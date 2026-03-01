1 день

Остров Кижи и Петрозаводск. Карельский гастроужин

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами (до 10:00), сбор группы у главного входа на ж/д вокзал. Ориентиром будет сопровождающий с табличкой.

Для прибывших ночными поездами — трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.

08:00–09:00 Завтрак. Знакомство, обсуждение планов на предстоящий день.

09:00–09:30 Трансфер в пассажирский порт.

10:00–11:30 Посадка на «метеор», переезд на остров Кижи.

Вы преодолеете около 70 км по водной глади великого Онежского озера.

Вас поразит синева и бескрайние просторы Онего, и вы поймете, почему в карельских фольклорных произведениях его часто называют морем и даже океаном.

Во второй половине пути вы увидите многочисленные живописные острова, которые называются Кижскими или Онежскими шхерами.

А жемчужина музея «Кижи» – Преображенская церковь высотой 37 метров предстанет по правой стороне по ходу движения.

11:30–13:30 Встреча на причале с гидом музея.

Начало экскурсии «Шедевры острова Кижи».

Не теряя времени, направляемся к основной экспозиции, чтобы увидеть главное сокровище острова – Кижский архитектурный ансамбль.

Он одним из первых в России вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Церковь Преображения Господня 1714 года – самое большое и сложное деревянное сооружение на планете.

Наверняка вы слышали, что храм построен «без единого гвоздя».

Гвозди при строительстве действительно использовались минимально, лишь для крепления декоративных деталей.

На территории Кижского ансамбля есть другая, не менее красивая «зимняя» церковь Покрова Богородицы, куда можно зайти в рамках экскурсии и увидеть уникальный восстановленный иконостас.

Далее по маршруту экскурсии вас познакомят с невероятными по красоте деревянными домами.

Вы удивитесь насколько хорошо и грамотно всё было продумано в хозяйстве крестьян.

Возле часовни Архангела Михаила вы сможете отдохнуть на лавочке и насладиться мелодичными и величественными колокольными звонами.

13:30–15:00 Свободное время на острове, во время которого вы сможете (за доп. плату на месте):

осмотреть интерьеры Преображенской церкви;

подняться на Шатровую колокольню и увидеть остров с высоты птичьего полета;

изготовить своими руками сувенир на мастер-классах по ремеслам;

прокатиться на бричке в северную часть острова к старинным деревням;

пообедать в кафе и приобрести кижские сувениры.

15:30–17:00 Обратный переезд на «метеоре» в Петрозаводск.

17:00–19:00 Познакомимся поближе со столицей Карелии – наш любимый Петрозаводск готов открыть вам самые интересные и знаковые места.

Нескучная обзорная экскурсия пройдет по главным улицам и площадям нашего города.

Вы побываете в устье реки Лососинки и увидите необычные арт-объекты у бывшего административного здания Онежского тракторного завода (одного из старейших промышленных предприятий России!).

Оцените «гигантские лыжи» и самого большого в мире железного «комара».

Далее обязательно осмотрите красивый и детализированный памятник выдающемуся английскому инженеру Чарльзу Гаскойну на проспекте Карла Маркса.

Прогуляетесь по одной из самых старых и «богатых» улиц Петрозаводска к театральной площади.

В живописном сквере у озера увидите один из самых красивых памятников императору Петру I.

И, конечно, сделаете много необычных фото в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной, где бережно и с гордостью хранятся скульптуры, подаренные нам городами-побратимами со всего света.

19:00–20:00 Завершаем день гастроужином в карельском ресторане.

Предлагаем вам попробовать Карелию на вкус в современной интерпретации.

В ресторане блюда готовятся только из местных продуктов: рыбы, дичи, трав и ягод.

Повара добавляют авторские акценты в традиционные рецепты и используют модные техники приготовления.

Вы приобретете уникальный гастрономический опыт.

20:00 Размещение в отеле 4* в номерах категории «стандарт».

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160