Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, экскурсии по Архангельску
Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение.
Встреча с гидом в отеле.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Интервенция в Архангельске».
2 августа 1918 года жизнь в городе на Двине разделилась на до и после. Именно в этот день в Архангельске был совершён переворот, и Русский Север на долгие месяцы стал белым и иностранным в противовес войскам красноармейцев.
Во время автобусно-пешеходной прогулки по городу мы перенесёмся на столетие назад и побываем на Соборной пристани – месте высадки войск интервентов.
Пройдёмся вдоль стен Английского госпиталя №53, Штаба американских войск, Общежития Правительства Северной области и Казарм Восстания.
Увидим танк Mark V, памятник Павлину Виноградову – человеку, громко проявившему себя в боях на речном фронте.
А также Лютеранскую церковь – Кирху, – где собирались многие представители стран Антанты.
Посетим православный Успенский храм, где посмотрим иконописный сюжет, посвящённый Явлению Богородицы в Архангельске в 1919 году, а завершим экскурсию на Британском военном мемориале.
Экскурсия по Ратный музей-диораму.
В этом уникальном частном музее мы в прямом смысле слова сможем потрогать историю, знакомясь с артефактами периода интервенции на Русском Севере, найденными на местах боевых действий.
С помощью карт изучим географию сражений, посредством дневников поймём мысли и настроения участников событий, а просмотр коротких видеороликов внесёт ясность в специфику полевой работы военного археолога.
Обед в кают-компании Ратного музея по традиционным военным рецептам того времени.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Остров Мудьюг
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом. Трансфер на причал.
Поездка на катере на остров Мудьюг.
Остров Мудьюг, в литературе часто именуемый «островом смерти», на короткий период своей истории стал местом содержания неугодных новому правительству людей.
Путешествуя по острову, мы изучим историю лоцманской, маячной и гидрометеорологической служб.
Во время экскурсии мы посмотрим сохранившиеся постройки лагеря, узнаем судьбы заключённых и посетим экспозицию бывшего Музея каторжан.
Обед в полевых условиях (ланч-бокс).
Свободное время на берегу Белого моря.
Возвращение в Архангельск.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Внимание:
- Время отправления катера из города зависит от погоды, а также приливов/отливов.
- Время пути на катере в одну сторону: примерно 1,5 часа.
- Переход от места стоянки катера до лагеря и обратно: примерно 2 км в одну сторону.
- Рекомендуем взять с собой: питьевую воду, перекус, личные медикаменты.
Юрьевский рубеж, отъезд
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Трансфер на ж/д вокзал
Поездка на поезде на Юрьевский рубеж.
Юрьевский рубеж – это место на карте, 445 верста железнодорожного фронта, равновесная точка противостояния красно-бело-иностранных сил.
Именно здесь с октября 1918 и до конца августа 1919 года фронт остановился на 9 месяцев, наполненных стремительными налётами, тактическими отступлениями, сдерживающими боями и ураганным артиллерийским, пулемётным и ружейным огнём.
Здесь бойцы 15-го Юрьевского и 4-го Нарвского полков «бились отважно и стойко с врагами за Отчизну свою». Юрьевский рубеж – поле воинской славы России, через которое так и не перешли войска иноземного вторжения.
Отправление поезда Архангельск – Обозерская – Пукса.
В пути – краткое знакомство с основными рубежами обороны на железнодорожном фронте, начиная от станции Исакогорка.
Стоянка на станции Обозерская длительностью 40 минут.
Знакомство с комплексом исторических зданий Северной железной дороги и историей станции в годы интервенции, сопоставление современных локаций и видовых фото 1918-1919 годов.
Пеший переход от станции Кухтоозерский на экспедиционную базу Юрьевского рубежа.
Размещение на базе и инструктаж по технике безопасности.
Экскурсия по главному обводу обороны Юрьевского рубежа, во время которой мы изучим распределение сил на местности, пройдём по траншейным линиям укреплений столетней давности, посетим единственную в мире фронтовую часовню, поймём хитрости и премудрости труда военного археолога, который с пытливостью детектива и любопытством исследователя открывает новые и забытые страницы истории нашей страны.
Обед в полевых условиях (ланч-бокс).
Пеший переход на станцию Кухтоозерский.
Отправление поездом Пукса – Обозерская – Архангельск.
Прибытие в Архангельск после 21:00.
Трансфер в аэропорт (за доп. плату).
Внимание:
- Переход от станции Кухтоозерский до лесной базы и обратно: около 2 км в одну сторону.
- Рекомендуем взять с собой: питьевую воду, перекус, личные медикаменты.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Пур-Наволок 4* г. Архангельск, в номере категории Стандарт.
Варианты проживания
Отель «Пур-Наволок»
Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.
В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.
Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.
За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут – до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут – до здания мэрии города.
Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги – 14 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по программе (2 завтрака, 3 полевых обеда)
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание с входными билетами по программе тура
- Сопровождение гидом по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
- Медицинская страховка
- Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт
- Расходы личного характера (питьевая вода, сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем иметь с собой:
- удобную обувь и комфортную одежду для длительных прогулок по лесу и по берегу моря (песчаный пляж);
- средства защиты от насекомых (гнус, клещи), от солнечных лучей и от дождя.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств.
Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
По запросу возможно продление тура и пребывание на Юрьевском рубеже в течение нескольких дней (в доме – спальные места, печное отопление, электричество от аккумуляторов, есть полевая кухня и баня).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как добраться?
С 1 мая все авиаперелеты в Архангельск будут осуществляться через аэропорт «Васьково», т. к. международный аэропорт Архангельск «Талаги» закрывается на капитальный ремонт ВПП.
В связи с этим в аэропорт «Васьково» будут летать самолеты авиакомпаний S7, Северсталь, Руслайн и др.
Также в Архангельск можно прибыть поездами до станции «Архангельск-Главный» или «Исакогорка».
Железнодорожный вокзал «Архангельск-Главный» будет выведен на капитальный ремонт по окончании летнего сезона.
Трансфер «аэропорт (ж/д вокзал) – отель» предоставляется за дополнительную плату.
При приобретении обратных авиабилетов рекомендуем ориентироваться на время окончания экскурсионного обслуживания в последний день тура и учитывать время необходимое на проезд по маршруту Архангельск – аэропорт «Васьково».
Время в пути от/до аэропорта «Васьково» до/от центра Архангельска занимает примерно 1 час.
Какая стоимость индивидуального трансфера?
Стоимость индивидуального трансфера на легковом автомобиле до 3 человек:
- Трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» – отель – 600 руб. /машина.
- Трансфер ж/д станция «Исакогорка» – отель – 1500 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Талаги» – отель с 07:00 до 22:00 – 750 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Талаги» – отель с 22:00 до 07:00 – 1500 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Васьково» – отель с 07:00 до 22:00 – 2500 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Васьково» – отель с 22:00 до 07:00 – 3000 руб. /машина.
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Отзывы и рейтинг
Нашим экскурсоводом была Марина Титова.