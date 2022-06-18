Чистота и необъятные просторы Русского Севера во все времена манили сюда путешественников. Здесь свежий воздух и тишина, здесь время идет неспешно. Это край, где вековые ели стремятся к небу, где на опушках густых лесов стоят добротные рубленые пятистенки, где в таинственных пещерах оживают древние сказания и легенды, а бескрайние просторы Белого моря манят суровой, но такой притягательной романтикой Севера! Сюда вам захочется возвращаться снова и снова, уж поверьте!

Посетим музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова

Поучаствуем в мастер-классе по росписи северного пряника – "козули"

Побываем в городе на берегу Белого моря и узнаем об атомных подводных лодках

Побываем в лучшем в России музее деревянного зодчества под открытым небом

Программа тура по дням

1 день Встреча, Архангельск, музей художественного освоения Арктики, мастер-класс

Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу. Возможна встреча в аэропорту или на ж/д вокзале и трансфер в отель за доп. плату. 10-45 – встреча с гидом в холле отеля с табличкой «Летний гранд-тур в Поморье». Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья». Архангельск – столица великого Поморья, безбрежного северного края нашей необъятной России. Архангельск – самый крупный торговый порт России, а Северная Двина – великолепная доминанта всего Архангельска. Видимо, воды могучей красавицы уносят от города весь негатив и невзгоды, и все, кто бывал в Архангельске, отмечают особый покой и умиротворение города и его обитателей. Вся старинная историческая застройка Архангельска сосредоточена на знаменитой Двинской набережной, которой вы полюбуетесь. Одна из уникальных старинных достопримечательностей Архангельска – Гостиный двор, сооруженный в начале XVII века. В середине XVIII века к зданию Гостиного двора были пристроены еще два замечательных сооружения, сохранившихся до наших дней – Таможенный замок и Биржа. «Кладезь» выдающихся памятников архангельской старинной архитектуры и отлично сохранившейся гражданской застройки XVIII-XIX веков – «исторический» остров Соломбала, на котором Петр Первый заложил Адмиралтейство и судостроительную верфь, со стапелей которой в 1694 году сойдет первый русский торговый корабль «Святой Павел». Обед в кафе. Посещение музейно-выставочного комплекса «Музей художественного освоения Арктики им. А.Борисова», где представлены картины Александра Борисова – Первого художника Арктики. Александр Борисов – живописец с мировым именем, ученик И. Шишкина и А. Куинджи, он был первым, кто писал арктические пейзажи с натуры. В начале ХХ века выставки картин Борисова пользовались огромным успехом. Архангельский музей располагает уникальной коллекцией произведений художника: здесь хранятся почти все работы, с которыми А. А. Борисов в начале XX века с триумфом проехал по городам Европы и Америки. В одном из залов посетители познакомятся с искусством ненецкого народа и работами самобытного художника Тыко Вылки. Пешеходная экскурсия «Заповедная улица». Пешеходная экскурсия по заповедной улице города. Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы. У каждого дома – своя уникальная история! Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули». Много традиций хранится в Поморье с давних времён. Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль». В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников. Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства. 19-00 – ужин в кафе. Свободное время. Время для вечерней прогулки по набережной Северной Двины.

2 день Холмогоры, мастер-класс, Антониево-Сийский монастырь

Завтрак в отеле. Автобусная экскурсия «Наследие земли Холмогорской». Туристов ждет незабываемая экскурсия на родину великого ученого М.В. Ломоносова. Холмогоры – один из старинных городов Русского Севера. На протяжении нескольких столетий служил административным, религиозным и культурным центром всего Двинского края, через который в средние века Россия осуществляла свои внешнеэкономические контакты. Жители Холмогор и окрестных деревень издавна славились как искусные мастера резьбы по кости. Туристы переправятся на Куростров, в село Ломоносово, где посетят мемориальный музей Ломоносова. Мастер-класс резьбы по кости познакомит туристов с особенным местным ремеслом, где они почувствуют себя настоящими косторезами и смогут увезти с собой памятный сувенир. Обед в кафе. Переезд в Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь. Монастырь, которому исполнилось более 500 лет, расположен на небольшом мысу Михайловского озера, у истоков реки Сии. По своему первому и главному храму он носит имя — Свято-Троицкий монастырь. Здесь отбывал ссылку Федор Никитич Романов, отец Михаила Федоровича, основателя династии Романовых. В XVI–XVII вв. Антониево-Сийский монастырь являлся крупнейшим духовным и культурным центром Подвинья. Традиционными занятиями в монастыре были иконопись, переписывание книг и книгопечатание. После изъятия церковных земель Петром I монастырь обеднел. В XIX веке настоятели обители исполняли обязанности ректоров Архангельской духовной семинарии, а также занимались миссионерством среди малых народов Севера. Сейчас здесь вновь работает библиотека и иконописная мастерская, выпускается газета и альманах. Монастырь ведёт хозяйство, а разрушенные здания постепенно возрождаются. Возвращение в Архангельск после 19-00. 20-00 — ужин в кафе. Свободное время. Время для вечерней прогулки по набережной Северной Двины.

