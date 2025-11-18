Программа тура по дням
Знакомство с Мурманском. Охота за северным сиянием
Прибывайте в город любым удобным для вас рейсом!
14:00 Сбор группы у гостиницы Космос.
Обедаем и набираемся сил для знакомства со столицей Заполярья! Самый крупный город за Полярным кругом, база ледокольного флота, город-герой, морские ворота Арктики.
Мурманск основан лишь в 1916 году и не может похвастаться большим количеством исторических достопримечательностей. Но все же это интересный и самобытный край, привлекающий великолепием суровых северных пейзажей.
С городом связано очень много ключевых моментов истории государства, поэтому город интересен как в эстетическом, так и в историческом смысле.
На обзорной экскурсии вы посетите основные достопримечательности: Мемориал морякам-подводникам, погибшим в мирное время, храм Спас-на-Водах, маяк.
Мемориал АПЛ «Курск», памятник «Ждущая», памятник «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» — монумент Алеша.
Экскурсия на атомном ледоколе «Ленин». Легендарное судно-гигант с ядерной установкой, не имеющее прежде аналогов в мире, было разработано в СССР в 50 годах минувшего века.
Его использовали для обеспечения навигации по морскому Северному пути. С 1989 года ледокол, прослуживший 30 лет, поставлен на вечную стоянку в морском порту Мурманска.
В ходе экскурсии вы увидите машинное отделение, кают-компанию, столовую, медсанчасть и другие помещения.
18:30 Трансфер в гостиницу. Свободное время. Отдых.
С 1 января по апрель за дополнительную плату вы можете посетить поморскую трапезу.
В старинном Поморском доме с прекрасным видом на Кольский залив вы отведаете свежевыловленные морские деликатесы, узнаете о поморском быте и научитесь разделывать моллюсков.
В ужин включено: камчатский краб, морские ежи, морской гребешок, 5 видов вяленой и копченой рыбы, печень трески, отварной картофель, ароматная уха, свежеиспеченный хлеб, чай из самовара с морошковым вареньем.
Трапеза входит в топ 100 мест, где поесть по версии телеканала СТС.
21:00 Охота за северным сиянием.
Экскурсия входит в стоимость и проводится в самый благоприятный вечер программы.
Продолжительность: до 3-4 часа.
Протяженность маршрута: до 200 км.
Период начала экскурсии: с 20:00 до 24:00.
Северное сияние по праву считается одним из самых удивительных и прекрасных явлений природы: трудно недооценить красоту ночного неба, залитого зеленоватым, розовым и алым светом.
Кольский полуостров считается самым благоприятным местом для наблюдения за полярным сиянием на территории России, которое обычно можно увидеть с августа по март. Сияние особенно хорошо заметно вдали от города.
В поездке вас сопровождает гид, который расскажет о природе сияния и нюансах охоты! Желаем ясного неба!
Остановки по дороге в Териберку. Териберка
Завтрак по месту проживания.
09:00 Отправление на программу.
Путь лежит через несколько природных зон, завораживающие виды тундры.
Поморский поселок Териберка расположен в Кольском районе Мурманской области, на берегу одноименной реки. Первые упоминания о становище относятся, ориентировочно, к 1523 году. В этом поселке снималась нашумевшая картина А. Звягинцева «Левиафан». Поселок расположен в 125 км от Мурманска.
По дороге в Териберку мы сделаем две знаковые остановки:
- Самая большая ветровая электростанция за Полярным кругом. Здесь посреди бескрайней тундры Кольского полуострова установлено 57 огромных ветроэнергетических установок. Высота одной башни 84 метра, каждая лопасть по 65 метров. Ветроустановки устанавливались так, чтобы минимизировать количество дорог и изменение природного ландшафта.
- Высокая сопка с сейдами. Пейзажи здесь неповторимые и поражают воображение. Перед вами тундра как на ладони, не видно края. Увидим сейды – сооружения из камней, строили их саамы, как правило, в священных местах, и Вы обязательно загадывайте желание!
В самой Териберке вас ждут уникальные природные достопримечательности, арт-объекты и декорации от съемок фильмов и сериалов.
