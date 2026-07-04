4 отзыва оставили туристы

Добро пожаловать на Пинежье — колыбель Русского Севера, где до сих пор сохранился дух и уклад старины. На один день вы погрузитесь в аутентичную северную атмосферу: отыщете водопад в тайге, исследуете карстовую пещеру и полюбуетесь на северные каньоны со смотровой площадки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Спуститься в пещеры Пинежья

Из Архангельска мы отправимся к заповедному Голубинскому карстовому массиву — памятнику природы регионального значения. Вы прогуляетесь по охранной зоне Пинежского заповедника, полюбуетесь таежными пейзажами, узнаете о местной флоре или фауне. А после исследуете одну из пещер Пинежья и откроете секреты крупнейшей сети пещер Европейского Севера России. Летом над вами раскинутся таинственные подземные своды и тоннели, а зимой вы окажетесь в ледяном царстве с кристаллическими узорами, сталактитами и сталагмитами.

Легенды северной тайги

После спуска в подземелье Пинежья, мы углубимся в лес — здесь притаился небольшой, но мощный водопад, бьющий из подземной карстовой реки. К водопаду нас приведёт живописная экотропа: во время прогулки вы узнаете любопытные факты о здешней флоре и фауне, о формировании местного рельефа. А еще гиды поделятся историями и легендами Пинежья, чтобы вы еще больше прониклись атмосферой Русского Севера.

Смотровая площадка «Голубино»

Отсюда открывается панорамный вид на карстовый каньон «Тараканий Лог», часть памятника природы регионального значения «Голубинский карстовый массив». Это место, где можно полюбоваться терракотовыми отвесными скалами, тянущимися к небу деревьями, пинежскими закатами.

Тайминг экскурсии

8:00 — выезд из Архангельска

11:30-12:00 — прибытие к началу маршрута, чаепитие с местной выпечкой

12:00 — экскурсия на водопад и смотровую площадку «Голубино»

13:00 — обед

15:00 — экскурсия в карстовую пещеру

16:00 — свободное время

17:00-17:30 — отъезд в Архангельск

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия стартует в 8:00 из Архангельска, где вы садитесь в рейсовый автобус класса «Турист» и на групповом трансфере отправляетесь на Пинежье. Между локациями вместе с вами могут перемещаться и другие пассажиры

Экскурсионного сопровождения в автобусе по пути нет. Дорога (гравийка + асфальт) не всем может показаться комфортной, в одну сторону займёт 3,5—4 часа, в пути сделаем остановку. Надеемся, что временные неудобства по пути будут скрашены заповедной красотой Русского Севера! Информационная часть экскурсии начнётся по приезде на Пинежье

Вы можете заказать индивидуальный трансфер до и от места начала экскурсии, а также изменить время возврата в город на нём:

— 25 000 ₽ — легковое авто туда-обратно (до 3-х пассажиров)

— 30 000 ₽ — микроавтобус туда-обратно (до 7 пассажиров)

— 25 000 ₽ — легковое авто туда-обратно (до 3-х пассажиров) — 30 000 ₽ — микроавтобус туда-обратно (до 7 пассажиров) Экскурсия доступна детям от 5 лет

Экскурсию также можно провести индивидуально на вашем транспорте с доплатой 10 000 ₽. Чтобы заказать экскурсию в индивидуальном формате, выберите удобную дату и соответствующие категории билетов с пометкой «на вашем транспорте»

С вами будет гид из нашей команды

Посещение пещеры