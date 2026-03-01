В этом туре собраны только
Программа тура по дням
Остров Кижи и Петрозаводск. Карельский гастроужин
Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами (до 10:00), сбор группы у главного входа на ж/д вокзал. Ориентиром будет сопровождающий с табличкой.
Для прибывших ночными поездами — трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.
08:00–09:00 Завтрак. Знакомство, обсуждение планов на предстоящий день.
09:00–09:30 Трансфер в пассажирский порт.
10:00–11:30 Посадка на «метеор», переезд на остров Кижи.
Вы преодолеете около 70 км по водной глади великого Онежского озера.
Вас поразит синева и бескрайние просторы Онего, и вы поймете, почему в карельских фольклорных произведениях его часто называют морем и даже океаном.
Во второй половине пути вы увидите многочисленные живописные острова, которые называются Кижскими или Онежскими шхерами.
А жемчужина музея «Кижи» – Преображенская церковь высотой 37 метров предстанет по правой стороне по ходу движения.
11:30–13:30 Встреча на причале с гидом музея.
Начало экскурсии «Шедевры острова Кижи».
Не теряя времени, направляемся к основной экспозиции, чтобы увидеть главное сокровище острова – Кижский архитектурный ансамбль.
Он одним из первых в России вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Церковь Преображения Господня 1714 года – самое большое и сложное деревянное сооружение на планете.
Наверняка вы слышали, что храм построен «без единого гвоздя».
Гвозди при строительстве действительно использовались минимально, лишь для крепления декоративных деталей.
На территории Кижского ансамбля есть другая, не менее красивая «зимняя» церковь Покрова Богородицы, куда можно зайти в рамках экскурсии и увидеть уникальный восстановленный иконостас.
Далее по маршруту экскурсии вас познакомят с невероятными по красоте деревянными домами.
Вы удивитесь насколько хорошо и грамотно всё было продумано в хозяйстве крестьян.
Возле часовни Архангела Михаила вы сможете отдохнуть на лавочке и насладиться мелодичными и величественными колокольными звонами.
13:30–15:00 Свободное время на острове, во время которого вы сможете (за доп. плату на месте):
- осмотреть интерьеры Преображенской церкви;
- подняться на Шатровую колокольню и увидеть остров с высоты птичьего полета;
- изготовить своими руками сувенир на мастер-классах по ремеслам;
- прокатиться на бричке в северную часть острова к старинным деревням;
- пообедать в кафе и приобрести кижские сувениры.
15:30–17:00 Обратный переезд на «метеоре» в Петрозаводск.
17:00–19:00 Познакомимся поближе со столицей Карелии – наш любимый Петрозаводск готов открыть вам самые интересные и знаковые места.
Нескучная обзорная экскурсия пройдет по главным улицам и площадям нашего города.
Вы побываете в устье реки Лососинки и увидите необычные арт-объекты у бывшего административного здания Онежского тракторного завода (одного из старейших промышленных предприятий России!).
Оцените «гигантские лыжи» и самого большого в мире железного «комара».
Далее обязательно осмотрите красивый и детализированный памятник выдающемуся английскому инженеру Чарльзу Гаскойну на проспекте Карла Маркса.
Прогуляетесь по одной из самых старых и «богатых» улиц Петрозаводска к театральной площади.
В живописном сквере у озера увидите один из самых красивых памятников императору Петру I.
И, конечно, сделаете много необычных фото в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной, где бережно и с гордостью хранятся скульптуры, подаренные нам городами-побратимами со всего света.
19:00–20:00 Завершаем день гастроужином в карельском ресторане.
Предлагаем вам попробовать Карелию на вкус в современной интерпретации.
В ресторане блюда готовятся только из местных продуктов: рыбы, дичи, трав и ягод.
Повара добавляют авторские акценты в традиционные рецепты и используют модные техники приготовления.
Вы приобретете уникальный гастрономический опыт.
20:00 Размещение в отеле 4* в номерах категории «стандарт».
Водопад Кивач, вулкан Гирвас и мраморный парк Белая Гора
С 07:00 Завтрак в ресторане отеля.
10:00–11:00 Переезд в «Долину зайцев».
11:00–11:30 Наша первая остановка сегодня – на необычном арт-объекте недалеко от Петрозаводска.
«Долина зайцев» – это уникальный карельский проект, аналогов которому нет в мире.
