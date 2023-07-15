2 день

Северодвинск, краеведческий музей, Белое море, мастер-класс по росписи северного пряника

Завтрак в отеле.

Автобусная экскурсия «Северодвинск – город у Белого моря».

Вы познакомитесь с городом, который является центром атомного судостроения.

Краеведческий музей Северодвинска.

Экспозиция «Музейная субмарина» – создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки.

Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), его пользователи получат популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок на городских предприятиях

Прогулка по набережной острова Ягры, откуда открываются прекрасные виды на Белое море.

Посещение мемориала в честь погибших моряков.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе.

Мастер-класс по росписи северного пряника – «козули».

Много традиций хранится в Поморье с давних времён. Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».

В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников. Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.

Посещение одного из музеев на выбор организатора:

Северный морской музей, знакомство с экспозицией «Тысячелетие северного мореплавания» или Музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова, где представлены картины Александра Борисова – первого художника Арктики.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.