За время экскурсии Вы:
- узнаете историю становища Териберка, увидите настоящее поселка и его будущее;
- увидите красивейший водопад, который несет свои бурные воды прямо в океан, чистейшее озеро. (в снежный период до батарейского водопада вы доберетесь на санях, прицепленных к снегоходу);
- зависимости от погоды посетите пещеру Дракона и точно прогуляетесь по пляжу яиц каменного дракона;
- почувствуете настоящее дыхание Арктики;
- увидите кладбище старых деревянных кораблей и скелет кашалота;
- погуляете по красивейшей Териберкской бухте. Потрясающий песчаный пляж и выброшенное на берег рыболовецкое судно, трон, качели и другие объекты.
Суровые пейзажи Севера, особенно зимой, наверняка оставят большой след в вашей душе.
18:30 Ориентировочное время возвращения в Мурманск.
Кировск и Снежная деревня
Около 08:00 завтракаем в отеле, встречаемся с гидом.
Отправление в Кировск.
Город расположен в 230 километрах от Мурманска, длительность дороги занимает приблизительно 3 часа. В ходе поездки ваш водитель — проводник расскажет о городах и градообразующих предприятиях, которые вы будете проезжать.
Вы будете наблюдать, как плавно меняются природные пояса, деревья, будут величественные горы — Хибины.
Краса и гордость Кольского полуострова — Хибинские горы, невысокие, суровые и чрезвычайно живописные.
В центре полуострова, на южной окраине горного массива, у озера Большой Вудъявр, расположился Кировск, самый северный горнолыжный курорт России.
Населенный пункт в горах для крайнего Севера — большая редкость. Соседи с равнины в шутку называют этот город «аулом».
В заполярном Кировске с любой улицы открывается живописный вид на горы.
Вы ощутите неспешный ритм жизни маленького городка и мощь суровой северной природы.
Посетите Музей Минералогии. Коллекция минералов со всего мира, апатитская руда, бульотка и охлаждающий самовар. А главное, семиэтажная башня, которая приведёт вас из недр земли в атмосферу! Этот музей никого не оставил равнодушным.
Обед в кафе города.
«Снежная Деревня» является местом отдыха как для взрослых, так и для детей. Сказка, в которую попадают посетители снежных залов, делает людей чуточку добрее, растапливает их сердца.
Появление посредине леса на заснеженной поляне огромного сооружения из снега — настоящее чудо, на которое обязательно нужно посмотреть хотя бы раз в жизни. Тем более что здесь всегда есть возможность вкусить все радости зимы!
Не менее захватывающим, но скрытым от глаз простых посетителей является и процесс создания «Деревни».
Желающие и самые отважные могут отправиться на смотровую площадку горнолыжного курорта Big Wood.
Фуникулер поднимет вас на высоту 800 метров над уровнем моря. При ясной погоде вам откроются красивые виды на просторы Кольского полуострова и город.
Завершение программы зависит от погоды.
Возвращение в отель с 18:00 до 23:00.
Саамская деревня
Завтрак в отеле.
09:00 Этот день озорной и веселый, ведь вы отправитесь в Саамскую деревню, где ждут вас саамские игры и стадо обаятельных оленей!
Во время экскурсии вы узнаете много интересного о быте и традициях и поиграете в национальные саамские игры.
Совершите экскурсию по территории поселения, познакомитесь с животными и покормите оленей с рук.
Вас ждут интересные фотографии, а главное — незабываемые эмоции.
Хозяйка парка покажет настоящие саамские обряды, с помощью которых шаманы сотни лет договаривались с духами.
Вас ожидает:
- знакомство с культурой и бытом народа саами, обряд жертвоприношения по старинному обряду (иметь монетки по 10, 50 копеек);
- саамские игры: метание няртала (аркана), саамь пал (саамский мяч);
- знакомство с северным оленем, кормление, фотографирование;
- катание на оленьей упряжке и на банане за снегоходом;
- знакомство с животными: хаски, лисами, песцами и кроликами;
- уха из семги, чай;
- фото в национальной одежде.
С собой необходимо иметь теплую непромокаемую одежду: куртки, брюки, обувь без каблука, варежки и перчатки обязательно, фотоаппараты, монетки по 10 или 50 копеек 8 штук, деньги на сувениры (по желанию).
