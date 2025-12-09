Вас ждёт 10-дневное путешествие по Кольскому полуострову, во время которого вы успеете подняться на гору Каскаснюнчорр, узнать некоторые тайны загадочного Сейдозера, побороздить просторы Баренцева моря и даже примерить на себя роль рыбака. Погуляем по полуострову Среднему и, конечно, заглянем в Териберку.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
маленький рюкзачок для радиальных выходов
фонарик
средство от комаров
паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис
солнцезащитные очки
фотоаппарат, зарядки
косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук)
средства личной гигиены
хоба
нижнее бельё
футболки, майки, шорты, носки тонкие (несколько пар), шлепки, кеды, ботинки трекинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, кепка.
спортивный костюм, дождевик
термобельё, ветровка, тёплая кофта, тёплые носки (несколько пар), тёплые штаны, водолазка, тёплая шапка
трекинговые палки (по желанию)
Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой.
Программа тура по дням
Привет, Кольский
Встретимся в городе Апатиты, доберёмся до Кировска, где заселимся в отель. Вы сможете отдохнуть после дороги.
Куэльпорр - сердце Хибин. Восхождение на гору Каскаснюнчорр
Позавтракав, отправимся в Куэльпорр. Вас ждёт восхождение на Каскаснюнчорр, расположенную в центральной части Хибин и возвышающуюся между двух перевалов — Рисчорр Северный и Рисчорр Южный. Название горы в переводе с саамского звучит как «гора с можжевельниковым отрогом». Сверху вам откроются потрясающие виды на тундру.
Спустившись, пойдём исследовать заболоченные озёра, а после вернёмся в отель.
Переезд в Ловозеро
Сегодня нас встретит Ловозёрская тундра. Село Ловозеро является центром культурной жизни саамов России, коренной народности Мурманской области. Вас ждёт переправа на катере до турбазы, которая находится в очень живописном месте.
Сейдозеро
В этот день после завтрака отправимся к Сейдозеру на лодке. Это одна из самых мистических достопримечательностей Кольского полуострова. Не первый год ученые пытаются раскрыть тайну его происхождения, а история озера покрыта множеством легенд. Сейдозеро имеет репутацию аномального места. Некоторые специалисты предполагают, что на территории Кольского полуострова располагалась мифическая Гиперборея. Одно можно сказать точно — пейзажи здесь умопомрачительные. В этом вы убедитесь сами!
Путешествие по водам Баренцева моря
Отправляемся бороздить просторы Баренцева моря. Сегодня побываем на полуострове, который полностью оторван от цивилизации. Здесь разместимся на турбазе.
Красоты дикой природы
Без лишней суеты будем наслаждаться дикими пейзажами полуострова. Дайверы выловят для вас водных обитателей, которых потом вы сможете сами приготовить.
Полуостров Средний
Позавтракав, отправимся на полуостров Средний, ещё одну важную достопримечательность. Здесь можно увидеть знаменитые скалы Два брата, которые, согласно поверьям, охраняют полуостров. Недалеко расположился берег рыжих камней. Необычную окраску им придаёт высокое содержание в породе железа.
Полюбовавшись потрясающими видами, вернёмся на базу.
Морская рыбалка
Готовы попробовать свои силы в рыбалке? В этот день у вас будет такая возможность. Вам расскажут об особенностях рыбалки в море, а улов мы позже приготовим вместе.
Переезд в Териберку
Покидаем полуостров и возвращаемся на материк. Доберёмся до известной Териберки и заселимся в отель на берегу моря.
Уютная Териберка
После завтрака поспешим исследовать самые интересные локации этого села. Свою популярность Териберка обрела по большей части после фильма «Левиафан». И не зря! Брутальные пейзажи Русского Севера заслуживают внимания и восхищения. Вы сможете увидеть необычный каменный пляж «Яйца дракона», Батарейский водопад, кладбище кораблей или просто погулять и насладиться арктическими пейзажами.
Во второй половине дня поедем в Мурманск, где завершится наше путешествие. До новых встреч на Кольском полуострове!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|202 400 ₽
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер из/до аэропорта, ж. - д. вокзала или любого другого места в г. Апатиты
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Рыбалка
- Страховка от несчастного случая
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Перелёт/переезд до г. Апатиты и обратно из Мурманска
- Питание до начала активной части программы