Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка

Взойти на вершину Каскаснюнчорр, отправиться на морскую рыбалку и полюбоваться Ловозерской тундрой
Едем наслаждаться завораживающей красотой Русского Севера.

Вас ждёт 10-дневное путешествие по Кольскому полуострову, во время которого вы успеете подняться на гору Каскаснюнчорр, узнать некоторые тайны загадочного Сейдозера, побороздить просторы Баренцева моря и даже примерить на себя роль рыбака. Погуляем по полуострову Среднему и, конечно, заглянем в Териберку.
Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

маленький рюкзачок для радиальных выходов
фонарик
средство от комаров
паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис
солнцезащитные очки
фотоаппарат, зарядки
косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук)
средства личной гигиены
хоба
нижнее бельё
футболки, майки, шорты, носки тонкие (несколько пар), шлепки, кеды, ботинки трекинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, кепка.
спортивный костюм, дождевик
термобельё, ветровка, тёплая кофта, тёплые носки (несколько пар), тёплые штаны, водолазка, тёплая шапка
трекинговые палки (по желанию)

Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Кольский

Встретимся в городе Апатиты, доберёмся до Кировска, где заселимся в отель. Вы сможете отдохнуть после дороги.

2 день

Куэльпорр - сердце Хибин. Восхождение на гору Каскаснюнчорр

Позавтракав, отправимся в Куэльпорр. Вас ждёт восхождение на Каскаснюнчорр, расположенную в центральной части Хибин и возвышающуюся между двух перевалов — Рисчорр Северный и Рисчорр Южный. Название горы в переводе с саамского звучит как «гора с можжевельниковым отрогом». Сверху вам откроются потрясающие виды на тундру.

Спустившись, пойдём исследовать заболоченные озёра, а после вернёмся в отель.

Куэльпорр - сердце Хибин. Восхождение на гору КаскаснюнчоррКуэльпорр - сердце Хибин. Восхождение на гору КаскаснюнчоррКуэльпорр - сердце Хибин. Восхождение на гору КаскаснюнчоррКуэльпорр - сердце Хибин. Восхождение на гору Каскаснюнчорр
3 день

Переезд в Ловозеро

Сегодня нас встретит Ловозёрская тундра. Село Ловозеро является центром культурной жизни саамов России, коренной народности Мурманской области. Вас ждёт переправа на катере до турбазы, которая находится в очень живописном месте.

Переезд в ЛовозероПереезд в ЛовозероПереезд в ЛовозероПереезд в Ловозеро
4 день

Сейдозеро

В этот день после завтрака отправимся к Сейдозеру на лодке. Это одна из самых мистических достопримечательностей Кольского полуострова. Не первый год ученые пытаются раскрыть тайну его происхождения, а история озера покрыта множеством легенд. Сейдозеро имеет репутацию аномального места. Некоторые специалисты предполагают, что на территории Кольского полуострова располагалась мифическая Гиперборея. Одно можно сказать точно — пейзажи здесь умопомрачительные. В этом вы убедитесь сами!

СейдозероСейдозероСейдозероСейдозеро
5 день

Путешествие по водам Баренцева моря

Отправляемся бороздить просторы Баренцева моря. Сегодня побываем на полуострове, который полностью оторван от цивилизации. Здесь разместимся на турбазе.

Путешествие по водам Баренцева моряПутешествие по водам Баренцева моряПутешествие по водам Баренцева моряПутешествие по водам Баренцева моря
6 день

Красоты дикой природы

Без лишней суеты будем наслаждаться дикими пейзажами полуострова. Дайверы выловят для вас водных обитателей, которых потом вы сможете сами приготовить.

Красоты дикой природыКрасоты дикой природыКрасоты дикой природыКрасоты дикой природы
7 день

Полуостров Средний

Позавтракав, отправимся на полуостров Средний, ещё одну важную достопримечательность. Здесь можно увидеть знаменитые скалы Два брата, которые, согласно поверьям, охраняют полуостров. Недалеко расположился берег рыжих камней. Необычную окраску им придаёт высокое содержание в породе железа.

Полюбовавшись потрясающими видами, вернёмся на базу.

Полуостров СреднийПолуостров СреднийПолуостров СреднийПолуостров Средний
8 день

Морская рыбалка

Готовы попробовать свои силы в рыбалке? В этот день у вас будет такая возможность. Вам расскажут об особенностях рыбалки в море, а улов мы позже приготовим вместе.

Морская рыбалкаМорская рыбалкаМорская рыбалкаМорская рыбалка
9 день

Переезд в Териберку

Покидаем полуостров и возвращаемся на материк. Доберёмся до известной Териберки и заселимся в отель на берегу моря.

Переезд в ТериберкуПереезд в ТериберкуПереезд в ТериберкуПереезд в Териберку
10 день

Уютная Териберка

После завтрака поспешим исследовать самые интересные локации этого села. Свою популярность Териберка обрела по большей части после фильма «Левиафан». И не зря! Брутальные пейзажи Русского Севера заслуживают внимания и восхищения. Вы сможете увидеть необычный каменный пляж «Яйца дракона», Батарейский водопад, кладбище кораблей или просто погулять и насладиться арктическими пейзажами.

Во второй половине дня поедем в Мурманск, где завершится наше путешествие. До новых встреч на Кольском полуострове!

Уютная ТериберкаУютная ТериберкаУютная ТериберкаУютная Териберка

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет202 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер из/до аэропорта, ж. - д. вокзала или любого другого места в г. Апатиты
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Рыбалка
  • Страховка от несчастного случая
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Перелёт/переезд до г. Апатиты и обратно из Мурманска
  • Питание до начала активной части программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал или другая локация), 14:00
Завершение: Мурманск, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Апатиты
Провела экскурсии для 10 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим путешествия от эконом до VIP уровня. У нас более 50 авторских туров. Постоянно расширяем ассортимент. В нашей команде
читать дальше

работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.