Время вылета из Мурманска не ранее 18:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Cosmos Murmansk Hotel 4* (3 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения для заездов 22-25 января, 12-15 марта, руб:
- одно место в двухместном номере – 60 200;
- одноместное размещение – 67 000;
- экскурсионный тариф, в который включены все услуги по маршруту, кроме проживания и завтраков – 43 750.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения для заездов 2-5 января, 3-6 января, 6-9 января, 19-22 февраля, руб:
- одно место в двухместном номере – 67 600;
- одноместное размещение – 74 300;
- экскурсионный тариф, в который включены все услуги по маршруту, кроме проживания и завтраков – 50 000.
Скидка при размещении на доп. месте (третий в номере) – 4 800 руб.
Если вы уже бывали в наших турах, то можете воспользоваться возможностью убрать из программы обзорную экскурсию с обедом и посещением ледокола «Ленин». Стоимость тура уменьшится на 3 000 руб. /чел.
Доступно бронирование тура с подселениемв двухместном номере.
Размещение в одноместном номере с двухспальной кроватью (стандарт) – под запрос.
Ранний заезд доступен за дополнительную плату – под запрос.
Заселение в гостиницу возможно с 15:00, выселение до 12:00.
Варианты проживания
Отель «Cosmos Murmansk Hotel» 4
Отель «Космос» (бывш. «Парк ИНН Полярные зори») расположен по адресу ул. Академика Книповича, 21а, Мурманск.
Современный отель расположился в самом центре Мурманска вблизи основных достопримечательностей, торговых улиц и бизнес-центров.
Отель предлагает 262 комфортабельных уютных номера от стандартных до люксов с сауной.
На территории отеля:
- ресторан русской, европейской и арктической кухни «Полярные Зори» вместимостью до 160 человек;
- конференц-залы с современным оборудованием;
- ночной клуб «Ледокол»;
- сауна.
Для всех гостей бесплатный завтрак, беспроводной интернет (Wi-Fi), посещение тренажерного зала.
Двухместные номера категории «Стандарт».
Площадь номера – 23 м²
В номерах категории «Стандарт» предоставляется:
- кровать с ортопедическим матрацем или 2 отдельные кровати (1мx2м);
- дополнительное прикроватное освещение;
- письменный стол, стул, кресло;
- шкаф для одежды;
- электрочайник, чай/кофе;
- телевизор, телефон;
- розетка для выхода в интернет, бесплатный высокоскоростной интернет (Wi-Fi);
- ванная комната с душем и полом с подогревом;
- гигиенический набор (косметическая салфетка, гигиенические пакеты), фен, рожок для обуви;
- бесплатное посещение тренажёрного зала.
Одноместные номера категории «Индивидуальный».
Площадь номера – 17 м²
В номере предоставляется:
- кровать с ортопедическим матрацем (1м x 2м);
- дополнительное прикроватное освещение;
- письменный стол, стул, кресло;
- шкаф для одежды;
- электрочайник, чай/кофе;
- телевизор, телефон;
- розетка для выхода в интернет, бесплатный высокоскоростной интернет (Wi-Fi);
- ванная комната с душем и полом с подогревом;
- гигиенический набор (косметическая салфетка, гигиенические пакеты), фен;
- бесплатное посещение тренажёрного зала.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в номерах со всеми удобствами в гостинице Cosmos Murmansk Hotel 4* (3 ночи) для тарифа с проживанием
- Питание, указанное в программе (3 завтрака «шведский стол» для тарифа с проживанием, 1 перекус в Териберке, 2 обеда в кафе)
- Транспорт (микроавтобус или внедорожник «Соболь»)
- Проводы в аэропорт и на железнодорожный вокзал после тура
- Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Мурманскуэкскурсия по ледоколу «Ленин» посещение всех главных достопримечательностей Териберки. В снежный период до побережья будем добираться на санях, прицепленных к снегоходуэкскурсия в Снежной деревне (Кировск) посещение музея минералогииодин выезд за северным сиянием (проходит в самый благоприятный вечер), сделаем фотографии на памятьпосещение рынка, где можно купить вкусной рыбки
- Развлекательная программа в саамской деревне: узнаете о традициях саамовпоиграете в национальные игрыизучите северных оленей, покормите их и покатаетесь на упряжкепосетите капище и загадаете желаниепокатаетесь на банане за снегоходом
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Ужины
- Экологический сбор при въезде в Териберку (оплачивается на месте) - 450 руб. /чел
- Поморская трапеза - 6 500 руб. /чел
- По желанию и по погодным условиям самостоятельный подъем (канатная дорога) на смотровую площадку горнолыжного курорта Big Wood (Кировск)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Хоть вы и отправляетесь в самый северный город России, зима там не настолько суровая.
