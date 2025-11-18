1 день

Знакомство с Мурманском. Охота за северным сиянием

Прибывайте в город любым удобным для вас рейсом!

14:00 Сбор группы у гостиницы Космос.

Обедаем и набираемся сил для знакомства со столицей Заполярья! Самый крупный город за Полярным кругом, база ледокольного флота, город-герой, морские ворота Арктики.

Мурманск основан лишь в 1916 году и не может похвастаться большим количеством исторических достопримечательностей. Но все же это интересный и самобытный край, привлекающий великолепием суровых северных пейзажей.

С городом связано очень много ключевых моментов истории государства, поэтому город интересен как в эстетическом, так и в историческом смысле.

На обзорной экскурсии вы посетите основные достопримечательности: Мемориал морякам-подводникам, погибшим в мирное время, храм Спас-на-Водах, маяк.

Мемориал АПЛ «Курск», памятник «Ждущая», памятник «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» — монумент Алеша.

Экскурсия на атомном ледоколе «Ленин». Легендарное судно-гигант с ядерной установкой, не имеющее прежде аналогов в мире, было разработано в СССР в 50 годах минувшего века.

Его использовали для обеспечения навигации по морскому Северному пути. С 1989 года ледокол, прослуживший 30 лет, поставлен на вечную стоянку в морском порту Мурманска.

В ходе экскурсии вы увидите машинное отделение, кают-компанию, столовую, медсанчасть и другие помещения.

18:30 Трансфер в гостиницу. Свободное время. Отдых.

С 1 января по апрель за дополнительную плату вы можете посетить поморскую трапезу.

В старинном Поморском доме с прекрасным видом на Кольский залив вы отведаете свежевыловленные морские деликатесы, узнаете о поморском быте и научитесь разделывать моллюсков.

В ужин включено: камчатский краб, морские ежи, морской гребешок, 5 видов вяленой и копченой рыбы, печень трески, отварной картофель, ароматная уха, свежеиспеченный хлеб, чай из самовара с морошковым вареньем.

Трапеза входит в топ 100 мест, где поесть по версии телеканала СТС.

21:00 Охота за северным сиянием.

Экскурсия входит в стоимость и проводится в самый благоприятный вечер программы.

Продолжительность: до 3-4 часа.

Протяженность маршрута: до 200 км.

Период начала экскурсии: с 20:00 до 24:00.

Северное сияние по праву считается одним из самых удивительных и прекрасных явлений природы: трудно недооценить красоту ночного неба, залитого зеленоватым, розовым и алым светом.

Кольский полуостров считается самым благоприятным местом для наблюдения за полярным сиянием на территории России, которое обычно можно увидеть с августа по март. Сияние особенно хорошо заметно вдали от города.

В поездке вас сопровождает гид, который расскажет о природе сияния и нюансах охоты! Желаем ясного неба!

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160