Вы увидите скалу с множеством вырезанных на ней зайцев, количество которых увеличивается с каждым годом.
Их уже довольно много и все они разные – классические в профиль и анфас, заяц-динозаврик, заяц-олень и другие.
11:30–12:30 Движемся севернее – в заповедник «Кивач».
12:30–13:30 Водопад Кивач – самый известный водопад Карелии, он уже давно стал местной визитной карточкой и ежегодно притягивает тысячи туристов.
Люди устремляются на Кивач, чтобы оценить его мощь и силу, ведь это второй по величине равнинный водопад Европы.
Чтобы услышать вековое движение бурной воды и узнать красивую легенду о водопаде.
В заповеднике вы увидите знаменитую карельскую березу и посетите маленький, но уютный «Музей природы».
13:30–14:30 Обед в кафе по пути к следующему объекту.
15:30–17:00 Последний на сегодня природный объект — Белая Гора.
Здесь в Белой горе на местах старинных мраморных ломок силами одной предприимчивой семьи создан уникальный парк.
В отличие от популярного в Карелии горного парка «Рускеала», вы не встретите здесь множества туристов и набора всяческих услуг.
Это тихое, невероятно живописное и спокойное место, где вы отдохнете душой и узнаете историю добычи мрамора в Карелии, которая берет свое начало в XVIII веке.
Здесь добывали мрамор 7 видов розово-красных оттенков!
Вас ждет переправа к старинным ломкам на самоходном пароме через озеро Гижозеро.
Прогулка в сопровождении экскурсовода по историческим местам среди мраморных глыб и высоких отвесных скал.
А с верхней части парка открывается великолепная панорама на озеро и красивую деревеньку Белая гора.
17:00–18:00 Переезд в город Медвежьегорск (65 км).
Размещение на берегу Онежского озера в номерах или коттеджах с удобствами 3-4*.
Свободный вечер для отдыха.
За доп. плату вы сможете арендовать гриль-домик, посетить баню, покататься по Онежскому озеру на лодке или просто погулять по лесу и отдохнуть.
Карельский город Медвежьегорск. Водопад Воицкий падун
08:00–09:00 Завтрак.
10:00–14:00 Обзорная экскурсия по Медвежьегорску – небольшому северному городу со своими природными богатствами и милыми провинциальными особенностями.
Для большинства россиян Медвежьегорск – это место, где снималась выдающаяся советская комедия «Любовь и голуби».
К сожалению, дом, в котором проходили съемки, не сохранился в первозданном виде, однако, места остались довольно узнаваемые.
Вы прогуляетесь к реке на живописное место для фотосессии.
Во время экскурсии по городу вы узнаете интересную легенду о том, как Медвежьегорск получил свое название.
Если повезет – сможете посетить бесплатный музей-вагон на железнодорожной станции.
Вы услышите об истории и подвигах города во времена Гражданской войны и финской оккупации, а также о великих, но трагических фактах строительства Беломорско-Балтийского канала.
Увидите финские оборонительные сооружения (доты, дзоты) времен Великой Отечественной войны на Масельском перешейке и мемориальный комплекс «Сандармох» – место массовых расстрелов строителей Беломорско-Балтийского канала.
Одним из ключевых объектов станет мощная система финской обороны — «Замок Кархумяки».
Вы увидите впечатляющий комплекс укреплений, опоясывающий высоты города: шесть групп долговременных оборонительных сооружений, дополненных скальными траншеями, которые вместе создавали практически неприступный рубеж.
Его сила — в идеальном слиянии с рельефом: линия обороны проходит по господствующим высотам, откуда простреливалась вся впередилежащая местность. Удачное расположение десятков огневых точек создавало здесь убийственную плотность пулемётного и артиллерийского огня.
В ходе экскурсии по замку вы не только осмотрите эти сооружения снаружи, но и побываете внутри, увидите интерактивные экспозиции и по-настоящему почувствуете, какой была жизнь на этой линии фронта.
14:00 – 15:00 Обед в кафе.
15:00 – 17:00 Выдвигаемся еще севернее – природа за окном уже начинает потихоньку меняться (155 км).
Мы едем на водопад Воицкий падун – место, где практически нет туристов, и которое невозможно оставить без внимания.
Гаврила Романович Державин описывал это место, как «Водопад, который, шумя от стремящейся воды, как бы воет».
Перед вами предстанет сказочная природная картина – скалистый берег среди лесного массива и бесконечный водный бурлящий поток.