Вот самое важное, на что нужно обратить внимание:
- вам понадобится хорошая теплая куртка с капюшоном (до -15℃/-25℃), желательно, чтобы она хорошо защищала от ветра и в идеале была непромокаемой;
- в Териберке очень ветрено! Укутайтесь в шарф или возьмите горнолыжную маску;
- обязательно иметь теплые, лучше шерстяные, носки; перчатки
- желательно иметь полный комплект термобелья (верх и низ) (наличие данного комплекта сделает путешествие комфортнее и приятнее);
- флисовую кофту;
- дополнительные аккумуляторы для фотоаппарата, телефона или видеокамеры, т. к. на морозе они очень быстро разряжаются;
- личная аптечка с лекарствами от простуды и температуры, головной боли, живота, а также индивидуальные лекарства, если Вы что-то принимаете регулярно;
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какова средняя температура воздуха в Мурманске?
Погода на Кольском может быть коварна из-за перепадов: сегодня -5℃, завтра +5℃, послезавтра -15℃. В целом в городе достаточно комфортно. Перед поездкой посмотрите прогноз.
Самые ветренные точки: монумент Алёше в Мурманске, Ветряки и сопка по пути в Териберку, горнолыжный курорт в Кировске.
Что нужно знать перед отправлением в тур?
Алкоголь в городе продается до 21:00.
В Териберку можете взять с собой перекус, у нас проходит полевая кухня (горячий чай, соленья, бутерброды).
Если у вас есть ограничения по питанию, обязательно сообщите нам!
Интересные рестораны города: ресторан «Царская охота», лаунж-кафе «Терраса», ресторан «Тундра», Grill & Bar, панорамный бар «7 небо» (в «Азимут-отеле»), лаунж-кафе «Grey goose», кафе «Deli Cafe», ресторан «Белый кролик» — желательно бронировать места заранее.
Торговые центры:
- Мурманск Молл.
Время работы 10:00–22:00. Находится по адресу: пр-т Ленина, д. 32 (практически центр города). Здесь есть всем знаменитые фаст-фуды, популярные магазины и сувенирные лавки.
2. Торговый центр «Северное Нагорное».
Время работы 10:00–22:00. Находится по адресу: Кольский пр-т, д. 158, корп. 1. Это один из самых крупных торговых центров Мурманска. Хорошо подойдет для всей семьи.
3. Торговый центр «Форум».
Время работы 10:00–21:00. Находится по адресу: Кольский пр-т, д. 134. Торговый центр находится в
Первомайском районе, над горнолыжным склоном «Норд Стар». Из «Форума» открывается красивый
панорамный вид на Мурманск. Здесь немного людей, также есть кинотеатр.
4. Мурманский Дом Торговли.
Время работы 11:00–21:00. Находится по адресу: пр-т Ленина, д. 69. Здесь размещаются одни из самых дорогих магазинов Мурманска. Также в этом же здании есть ресторан «Терраса» и круглосуточный супермаркет «Евророс».
Круглосуточные супермаркеты.
В Мурманске с круглосуточными магазинами проблематично. Вдобавок ночью на улице практически
безлюдно. Поэтому мы рекомендуем совершать покупки до 22:00.
«Евророс». Эта сеть супермаркетов — самая распространенная в Мурманске. Найти круглосуточные
супермаркеты в Мурманске можно по следующим адресам: ул. Карла Маркса, д. 38, корп. 1, Кольский пр-т, д. 60, ул. Адмирала Флота Лобова, д. 40.
Супермаркеты «SPAR». Адреса магазинов: Кольский пр-т, д. 64, Скальная ул., д. 31, ул. Шабалина, д. 11.
Круглосуточные аптеки: Аптека «Еврофарма»: ул. Самойловой, д. 12 (центр города), Аптека «Алоэ»: ул. Шевченко, д. 34.
Какие рестораны есть в Мурманске?
Ресторан «Царская охота»:
- пешком 3,7 км — 44 минуты;
- авто 4,4 км — 15 минут;
- режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00.
Лаунж-кафе «Терраса»:
- пешком 1,7 км — 21 минута;
- авто 1,6 км — 8 минут;
- режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00.
