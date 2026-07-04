4 отзыва оставили туристы

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Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север

Однодневное путешествие к пещерам, водопадам и эко-тропам охранной зоны Пинежского заповедника
Добро пожаловать на Пинежье — колыбель Русского Севера, где до сих пор сохранился дух и уклад старины.

На один день вы погрузитесь в аутентичную северную атмосферу: отыщете водопад в тайге, исследуете карстовую пещеру и полюбуетесь на северные каньоны со смотровой площадки.
4.6
111 отзывов
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север

Описание экскурсии

Спуститься в пещеры Пинежья

Из Архангельска мы отправимся к заповедному Голубинскому карстовому массиву — памятнику природы регионального значения. Вы прогуляетесь по охранной зоне Пинежского заповедника, полюбуетесь таежными пейзажами, узнаете о местной флоре или фауне. А после исследуете одну из пещер Пинежья и откроете секреты крупнейшей сети пещер Европейского Севера России. Летом над вами раскинутся таинственные подземные своды и тоннели, а зимой вы окажетесь в ледяном царстве с кристаллическими узорами, сталактитами и сталагмитами.

Легенды северной тайги

После спуска в подземелье Пинежья, мы углубимся в лес — здесь притаился небольшой, но мощный водопад, бьющий из подземной карстовой реки. К водопаду нас приведёт живописная экотропа: во время прогулки вы узнаете любопытные факты о здешней флоре и фауне, о формировании местного рельефа. А еще гиды поделятся историями и легендами Пинежья, чтобы вы еще больше прониклись атмосферой Русского Севера.

Смотровая площадка «Голубино»

Отсюда открывается панорамный вид на карстовый каньон «Тараканий Лог», часть памятника природы регионального значения «Голубинский карстовый массив». Это место, где можно полюбоваться терракотовыми отвесными скалами, тянущимися к небу деревьями, пинежскими закатами.

Тайминг экскурсии

8:00 — выезд из Архангельска
11:30-12:00 — прибытие к началу маршрута, чаепитие с местной выпечкой
12:00 — экскурсия на водопад и смотровую площадку «Голубино»
13:00 — обед
15:00 — экскурсия в карстовую пещеру
16:00 — свободное время
17:00-17:30 — отъезд в Архангельск

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия стартует в 8:00 из Архангельска, где вы садитесь в рейсовый автобус класса «Турист» и на групповом трансфере отправляетесь на Пинежье. Между локациями вместе с вами могут перемещаться и другие пассажиры
  • Экскурсионного сопровождения в автобусе по пути нет. Дорога (гравийка + асфальт) не всем может показаться комфортной, в одну сторону займёт 3,5—4 часа, в пути сделаем остановку. Надеемся, что временные неудобства по пути будут скрашены заповедной красотой Русского Севера! Информационная часть экскурсии начнётся по приезде на Пинежье
  • Вы можете заказать индивидуальный трансфер до и от места начала экскурсии, а также изменить время возврата в город на нём:
    — 25 000 ₽ — легковое авто туда-обратно (до 3-х пассажиров)
    — 30 000 ₽ — микроавтобус туда-обратно (до 7 пассажиров)
  • Экскурсия доступна детям от 5 лет
  • Экскурсию также можно провести индивидуально на вашем транспорте с доплатой 10 000 ₽. Чтобы заказать экскурсию в индивидуальном формате, выберите удобную дату и соответствующие категории билетов с пометкой «на вашем транспорте»
  • С вами будет гид из нашей команды

Посещение пещеры

  • Перед спуском в пещеру участники проходят инструктаж по технике безопасности, всем выдаются каски и налобные фонарики. Спуск в пещеру только в сопровождении гида-инструктора, детей обязательно должны сопровождать взрослые.
  • В пещере не нужна особая физическая подготовка, но часть пути необходимо нагибаться, проходить короткие крутые спуски, подниматься и спускаться по лестницам. Комфорт перемещения во многом зависит от вашего роста и комплекции. Если у вас в меру или довольно серьёзные проблемы с коленями или были травмы ног, периодически дающие о себе знать — рекомендуем заранее рассчитать свои силы на маршрут.
  • За дополнительную плату (по желанию) выдаются защитная одежда (400 ₽), пробковые сапоги (300 ₽), перчатки (100 ₽)