Мы остановимся на одной из видовых площадок для отдыха и пикника.
Внимание: возможна замена на другой природный объект!
18:00 – 20:00 Переезд в город Беломорск (115 км).
Размещение в отеле 3* в номерах категории «стандарт».
Беломорские петроглифы. Музей карельского фронта. Музей «Поморье»
08:00–10:00 Завтрак.
10:00–12:00 Экскурсия на Беломорские петроглифы.
Петроглифы – это изображения, выбитые древним человеком на гранитных скалах.
Этим рисункам не менее 7 тысяч лет, и у вас есть возможность совершить увлекательное путешествие в гости к первобытному охотнику.
Большинство рисунков здесь связаны с тематикой охоты на лосей, тюленей и птиц.
Но также вы сможете найти здесь изображения лодок, людей в разных «жизненных ситуациях», лосей – маленьких и больших гигантов до 3,5 метров в длину.
Эти изображения – не только настоящий шедевр мирового искусства, но и подлинная история наших предков.
В 2021 году Беломорские петроглифы были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
12:30 – 13:30 Обед.
14:00–15:30 Мы убеждены, что есть такие музеи, ради которых можно преодолеть сотни километров.
И Музей Карельского фронта – один из таких.
Он расположен в здании бывшей школы, которое во время войны стало штабом Карельского фронта.
И это единственный музей в нашей стране, который рассказывает о конкретном фронте.
Уникальная экспозиция с большим количеством подлинных раритетных экспонатов и увлекательный рассказ экскурсовода последовательно погрузят вас в историю.
А эмоции от Аллеи Героев, которая расположена в последнем зале, сложно будет описать словами.
15:30–17:30 Переезд к берегу Белого моря в старинный поморский городок Кемь (120 км), названный в честь реки, в устье которой он расположен.
Первое упоминание о городе Кемь датировано еще XV веком.
Вы увидите Успенский собор – он является памятником русского деревянного зодчества федерального значения.
Мы заглянем в кемский краеведческий музей «Поморье», где последовательно узнаем об истории заселения беломорского побережья.
В пяти залах представлены артефакты, раскрывающие основы жизни людей на берегу Белого моря, начиная с каменного века и до наших дней.
А также вы увидите коллекции жемчуга, минералов, предметы археологии, макет Кемской крепости и настоящее поморское судно.
19:30 Размещение в отеле 3-4* в номерах категории «стандарт».
Кемь. Белое море и Архипелаг Кузова
08:00–09:00 Завтрак.
10:00–15:00 Из пассажирского порта поселка Рабочеостровск по Белому морю вы отправитесь на Архипелаг Кузова.
Путешествие начнется с посадки на мощный морской катер, который всего за 30 минут доставит вас на один из островов архипелага.
Высаживаемся на Немецкий Кузов и в сопровождении опытного и невероятно интересного гида совершаем постепенное восхождение на вершину – 140 метров.
Головокружительной красоты уникальной северной природы, россыпи островов на глади бескрайнего моря оставляют неизгладимый след в душе каждого, кто поднялся на вершину Немецкого Кузова.
Вы узнаете, где были стоянки древних саамов, увидите настоящие сейды и лабиринты.
А при ясной погоде вы даже сможете разглядеть на горизонте Соловецкие острова.
Восхождение на самую высокую скалу Беломорья станет вашим личным достижением и воспоминанием на всю жизнь!
Обед-пикник в ланч-боксах на острове.
15:00 Возвращение на материк.
15:00–18:00 Движемся к Полярному кругу (230 км), нам предстоит длительное, но не утомительное путешествие.
Обязательно делаем остановки по пути, чтобы размяться и выпить чай.
Доезжаем до стелы «Кольская АЭС».
Отдыхаем, фотографируемся у стелы и отправляемся в дорогу.
18:30 – 21:00 Переезд 213 км — и мы прибываем в красивый заполярный город Кировск, расположенный в сердце Хибинских гор.
Размещение в отелях 3-4* в номерах с удобствами.
Отдых.
Джип-тур в Хибины
С 07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Вы сможете посетить бассейн при гостинице, спа-центр (за доп. плату) или просто отдохнуть от долгой дороги.
12:00–16:00 Выезжаем от отеля на джипах в Хибины.
Вы увидите крупнейший горный массив Кольского полуострова, более того – это одни из древнейших гор на планете, им более 350 миллионов лет!
