Умбе Организация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. Проживание комфортное, поддержка всегда на связи, непредвиденные трудности оперативно решаются. Гидам отдельный низкий поклон!

Г Галина Сплав на катамаранах по реке Умбе Организаторы тура постарались, чтобы всё было хорошо и за это большое спасибо.