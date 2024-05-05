Интервенты на Севере: туда и обратно

Интервенты на Севере
Эксклюзивный тур-экспедиция для настоящих ценителей истории и приключений! Иностранная военная интервенция на Севере России полна загадок и пронзительных человеческих судеб. Она многолика: интервенция была, но о ней стараются лишний раз
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не упоминать. Среди свидетельств – множество документов, но большая их часть пылится на архивных полках.

Озвучены разные версии интерпретации событий, но в процессе поиска фактов и истины непреложно возникают новые вопросы. Тема неоднозначная, но крайне интересная!

5
3 отзыва
Интервенты на Севере: туда и обратно
Интервенты на Севере: туда и обратно
Интервенты на Севере: туда и обратно
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Город на Двине
Город на Двине
Познакомитесь с Архангельском – городом Русского Севера
Островом Смерти
Островом Смерти
Прогуляетесь по острову Мудьюг и узнаете его историю
Юрьевский рубеж
Юрьевский рубеж
Окажетесь на месте противостояния красно-бело-иностранных сил

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсии по Архангельску

Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение.

Встреча с гидом в отеле.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Интервенция в Архангельске».

2 августа 1918 года жизнь в городе на Двине разделилась на до и после. Именно в этот день в Архангельске был совершён переворот, и Русский Север на долгие месяцы стал белым и иностранным в противовес войскам красноармейцев.

Во время автобусно-пешеходной прогулки по городу мы перенесёмся на столетие назад и побываем на Соборной пристани – месте высадки войск интервентов.

Пройдёмся вдоль стен Английского госпиталя №53, Штаба американских войск, Общежития Правительства Северной области и Казарм Восстания.

Увидим танк Mark V, памятник Павлину Виноградову – человеку, громко проявившему себя в боях на речном фронте.

А также Лютеранскую церковь – Кирху, – где собирались многие представители стран Антанты.

Посетим православный Успенский храм, где посмотрим иконописный сюжет, посвящённый Явлению Богородицы в Архангельске в 1919 году, а завершим экскурсию на Британском военном мемориале.

Экскурсия по Ратный музей-диораму.

В этом уникальном частном музее мы в прямом смысле слова сможем потрогать историю, знакомясь с артефактами периода интервенции на Русском Севере, найденными на местах боевых действий.

С помощью карт изучим географию сражений, посредством дневников поймём мысли и настроения участников событий, а просмотр коротких видеороликов внесёт ясность в специфику полевой работы военного археолога.

Обед в кают-компании Ратного музея по традиционным военным рецептам того времени.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Встреча, экскурсии по АрхангельскуВстреча, экскурсии по АрхангельскуВстреча, экскурсии по Архангельску
2 день

Остров Мудьюг

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом. Трансфер на причал.

Поездка на катере на остров Мудьюг.

Остров Мудьюг, в литературе часто именуемый «островом смерти», на короткий период своей истории стал местом содержания неугодных новому правительству людей.

Путешествуя по острову, мы изучим историю лоцманской, маячной и гидрометеорологической служб.

Во время экскурсии мы посмотрим сохранившиеся постройки лагеря, узнаем судьбы заключённых и посетим экспозицию бывшего Музея каторжан.

Обед в полевых условиях (ланч-бокс).

Свободное время на берегу Белого моря.

Возвращение в Архангельск.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Внимание:

  • Время отправления катера из города зависит от погоды, а также приливов/отливов.
  • Время пути на катере в одну сторону: примерно 1,5 часа.
  • Переход от места стоянки катера до лагеря и обратно: примерно 2 км в одну сторону.
  • Рекомендуем взять с собой: питьевую воду, перекус, личные медикаменты.
Остров МудьюгОстров МудьюгОстров Мудьюг
3 день

Юрьевский рубеж, отъезд

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Трансфер на ж/д вокзал

Поездка на поезде на Юрьевский рубеж.

Юрьевский рубеж – это место на карте, 445 верста железнодорожного фронта, равновесная точка противостояния красно-бело-иностранных сил.

Именно здесь с октября 1918 и до конца августа 1919 года фронт остановился на 9 месяцев, наполненных стремительными налётами, тактическими отступлениями, сдерживающими боями и ураганным артиллерийским, пулемётным и ружейным огнём.

Здесь бойцы 15-го Юрьевского и 4-го Нарвского полков «бились отважно и стойко с врагами за Отчизну свою». Юрьевский рубеж – поле воинской славы России, через которое так и не перешли войска иноземного вторжения.

Отправление поезда Архангельск – Обозерская – Пукса.

В пути – краткое знакомство с основными рубежами обороны на железнодорожном фронте, начиная от станции Исакогорка.

Стоянка на станции Обозерская длительностью 40 минут.

Знакомство с комплексом исторических зданий Северной железной дороги и историей станции в годы интервенции, сопоставление современных локаций и видовых фото 1918-1919 годов.

Пеший переход от станции Кухтоозерский на экспедиционную базу Юрьевского рубежа.

Размещение на базе и инструктаж по технике безопасности.

Экскурсия по главному обводу обороны Юрьевского рубежа, во время которой мы изучим распределение сил на местности, пройдём по траншейным линиям укреплений столетней давности, посетим единственную в мире фронтовую часовню, поймём хитрости и премудрости труда военного археолога, который с пытливостью детектива и любопытством исследователя открывает новые и забытые страницы истории нашей страны.

Обед в полевых условиях (ланч-бокс).

Пеший переход на станцию Кухтоозерский.

Отправление поездом Пукса – Обозерская – Архангельск.

Прибытие в Архангельск после 21:00.

Трансфер в аэропорт (за доп. плату).

Внимание:

  • Переход от станции Кухтоозерский до лесной базы и обратно: около 2 км в одну сторону.
  • Рекомендуем взять с собой: питьевую воду, перекус, личные медикаменты.
Юрьевский рубеж, отъездЮрьевский рубеж, отъездЮрьевский рубеж, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Пур-Наволок 4* г. Архангельск, в номере категории Стандарт.

Варианты проживания

Отель «Пур-Наволок»

2 ночи

Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.

В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.

Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.

За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут – до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут – до здания мэрии города.

Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги – 14 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание по программе (2 завтрака, 3 полевых обеда)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание с входными билетами по программе тура
  • Сопровождение гидом по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Медицинская страховка
  • Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт
  • Расходы личного характера (питьевая вода, сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
Россия, Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь с собой:

  • удобную обувь и комфортную одежду для длительных прогулок по лесу и по берегу моря (песчаный пляж);
  • средства защиты от насекомых (гнус, клещи), от солнечных лучей и от дождя.
Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств.

Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

По запросу возможно продление тура и пребывание на Юрьевском рубеже в течение нескольких дней (в доме – спальные места, печное отопление, электричество от аккумуляторов, есть полевая кухня и баня).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как добраться?

С 1 мая все авиаперелеты в Архангельск будут осуществляться через аэропорт «Васьково», т. к. международный аэропорт Архангельск «Талаги» закрывается на капитальный ремонт ВПП.
В связи с этим в аэропорт «Васьково» будут летать самолеты авиакомпаний S7, Северсталь, Руслайн и др.

Также в Архангельск можно прибыть поездами до станции «Архангельск-Главный» или «Исакогорка».
Железнодорожный вокзал «Архангельск-Главный» будет выведен на капитальный ремонт по окончании летнего сезона.

Трансфер «аэропорт (ж/д вокзал) – отель» предоставляется за дополнительную плату.


При приобретении обратных авиабилетов рекомендуем ориентироваться на время окончания экскурсионного обслуживания в последний день тура и учитывать время необходимое на проезд по маршруту Архангельск – аэропорт «Васьково».

Время в пути от/до аэропорта «Васьково» до/от центра Архангельска занимает примерно 1 час.

Какая стоимость индивидуального трансфера?

Стоимость индивидуального трансфера на легковом автомобиле до 3 человек:

  • Трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» – отель – 600 руб. /машина.
  • Трансфер ж/д станция «Исакогорка» – отель – 1500 руб. /машина.
  • Трансфер аэропорт «Талаги» – отель с 07:00 до 22:00 – 750 руб. /машина.
  • Трансфер аэропорт «Талаги» – отель с 22:00 до 07:00 – 1500 руб. /машина.
  • Трансфер аэропорт «Васьково» – отель с 07:00 до 22:00 – 2500 руб. /машина.
  • Трансфер аэропорт «Васьково» – отель с 22:00 до 07:00 – 3000 руб. /машина.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
5 мая 2024
Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
Д
16 фев 2024
Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
Б
5 фев 2024
Организаторы приготовили этот тур безупречно.
Нашим экскурсоводом была Марина Титова.

Тур входит в следующие категории Архангельска

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