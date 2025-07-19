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Сплавы по рекам на рафтах в Апатиты

Найдено 3 тура в категории «Сплавы и рафтинг» в Апатиты, цены от 27 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Сплав на катамаранах по реке Умбе
7 дней
3 отзыва
Сплав на катамаранах по реке Умбе
Начало: Мурманская область, Апатиты
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
38 200 ₽ за человека
Умба и Белое море. Сплав
7 дней
3 отзыва
Умба и Белое море. Сплав
Начало: Г. Апатиты
11 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от 29 000 ₽ за человека
Сплав по реке Умба с выходом в Белое море
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Умба с выходом в Белое море
Уникальный маршрут по реке Умба на Кольском полуострове. Насладитесь природой, вдали от городов и населенных пунктов
Начало: Г. Апатиты
3 авг в 10:00
от 27 600 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    19 июля 2025
    Сплав на катамаранах по реке Умбе
    Организация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. Проживание комфортное, поддержка всегда на связи, непредвиденные трудности оперативно решаются. Гидам отдельный низкий поклон!
    Организация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. Проживание
  • Г
    Галина
    16 июля 2025
    Сплав на катамаранах по реке Умбе
    Организаторы тура постарались, чтобы всё было хорошо и за это большое спасибо.
  • С
    Собенина
    22 июня 2025
    Сплав на катамаранах по реке Умбе
    Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?
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Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Сплавы и рафтинг»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. Сплав по реке Умба с выходом в Белое море
Сколько стоит тур в Апатиты в июле 2025
Сейчас в Апатиты в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 тура от 27 600 до 38 200. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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