3 день Остров Соломбала, Северодвинск, остров Ягры, интерактивная программа

Завтрак в отеле. Экскурсионная программа «От коча до субмарины». В начале путешествия мы отправляемся на остров Соломбала, чтобы посетить верфь деревянного судостроения «Поморский коч». Здесь в наши дни силами арктической школы традиционного деревянного судостроения возрождается строительство поморского «коча» – промыслового судна. С помощью этих деревянных судов были описаны и закреплены государственные границы России в Арктике. Мы собственными глазами увидим, как современные мастера, используя приемы деревянного судостроения, воссоздают судно допетровской эпохи! После мы поедем в город Северодвинск, расположенный на берегу Белого моря. Обзорная экскурсия по Северодвинску. Северодвинск – второй по величине город Архангельской области, город-труженик, промышленный и портовый гигант. Город весьма гармоничен и хорошо вписан в прибрежный ландшафт Белого моря. Особенные достопримечательности Северодвинска – деревянные дома, выполненные по индивидуальным проектам и не встречающиеся в других городах. В отличие от северных городов с барачной деревянной застройкой середины XX века, Северодвинск имеет свое уникальное лицо! Посещение Северодвинского краеведческого музея. «Музейная субмарина» – комплексное занятие с интерактивными экспонатами «Лодка в чемодане», «Переменная плавучесть», «Залп!», «Глаза и уши». Нам предстоит создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки проекта 971. Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), вы получите популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, о внутреннем устройстве и оборудовании помещений. Обед в кафе города. Переезд на берег Белого моря на остров Ягры. В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха. Вековые сосны на песчаных дюнах и ледяные торосы Белого моря никого не оставляют равнодушным. Возвращение в Архангельск. Интерактивная программа «В гостях у Силантия Поморыча» – интерактивная экскурсия по архангельской купеческой усадьбе. Гости познакомятся с северными сказками, поморскими традициями, историей города. Хозяин удивит гостей своим мастерством – пением, танцам и сказками на «поморской говоре». Это будет самый весёлый, добрый и незабываемый праздник для всех детей и взрослых! 19-00 – ужин в кафе. Свободное время. Время для вечерней прогулки по набережной Северной Двины.

4 день Пинежье, пещеры, Красногорский Богородицкий мужской монастырь

Завтрак в отеле. Экскурсионная программа «Сказка северных пещер». Выезд из Архангельска 7-30. (Время в пути в одну сторону 4 часа!) Мы отправляемся в заповедное Пинежье – край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов и уникальных северных пещер, скал, бурлящих кристальных рек и водопадов. Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России. Обед в кафе. Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км). Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой! Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так в связи тем, что его водами пользовались монахи Красногорского монастыря. Водопад – уникальное творение природы – вода в нем всегда одинаковой температуры 2-4 градуса и не замерзает даже в самый лютый мороз! Экскурсия в Красногорский Богородицкий мужской монастырь (недействующий). В названии горы слово «красная», то есть красивая, закрепилось неслучайно. Перед посетителями Красной Горки разворачивается величественная, захватывающая дух панорама. Интересно, что еще в XVII веке эта местность носила другое название — Черная Гора. Огромный труд многих поколений людей, расчищавших луга и пашни, возводивших строения из дерева и камня, сделал гору «Красной». Осмотр места захоронения князя В.В. Голицына. Выезд в Архангельск 16-00 (время в пути в одну сторону 4 часа!). Прибытие в Архангельск после 20-00. 20-00 — ужин в кафе. Свободное время. Время для вечерней прогулки по набережной Северной Двины.

5 день Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»

Завтрак в отеле. Экскурсионная программа «Деревянное зодчество Русского Севера» с посещением музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Малые Корелы – лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска. Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья и тянущиеся к небу прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения. Возвращение в Архангельск. Обед в кафе. Свободное время в г. Архангельске для прогулки по городу, покупки сувениров, самостоятельного посещения музеем и выставок. Ужин в кафе. Свободное время. Время для вечерней прогулки по набережной Северной Двины.

6 день Новодвинская крепость