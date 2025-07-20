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совместно нескольким конкурирующим фирмам - это конкуренция за стоянки в процессе сплава, которая принимает не очень приличные формы. Из-за того что не хватает стоянок на все одновременно сплавляющиеся по одному и тому же участку реки группы, инструкторы начинают торопиться, им приходится "комкать" тайминг сплава "на ходу". Либо нужны дополнительные стоянки, либо какие то соглашения о максимальной "загрузке" разными группами отрезка маршрута.



В месте окончания сплава не было душа и раздевалок, что некоторым участникам нашей группы показалось неправильным. Думаю, это недостаток информирования со стороны организаторов.



Так же наверное надо предупреждать неопытных туристов (а таких наверное на данном сплаве большинство) что вся еда в походе готовится на речной воде. Для кого то это наверное может быть немного шоком. У нас в группе никто не возражал, но легко представляю такую ситуацию.



Кстати, питьевая вода в бутылках кончилась вечером второго дня. И это тоже не очень гуд. Нужно общественные запасы рассчитывать "с большим запасом". Или сразу раздать людям на старте, чтобы у каждого был свой собственный запас питьевой воды, чтобы человек не расходовал его сверх меры.