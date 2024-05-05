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Авторский тур
3 дня
Архангельск - ворота Арктики
Начало: Г. Архангельск
5 июля в 10:00
2 авг в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Открытый Север. Архангельск осенью
Начало: г. Архангельск
13 сен в 10:00
11 окт в 10:00
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
Начало: Г. Архангельск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: отель в Архангельске, утро
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
54 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр5 мая 2024Путешествие познавательное, программа достаточно насыщенная, экскурсовод Марина - молодец! Очень повезло с погодой - 28,29.04.2024
- ААлександр5 мая 2024Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
- ДДарья16 февраля 2024Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
- ББартева5 февраля 2024Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
- ССолодченкова24 августа 2023Охота за северным сиянием в АрхангельскеХотелось бы в 3-й день не "свободное время", а тоже что-то с познавательной экскурсией.
- ТТатьяна12 августа 2023Охота за северным сиянием в АрхангельскеПользуюсь регулярно услугами туроператора Большая Страна. Всегда всё по высшему классу! Спасибо за чёткость, своевременность и удобство. Так держать!
- ППолякова15 июля 2023Спасибо. Получила полное впечатление об Архангельске. Экскурсии были информативные.
- ППолякова15 июля 2023Охота за северным сиянием в АрхангельскеОрганизация тура проходила в соответствии с намеченным планом. Все, что обещали, было предоставлено четко по времени. Спасибо.
- ЕЕкатерина8 мая 2023Огромное спасибо нашему экскурсоводу Марине за интересное путешествие по Архангельской области!
- ДДахина27 марта 2023Летний гранд-тур в ПоморьеВыше всяческих похвал
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Северодвинск»
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