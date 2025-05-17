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прошли по сумеречным залам, ледяными галереями, Олег был внимательным всегда во всех ситуациях страховал и помогал нам (спустится в пещеру, выйти из неё, пройти по льду, у него были дополнительные фонарики, что бы мы смогли рассмотреть эту красоту). На протяжении всей экскурсии с нами поделились интересными рассказами, интересными факторами. Большое вам СПАСИБО