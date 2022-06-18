Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу.
Возможна встреча в аэропорту или на ж/д вокзале и трансфер в отель за доп. плату.
10-45 – встреча с гидом в холле отеля с табличкой «Летний гранд-тур в Поморье».
Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья». Архангельск – столица великого Поморья, безбрежного северного края нашей необъятной России.
Архангельск – самый крупный торговый порт России, а Северная Двина – великолепная доминанта всего Архангельска. Видимо, воды могучей красавицы уносят от города весь негатив и невзгоды, и все, кто бывал в Архангельске, отмечают особый покой и умиротворение города и его обитателей.
Вся старинная историческая застройка Архангельска сосредоточена на знаменитой Двинской набережной, которой вы полюбуетесь. Одна из уникальных старинных достопримечательностей Архангельска – Гостиный двор, сооруженный в начале XVII века.
В середине XVIII века к зданию Гостиного двора были пристроены еще два замечательных сооружения, сохранившихся до наших дней – Таможенный замок и Биржа.
«Кладезь» выдающихся памятников архангельской старинной архитектуры и отлично сохранившейся гражданской застройки XVIII-XIX веков – «исторический» остров Соломбала, на котором Петр Первый заложил Адмиралтейство и судостроительную верфь, со стапелей которой в 1694 году сойдет первый русский торговый корабль «Святой Павел».
Обед в кафе.
Посещение музейно-выставочного комплекса «Музей художественного освоения Арктики им. А.Борисова», где представлены картины Александра Борисова – Первого художника Арктики. Александр Борисов – живописец с мировым именем, ученик И. Шишкина и А. Куинджи, он был первым, кто писал арктические пейзажи с натуры.
В начале ХХ века выставки картин Борисова пользовались огромным успехом. Архангельский музей располагает уникальной коллекцией произведений художника: здесь хранятся почти все работы, с которыми А. А. Борисов в начале XX века с триумфом проехал по городам Европы и Америки.
В одном из залов посетители познакомятся с искусством ненецкого народа и работами самобытного художника Тыко Вылки.
Пешеходная экскурсия «Заповедная улица». Пешеходная экскурсия по заповедной улице города. Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы. У каждого дома – своя уникальная история!
Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули». Много традиций хранится в Поморье с давних времён. Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».
В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников. Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.
19-00 – ужин в кафе.
Свободное время. Время для вечерней прогулки по набережной Северной Двины.
Завтрак в отеле. Автобусная экскурсия «Наследие земли Холмогорской».
Туристов ждет незабываемая экскурсия на родину великого ученого М.В. Ломоносова. Холмогоры – один из старинных городов Русского Севера.
На протяжении нескольких столетий служил административным, религиозным и культурным центром всего Двинского края, через который в средние века Россия осуществляла свои внешнеэкономические контакты. Жители Холмогор и окрестных деревень издавна славились как искусные мастера резьбы по кости.
Туристы переправятся на Куростров, в село Ломоносово, где посетят мемориальный музей Ломоносова.
Мастер-класс резьбы по кости познакомит туристов с особенным местным ремеслом, где они почувствуют себя настоящими косторезами и смогут увезти с собой памятный сувенир.
Обед в кафе.
Переезд в Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь. Монастырь, которому исполнилось более 500 лет, расположен на небольшом мысу Михайловского озера, у истоков реки Сии.
По своему первому и главному храму он носит имя — Свято-Троицкий монастырь. Здесь отбывал ссылку Федор Никитич Романов, отец Михаила Федоровича, основателя династии Романовых.
В XVI–XVII вв. Антониево-Сийский монастырь являлся крупнейшим духовным и культурным центром Подвинья. Традиционными занятиями в монастыре были иконопись, переписывание книг и книгопечатание.
После изъятия церковных земель Петром I монастырь обеднел. В XIX веке настоятели обители исполняли обязанности ректоров Архангельской духовной семинарии, а также занимались миссионерством среди малых народов Севера.
Сейчас здесь вновь работает библиотека и иконописная мастерская, выпускается газета и альманах. Монастырь ведёт хозяйство, а разрушенные здания постепенно возрождаются.
Возвращение в Архангельск после 19-00.
20-00 — ужин в кафе.
Свободное время. Время для вечерней прогулки по набережной Северной Двины.
Завтрак в отеле. Экскурсионная программа «От коча до субмарины».
В начале путешествия мы отправляемся на остров Соломбала, чтобы посетить верфь деревянного судостроения «Поморский коч».
Здесь в наши дни силами арктической школы традиционного деревянного судостроения возрождается строительство поморского «коча» – промыслового судна.
С помощью этих деревянных судов были описаны и закреплены государственные границы России в Арктике.
Мы собственными глазами увидим, как современные мастера, используя приемы деревянного судостроения, воссоздают судно допетровской эпохи!
После мы поедем в город Северодвинск, расположенный на берегу Белого моря. Обзорная экскурсия по Северодвинску.
Северодвинск – второй по величине город Архангельской области, город-труженик, промышленный и портовый гигант. Город весьма гармоничен и хорошо вписан в прибрежный ландшафт Белого моря.
Особенные достопримечательности Северодвинска – деревянные дома, выполненные по индивидуальным проектам и не встречающиеся в других городах. В отличие от северных городов с барачной деревянной застройкой середины XX века, Северодвинск имеет свое уникальное лицо!
