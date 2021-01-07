4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Спуститься в пещеры Пинежья

Из Архангельска мы отправимся к заповедному Голубинскому карстовому массиву — памятнику природы регионального значения. Вы прогуляетесь 👣 охранной зоне Пинежского заповедника, полюбуетесь таежными пейзажами, узнаете о местной флоре или фауне. А после исследуете одну из пещер Пинежья и откроете секреты крупнейшей сети пещер Европейского Севера России. Летом над вами раскинутся таинственные подземные своды и тоннели, а зимой вы окажетесь в ледяном царстве с кристаллическими узорами на сталактитах и сталагмитах.

Легенды таежного леса

После спуска в подземелье Пинежья, мы углубимся в лес 🌳 — здесь притаился небольшой, но мощный водопад, бьющий из подземной карстовой реки. К водопаду нас приведёт живописная эко-тропа: во время прогулки вы узнаете любопытные факты о здешней флоре и фауне, о формировании местного рельефа. А еще гиды поделятся историями и легендами Пинежья, чтобы вы еще больше прониклись атмосферой Русского Севера.

Посещение Красногорского Богородицкого монастыря

Недалеко от Голубино находится деревня Красная горка, где около века располагался один из красивейших монастырей Русского Севера, построенный в начале 12 века. Здесь находилась икона Грузинской Богоматери и был похоронен князь Василий Голицын, сподвижник царевны Софьи. В советское время монастырь был закрыт. С Красной Горки вам откроется прекрасная панорама окрестностей и долины реки Пинега. Рассветы и закаты здесь — мечта фотографов.

Тайминг экскурсии

8:00 — выезд из Архангельска

11:30-12:00 — прибытие к началу маршрута, чаепитие с местной выпечкой

12:15 — экскурсия ⛳ в карстовую пещеру

14:00 — обед, экскурсия к водопаду

16:00 — экскурсия на Красную Горку

17:00-18:00 — отъезд в Архангельск

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия стартует в 8:00 от морского-речного вокзала Архангельска, дорога в одну сторону займет 3, 5 — 4 часа, в пути сделаем остановку

Групповой трансфер на автобусе 🚌 класса «Турист»

Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды

Экскурсию также можно провести индивидуально на вашем транспорте с доплатой 8000. Чтобы заказать экскурсию в индивидуальном формате, выберите удобную дату и соответствующие категории билетов с пометкой «на вашем транспорте»

Посещение пещеры