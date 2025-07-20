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Программа тура по дням
Сплав по реке Умба на катамаранах
08:22 Встреча на ж/д вокзале г. Апатиты.
Трансфер до начала сплава (40 км).
Знакомство, экипировка.
Инструктаж и обед.
Выход на воду.
Сплав по маршруту: а/м мост р. Умба — пор. Падун 3–4 к. с., состоящий из 3 ступеней и длиной около 1 км (8 км).
Ужин и ночёвка в палатках.
Желающие быстро прибыть к началу сплава — могут прилететь на самолете в аэропорт «Хибины», далее на такси добраться до места начала сплава (подробности у менеджера).
Проход по порогам с великолепным видом на горы
Завтрак.
Сплав по реке Умба: пор. Падун (3–4 к. с.) — пор. Разбойник (2–3 к. с.), 18 км.
Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночёвка в палатках.
Проход по великолипным порогам
Завтрак.
Сплав по реке Умба: пор. Семиверстный (1–2 к. с.) — Жемчужный плес (3–4 км) — пор. Карежка-1 (1 к. с.) — пор. Карежка-2 (1 к. с.) — пор. Карельский (2 к. с., около 1 км) — пор. Канозерский (2–3 к. с.) — оз. Канозеро,35 км.
Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночёвка в палатках.
Дневка на оз. Канозеро: рыбалка и походная баня
Дневка на оз. Канозеро: отдых, рыбалка, походная баня.
Походная баня — это лучший способ снять усталость в условиях похода.
Ужин и ночёвка в палатках.
Экстремальный сплав по порогам реки Умба
Завтрак.
Сплав по реке Умба: оз. Канозеро — р. Родвинга — оз. Пончезеро — пор. Большой Кривец (2–3 к. с.) — пор. Малый Кривец, 20 км.
Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночёвка в палатках.
Выход в Белое море
Завтрак.
Сплав по реке Умба: пор. Малый Кривец — пор. Паялка (3–4 к. с.) — пор. Морской — пос. Умба — выход в Белое море, 19 км.
Ужин и ночёвка в палатках.
Белое море - деревня Умба
Завтрак.
Отдых на Белом море.
Переход по Белому морю под мотором до д. Умба.
Трансфер до г. Кандалакша(130 км).
19:00 Прибытие в г. Кандалакша.
Отправление вечерними и ночными поездами.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Даты
|Стоимость
|14.07-20.07.2025
|31000
|21.07-27.07.2025
|31000
|28.07-03.08.2025
|31000
|04.08-10.08.2025
|31000
|11.08-17.08.2025
|31000
|18.08-24.08.2025
|31000
|25.08-31.08.2025
|29000
Доплата за одноместное размещение в палатке — 1 000 руб. /тур.
Скидки:
- для ребенка: до 12 лет — 20%, до 5 лет — бесплатно;
- со своими плавсредством тур будет дешевле на 30%.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
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Ответы на вопросы
Что включено
- Прокат снаряжения (катамараны, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение, мотор, ГСМ)
- Транспортное обслуживание
- Трехразовое питание
- Работа инструктора
- Размещение в 3-местной палатке
- Теплоизоляционный коврик
- Стоимость посещения заказника Канозерский - 300 руб. /чел
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Апатиты и обратно из г. Кандалакша
- Одноместное размещение в палатке - 1 000 руб. /тур
- Аренда гидрокостюмов - 600руб. /чел. /день
- Спальный мешок - 700 руб. /тур
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Комплект одежды для сплава:
- кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
- шорты;
- термобельё;
- водоотталкивающие штаны и куртка;
- дождевик;
- головной убор (кепка, бандана, панама);
- солнцезащитные очки;
- перчатки.
Сменный комплект одежды после сплава:
- кроссовки/ботинки;
- резиновые сапоги (по желанию);
- носки;
- нижнее бельё;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- свитер;
- штаны плотные (джинсы);
- куртка тёплая.
Комплект одежды для сна:
- термобелье;
- носки из натуральных материалов;
- шерстяные носки;
- штаны спортивные;
- свитер;
- шапка спортивная (по желанию);
- нижнее белье.
Дополнительно взять на сплав:
- туалетные и банные принадлежности;
- купальник, плавки;
- рыболовные снасти;
- мазь или спрей от насекомых;
- крем от солнца;
- КЛМН - кружку, ложку, миску, нож;
- предметы личной гигиены;
- иголку, нитку;
- спички и зажигалку в пакете;
- запасные контактные линзы/очки;
- фонарик (в августе);
- фотоаппарат и батарейки к нему;
- личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять на прокат. Спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
- документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
- личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).
Также существует специальная одежда для сплава, которую вы можете купить самостоятельно или взять у нас в аренду:
- неопреновый гидрокостюм.
Также вы можете взять в аренду на сплав комплект куртка + полукомбинезон.
Какая погода на реке Умба и Белом море?
Погода на Кольском полуострове суровая, температура воды в реке обычно не прогревается выше +15°C.
Наиболее тёплое время — с середины июля до середины августа.
Днём температура может быть от +10°C до +20°C, ночью от +5°C до +12°C.
На сплаве по реке Умба мы будем идти под мотором по Белому морю, поэтому советуем брать много теплой одежды.