Такие места обладают особой силой, и дарят непередаваемое ощущение перезагрузки.
В недрах этих гор, как принято считать, сосредоточена вся таблица Менделеева, о чем вам поведает ваш водитель-инструктор.
Величественные пейзажи и масштабы невозможно уместить ни в одну фотографию, нужно просто смотреть, запоминать и наслаждаться.
Во время джип-тура нас ждут озера Длинное и Сердцевидное, подъем на гору Кукисвумчорр, откуда открывается поистине поэтическая картина, водопад Красивый на реке Рисйок и финиш на базе спасателей.
Обед.
16:00–18:00 Вечером мы приглашаем вас познакомиться с уютным северным городом Кировск, расположенным в самом сердце Хибин.
После прогулки по окрестностям, мы посетим музейный центр «Апатит».
Экспозиционные залы снабжены макетами горных работ с подсветкой и озвучкой, а также мультимедийным оборудованием.
Обширная коллекция минералов Хибинских тундр, Кольского полуострова и всего мира не оставляет равнодушным ни одного гостя города.
Город Мурманск - столица Арктики
С 07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
10:00 Переезд в город Мурманск – столицу Арктики (210 км).
11:00–13:00 По пути заедем в этнопарк «Огни Имандры» за впечатлениями от самого большого в России чума, общения с северными оленями и хаски, знакомства с историями и легендами о коренных народах Крайнего Севера.
Обед с блюдами национальной кухни.
15:30 Прибытие в Мурманск, размещение в отеле 3-4*.
16:00–19:00 Сити-тур по Мурманску.
Мурманск – крупнейший город за Полярным кругом, и благодаря этому факту имеет много чего «самого северного»: самый северный административный центр России, здесь самый северный троллейбус, самое северное колесо обозрение, самый северный «Макдональдс» (ныне «Вкусно и точка»), и, конечно, самым северным незамерзающим портом в мире!
Главный памятник и, как говорят местные, защитник города – это памятник Защитникам Советского Заполярья, ласково – Алёша.
Он находится на сопке Зеленый мыс – самой высокой точке над Кольским заливом, куда вы обязательно прогуляетесь в сопровождении экскурсовода.
Еще одна визитная карточка Мурманска и, пожалуй, самый узнаваемый объект города – это атомный ледокол «Ленин», который стоит в морском порту Мурманска.
Также вы увидите памятник Ждущей – это образ женщины, которая встречает своего моряка, и мемориал «Морякам, погибшим в мирное время».
В наш сити-тур входит поездка в отдаленный район Мурманска – Абрам-мыс, который расположен на другой стороне Кольского залива.
Мы проедем через Кольский мост – самый длинный мост за Полярным кругом!
Вы увидите мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне, а еще с Абрам-мыса открывается один из лучших видов на столицу Заполярья.
Таинственная Териберка. Морская прогулка
07:00 Завтрак.
08:00–11:30 Выезд на загородную экскурсию, наша сегодняшняя цель и конечная точка всей нашей экспедиции – Териберка (130 км).
Поселок Териберка не так давно стал местом притяжения туристов со всего света, во многом благодаря фильму «Левиафан».
Наш экскурсионный день полностью посвящён изучению этого таинственного места на берегу Северного Ледовитого океана, где ощущается дыхание Арктики.
В пути вы увидите бескрайние просторы удивительной тундры – мхи, скалы, карликовые березки.
11:00–14:00 Вас ждет морская прогулка на катере с выходом в открытое море.
Это путешествие откроет для вас величественные северные морские пейзажи и подарит возможность увидеть китов и касаток!
Вы увидите каменный пляж «яйца драконов» – овальные камни идеально обточены водой и действительно напоминают драконьи яйца.
Мы прогуляемся на живописное озеро в ложбине между горами, откуда вытекает водопад, осмотрим «кладбище» кораблей.
Главное, зачем люди устремляются в Териберку – это побережье Баренцева моря и виды на Северный Ледовитый океан.
Ощущение от нахождения на Краю Земли – непередаваемо и дорогого стоит.
Здесь вы сможете сделать привал, побыть наедине с собой и своими мыслями, вспомнить все те незабываемые моменты и эмоции, которые вы пережили за последние дни, и насладиться внутренним умиротворением.
Во время экскурсии – обед в местном кафе.
21:00 Возвращение в Мурманск и трансфер в отель.