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет6500 ₽
Дети до 12 лет4500 ₽
На своем транспорте: взрослые4100 ₽
На своем транспорте: дети до 12 лет2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На автовокзале в Архангельске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 934 туристов
Мы — команда гидов-единомышленников, которые показывают Пинежье и влюбляют гостей в него. Кто-то из нас учитель, кто-то геолог, кто-то стоял у истоков Пинежского заповедника (основан в 1974 г.). Имеем свидетельство
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о квалификации инструктора-проводника. Мы хотим показать красоты нашего края, открыть для вас Русский Север. Ведь это до сих пор малоизведанные территории, на которых скрыто столько прекрасного и родного духу русского человека. До встречи на Пинежье!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 111 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
4
14
3
5
2
3
1
3
З
Дата посещения: 30 июн 2026
Это было интересное приключение. Дорога до заповедника конечно долгая, но наверное на то он заповедник, чтобы не быть в двух шагах от города. И чай с вкусным пирожком после дороги
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- это как раз то, что было нужно. Красивые, таинственные места. Воздух, которым хочется дышать и виды от которых захватывает дух. А ещё меня вдохновили гиды, Зоя и Олег, видно, что они любят и работу и эти прекрасные места. Всё было хорошо организовано по приезду и даже было немного свободного времени, чтобы погулять по территории парка. Обед был вовремя, вкусный и сытный (очень вкусный хлеб). Мне экскурсия понравилась.

Это было интересное приключение. Дорога до заповедника конечно долгая, но наверное на то он заповедник, чтобы
Это было интересное приключение. Дорога до заповедника конечно долгая, но наверное на то он заповедник, чтобы
Это было интересное приключение. Дорога до заповедника конечно долгая, но наверное на то он заповедник, чтобы
Это было интересное приключение. Дорога до заповедника конечно долгая, но наверное на то он заповедник, чтобы
Это было интересное приключение. Дорога до заповедника конечно долгая, но наверное на то он заповедник, чтобы
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Светлана
это вау! да, немного запутались в начале что-куда-как, но были готовы к небольшим сложностям благодаря отзывам)
автобус нашли быстро, водитель нас направил по приезду к зданию «голубино», ему спасибо 😁 сразу
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понятно, что растерявшихся людей он тут видит часто)
На ресепшене дали памятку с планом экскурсии, что довольно удобно, в расписании даже были прописаны «чаепитие» и «обэд».
было немного времени пройтись по территории, увидели больших черных курочек и зайчиков, поумилялись и расслабились было 2 экскурсовода, одна девушка провела в лес к водопаду и на смотровую площадку, а вторая в пещеру.
виды нереальные, удалось пофоткать всё от и до, никто не подгонял без всяких сомнений рекомендую посетить эту экскурсию, было здорово!
Из пещеры мы шли последними, так что была возможность поползать там везде, где разрешила экскурсовод) правда в пещере довольно прохладно, лучше надеть куртку и теплые носочки

это вау! да, немного запутались в начале что-куда-как, но были готовы к небольшим сложностям благодаря отзывам)
это вау! да, немного запутались в начале что-куда-как, но были готовы к небольшим сложностям благодаря отзывам)
это вау! да, немного запутались в начале что-куда-как, но были готовы к небольшим сложностям благодаря отзывам)
это вау! да, немного запутались в начале что-куда-как, но были готовы к небольшим сложностям благодаря отзывам)
это вау! да, немного запутались в начале что-куда-как, но были готовы к небольшим сложностям благодаря отзывам)
это вау! да, немного запутались в начале что-куда-как, но были готовы к небольшим сложностям благодаря отзывам)
это вау! да, немного запутались в начале что-куда-как, но были готовы к небольшим сложностям благодаря отзывам)
это вау! да, немного запутались в начале что-куда-как, но были готовы к небольшим сложностям благодаря отзывам)+1
это вау! да, немного запутались в начале что-куда-как, но были готовы к небольшим сложностям благодаря отзывам)
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Дмитрий
1. Благодарим гида Зою. Все четко, интересно и понятно. Видно что она влюблена в свою работу и в родные места.
2. Минус организаторам: нас никто не встретил с автобуса и не
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проводил. Обо всем должны догадаться, куда идти, что делать. Учитывая что мы пол страны проехали и тут в первый раз, отношение странное за наши же деньги.
3. В кафе предложили единственный набор блюд. У нас у ребёнка острая аллергия на рыбу, нас никто об этом не спросил. На нашу просьбу поменять уху сказали что уточнят и больше никто к нам не вернулся. Некрасиво.
4. В целом неплохо, но могли бы больше внимания уделять приезжающим.
5. Экскурсии простенькие, но зато для всех. И с детьми да хоть с кем можно идти.
6. Оплата картой работает, но по умолчанию просят наличку и с недовольным видом достают работающий терминал оплаты.
7. Увидел реку, воспетую одним из моих любимых писателей - Фёдором Абрамовым. Зачитывался им в детстве в Роман газетах. С удовольствием побывал.