Посещение Северодвинского краеведческого музея. «Музейная субмарина» – комплексное занятие с интерактивными экспонатами «Лодка в чемодане», «Переменная плавучесть», «Залп!», «Глаза и уши».
Нам предстоит создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки проекта 971.
Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), вы получите популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, о внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Обед в кафе города.
Переезд на берег Белого моря на остров Ягры. В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха. Вековые сосны на песчаных дюнах и ледяные торосы Белого моря никого не оставляют равнодушным.
Возвращение в Архангельск.
Интерактивная программа «В гостях у Силантия Поморыча» – интерактивная экскурсия по архангельской купеческой усадьбе.
Гости познакомятся с северными сказками, поморскими традициями, историей города. Хозяин удивит гостей своим мастерством – пением, танцам и сказками на «поморской говоре». Это будет самый весёлый, добрый и незабываемый праздник для всех детей и взрослых!
19-00 – ужин в кафе.
Свободное время. Время для вечерней прогулки по набережной Северной Двины.
Завтрак в отеле. Экскурсионная программа «Сказка северных пещер».
Выезд из Архангельска 7-30. (Время в пути в одну сторону 4 часа!)
Мы отправляемся в заповедное Пинежье – край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов и уникальных северных пещер, скал, бурлящих кристальных рек и водопадов.
Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.
Обед в кафе.
Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км). Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой!
Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так в связи тем, что его водами пользовались монахи Красногорского монастыря.
Водопад – уникальное творение природы – вода в нем всегда одинаковой температуры 2-4 градуса и не замерзает даже в самый лютый мороз!
Экскурсия в Красногорский Богородицкий мужской монастырь (недействующий).
В названии горы слово «красная», то есть красивая, закрепилось неслучайно. Перед посетителями Красной Горки разворачивается величественная, захватывающая дух панорама. Интересно, что еще в XVII веке эта местность носила другое название — Черная Гора.
Огромный труд многих поколений людей, расчищавших луга и пашни, возводивших строения из дерева и камня, сделал гору «Красной». Осмотр места захоронения князя В.В. Голицына.
Выезд в Архангельск 16-00 (время в пути в одну сторону 4 часа!). Прибытие в Архангельск после 20-00.
20-00 — ужин в кафе.
Свободное время. Время для вечерней прогулки по набережной Северной Двины.
Завтрак в отеле. Экскурсионная программа «Деревянное зодчество Русского Севера» с посещением музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».
Малые Корелы – лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.
Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья и тянущиеся к небу прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.
Возвращение в Архангельск.
Обед в кафе.
Свободное время в г. Архангельске для прогулки по городу, покупки сувениров, самостоятельного посещения музеем и выставок.
Ужин в кафе.
Свободное время. Время для вечерней прогулки по набережной Северной Двины.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.
9:00 – встреча с гидом.
Экскурсия «Новодвинская крепость – северный форпост».
Новодвинская крепость — первая российская бастионная крепость расположена в устье Северной Двины, около Архангельска. Крепость была заложена по личному указанию царя Петра I для защиты Архангельского фарватера и отражения шведов в Северной войне.
Летом 1701 года у только что начатой строительством крепости огнём береговых батарей был разгромлен авангард шведской эскадры, и одержена первая морская победа в истории России.
Крепость имела 4 бастиона и 1 равелин, была окружена водяным рвом, внутри была построена деревянная церковь во имя апостолов Петра и Павла.
После упразднения в 1863 году её имя было забыто... Сегодня крепость, имеющая статус памятника федерального значения, возрождается.
В 2012 году над крепостью был вновь поднят российский флаг.
Обед в кафе.
Окончание программы после 16-00.
Свободное время в г. Архангельске для прогулки по городу, покупки сувениров, самостоятельного посещения музеем и выставок.
Ужин самостоятельно.
Самостоятельный отъезд из Архангельска.
Трансфер от отеля на ж/д вокзал и в аэропорт самостоятельно или за доп. плату.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.
|Гостиница «Пур-Наволок Отель» 4*
|Гостиница «Столица Поморья» 3*
|номер «стандарт»
|60 500
|56 500
|дети до 16 лет на основном месте
|59 900
|55 900
|доплата за одноместное размещение
|7 500
|7 500
|дополнительное место (раскладушка)
|55 500
|-
|дети до 16 лет на доп. месте (раскладушка)
|54 900
|-
Стоимость дополнительной ночи, руб.:
|Размещение
|Пур-Наволок отель 4*
|Столица Поморья 3*
|Одноместное размещение, номер Стандарт
|4 500
|3 400
|Двухместное размещение, номер Стандарт
|6 000
|4 000
Программа предполагает продолжительное (до 3-х часов) пребывание на открытом воздухе.
Рекомендуем иметь одежду и удобную обувь для прогулок по лесу.
Для посещения пещер рекомендуем иметь теплую одежду и непромокаемую обувь, средство от гнуса, накидки от дождя.
Туркомпания оставляет за собой право изменять порядок экскурсионных дней, время и порядок проведения экскурсий и посещения экскурсионных объектов, при условии выполнения программы в полном объеме.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.