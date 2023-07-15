Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие

В чем очарование Русского Севера, отчего сюда хочется возвращаться снова и снова? Север – он такой разный: в своей непредсказуемости красок и величественном спокойствии бытия. Он доступен каждому, кто идет к нему с открытым сердцем. К нему привязываешься сразу и запоминаешь навсегда. В него невозможно не влюбиться. Откройте свой Север – многообразный, необъятный, неповторимый, но очень душевный и гостеприимный.
5
3 отзыва
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Пинежские пещеры
Пинежские пещеры
Посетите подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России
Северодвинск
Северодвинск
Побываете в городе на берегу Белого моря, где сможете узнать об атомных подводных лодках
Сочная выпечка
Сочная выпечка
Примете участие в мастер-классе, где научитесь печь знаменитые пинежские шанежки
Архангельск
Архангельск
Прогуляеетесь по улочкам северного города, рожденного морем
«Малые Карелы»
«Малые Карелы»
Побываете в уникальном музее деревянного зодчества под открытым небом
Северные пряники своими руками
Северные пряники своими руками
Поучаствуете в мастер-классе по росписи пряника – «козули»

Программа тура по дням

1 день

Экскурсии "Архангельск - столица Поморья" и "Деревянное зодчество Русского Севера"

Прибытие в Архангельск.

Самостоятельное заселение в гостиницу или вещи в камеру хранения.

10:45 Встреча с гидом в холле отеля.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Архангельск – столица Поморья».

Экскурсия познакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.

Во время прогулки по заповедной улице туристов ждет захватывающий рассказ о быте и укладе жизни северян. Вас не покинет то особенное чувство, когда присутствуешь при встрече прошлого с настоящим.

Обед в кафе.

Автобусная экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера».

Вы посетите музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Карелы», где собрана крупнейшая в мире коллекция деревянного зодчества.

Едва ступив на территорию заповедника, попадаешь в далекое прошлое, в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.

Этот музей под открытым небом, оберегающий уникальную культуру, сохранил неповторимые творения народной архитектуры.

Возвращение в Архангельск.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Экскурсии "Архангельск - столица Поморья" и "Деревянное зодчество Русского Севера"Экскурсии "Архангельск - столица Поморья" и "Деревянное зодчество Русского Севера"Экскурсии "Архангельск - столица Поморья" и "Деревянное зодчество Русского Севера"Экскурсии "Архангельск - столица Поморья" и "Деревянное зодчество Русского Севера"
2 день

Северодвинск, краеведческий музей, Белое море, мастер-класс по росписи северного пряника

Завтрак в отеле.

Автобусная экскурсия «Северодвинск – город у Белого моря».

Вы познакомитесь с городом, который является центром атомного судостроения.

Краеведческий музей Северодвинска.

Экспозиция «Музейная субмарина» – создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки.

Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), его пользователи получат популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок на городских предприятиях

Прогулка по набережной острова Ягры, откуда открываются прекрасные виды на Белое море.

Посещение мемориала в честь погибших моряков.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе.

Мастер-класс по росписи северного пряника – «козули».

Много традиций хранится в Поморье с давних времён. Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».

В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников. Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.

Посещение одного из музеев на выбор организатора:

Северный морской музей, знакомство с экспозицией «Тысячелетие северного мореплавания» или Музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова, где представлены картины Александра Борисова – первого художника Арктики.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Северодвинск, краеведческий музей, Белое море, мастер-класс по росписи северного пряникаСеверодвинск, краеведческий музей, Белое море, мастер-класс по росписи северного пряникаСеверодвинск, краеведческий музей, Белое море, мастер-класс по росписи северного пряникаСеверодвинск, краеведческий музей, Белое море, мастер-класс по росписи северного пряника
3 день

Экскурсия в Антониево-Сийский монастырь

Завтрак в отеле.

Автобусная экскурсия в Антониево-Сийский монастырь. Продолжительность 7 часов

В Архангельской области до наших дней сохранились места, где время как бы замедляет свой ход.

Попав туда, ощущаешь связь поколений, и понимаешь, что осталось на земле еще что-то святое, светлое и незыблемое.

К числу таких мест относится Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь, который является не только памятником отечественной истории и культуры, но одним из самых древних монастырей Поморского Севера, хранителем вековых христианских традиций.

Обед в пути.

Возвращение в Архангельск.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Экскурсия в Антониево-Сийский монастырьЭкскурсия в Антониево-Сийский монастырьЭкскурсия в Антониево-Сийский монастырьЭкскурсия в Антониево-Сийский монастырь
4 день

Переезд в лесной отель

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

7:30 Трансфер в пос. Пинега (4 часа).

Пинежье – хранитель обычаев, традиций и примет, где прошлое и нынешнее затейливо переплетается. Это край, где до сих пор сами деревни являются музеями под открытым небом.

Обед в кафе.

Размещение в туристическом комплексе.

Лесной отель «Голубино» — это удивительное место для настоящих ценителей русской природы, желающих получить незабываемые впечатления от соприкосновения с первозданной красотой северных лесов, насладиться таинственным и загадочным миром древних карстовых пещер, вкусить свежий воздух спокойствия и умиротворения.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Русская баня (за дополнительную плату).

