Летний гранд-тур в Поморье

Чистота и необъятные просторы Русского Севера во все времена манили сюда путешественников. Здесь свежий воздух

5
3 отзыва
Чистота и необъятные просторы Русского Севера во все времена манили сюда путешественников. Здесь свежий воздух и тишина, здесь время идет неспешно.

Это край, где вековые ели стремятся к небу, где на опушках густых лесов стоят добротные рубленые пятистенки, где в таинственных пещерах оживают древние сказания и легенды, а бескрайние просторы Белого моря манят суровой, но такой притягательной романтикой Севера! Сюда вам захочется возвращаться снова и снова, уж поверьте!
Летний гранд-тур в Поморье
Летний гранд-тур в Поморье
Летний гранд-тур в Поморье
Летний гранд-тур в Поморье
Летний гранд-тур в Поморье
Летний гранд-тур в Поморье
Летний гранд-тур в Поморье
Летний гранд-тур в Поморье
Летний гранд-тур в Поморье
Летний гранд-тур в Поморье
Летний гранд-тур в Поморье
Летний гранд-тур в Поморье
Летний гранд-тур в Поморье
Ближайшие даты:
20
июн

Что вас ожидает 🤩

Столица Великого Поморья
Столица Великого Поморья
Познакомимся с Архангельском – городом Русского Севера
Малые Корелы
Малые Корелы
Побываем в лучшем в России музее деревянного зодчества под открытым небом
Северодвинск
Северодвинск
Побываем в городе на берегу Белого моря и узнаем об атомных подводных лодках
Северный пряник
Северный пряник
Поучаствуем в мастер-классе по росписи северного пряника – "козули"
Арктическое искусство
Арктическое искусство
Посетим музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Архангельск, музей художественного освоения Арктики, мастер-класс

Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу.

Возможна встреча в аэропорту или на ж/д вокзале и трансфер в отель за доп. плату.

10-45 – встреча с гидом в холле отеля с табличкой «Летний гранд-тур в Поморье».

Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья». Архангельск – столица великого Поморья, безбрежного северного края нашей необъятной России. 

Архангельск – самый крупный торговый порт России, а Северная Двина – великолепная доминанта всего Архангельска. Видимо, воды могучей красавицы уносят от города весь негатив и невзгоды, и все, кто бывал в Архангельске, отмечают особый покой и умиротворение города и его обитателей. 

Вся старинная историческая застройка Архангельска сосредоточена на знаменитой Двинской набережной, которой вы полюбуетесь. Одна из уникальных старинных достопримечательностей Архангельска – Гостиный двор, сооруженный в начале XVII века. 

В середине XVIII века к зданию Гостиного двора были пристроены еще два замечательных сооружения, сохранившихся до наших дней – Таможенный замок и Биржа. 

«Кладезь» выдающихся памятников архангельской старинной архитектуры и отлично сохранившейся гражданской застройки XVIII-XIX веков – «исторический» остров Соломбала, на котором Петр Первый заложил Адмиралтейство и судостроительную верфь, со стапелей которой в 1694 году сойдет первый русский торговый корабль «Святой Павел».

Обед в кафе.

Посещение музейно-выставочного комплекса «Музей художественного освоения Арктики им. А.Борисова», где представлены картины Александра Борисова – Первого художника Арктики. Александр Борисов – живописец с мировым именем, ученик И. Шишкина и А. Куинджи, он был первым, кто писал арктические пейзажи с натуры.

В начале ХХ века выставки картин Борисова пользовались огромным успехом. Архангельский музей располагает уникальной коллекцией произведений художника: здесь хранятся почти все работы, с которыми А. А. Борисов в начале XX века с триумфом проехал по городам Европы и Америки. 

В одном из залов посетители познакомятся с искусством ненецкого народа и работами самобытного художника Тыко Вылки.

Пешеходная экскурсия «Заповедная улица». Пешеходная экскурсия по заповедной улице города. Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы. У каждого дома – своя уникальная история!

Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули».  Много традиций хранится в Поморье с давних времён. Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль». 

В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников. Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.

19-00 – ужин в кафе.

Свободное время. Время для вечерней прогулки по набережной Северной Двины.

Встреча, Архангельск, музей художественного освоения Арктики, мастер-классВстреча, Архангельск, музей художественного освоения Арктики, мастер-классВстреча, Архангельск, музей художественного освоения Арктики, мастер-классВстреча, Архангельск, музей художественного освоения Арктики, мастер-класс
2 день
Холмогоры, мастер-класс, Антониево-Сийский монастырь

Завтрак в отеле. Автобусная экскурсия «Наследие земли Холмогорской».

