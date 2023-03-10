Туркомплекс «Причал» в городе Кемь расположился на самом берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск. Туркомплекс «Причал» насчитывает 8 больших коттеджей различной вместимости и различного уровня комфорта. Размещение в туркомплексе «Причал» при путешествии на Соловки хорошо тем, что он располагается прямо на берегу Белого моря и дополнительные перемещения в порт не требуются. Теплоход на Соловки отходит от туркомплекса «Причал» и время в пути составляет всего 2 часа.

Инфраструктура: ресторан, бар, сауна, сувенирный киоск, открытая охраняемая автостоянка

В коттеджах – номерная система: 93 номера на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.