Переезд в лесной отельПереезд в лесной отельПереезд в лесной отельПереезд в лесной отель
5 день

Пинежские пещеры, мастер-класс

Завтрак в отеле.

Экскурсия в карстовую пещеру.

Северные пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые протяженные и многочисленные в Европейской части России.

Это сказочное царство льда, скрытое от человеческих глаз глубоко под землей.

Вас ждут застывшие потоки воды, фигурные сосульки и тоннели и своды гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками.

Обед в кафе.

Мастер-класс по северной выпечке – все желающие смогут научиться печь знаменитые пинежские шанежки или северные калачи.

Отдых на природе.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Русская баня (за дополнительную плату).

Пинежские пещеры, мастер-классПинежские пещеры, мастер-классПинежские пещеры, мастер-классПинежские пещеры, мастер-класс
6 день

Водопад «Святой источник», отъезд

Завтрак в отеле.

Экологическая прогулка по заповедному лесу к карстовому разлому и водопаду «Святой источник».

Свободное время, отдых на природе.

Обед в кафе.

Освобождение номеров.

17:00 Групповой трансфер в Архангельск на ж/д вокзал (время в пути 4 часа).

Прибытие в Архангельск после 21:00

Ранний трансфер за доп. плату по предварительному заказу.

Водопад «Святой источник», отъездВодопад «Святой источник», отъездВодопад «Святой источник», отъездВодопад «Святой источник», отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск и на туркомплексе «Голубино» в Пинежье.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницыДвухместный номер
Гостиница «Столица Поморья» / туркомплекс «Голубино»

42 500

Гостиница «Пур-Наволок Отель» / туркомплекс «Голубино»

45 500

Возможно бронирование других категорий номеров и других отелей в Архангельске.

Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточнять при бронировании.

Доплата за одноместное размещение – 8 000 руб.

Варианты проживания

Отель «Столица Поморья»

3 ночи

Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.

Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.

В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.

Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.

Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.

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Отель «Пур-Наволок»

3 ночи

Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.

В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.

Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.

За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут – до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут – до здания мэрии города.

Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги – 14 км.

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Лесной отель «Голубино»

2 ночи

Лесной отель «Голубино» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Голубино, на берегу реки Пинега. К услугам гостей ресторан и комната для игр.

Все номера оснащены телевизором. Из некоторых номеров открывается вид на реку или сад. Номера со всеми удобствами.

В распоряжении гостей частный пляж, прямой доступ к лыжным склонам, помещение для хранения лыж и пункт проката лыжного снаряжения. Гости могут поиграть в бильярд или взять книгу в библиотеке.

В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле в стандартном 2-местном номере
  • Питание по программе тура
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельск и обратно
  • Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Доплата за одноместное размещение - 8 000 руб
  • Услуга "ранний заезд" и "поздний выезд" за дополнительную плату
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
  • Ранний трансфер на ж/д в последний день тура - 800 руб. /чел
  • Индивидуальный трансфер на легковом автомобиле (подробнее в разделе «Важно знать»)
  • Русская баня
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.

Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая стоимость индивидуального трансфера?

Стоимость индивидуального трансфера на легковом автомобиле до 3 человек:

  • Трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» – отель – 600 руб. /машина;
  • Трансфер ж/д станция «Исакогорка» – отель – 1500 руб. /машина;
  • Трансфер аэропорт «Талаги» – отель с 07:00 до 22:00 – 750 руб. /машина;
  • Трансфер аэропорт «Талаги» – отель с 22:00 до 07:00 – 1500 руб. /машина;
  • Трансфер аэропорт «Васьково» – отель с 07:00 до 22:00 – 2500 руб. /машина;
  • Трансфер аэропорт «Васьково» м отель с 22:00 до 07:00 – 3000 руб. /машина.
Какое будет питание?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Как добраться?

С 1 мая все авиаперелеты в Архангельск будут осуществляться через аэропорт «Васьково», т. к. международный аэропорт Архангельск «Талаги» закрывается на капитальный ремонт ВПП.
В связи с этим в аэропорт «Васьково» будут летать самолеты авиакомпаний S7, Северсталь, Руслайн и др.

Также в Архангельск можно прибыть поездами до станции «Архангельск-Главный» или «Исакогорка».
Железнодорожный вокзал «Архангельск-Главный» будет выведен на капитальный ремонт по окончании летнего сезона.

Трансфер «аэропорт (ж/д вокзал) – отель» предоставляется за дополнительную плату.


При приобретении обратных авиабилетов рекомендуем ориентироваться на время окончания экскурсионного обслуживания в последний день тура и учитывать время необходимое на проезд по маршруту Архангельск – аэропорт «Васьково».

Время в пути от/до аэропорта «Васьково» до/от центра Архангельска занимает примерно 1 час.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
15 июля 2023
Спасибо. Получила полное впечатление об Архангельске. Экскурсии были информативные.
А
5 мая 2024
Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
Д
16 фев 2024
Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.

Тур входит в следующие категории Архангельска

На автобусеМожно с детьмиВсе туры6-дневные турыПинежские пещерыПопулярные местаСеверодвинскВыездныеМалые Карелы

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