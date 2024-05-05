Авторские туры на 6 дней в Архангельск

Найдено 8 туров в категории «6-дневные туры» в Архангельске, цены от 42 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Открытый Север. Архангельск осенью
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Открытый Север. Архангельск осенью
Начало: г. Архангельск
13 сен в 10:00
11 окт в 10:00
от 42 500 за человека
Новогодний гранд-тур в Поморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний гранд-тур в Поморье
Начало: г. Архангельск
1 янв в 10:00
от 42 500 за человека
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
Начало: Г. Архангельск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 42 500 за человека
Большое путешествие по Архангельской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Архангельской области
Начало: Архангельская область, Няндома
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 63 000 за человека
Под светом Полярной звезды. Большой тур в Архангельскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Под светом Полярной звезды. Большой тур в Архангельскую область
Начало: Россия, Архангельск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 43 400 за человека
Большое северное путешествие в Архангельской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое северное путешествие в Архангельской области
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 62 400 за человека
Зимний вояж по Архангельской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимний вояж по Архангельской области
Начало: Россия, Архангельская область, Няндома
1 янв в 10:00
от 59 500 за человека
Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области
Начало: Северная железная дорога, станция Няндома
31 дек в 10:00
от 65 500 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «6-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Архангельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Открытый Север. Архангельск осенью
  2. Новогодний гранд-тур в Поморье
  3. Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
  4. Большое путешествие по Архангельской области
  5. Под светом Полярной звезды. Большой тур в Архангельскую область
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Пинежские пещеры
  2. Музей Малые Корелы
  3. Парк «Голубино»
Сколько стоит тур в Архангельске в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "6-дневные туры" можно забронировать 8 авторских туров от 42 500 до 65 500. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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