Мурманск: день отъезда
С 08:00 Завтрак в ресторане отеля.
До 12:00 Освобождение номеров.
Трансферы на ж/д вокзал или в аэропорт.
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание 8 ночей по программе:
- отель 4* в Петрозаводске (1 ночь);
- база отдыха в Медвежьегорске (1 ночь);
- отель в Беломорске (1 ночь);
- отель в Кеми (1 ночь);
- отель в Кировске (2 ночи);
- отель в Мурманске (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека:
- двухместное размещение в номерах «стандарт» — 198 900 руб. /чел.;
- одноместное размещение в номерах «стандарт» — 221 500 руб. /чел.;
- доп. место в двухместном номере «стандарт» — 183 900 руб. /чел.
Скидка детям от 10 до 16 лет — 5 500 руб. Предоставляется при наличии копии свидетельства о рождении.
Варианты проживания
Отель 4* в Петрозаводске
Тур предусматривает проживание 1 ночь в отеле 4* в Петрозаводске.
База отдыха в Медвежьегорске
Тур предусматривает проживание 1 ночь на базе отдыха в Медвежьегорске.
Отель в Беломорске
Тур предусматривает проживание 1 ночь в отеле в Беломорске.
Отель в Кеми
Тур предусматривает проживание 1 ночь в отеле в Кеми.
Отель в Кировске
Тур предусматривает 2 ночи в отеле в Кировске.
Отель в Мурманске
Тур предусматривает 2 ночи в отеле в Мурманске.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 8 ночей в отелях по программе: отель 4* в Петрозаводске (1 ночь) база отдыха или отель в Медвежьегорске 3-4* (1 ночь) отель 3* в Беломорске (1 ночь) отель в Кеми 3-4* (1 ночь) отель в Кировске 3-4* (2 ночи) отель 3-4* в Мурманске (2 ночи)
- Отель 4* в Петрозаводске (1 ночь)
- База отдыха или отель в Медвежьегорске 3-4* (1 ночь)
- Отель 3* в Беломорске (1 ночь)
- Отель в Кеми 3-4* (1 ночь)
- Отель в Кировске 3-4* (2 ночи)
- Отель 3-4* в Мурманске (2 ночи)
- Услуги водителя-сопровождающего по маршруту и экскурсии от гидов на посещаемых объектах
- Транспортное обслуживание по программе (легковая/минивэн/ микроавтобус)
- Питание, указанное в программе тура (двухразовое питание по программе, кроме последнего дня: 9 завтраков, 7 обедов, 1 ужин)
- Все входные платы в музеи и заповедники
- Билеты на «метеор» и экскурсия на острове Кижи
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Посещение «Долины зайцев»
- Входной билет и экскурсия в заповеднике «Кивач»
- Переправа на пароме и экскурсия в парке «Белая гора. Тивдийский мрамор»
- Обзорная экскурсия по Медвежьегорску
- Посещение водопада Воицкий падун (возможна отмена экскурсии по причине ремонта дороги)
- Экскурсия на Беломорские петроглифы
- Экскурсия в «Музей Карельского фронта»
- Экскурсия в музей «Поморье»
- Переезд на катере и экскурсия на Архипелаг Кузова
- Обзорная экскурсия по Кировску с посещением музея «Апатит»
- 4-часовой джип-тур в Хибины
- Обзорная экскурсия по Мурманску
- Экскурсия в село Териберка с выходом на катере в море и поиском китов
- Медицинская страховка на весь период тура
- Сувениры и подарки от фирмы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Мурманска
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Маршрут сам по себе достаточно активный, поэтому советуем взять удобную обувь.
Не лишним будет, например, свитер, кардиган или ветровка, которые можно надевать и снимать по мере необходимости.
Зонтик или дождевик также пригодятся.
Сложный ли маршрут?
Маршрут включает в себя межрегиональные переезды и длительные пешеходные экскурсии, в т. ч. подъем на Немецкий Кузов (140 м).
Противопоказания: высотобоязнь, морская болезнь, гипертония, заболевания сердца, больные колени. Пожалуйста, объективно оценивайте свои физические возможности перед отправлением на маршрут!
Возможна ли организация индивидуального тура по такому маршруту?
При наличии группы от 6 человек тур может быть организован в любые удобные даты по указанной цене.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Будет ли создан чат для участников тура?
Да, для данного тура создаётся чат.