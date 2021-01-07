4 отзыва оставили туристы

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Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север

Однодневное путешествие к пещерам, водопадам и эко-тропам Пинежского заповедника

4.3
4 отзыва
Мария
Мария – представитель из Архангельска
Добро пожаловать на Пинежье — колыбель Русского Севера, где до сих пор сохранился дух и уклад старины.

На один день вы погрузитесь в аутентичную северную атмосферу: отыщете водопад в таежном лесу 🌲, исследуете карстовые пинежские пещеры, побываете на живописной Красной Горке, осмотрите недействующий Красногорский Богородицкий монастырь и услышите легенды от коренных жителей этих мест.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 3 300 ₽ за человека

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Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север

Что вас ожидает

Спуститься в пещеры Пинежья
Из Архангельска мы отправимся к заповедному Голубинскому карстовому массиву — памятнику природы регионального значения. Вы прогуляетесь 👣 охранной зоне Пинежского заповедника, полюбуетесь таежными пейзажами, узнаете о местной флоре или фауне. А после исследуете одну из пещер Пинежья и откроете секреты крупнейшей сети пещер Европейского Севера России. Летом над вами раскинутся таинственные подземные своды и тоннели, а зимой вы окажетесь в ледяном царстве с кристаллическими узорами на сталактитах и сталагмитах.

Легенды таежного леса
После спуска в подземелье Пинежья, мы углубимся в лес 🌳 — здесь притаился небольшой, но мощный водопад, бьющий из подземной карстовой реки. К водопаду нас приведёт живописная эко-тропа: во время прогулки вы узнаете любопытные факты о здешней флоре и фауне, о формировании местного рельефа. А еще гиды поделятся историями и легендами Пинежья, чтобы вы еще больше прониклись атмосферой Русского Севера.

Посещение Красногорского Богородицкого монастыря
Недалеко от Голубино находится деревня Красная горка, где около века располагался один из красивейших монастырей Русского Севера, построенный в начале 12 века. Здесь находилась икона Грузинской Богоматери и был похоронен князь Василий Голицын, сподвижник царевны Софьи. В советское время монастырь был закрыт. С Красной Горки вам откроется прекрасная панорама окрестностей и долины реки Пинега. Рассветы и закаты здесь — мечта фотографов.

Тайминг экскурсии
8:00 — выезд из Архангельска
11:30-12:00 — прибытие к началу маршрута, чаепитие с местной выпечкой
12:15 — экскурсия ⛳ в карстовую пещеру
14:00 — обед, экскурсия к водопаду
16:00 — экскурсия на Красную Горку
17:00-18:00 — отъезд в Архангельск

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия стартует в 8:00 от морского-речного вокзала Архангельска, дорога в одну сторону займет 3, 5 — 4 часа, в пути сделаем остановку
  • Групповой трансфер на автобусе 🚌 класса «Турист»
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
  • Экскурсию также можно провести индивидуально на вашем транспорте с доплатой 8000. Чтобы заказать экскурсию в индивидуальном формате, выберите удобную дату и соответствующие категории билетов с пометкой «на вашем транспорте»

Посещение пещеры

  • Перед спуском в пещеру участники проходят инструктаж по технике безопасности, всем выдаются каски и налобные фонарики. Спуск в пещеру только в сопровождении гида-инструктора, детей обязательно должны сопровождать взрослые.
  • Для посещения пещеры не требуется особой физической подготовки, но будьте готовы низко наклоняться и спускаться по высоким лестницам
  • За дополнительную плату (по желанию) выдаются защитная одежда (200 руб. ), резиновые сапоги (100 руб. ), перчатки (50 руб. )
Начало и место завершения
🚩 морской-речной вокзал Архангельска
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Мария
Мария
Мы — команда гидов-единомышленников, которые показывают Пинежье и влюбляют гостей в него. Кто-то из нас учитель, кто-то геолог, кто-то стоял у истоков Пинежского заповедника (основан в 1974 г. ). Имеем свидетельство о квалификации инструктора-проводника. Мы хотим показать красоты нашего края, открыть для вас Русский Север. Ведь это до сих пор малоизведанные территории, на которых скрыто столько прекрасного и родного духу русского человека. До встречи на Пинежье!
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4 отзыва оставили туристы

7 янв 2021
Очень насыщенная программа. За один день посетили водопад, пещеру и мастер-класс. Прекрасная природа, сказочная! Понравилось всё, спасибо!
11 дек 2020
Очень необычная, познавательная экскурсия на настоящий, самобытный русский север. Вся организация на высшем уровне, гиды просто замечательные и не оставили ни один вопрос без ответа.
19 авг 2020
Ехать можно, но ехать надо с ночевкой
Мария
Ответ гида:Благодарим за отзыв! Предложенная экскурсия занимает не менее 10 часов, это целый тур выходного дня. Наша команда старается показать как можно больше красот край гостям, у которых нет возможности приехать на отдых на более долгий срок. Но помимо тура одного дня к нам, действительно, можно приехать и на более длительный срок. У нас ещё много прекрасного вокруг!
16 авг 2020
Плюсы: Великолепная природа Русского Севера - леса, водопад, пещера. Прекрасные виды природы, лесов, полей и рек. Минусы: общая организация: автобус ужасен (Газель), привезли на место, просто выгрузили - дальше разбирайтесь сами что и как. После формирования группы (1-2 экскурсия) зачем-то ее переформировали для 3й экскурсии после обеда - попали в группу с другим гидом - говорила о том же, что и первый, зачем мне второй раз слышать о том же. Перед отъездом обратно весь автобус ждал 2 взрослых с детьми... Приятный бонус: чаепитие, неплохой комплексный обед, вкусные наливочки (за отдельную плату). Что улучшить: уменьшить группы для экскурсий; повысить комфорт доставки (например, Мерседесы); организовать встречу группы; сформировать и не разбивать группы, выделять на группу одного экскурсовода на весь день.
Мария
Ответ гида:Александр, здравствуйте! Спасибо за отзыв. К сожалению, накладки в нашей работе тоже возникают, но, благодаря комментариям и отзывам гостей, мы, действительно, стараемся исправляться и делать так, чтобы гости отдыхали и наслаждались красотами нашего края. Добавили в описание экскурсии, что у нас групповой трансфер на автобусе класса "Турист" и приносим свои извинения за неудобства с транспортом в день Вашей экскурсии (пришлось заменить на нестандартный вариант). Что касается разных гидов - тоже учли на будущее, в этот раз хотелось, наоборот, показать разную подачу материала. Каждый член нашей команды с любовью относится к своему делу, не предположили пересечение информации, теперь будем знать! Помимо группового трансфера, мы делаем и индивидуальные заезды на автомобилях повышенной комфортности. Постараемся добавить такой вариант и на Tripster. Конкретно эта экскурсия - да, групповая. Над встречами группы работаем! Совсем скоро у нас на территории появится визит-центр, надеемся, что с ним гостям будет сильно проще и удобнее. Ещё раз большое спасибо за советы! Приезжайте к нам ещё.

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