Туристов ждет незабываемая экскурсия на родину великого ученого М.В. Ломоносова. Холмогоры – один из старинных городов Русского Севера. 

На протяжении нескольких столетий служил административным, религиозным и культурным центром всего Двинского края, через который в средние века Россия осуществляла свои внешнеэкономические контакты. Жители Холмогор и окрестных деревень издавна славились как искусные мастера резьбы по кости. 

Туристы переправятся на Куростров, в село Ломоносово, где посетят мемориальный музей Ломоносова.

Мастер-класс резьбы по кости познакомит туристов с особенным местным ремеслом, где они почувствуют себя настоящими косторезами и смогут увезти с собой памятный сувенир.

Обед в кафе.

Переезд в Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь. Монастырь, которому исполнилось более 500 лет, расположен на небольшом мысу Михайловского озера, у истоков реки Сии. 

По своему первому и главному храму он носит имя — Свято-Троицкий монастырь. Здесь отбывал ссылку Федор Никитич Романов, отец Михаила Федоровича, основателя династии Романовых. 

В XVI–XVII вв. Антониево-Сийский монастырь являлся крупнейшим духовным и культурным центром Подвинья. Традиционными занятиями в монастыре были иконопись, переписывание книг и книгопечатание. 

После изъятия церковных земель Петром I монастырь обеднел. В XIX веке настоятели обители исполняли обязанности ректоров Архангельской духовной семинарии, а также занимались миссионерством среди малых народов Севера. 

Сейчас здесь вновь работает библиотека и иконописная мастерская, выпускается газета и альманах. Монастырь ведёт хозяйство, а разрушенные здания постепенно возрождаются.

Возвращение в Архангельск после 19-00.

20-00 —  ужин в кафе.

Свободное время. Время для вечерней прогулки по набережной Северной Двины.

3 день
Остров Соломбала, Северодвинск, остров Ягры, интерактивная программа

Завтрак в отеле. Экскурсионная программа «От коча до субмарины».

В начале путешествия мы отправляемся на остров Соломбала, чтобы посетить верфь деревянного судостроения «Поморский коч»

Здесь в наши дни силами арктической школы традиционного деревянного судостроения возрождается строительство поморского «коча» – промыслового судна. 

С помощью этих деревянных судов были описаны и закреплены государственные границы России в Арктике. 

Мы собственными глазами увидим, как современные мастера, используя приемы деревянного судостроения, воссоздают судно допетровской эпохи!

После мы поедем в город Северодвинск, расположенный на берегу Белого моря. Обзорная экскурсия по Северодвинску. 

Северодвинск – второй по величине город Архангельской области, город-труженик, промышленный и портовый гигант. Город весьма гармоничен и хорошо вписан в прибрежный ландшафт Белого моря. 

Особенные достопримечательности Северодвинска – деревянные дома, выполненные по индивидуальным проектам и не встречающиеся в других городах. В отличие от северных городов с барачной деревянной застройкой середины XX века, Северодвинск имеет свое уникальное лицо!

Посещение Северодвинского краеведческого музея. «Музейная субмарина» – комплексное занятие с интерактивными экспонатами «Лодка в чемодане», «Переменная плавучесть», «Залп!», «Глаза и уши». 

Нам предстоит создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки проекта 971. 

Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), вы получите популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, о внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Обед в кафе города.

Переезд на берег Белого моря на остров Ягры.  В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха. Вековые сосны на песчаных дюнах и ледяные торосы Белого моря никого не оставляют равнодушным.

Возвращение в Архангельск.

Интерактивная программа «В гостях у Силантия Поморыча»  интерактивная экскурсия по архангельской купеческой усадьбе. 

Гости познакомятся с северными сказками, поморскими традициями, историей города. Хозяин удивит гостей своим мастерством – пением, танцам и сказками на «поморской говоре». Это будет самый весёлый, добрый и незабываемый праздник для всех детей и взрослых!

19-00 – ужин в кафе.

Свободное время. Время для вечерней прогулки по набережной Северной Двины.

4 день
Пинежье, пещеры, Красногорский Богородицкий мужской монастырь

Завтрак в отеле.  Экскурсионная программа «Сказка северных пещер».

Выезд из Архангельска 7-30. (Время в пути в одну сторону 4 часа!)

Мы отправляемся в заповедное Пинежье – край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов и уникальных северных пещер, скал, бурлящих кристальных рек и водопадов.

Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России. 

Обед в кафе.

Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км). Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой! 

Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так в связи тем, что его водами пользовались монахи Красногорского монастыря. 

Водопад – уникальное творение природы – вода в нем всегда одинаковой температуры 2-4 градуса и не замерзает даже в самый лютый мороз!

Экскурсия в Красногорский Богородицкий мужской монастырь (недействующий).

В названии горы слово «красная», то есть красивая, закрепилось неслучайно. Перед посетителями Красной Горки разворачивается величественная, захватывающая дух панорама. Интересно, что еще в XVII веке эта местность носила другое название — Черная Гора. 

Огромный труд многих поколений людей, расчищавших луга и пашни, возводивших строения из дерева и камня, сделал гору «Красной». Осмотр места захоронения князя В.В. Голицына.

Выезд в Архангельск 16-00 (время в пути в одну сторону 4 часа!). Прибытие в Архангельск после 20-00.

20-00 — ужин в кафе.

Свободное время. Время для вечерней прогулки по набережной Северной Двины.

5 день
Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»

Завтрак в отеле. Экскурсионная программа «Деревянное зодчество Русского Севера» с посещением музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». 

Малые Корелы – лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.

Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья и тянущиеся к небу прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе.

Свободное время в г. Архангельске для прогулки по городу, покупки сувениров, самостоятельного посещения музеем и выставок.

Ужин в кафе.

Свободное время. Время для вечерней прогулки по набережной Северной Двины.

Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»
6 день
Новодвинская крепость

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.

9:00 – встреча с гидом. 

Экскурсия «Новодвинская крепость – северный форпост».

Новодвинская крепость — первая российская бастионная крепость расположена в устье Северной Двины, около Архангельска. Крепость была заложена по личному указанию царя  Петра I для защиты Архангельского фарватера и отражения шведов в Северной войне. 

Летом 1701 года у только что начатой строительством крепости огнём береговых батарей был разгромлен авангард шведской эскадры, и одержена первая морская победа в истории России.

Крепость имела 4 бастиона и 1 равелин, была окружена водяным рвом, внутри была построена деревянная церковь во имя апостолов Петра и Павла. 

После упразднения в 1863 году её имя было забыто... Сегодня крепость, имеющая статус памятника федерального значения, возрождается. 

В 2012 году над крепостью был вновь поднят российский флаг.

Обед в кафе.

Окончание программы после 16-00.

Свободное время в г. Архангельске для прогулки по городу, покупки сувениров, самостоятельного посещения музеем и выставок. 

Ужин самостоятельно.

Самостоятельный отъезд из Архангельска.

Трансфер от отеля на ж/д вокзал и в аэропорт самостоятельно или за доп. плату.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.

 Гостиница «Пур-Наволок Отель» 4*Гостиница «Столица Поморья» 3*
номер «стандарт»60 50056 500 
дети до 16 лет на основном месте59 90055 900
доплата за одноместное размещение7 5007 500
дополнительное место (раскладушка)55 500-
дети до 16 лет на доп. месте (раскладушка)54 900-

Стоимость дополнительной ночи, руб.:

РазмещениеПур-Наволок отель 4* Столица Поморья 3*
Одноместное размещение, номер Стандарт4 5003 400
Двухместное размещение, номер Стандарт6 0004 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостиницепитание 3-х разовое (в 1 день обед и ужин, в 6 день завтрак иобед)экскурсионное и транспортное обслуживание по программевходные билетымастер-класс
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельска и обратнопитание
  • Не указанное в программетрансфер из аэропорта и в аэропортдополнительные экскурсиирасходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 3-х часов) пребывание на открытом воздухе.

Рекомендуем иметь одежду и удобную обувь для прогулок по лесу.

Для посещения пещер рекомендуем иметь теплую одежду и непромокаемую обувь, средство от гнуса, накидки от дождя.

Возможны ли изменения в программе тура?

Туркомпания оставляет за собой право изменять порядок экскурсионных дней, время и порядок проведения экскурсий и посещения экскурсионных объектов, при условии выполнения программы в полном объеме.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 июня 2022
Спасибо организаторам
Ю
16 июня 2022
Все отлично!
А
15 июня 2022
Очень интересный и познавательный тур. Узнал много интересного про этот чудесный город.
Хочу поблагодарить гидов Наталья и Наталья. Очень интересные рассказы про достопримечательности города.
Уезжать не хотелось.
Многое ещё не успел посмотреть.
Планирую приехать ещё. Хотелось бы побольше узнать этот город.
Спасибо большое организаторам тура.
Советую посетить тур.

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