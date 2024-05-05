А Александр Зимний вояж по Архангельской области Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.

Д Дарья Зимний вояж по Архангельской области Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.

Б Бартева Зимний вояж по Архангельской области Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.

Б Бартева Новогодний гранд-тур в Поморье Новогодний гранд-тур в Поморье - это сказочный подарок от организаторов. Вы почувствуете тепло и красоту этого места на краю земли. А сколько вы узнаете нового и очень интересного. Поверьте, это настоящий праздник и открытие севера.

Е Елена Большое северное путешествие в Архангельской области Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!

О Ольга Большое путешествие по Архангельской области Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.

И Ирина Под светом Полярной звезды. Большой тур в Архангельскую область Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.

Т Татьяна Большое северное путешествие в Архангельской области Организовано было все хорошо, транспортное обслуживание, питание, экскурсии. Рекомендую. Можно еще включить в программу Северный морской музей, там тоже интересно, его мы посещали самостоятельно.

Г Галимзянова Под светом Полярной звезды. Большой тур в Архангельскую область быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме