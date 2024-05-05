Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, Архангельск, музей «Малые Корелы»
Прибытие в Архангельск.
Самостоятельное заселение в гостиницу или вещи в камеру хранения.
10:45 Встреча с гидом в холле отеля.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Архангельск — столица Поморья», которая знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.
Во время прогулки по заповедной улице туристов ждет захватывающий рассказ о быте и укладе жизни северян.
Вас не покинет то особенное чувство, когда присутствуешь при встрече прошлого с настоящим.
Обед в кафе.
Автобусная экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера».
Вы посетите музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Карелы», где собрана крупнейшая в мире коллекция деревянного зодчества.
Едва ступив на территорию заповедника, попадаешь в далекое прошлое, в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.
Этот музей под открытым небом, оберегающий уникальную культуру, сохранил неповторимые творения народной архитектуры.
Возвращение в Архангельск.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Северодвинск, краеведческий музей, Белое море, мастер-класс
Завтрак в отеле.
Автобусная экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».
Вы познакомитесь с городом, который является центром атомного судостроения.
Краеведческий музей Северодвинска.
Экспозиция «Лодка в чемодане» — создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки.
Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), его пользователи получат популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок на городских предприятиях.
Прогулка по набережной острова Ягры, откуда открываются прекрасные виды на Белое море.
Посещение мемориала в честь погибших моряков.
Возвращение в Архангельск.
Обед в кафе.
Мастер-класс по росписи северного пряника — «козули».
Много традиций хранится в Поморье с давних времён.
Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников — «козуль».
В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников.
Традиционный архангельский пряник — «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.
Посещение одного из музеев на выбор организатора:
Северный морской музей, знакомство с экспозицией «Тысячелетие северного мореплавания» или Музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова, где представлены картины Александра Борисова — первого художника Арктики.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия «Сокровища Антониево-Сийского монастыря»
Завтрак в отеле.
Автобусная экскурсия в Антониево-Сийский монастырь.
Продолжительность 7 часов
В Архангельской области до наших дней сохранились места, где время как бы замедляет свой ход.
Попав туда, ощущаешь связь поколений, и понимаешь, что осталось на земле еще что-то святое, светлое и незыблемое.
К числу таких мест относится Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь, который является не только памятником отечественной истории и культуры, но одним из самых древних монастырей Поморского Севера, хранителем вековых христианских традиций.
Обед в пути.
Возвращение в Архангельск.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Музей, пос. Пинега
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
7:30 Трансфер в пос. Пинега (4 часа).
Пинежье — хранитель обычаев, традиций и примет, где прошлое и нынешнее затейливо переплетается.
Это край, где до сих пор сами деревни являются музеями под открытым небом.
Обед в кафе.
Размещение в туристическом комплексе.
Лесной отель «Голубино» — это удивительное место для настоящих ценителей русской природы, желающих получить незабываемые впечатления от соприкосновения с первозданной красотой северных лесов, насладиться таинственным и загадочным миром древних карстовых пещер, вкусить свежий воздух спокойствия и умиротворения.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Русская баня (за дополнительную плату).
Карстовые пещеры, мастер-класс
Завтрак в отеле.
Экскурсия в карстовую пещеру.
Северные пещеры — уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые протяженные и многочисленные в Европейской части России.
Это сказочное царство льда, скрытое от человеческих глаз глубоко под землей.
Вас ждут застывшие потоки воды, фигурные сосульки и тоннели и своды гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками.
Обед в кафе.
Мастер-класс по северной выпечке — все желающие смогут научиться печь знаменитые пинежские шанежки или северные калачи.
Отдых на природе.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Русская баня (за дополнительную плату).
Водопад «Святой источник», отъезд
Завтрак в отеле.
Экологическая прогулка по заповедному лесу к карстовому разлому и водопаду «Святой источник».
Свободное время, отдых на природе.
Обед в кафе.
Освобождение номеров.
17:00 Групповой трансфер в Архангельск на ж/д вокзал (время в пути 4 часа).
Прибытие в Архангельск после 21:00.
Ранний трансфер за доп. плату по предварительному заказу (800 руб. /чел.).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск и на туркомплексе «Голубино» в Пинежье.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Гостиница «Столица Поморья» / туркомплекс «Голубино» — 42 500 руб. /чел.
Гостиница «Пур-Наволок отель» / туркомплекс «Голубино» — 45 500 руб. /чел.
Доплата за 1-местное размещение по туру — 8 000 руб. /чел.
Возможно бронирование других отелей в Архангельске и других категорий номеров.
Варианты проживания
Отель «Столица Поморья»
Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.
Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.
В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.
Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.
Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.
Отель «Пур-Наволок»
Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.
В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.
Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.
За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут — до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут — до здания мэрии города.
Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги — 14 км.
Лесной отель «Голубино»
Лесной отель «Голубино» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Голубино, на берегу реки Пинега. К услугам гостей ресторан и комната для игр.
Все номера оснащены телевизором. Из некоторых номеров открывается вид на реку или сад. Номера со всеми удобствами.
В распоряжении гостей частный пляж, прямой доступ к лыжным склонам, помещение для хранения лыж и пункт проката лыжного снаряжения. Гости могут поиграть в бильярд или взять книгу в библиотеке.
В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе (по туру предоставляется комплексное питание, изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Ранний трансфер на ж/д в последний день тура - 800 руб. /чел
- Индивидуальный трансфер на легковом автомобиле (подробнее в разделе «Важно знать»)
- Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.
Какие сувениры можно привезти из Архангельска?
Традиционные сувениры Архангельской области:
- щепная птица счастья;
- каргопольская глиняная игрушка;
- резные изделия из дерева, бересты;
- изделия из холмогорской резной кости;
- украшения с архангельскими бриллиантами;
- косметические наборы из водорослей.
Гастрономические сувениры из Архангельской области:
- рыба;
- северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
- оленина;
- мармелад на основе агар-агара;
- традиционный расписной пряник козуля.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
По желанию вы можете оформить страховку https://bolshayastrana.com/strahovka">на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как добраться?
С 1 мая все авиаперелеты в Архангельск будут осуществляться через аэропорт «Васьково», т. к. международный аэропорт Архангельск «Талаги» закрывается на капитальный ремонт ВПП.
В связи с этим в аэропорт «Васьково» будут летать самолеты авиакомпаний S7, Северсталь, Руслайн и др.
Также в Архангельск можно прибыть поездами до станции «Архангельск-Главный» или «Исакогорка».
Железнодорожный вокзал «Архангельск-Главный» будет выведен на капитальный ремонт по окончании летнего сезона.
Трансфер «аэропорт (ж/д вокзал) — отель» предоставляется за дополнительную плату.
При приобретении обратных авиабилетов рекомендуем ориентироваться на время окончания экскурсионного обслуживания в последний день тура и учитывать время необходимое на проезд по маршруту Архангельск — аэропорт «Васьково».
Время в пути от/до аэропорта «Васьково» до/от центра Архангельска занимает примерно 1 час.
Какая стоимость индивидуального трансфера?
Стоимость индивидуального трансфера на легковом автомобиле до 3 человек:
- Трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» — отель — 600 руб. /машина.
- Трансфер ж/д станция «Исакогорка» — отель — 1500 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 07:00 до 22:00 — 750 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 22:00 до 07:00 — 1500 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 07:00 до 22:00 — 2500 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 22:00 до 07:00 — 3000 руб. /машина.
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Отзывы и рейтинг
Нашим экскурсоводом была Марина Титова.