1. Благодарим гида Зою. Все четко, интересно и понятно. Видно что она влюблена в свою работу и в родные места.
1. Благодарим гида Зою. Все четко, интересно и понятно. Видно что она влюблена в свою работу и в родные места.
1. Благодарим гида Зою. Все четко, интересно и понятно. Видно что она влюблена в свою работу и в родные места.
1. Благодарим гида Зою. Все четко, интересно и понятно. Видно что она влюблена в свою работу и в родные места.
1. Благодарим гида Зою. Все четко, интересно и понятно. Видно что она влюблена в свою работу и в родные места.
1. Благодарим гида Зою. Все четко, интересно и понятно. Видно что она влюблена в свою работу и в родные места.
1. Благодарим гида Зою. Все четко, интересно и понятно. Видно что она влюблена в свою работу и в родные места.
1. Благодарим гида Зою. Все четко, интересно и понятно. Видно что она влюблена в свою работу и в родные места.+3
1. Благодарим гида Зою. Все четко, интересно и понятно. Видно что она влюблена в свою работу и в родные места.
1. Благодарим гида Зою. Все четко, интересно и понятно. Видно что она влюблена в свою работу и в родные места.
1. Благодарим гида Зою. Все четко, интересно и понятно. Видно что она влюблена в свою работу и в родные места.
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М
очень понравилась организация, всё чётко и вовремя, по приезде сразу рассказали план на день, выдали расписание. в ресторане быстрое обслуживание, еда вкусная. экскурсию проводят энтузиасты-учёные, которые отлично владеют материалом из
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разных областей знаний, очень увлекательно. в пещере ручей, прикольно шлёпать в резиновых сапогах по воде и грязи. в пещере не грязно, одежду испачкать сложно, важна только обувь (сапоги выдают за доп плату). нужна тёплая одежда, в пещере около 0 летом.
сам комплекс Голубино очень приятный, есть свободное время, можно спуститься к воде, покачаться на качелях. по территории ходят кролики и куры на свободном выпасе.
минусы: не встречают при посадке в автобус, из-за этого опасения, что едем не туда, хотя табличка есть, как и обещают. и точно нельзя опаздывать, автобус ждать не будет, т. к. не проверяют по списку, кто на экскурсию. сама пещера не очень большая и не очень интересная.

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Ю
Все понравилось. Видно, что экскурсоводы разбираются в теме.
Хочется попасть на экскурсии в более сложные пещеры.
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I
Нереально красивые пещеры. Радует, что можно почувствовать себя начинающим спелеологом - примерить каски с фонариками и сапоги (сапоги арендовала на месте, их предостаточно на все размеры). По итогам выдают удостоверение
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спелеолога на память. Экскурсоводы по маршруту к водопаду и пещерам - местные жители, настоящие знатоки не только теоретического, но и практического материала. Особенно запомнился рассказ экскурсовода Олега. Рассказали и об истории появления пещер, и о местной флоре и фауне, ответили на вопросы. Перед спуском в пещеры провели подробный инструктаж по технике безопасности. Насколько я поняла, из Архангельска в Голубино ежедневно ходят автобусы в обе стороны (как минимум, 1 рейс туда и 1 рейс обратно). Голубино представляет собой современный туристический комплекс (отель, ресторан, бани, детские площадки) на берегу реки в лесу. Можно бесплатно получить и отправить открытку с турбазы. Понравилось чаепитие с ягодным пирогом в местном ресторане и сытный комплексный обед, которые входили в стоимость тура. Из Голубино стартуют экскурсии по окрестностям, все очень близко. Летом есть еще байдарочные туры и более разнообразные пешие маршруты. Хотелось бы там остаться побольше, нежели на один день. На стойке регистрации весит расписание экскурсий на целый день, часть из них водит в предлагаемый турпакет. Время распланировано оптимально, нет больших зазоров между этапами программы, но есть время отдохнуть за чаепитием и обедом. Посетили пещеру «Певческая эстрада», там вполне комфортно передвигаться, на корточках пришлось переходить только один небольшой участок маршрута с низкими сводами. Двигались частично по руслу реки, чтобы не промочить ноги сапоги нужны высокие (именно такие можно арендовать). Глубина - не более 30 см. Видели в пещере 2 летучие мыши, ледяные сталактиты и сталагмиты. Как и говорят, дорога длинная. В одну сторону около 3,5 часов. Дорогая непростая, не в очень хорошем состоянии. Туристическое обслуживание начинается уже на базе. В автобусе нет сопровождающих, только водитель (ничего особо примечательного по пути в окна не видно). По приезду на турбазу он показывает, куда пойти, чтобы зарегистрировать и получить программу дня. В пути на базу делают одну санитарную остановку, где можно купить вкусную местную выпечку.

Нереально красивые пещеры. Радует, что можно почувствовать себя начинающим спелеологом - примерить каски с фонариками и
Нереально красивые пещеры. Радует, что можно почувствовать себя начинающим спелеологом - примерить каски с фонариками и
Нереально красивые пещеры. Радует, что можно почувствовать себя начинающим спелеологом - примерить каски с фонариками и
Нереально красивые пещеры. Радует, что можно почувствовать себя начинающим спелеологом - примерить каски с фонариками и
Нереально красивые пещеры. Радует, что можно почувствовать себя начинающим спелеологом - примерить каски с фонариками и
Нереально красивые пещеры. Радует, что можно почувствовать себя начинающим спелеологом - примерить каски с фонариками и
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