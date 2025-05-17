Пинежские пещеры – экскурсии в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «Пинежские пещеры» в Архангельске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
На автобусе
10 часов
89 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Пинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
16 июн в 08:00
17 июн в 08:00
5000 ₽ за человека
В царство ледяных пещер
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Пинежские пещеры Архангельск: удивительное путешествие в мир льда
Погрузитесь в мир вечного льда и снега, не покидая Архангельскую область. Пинежские пещеры ждут вас
Начало: Отель Пур-Наволок, набережная Северной Двины, 84
Расписание: Ежедневно с 8:00.
23 июн в 08:00
24 июн в 08:00
28 000 ₽ за экскурсию
Два дня на Русском Севере
На автобусе
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
Два дня на Русском Севере
Проникнуться духом таежной природы, исследовать Пинежскую пещеру и пройти по экотропе к водопаду
Начало: На ж/д вокзале Архангельска
16 июн в 08:00
17 июн в 08:00
11 200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    17 мая 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Мы попали на прекрасную экскурсию в настоящую зимнюю сказку в Пинежье! Парк «Голубино» невероятно красив 😍 А какая природа вокруг! 🤩
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    Невозможно налюбоваться 🥰 А когда еще красотой не только любуешься,но и получаешь много полезной и интересной информации от гида - испытываешь настоящее удовольствие! Спасибо огромное за прекрасную экскурсию! Захотелось вернуться ❤️

    Мы попали на прекрасную экскурсию в настоящую зимнюю сказку в Пинежье!Мы попали на прекрасную экскурсию в настоящую зимнюю сказку в Пинежье!Мы попали на прекрасную экскурсию в настоящую зимнюю сказку в Пинежье!Мы попали на прекрасную экскурсию в настоящую зимнюю сказку в Пинежье!Мы попали на прекрасную экскурсию в настоящую зимнюю сказку в Пинежье!
  • В
    Виктория
    26 марта 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Экскурсия очень понравилась. Изначально боялась приобретать из за долгой дороги к месту, начиталась отзывов… Мы были с двумя детьми. Но
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    дорога прошла совсем не напряжно. То, что мы увидели на месте однозначно того стоило! На экскурсии нас сопровождала прекрасная девушка Зоя, которая всей душой любит это место. По приезду угостили вкусным чаем с пирогом. Также был ооочень сытный обед (салат, суп, второе). Были зимой, на месте успели еще прокатиться на снегоходе. Экскурсией остались довольны.

    Экскурсия очень понравилась. Изначально боялась приобретать из за долгой дороги к месту, начиталась отзывов… Мы былиЭкскурсия очень понравилась. Изначально боялась приобретать из за долгой дороги к месту, начиталась отзывов… Мы былиЭкскурсия очень понравилась. Изначально боялась приобретать из за долгой дороги к месту, начиталась отзывов… Мы были
  • Т
    Тамара
    6 марта 2025
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Все было замечательно: люди, лес, снег, пещеры, водопад (жаль, что видели только один из трех), смотровая площадка, транспорт. Людям со
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    слабой физической подготовкой нужно хорошо подумать, прежде чем выбрать этот маршрут."Голубино" желаю новых идей и сил на их воплощение. Спасибо ВСЕМ!!!

  • О
    Ольга
    21 августа 2023
    Красоты Пинежья
    Все понравилось кроме бездорожья. Это ужасно! Из четырех часов в одну сторону, от силы минут 50 мы ехали по асфальту! Тут ничего от укачивания не поможет.
  • Л
    Людмила
    13 февраля 2023
    В царство ледяных пещер
    11 февраля с гидом Олегом мы увидели пещеры, которые оставили у нас хорошие, приятные впечатления. С надежным гидом Олегом мы
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    прошли по сумеречным залам, ледяными галереями, Олег был внимательным всегда во всех ситуациях страховал и помогал нам (спустится в пещеру, выйти из неё, пройти по льду, у него были дополнительные фонарики, что бы мы смогли рассмотреть эту красоту). На протяжении всей экскурсии с нами поделились интересными рассказами, интересными факторами. Большое вам СПАСИБО

  • А
    Алина
    7 января 2023
    Красоты Пинежья
    Экскурсоводы Егор и Кирилл интересно рассказывали. За это им большое спасибо. Единственное, что было непонятным - организация. Несколько раз подходили к организатору, чтобы уточнить дальнейшие действия. Хотелось бы увидеть больше информации почасово. А так всё супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Пинежские пещеры»

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Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2025
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