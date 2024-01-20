1 день

Прибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Большой Заяцкий остров

08:00 Отправление из Рабочеостровска на теплоходе.

10:00 Прибытие на Соловки.

Трансфер до гостиницы.

Оставляем вещи в гостинице.

Групповая обзорная экскурсия по Соловецкому Монастырю (2,5 часа).

Мы посетим территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности и узнаем подробнее эту непростую как жизнь историю.

Обед в кафе, заселение в гостиницу.

Морская экскурсия достопримечательности Большого Заяцкого острова (3 часа).

Заяцкий остров особенный даже в списке Соловецких островов, природа обустроила здесь девственный уголок: расстелила нежный цветочно-ягодный ковёр, расставила танцующие берёзки и седые ледниковые валуны.

Здесь особая атмосфера безмерного спокойствия и множество уникальных памятников: крупнейшее языческое святилище II–I тысячелетий д. н. э., спирали лабиринтов, валунные кучи, первая в России каменная гавань и трёхсотлетняя Андреевская церковь, начало «Государевой дороги» Петра I и многие другие.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.