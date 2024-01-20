Вы поедете на Большой Заяцкий остров, морскую экскурсию «Долгая губа — Соловецкая дамба», на Соловецкие скиты. Вам покажут красное озеро, дамбу XVI века и другие знаковые места. Тур проводится под запрос в любые даты.
С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/arhangelskaya-oblast/dobro-pozhalovat-na-solovki-227435
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Большой Заяцкий остров
08:00 Отправление из Рабочеостровска на теплоходе.
10:00 Прибытие на Соловки.
Трансфер до гостиницы.
Оставляем вещи в гостинице.
Групповая обзорная экскурсия по Соловецкому Монастырю (2,5 часа).
Мы посетим территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности и узнаем подробнее эту непростую как жизнь историю.
Обед в кафе, заселение в гостиницу.
Морская экскурсия достопримечательности Большого Заяцкого острова (3 часа).
Заяцкий остров особенный даже в списке Соловецких островов, природа обустроила здесь девственный уголок: расстелила нежный цветочно-ягодный ковёр, расставила танцующие берёзки и седые ледниковые валуны.
Здесь особая атмосфера безмерного спокойствия и множество уникальных памятников: крупнейшее языческое святилище II–I тысячелетий д. н. э., спирали лабиринтов, валунные кучи, первая в России каменная гавань и трёхсотлетняя Андреевская церковь, начало «Государевой дороги» Петра I и многие другие.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Долгая губа. Дополнительные экскурсии
Завтрак в гостинице.
09:00 Морская экскурсия Долгая губа с дегустацией мидий (5 часов).
Увлекательная экскурсия на Соловках – экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.
Обед в кафе.
Свободное время.
Дополнительные экскурсии (за доп. плату):
- История Соловецкого лагеря особого назначения (2 часа 15 минут, группа от 4 человек) — 2 000 руб. /чел.;
- История Соловецкого архипелага (3 часа) — 2 000 руб. /чел.
Возвращение в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Соловецкие скиты
Завтрак в гостинице.
09:00 Групповая экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды» (4 часа).
Первая остановка – Секирная гора, место света и тьмы: церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором.
Дальше лесная дорога уходит к Исаковскому и Савватиевскому скитам, к первому поселению соловецких иноков, к точке первого расстрела заключённых в 1923 году дислокации Соловецкой школы Юнг, где из подростков воспитывали элиту ВМФ СССР.
Нам покажут красное озеро, откуда берут истоки канальные системы Соловков, дамбу XVI века, поклонные и памятные кресты – образцы кресторезного мастерства. Каждое из этим мест хранит свои тайны и легенды.
Обед в кафе.
Свободное время, трансфер на причал.
Отправление на теплоходе в Рабочеостровск в 16:00 или 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещение, руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|«Соло Норд»
|35 200
|40 200
|«Соловецкая слобода»
|41 200
|46 200
|«Соловки-отель»
|43 800
|45 800
Варианты проживания
Отель «Соло Норд»
Отель «Соло Норд» располагается в центре поселка, недалеко от пристани и аэропорта, рядом с экскурсионным бюро. Из окон отеля виднеется главная достопримечательность Соловков: Соловецкий Кремль.
Все это в совокупности с северным гостеприимством, чистыми комфортабельными номерами, с хорошим питанием делают отель очень привлекательным для наших гостей.
Гостиница «Соловецкая слобода»
Гостиница «Соловецкая слобода» расположена на Соловецком острове в центре исторического Белого моря, в 3 минутах ходьбы от Соловки монастыря. К услугам гостей сауна и ресторан.
Современные номера располагают шкафом для одежды и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В ванных комнатах установлена ванна или душ. В некоторых номерах есть гидромассажная ванна.
Гостиница «Соловки-отель»
Эта гостиница находится в 200 метрах от живописного берега Соловецкого острова. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, а для желающих ознакомиться с окрестностями - прокат велосипедов.
Номера гостиницы «Соловки-Отель» оформлены в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Групповые экскурсии по программе
- Трансфер причал — гостиница — причал
- Питание (2 завтрака, 3 обеда)
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Кеми и обратно
- Билеты на теплоход до Соловков и обратно — 3 300 руб. /чел. в одну сторону
- Доп. ночи на Соловках до или после тура
- Ужины
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии:История Соловецкого лагеря особого назначения (2 часа 15 минут, группа от 4 человек) — 2 000 руб. /чел. История Соловецкого архипелага (3 часа) — 2 000 руб. /чел.
- История Соловецкого лагеря особого назначения (2 часа 15 минут, группа от 4 человек) — 2 000 руб. /чел.
- История Соловецкого архипелага (3 часа) — 2 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как добраться до Соловков?
Отправление на Соловки:
- 08:00 Отправление из Рабочеостровска на теплоходе.
Возвращение с Соловков:
- Отправление на теплоходе в Рабочеостровск в 16:00 или 19:00.
Возможна доставка на Соловки из Рабочеостровска и обратно скоростным глиссером в удобное для вас время (под запрос, 1 час 20 минут в пути).
Или вы можете добраться до Соловков самостоятельно заранее и встретиться с группой в день начала тура.