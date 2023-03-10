Неоднозначная история, удивительная красота природы и архитектуры – далеко не все, чем интересен и знаменит архипелаг.
Вас ждут экскурсии на Центральную усадьба монастыря, Секирную гору и в ботанический сад – Макарьевская пустынь. А еще запланирован целый день на самостоятельную прогулку по острову.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, Центральная усадьба монастыря
Для туристов, прибывающих из Москвы: 00:41 прибытие поезда №16 «Москва – Мурманск».
Организованный трансфер в отель «Причал».
Встреча туристов на ж/д вокзале у входа на вокзал со стороны перрона.
Размещение в гостинице «Причал» (гостиница эконом, номера с удобствами). .
Если туристы приезжают другим поездом накануне – просьба сообщить (номер забронирован с 14:00 среды).
Завтрак.
Для туристов, прибывающих из Санкт-Петербурга: 10:38 прибытие в город Кемь на поезде № 022 «Санкт-Петербург – Мурманск».
Организованный трансфер в порт.
Встреча туристов на ж/д вокзале у входа на вокзал со стороны перрона.
Для всех туристов: 08:00 /12:00 отправление теплохода на Соловки (в пути 2 часа).
Прибытие на остров.
Трансфер в гостиницу.
Вещи оставляем в камере хранения гостиницы (размещение с 13:00).
Обед.
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря (пешеходная, продолжительность 2,5 часа).
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, соловецкая крепость.
Свободное время.
Размещение в гостинице, номер стандарт с удобствами.
Питание: завтрак и обед – для приезжающих поездом из Москвы, обед – для приезжающих поездом из Санкт-Петербурга.
Гора Секирная и Ботанический сад
Завтрак.
Автобусная экскурсия на Секирную гору, где во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор – место наказания заключенных.
Вы увидите уникальную церковь-маяк.
Экскурсия «Ботанический сад – Макарьевская пустынь» .
Вы увидите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни.
Обед в кафе.
Свободное время.
Питание: завтрак и обед.
Свободный день
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров до 10:00.
Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
День для самостоятельного изучения острова.
Просьба к назначенному времени подойти в отель для трансфера в порт (гид сообщит накануне).
16:00/19:00 Возвращение в Рабочеостровск.
Заранее сообщайте, какой рейс нужен!
Трансфер на вокзал г. Кемь.
Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал».
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и на туркомплексе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Причал + Соловецкая Слобода
(3 ночи)
Для прибывающих из Москвы в 00:41
|Соловецкая Слобода
(2 ночи)
Для прибывающих из Санкт-Петербурга в 10:38
|2-местный
31 100
26 650
|1-местный
38 950
34 350
|Доп. место
25 700
21 300
Скидки детям:
Дети до 9 лет (включительно) – 2 200 руб.
Варианты проживания
Туркомплекс «Причал»
Туркомплекс «Причал» в городе Кемь расположился на самом берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск. Туркомплекс «Причал» насчитывает 8 больших коттеджей различной вместимости и различного уровня комфорта. Размещение в туркомплексе «Причал» при путешествии на Соловки хорошо тем, что он располагается прямо на берегу Белого моря и дополнительные перемещения в порт не требуются. Теплоход на Соловки отходит от туркомплекса «Причал» и время в пути составляет всего 2 часа.
Инфраструктура: ресторан, бар, сауна, сувенирный киоск, открытая охраняемая автостоянка
В коттеджах – номерная система: 93 номера на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.
Отель «Соловецкая слобода»
Отель «Соловецкая слобода» с сауной и рестораном расположен на Соловецком острове в Белом море, в 3 минутах ходьбы от Соловецкого монастыря.
В современных номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В ванной комнате есть ванна или душ. В некоторых номерах установлена гидромассажная ванна.
В отеле работает бар, имеется конференц- и банкетный зал, а также камера хранения багажа. Среди вариантов проведения досуга – рыбная ловля и игра в бильярд.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостиницах по программе
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Питание, указанное в программе тура
- Входные билеты в музеи
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Кемь и обратно
- Дополнительная ночь при необходимости – 2-местный 3500 руб., 1-местный 2900 руб., доп. место 1400 руб. Завтрак 550 руб.
- Дополнительные экскурсии
- Сбор за регистрацию (для иностранных граждан)
- Питание, не указанное в программе тура
- Место начала и завершения?
- г. Кемь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении).
2. Полис обязательного медицинского страхования.
3. Удобная обувь – кроссовки или кеды.
4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
5. Дождевик.
6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
7. Брюки спортивные.
8. Легкий головной убор.
9. Купальный костюм.
10. Солнцезащитные очки.
11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
12. Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
13. Личная аптечка.
14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
15. Небольшой рюкзак (20-30 л).
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код (Женщины-юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины-брюки (не шорты)
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какие есть условия для иностранных граждан?
Если в группе есть иностранцы (все граждане, кроме граждан РФ) – они самостоятельно оплачивают сбор за регистрацию иностранных граждан в гостинице «Причал» (п. Рабочеостровск).
- Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?
Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.
- Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какие есть особенности в туре?
Обращаем ваше внимание на расчетный час в отелях на Соловках: заселение после 13:00, выселение до 10:00.
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
На Белом море возможны шторма. При наступлении такого форс-мажорного обстоятельства происходит перерасчет тура, если какая-либо из услуг не была оказана.
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код: женщины-юбка, платок, покрытые плечи, мужчины – брюки (не шорты).
При проживании на Соловках с туристами работает координатор экскурсий, который находится на острове. В Кеми туристов встречает представитель, который не едет на Соловки. Экскурсии на Соловках проводят сотрудники Соловецкого музея.
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.
На Соловках работают ТОЛЬКО операторы мобильной связи Мегафон и МТС. Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться "вне зоны действия сети".
Рекомендуем покупать электронные ж/д билеты, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
Отзывы и рейтинг
Также отдельное спасибо и благодарность Вере Ивановне за очень интересные рассказы, высокий профессионализм и умение решать возникающие трудности. Например, возникла небольшая проблема с постной едой, которую она решила моментально. Также большое спасибо за подарок к Дню Рождения, было очень неожиданно и приятно. Такими сотрудниками, как Вера Ивановна турфирма должна гордиться и дорожить!
Хотелось бы внести пару рекомендаций по питанию. Обеды были включены не во все дни, но, наверное, они и вовсе не нужны. Кто-то любит обед из трёх блюд, а кому-то достаточно съесть только первое и чай/кофе. Поэтому предлагаем просто завозить туристов в хорошую и проверенную точку питания, в которой они сами смогут выбрать то, что хотят. За счёт этого можно немного удешевить тур.
А так, в принципе, сам тур однозначно рекомендуем - интересно, познавательно и неутомительно!
P.S. При наличии свободного времени рекомендуем посетить местный Музыкальный театр. Замечательная труппа и прекрасный репертуар.