Какая природа на маршруте?
Умба — красивейшая северная река, которая вытекает из одноимённого горного озера —Умбозера, зажатого между горами Хибинами. Горные массивы, сопки и возвышенности будут виднеться на горизонте.
На маршруте мы увидим уникальную природу севера: скалы, леса, чистейшую воду.
Подводный мир Белого моря богат и своеобразен.
Поверхность скал покрыта мягкими кораллами и актиниями, между камнями ползают морские звезды, офиуры.
Белое море богато морскими обитателями: белухи, серый тюлень, гренландский тюлень, кольчатая нерпа, тюлень-лахтак (морской заяц) — очень часто они проплывают недалеко от берега.
По берегам и в лесах встречается карликовая берёза.
В июне и июле — полярный день.
Только к концу августа ночи становятся тёмными.
Какая рыбалка на Белом море?
Самая популярная рыба Белого моря — треска, которую зачастую ловят в тех местах, где берег резко обрывается на скалах и уходит в глубины заливов.
Также в Белом море водятся зубатка, камбала, сиг, горбуша, навага и др.
Успешную рыбалку можно осуществить лишь с катамарана или рафта, о рыбалке с берега не может быть и речи.
Ловят морскую рыбу, используя донные снасти (бортовые спиннинги или донки), наживка — морские черви, которых можно откопать на берегу во время отлива.
Неплохо клюет треска и на различные джиги с силиконовыми рыбками. Используя технику «обстрела» района лова дальними забросами, можно добиться весьма неплохих результатов.
Есть ли подводная рыбалка на реке Умба и Белом море?
Вода в реке Умба и на Белом море чистейшая и соответственно прозрачная, просматривается на десятки метров — это рай для подводных охотников за рыбой.
Если у вас есть оборудование для подводной охоты — смело берите.
Возможно вам улыбнется удача на реке Умба.
Встречаются ли грибы и ягоды на маршруте?
В июле появляются первые грибы, а морошка, черника, голубика и брусника созревают в начале августа.
Присутствуют ли насекомые и змеи?
Комаров и мошек на маршруте достаточно много, но число их зависит от погоды, времени года и места стоянки.
Советуем брать непрокусываемую одежду и спреи от насекомых.
На воде насекомые не беспокоят.
Клещей и ядовитых змей на маршруте нет.
Какие операторы сотовой связи принимают сигнал на реке Умба?
Сотовые телефоны ловят пару дней в начале маршрута и 2–3 дня в конце маршрута, так что большую часть времени связь есть.
Лучше всего берёт Мегафон и МТС.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Наша основная задача — это безопасный отдых.
Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов при разном уровне воды, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.
На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях.
Ещё, перед туром, вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На чем лучше сплавляться — на катамаране или рафте? И в чем их разница?
Рафт куда менее маневренный, чем катамаран, поэтому в сложные узкие пороги со множеством поворотов рафт может просто не вписаться.
Катамаран благодаря своей «юркости» может проскочить все труднопроходимые участки.
На катамаране обычно проходят мелководные реки, на реки со сложными порогами (3–4 к. с.), туда, где нет длительных плесов (участков спокойной воды). В Карелии это реки: Умба, Писта, Тумча, Кереть, Тохма, Китен, Укса, Лоймала.
В рафте участники сидят полубоком на баллоне (ноги остаются внутри рафта). На катамаране посадка коленная — туристы сидят на баллонах «верхом», на специальных надувных «сидушках», ноги при этом зафиксированы в специальных стременах.
Катамаран рассчитан только на четное количество гребцов 2–4–6 (на данном сплав средстве не посредственную роль играет командная работа), в рафт можно посадить 8 участников, при этом основная ответственность за
точное прохождение порога лежит на инструкторе.
Возможна ли рыбалка на реке?
Рыбы в реке много, чаще всего попадаются щука, окунь, форель, хариус.
Ловля рыбы в реке Умба запрещена.
Необходим ли неопреновый костюм?
В Карелии гидрокостюм может потребоваться при сплаве по рекам в зависимости от времени года, температуры воды и погодных условий.
Вот основные ситуации, когда его использование рекомендуется:
- холодная вода (весна и раннее лето). Весной и в начале лета (май-июнь) вода в реках Карелии очень холодная, часто близкая к температуре таяния снега. Гидрокостюм поможет сохранить тепло и избежать переохлаждения в случае падения в воду;
- летом, если погода дождливая или ветреная, гидрокостюм защитит от переохлаждения и дискомфорта. Особенно это актуально для многодневных сплавов, когда нет возможности быстро высушить одежду;
- сложные маршруты с высоким риском попадания в воду;
- на реках с порогами, сильным течением или технически сложными участками вероятность оказаться в воде выше. Гидрокостюм обеспечит безопасность и комфорт в таких условиях;
- осенние сплавы (сентябрь-октябрь).
Необходимо предоставить данные роста и веса, чтобы для вас забронировали и проверили наличие костюмов.
Для сплавов используются неопреновые костюмы Tribord 100/500 – базовые неопреновые модели (толщина 3,5 мм). JOSS Active – универсальные модели для сплава, (3,5 мм).
Неопреновые ботинки, носки, перчатки не предоставляются.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Есть общая проблема, которую надо решать как то