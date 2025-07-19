Сплав на катамаранах по реке Умбе
Начало: Мурманская область, Апатиты
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
38 200 ₽ за человека
Умба и Белое море. Сплав
Начало: Г. Апатиты
11 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от 29 000 ₽ за человека
Сплав по реке Умба с выходом в Белое море
Уникальный маршрут по реке Умба на Кольском полуострове. Насладитесь природой, вдали от городов и населенных пунктов
Начало: Г. Апатиты
3 авг в 10:00
от 27 600 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья19 июля 2025Организация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. Проживание комфортное, поддержка всегда на связи, непредвиденные трудности оперативно решаются. Гидам отдельный низкий поклон!
- ГГалина16 июля 2025Организаторы тура постарались, чтобы всё было хорошо и за это большое спасибо.
- ССобенина22 июня 2025Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?
Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Сплавы и рафтинг»
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