Едем наслаждаться завораживающей красотой Русского Севера. Вас ждёт 10-дневное путешествие по Кольскому полуострову, во время которого вы успеете подняться на гору Каскаснюнчорр, узнать некоторые тайны загадочного Сейдозера, побороздить просторы Баренцева моря и даже примерить на себя роль рыбака. Погуляем по полуострову Среднему и, конечно, заглянем в Териберку.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

маленький рюкзачок для радиальных выходов

фонарик

средство от комаров

паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис

солнцезащитные очки

фотоаппарат, зарядки

косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук)

средства личной гигиены

хоба

нижнее бельё

футболки, майки, шорты, носки тонкие (несколько пар), шлепки, кеды, ботинки трекинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, кепка.

спортивный костюм, дождевик

термобельё, ветровка, тёплая кофта, тёплые носки (несколько пар), тёплые штаны, водолазка, тёплая шапка

трекинговые палки (по желанию)

Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой.