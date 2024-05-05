А Александр Архангельск - ворота Арктики Путешествие познавательное, программа достаточно насыщенная, экскурсовод Марина - молодец! Очень повезло с погодой - 28,29.04.2024

А Александр Открытый Север. Архангельск осенью Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.

Д Дарья Открытый Север. Архангельск осенью Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.

Б Бартева Открытый Север. Архангельск осенью Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.

С Солодченкова Охота за северным сиянием в Архангельске Хотелось бы в 3-й день не "свободное время", а тоже что-то с познавательной экскурсией.

Т Татьяна Охота за северным сиянием в Архангельске Пользуюсь регулярно услугами туроператора Большая Страна. Всегда всё по высшему классу! Спасибо за чёткость, своевременность и удобство. Так держать!

П Полякова Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие Спасибо. Получила полное впечатление об Архангельске. Экскурсии были информативные.

П Полякова Охота за северным сиянием в Архангельске Организация тура проходила в соответствии с намеченным планом. Все, что обещали, было предоставлено четко по времени. Спасибо.

Е Екатерина Архангельск - ворота Арктики Огромное спасибо нашему экскурсоводу Марине за интересное путешествие по Архангельской области!