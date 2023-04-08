Красоты Пинежского края

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Вы насладитесь прекрасными пейзажами природы в районе реки Пинега - одной из красивейших рек Русского Севера. Таежные тропы проведут вас к водопаду "Святой ручей".
Красоты Пинежского края
Красоты Пинежского края
Красоты Пинежского края
Красоты Пинежского края
Красоты Пинежского края
Красоты Пинежского края
Ближайшие даты:
8
апр
9
апр
15
апр
16
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Живописное Пинежье.
  • Может показаться, что суровый северный край не подходит для гостей. Это большая и досадная ошибка. Пребывание в Архангельской области оставит неизгладимые положительные эмоции, и вам захочется вернуться сюда еще не раз.
  • Неповторимые пинежские пейзажи предстанут пред вашим взором. Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков. Залы, галереи, подземные реки, бриллиантовый блеск ледяных кристаллов карстовых пещер запомнятся вам навсегда.

Важная информация:

  • Длительный переезд в одну сторону — 4,5 часа.
  • В рамках экскурсии передвижение по пересеченной местности.
  • Пещеры являются природным объектом повышенной опасности!
  • Туристы при посещении пещер обязаны строго соблюдать инструкцию по технике безопасности и указания гида-проводника.
  • На маршрут допускаются лица не моложе 10 лет.
  • Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному туристическому маршруту не рекомендуется.
  • Для посещения пещер туристам рекомендуется иметь: одежду для посещения пещер из прочного материала. Тёплые вещи (температура в пещерах постоянная +2 +4), перчатки, непромокаемая обувь или запасная пара обуви, фонарик с запасными батарейками, теплое питье (вода, кофе, чай и т. п.), личные медикаменты (если имеются особые медицинские показания).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Фонарики
  • Обед
Что не входит
  • По желанию
  • Одежда и обувь для посещения пещер (500 руб. — комплект)
Место начала и завершения?
ЖД вокзал Архангельск-Город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Длительный переезд в одну сторону — 4,5 часа.
  • В рамках экскурсии передвижение по пересеченной местности.
  • Пещеры являются природным объектом повышенной опасности!
  • Туристы при посещении пещер обязаны строго соблюдать инструкцию по технике безопасности и указания гида-проводника.
  • На маршрут допускаются лица не моложе 10 лет.
  • Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному туристическому маршруту не рекомендуется.
  • Для посещения пещер туристам рекомендуется иметь: одежду для посещения пещер из прочного материала. Тёплые вещи (температура в пещерах постоянная +2 +4), перчатки, непромокаемая обувь или запасная пара обуви, фонарик с запасными батарейками, теплое питье (вода, кофе, чай и т. п.), личные медикаменты (если имеются особые медицинские показания)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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