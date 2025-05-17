Групповая
до 15 чел.
Лучший выборПинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
16 июн в 08:00
17 июн в 08:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Пинежские пещеры Архангельск: удивительное путешествие в мир льда
Погрузитесь в мир вечного льда и снега, не покидая Архангельскую область. Пинежские пещеры ждут вас
Начало: Отель Пур-Наволок, набережная Северной Двины, 84
Расписание: Ежедневно с 8:00.
23 июн в 08:00
24 июн в 08:00
28 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
Два дня на Русском Севере
Проникнуться духом таежной природы, исследовать Пинежскую пещеру и пройти по экотропе к водопаду
Начало: На ж/д вокзале Архангельска
16 июн в 08:00
17 июн в 08:00
11 200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария17 мая 2025Мы попали на прекрасную экскурсию в настоящую зимнюю сказку в Пинежье! Парк «Голубино» невероятно красив 😍 А какая природа вокруг! 🤩
- ВВиктория26 марта 2025Экскурсия очень понравилась. Изначально боялась приобретать из за долгой дороги к месту, начиталась отзывов… Мы были с двумя детьми. Но
- ТТамара6 марта 2025Все было замечательно: люди, лес, снег, пещеры, водопад (жаль, что видели только один из трех), смотровая площадка, транспорт. Людям со
- ООльга21 августа 2023Красоты ПинежьяВсе понравилось кроме бездорожья. Это ужасно! Из четырех часов в одну сторону, от силы минут 50 мы ехали по асфальту! Тут ничего от укачивания не поможет.
- ЛЛюдмила13 февраля 202311 февраля с гидом Олегом мы увидели пещеры, которые оставили у нас хорошие, приятные впечатления. С надежным гидом Олегом мы
- ААлина7 января 2023Красоты ПинежьяЭкскурсоводы Егор и Кирилл интересно рассказывали. За это им большое спасибо. Единственное, что было непонятным - организация. Несколько раз подходили к организатору, чтобы уточнить дальнейшие действия. Хотелось бы увидеть больше информации почасово. А так всё супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Пинежские пещеры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2025
Сейчас в Архангельске в категории "Пинежские пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Архангельске на 2025 год по теме «Пинежские пещеры», 97 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август