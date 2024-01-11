2 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Для желающих предлагается совершить факультативные экскурсии за дополнительную плату. Дополнительные экскурсии бронируются и оплачиваются при бронировании тура, количество мест ограничено:

1. «Архипелаг Кузова — мир древнего человека» (продолжительность — 5 часов).

Готовьтесь испытать бурю эмоций: морской переход на скоростных катерах, высадка на скалистый берег Немецкого острова, подъём «в лоб» по крутому склону — и вот Вы на самой высокой точке Белого моря, в сердце природного заказника «Архипелаг Кузова»!

На подъёме отчётливо понятно, как меняются климатические зоны от тайги до тундры, абрис скалы смотрит на путника то лягушкой, то шаманом, а на вершине — умопомрачительная панорама: Соловки, карельские шхеры и россыпи беломорских архипелагов. Среди этого великолепия наслаждайтесь безмятежной тишиной, бескрайним морем и почти нетронутой человеком природой.

В путешествии по острову путника ждёт отсутствие цивилизации, преодоление себя и… древнее святилище — таинственное плато сейдов — «коллекция» мегалитов, загадочных камней Севера. Экскурсия предполагает продолжительный крутой подъем в гору, в случае если турист не сможет с ним справиться, он ожидает группу внизу, у катера. Стоимость экскурсии в таком случае не возвращается.

Стоимость экскурсии — 3 500 руб. /чел

2. «Соловецкая дамба» (продолжительность — 2–2,5 часа).

Самое грандиозное сооружение Соловков после Соловецкого Кремля — это знаменитая рукотворная дамба — валунная дорога, проложенная по морю для облегчения перевозок между островом Большая Муксалма и монастырём.

С самого начала строительства в середине XIX века дамба вызывала большой интерес у посетителей Соловков. Новый маршрут позволяет подойти к дамбе с южной стороны архипелага, открывая совершенно неизвестные для туристов виды известного памятника. Загляните в арку дамбы и обратите внимание на прозрачность воды и количество водорослей!

Стоимость экскурсии — 2 500 руб. /чел.