Ресторан «Тундра»:
- пешком 1,4 км — 17 минут;
- авто 1,3 км — 15 минут;
- режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00.
Панорамный бар «7 небо»:
- пешком 1,7 км — 20 минут;
- авто 2 км — 9 минут;
- режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00.
Какой климат в Мурманской области?
Территория Мурманской области относится к районам Крайнего Севера.
Снежный покров лежит с середины октября до середины мая (в горных районах с конца сентября до середины июня).
Среднегодовая температура летом составляет от +8С до +14С, зимой — от -8С до -13С. Летом возможны заморозки, снегопады, а также сильные дожди.
Климат разных районов отличается. Так, на юге он умеренно морской, а на севере — субарктический, благодаря теплому влиянию Гольфстрима. На морском побережье и горных плато часты сильные ветры.
Зимой характерна полярная ночь (с 29 ноября по 15 января), летом — полярный день (с 21 мая по 22 июля).
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
Время.
Мурманская область живет по часовому поясу UTC+3. Время совпадает с московским.
Время перелета.
Время перелета из Москвы в Мурманск составляет 2–2,5 часа. Перелет из Санкт-Петербурга также займет порядка двух часов.
Национально-культурные особенности региона.
В Мурманской области сохранились и продолжают развиваться традиции народной культуры коренных жителей края — саамов и поморов, первых русских поселенцев на Кольском полуострове.
Транспорт.
Время перелета из Москвы в Мурманск составляет 2–2,5 часа. Перелет из Санкт-Петербурга также займет порядка двух часов. Международный аэропорт «Мурманск» принимает рейсы из Анапы, Антальи, Архангельска, Калининграда, Краснодара, Москвы («Домодедово», «Шереметьево», «Внуково»), Санкт-Петербурга, Симферополя, Сочи, Хельсинки и Череповца.
Аэропорт находится в 24 километрах юго-западнее центра Мурманска. Время в пути около 45 минут.
На что стоит обратить внимание при выборе тура?
Наш тур состоит из четырех экскурсионных дней с целью увеличить шансы на поиск сияния, а также мы имеем возможность корректировать маршрут на случай, если дорога до Териберки закрыта.
Будьте готовы к тому, что начать ваше знакомство с севером вы можете сразу с выезда в Териберку или на другой объект. Наша задача — показать вам все заявленные объекты. Программа насыщенная, север всех проверяет на прочность, но обязательно вознаграждает.
За 2–3 дня до начала путешествия формируется групповой чат в WhatsApp, где будет указан контактный телефон вашего гида, а также точный тайминг маршрута.
В группе состоит не более 15 человек. Саамская деревня и ледокол «Ленин» проводят экскурсии согласно расписанию, индивидуального формата у них нет. В связи с этим на указанных объектах к группе могут быть присоединены другие участники. В очередях мы не стоим. Наша компания оформляет бронирование заблаговременно, входные билеты в стоимость тура включены!
Мы следим за всеми рейсами, и, если авиакомпания переносит время прибытия или обратного вылета, мы также корректируем программу.
Если у вас есть ограничения по питанию, обязательно сообщите нам!
Такси. Мы советуем выбирать комфорт-класс, т. к. в эконом-варианте встречаются далеко не самые презентабельные автомобили.
Если вы прибываете за день до начала тура или ранними рейсами: от аэропорта до отеля вы можете добраться на автобусе или такси.
Такси по городу на хорошей машине стоит от 190 рублей, так что это удобно и быстро. Из аэропорта средняя стоимость такси 700-1700 руб. в зависимости от погоды и класса автомобиля. Ориентировочное время в пути 45-60 минут.
На автобусе № 106 можно доехать за час. Интервал движения общественного транспорта — 20–30 минут, автобус ходит даже после полуночи. Чтобы найти автобусную остановку, при выходе из зоны прилёта аэровокзала направляйтесь налево, вдоль парковки метров 100, там находится остановка и вывеска с актуальным расписанием. Стоимость ориентировочно 90 рублей, автобус делает остановку рядом с отелем «Космос» (Книповича).
Напоминаем! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, детям — свидетельство о рождении).
Просьба учитывать, что во всех объектах размещения г. Мурманск действуют правила «расчетного часа» (заезд в 15:00, выезд до 12:00).
В первый день вы регистрируетесь в отеле и сдаете вещи в камеру хранения (в гостинице «Космос» камера хранения предоставляется бесплатно), соответственно, размещение в номерах производится после экскурсионной программы.
При наличии свободных номеров отель может разместить гостей раньше расчетного часа. Если вы желаете гарантированно разместиться в утреннее время, то необходимо забронировать и внести оплату в размере 50% от стоимости суток, в некоторых случаях отели подтверждают полные сутки по общей стоимости (как правило, в праздничные даты).
Турист несет личную ответственность за порчу имущества в гостинице, в автобусе и на объектах показа, нарушение норм поведения, а также опоздание на экскурсию и утерю ценных вещей. При опоздании на экскурсию или при непосещении экскурсии по неуважительной причине оплата за экскурсию не возвращается.
В первый день вы регистрируетесь в отеле и можете сдать вещи в камеру хранения. Размещение в номерах производится после экскурсионной программы.
Для трехместного размещения предоставляется доп. место, еврораскладушка в стандартный двухместный номер. Взрослому человеку может быть не комфортно такое проживание. Мы рекомендуем приобретать двухместный + одноместный номер. Для двоих взрослых и ребенка проживание комфортно.
Запись на дегустационный ужин производится до начала тура. Оплата производится при наборе группы до начала тура. Вероятность проведения трапезы в период январских праздников 95%, в другие даты зависит от количества желающих. Трапеза может быть проведена в первый вечер тура, в случае хорошего прогноза по северному сиянию программа может быть перенесена на вечер второго дня.
На экскурсии мы забираем от гостиницы Космос и Азимут отеля.
Мы точно увидим северное сияние?
Акцентируем ваше внимание на том, что северное сияние — это природное явление.
100% гарантировать вероятность увидеть всполохи Авроры гарантировать никто не может.
Важно понимать, что в Мурманске крайне редки сильные морозы, но во многих местах очень ветрено.
Из-за сильной переменчивости ветров погоду предсказать практически невозможно, так же как и само сияние.
Мы часто сталкиваемся с тем, что популярные прогнозы показывают низкую вероятность сияния, а мы при этом наблюдаем сильные вспышки и наоборот. Это связано с тем, что имеется погрешность в +- 2-7 дней (спутники).
Так же и с самой погодой: по прогнозу может быть метель длительностью в несколько дней, но север балует гостей ярким солнцем. За один день вы можете застать все краски погоды: от метели до штиля.
Для того чтобы получить максимум удовольствия, мы рекомендуем правильно подготовиться к поездке.
Где переодеться до начала экскурсии?
Рекомендуем термобелье и другие важные вещи уложить в ручную кладь, чтобы в камере хранения отеля или у ресепшн не раскрывать чемодан. Лучше прибыть сразу подготовленным, но так как в некоторые сезоны погода в средней полосе и в Мурманске имеет значительные отличия, то рекомендуется утеплиться.
Возможны ли изменения в программе?
Время отправления и прибытия на экскурсии является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы. Мы ориентируемся на погодные условия.
Компания не может влиять на возможные задержки, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, пробками на дорогах, дорожными работами и прочими, не зависящими от компании ситуациями.
В периоды ухудшения погоды (шторм, сильные снегопады, заносы на дорогах, очень низкие/очень высокие температуры воздуха, ливни, наводнения, сели, туман и пр.) компания оставляет за собой право менять программу тура: заменять объекты на другие, а при невозможности замены — исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем порядке.
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
При возникновении непредвиденных обстоятельств компания оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
В период полярной ночи из-за короткого светового дня посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тёмное время суток.
Имеются ли скидки на тур?
Скидка при размещении на доп. месте (третий в номере) – 4 800 руб.
Что нужно знать о поморской трапезе?
Поморская трапеза оплачивается дополнительно – 6500 руб.
По завершению экскурсии в один из дней вы отогреетесь в настоящем поморском доме и отведаете свежевыловленные морские деликатесы («поморская трапеза»): ароматная уха из нескольких видов рыб, камчатский краб, морские ежи, морской гребешок, вяленая и копченая рыбка, печень трески, отварной картофель, свежеиспеченный хлеб, чай из самовара с морошковым вареньем. (С собой можно взять любимые напитки.)
Вы также сможете насладиться великолепным видом на залив и послушать увлекательные истории о жизни поморов, их быте и культуре.