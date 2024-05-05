На тур из Архангельска в Северодвинск

Найдено 4 тура в категории «Северодвинск» в Архангельске, цены от 15 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архангельск - ворота Арктики
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Архангельск - ворота Арктики
Начало: Г. Архангельск
5 июля в 10:00
2 авг в 10:00
от 15 800 за человека
Открытый Север. Архангельск осенью
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Открытый Север. Архангельск осенью
Начало: г. Архангельск
13 сен в 10:00
11 окт в 10:00
от 42 500 за человека
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
Начало: Г. Архангельск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 42 500 за человека
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: отель в Архангельске, утро
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
54 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Архангельск - ворота Арктики
    Путешествие познавательное, программа достаточно насыщенная, экскурсовод Марина - молодец! Очень повезло с погодой - 28,29.04.2024
  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Открытый Север. Архангельск осенью
    Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
  • Д
    Дарья
    16 февраля 2024
    Открытый Север. Архангельск осенью
    Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
  • Б
    Бартева
    5 февраля 2024
    Открытый Север. Архангельск осенью
    Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
  • С
    Солодченкова
    24 августа 2023
    Охота за северным сиянием в Архангельске
    Хотелось бы в 3-й день не "свободное время", а тоже что-то с познавательной экскурсией.
  • Т
    Татьяна
    12 августа 2023
    Охота за северным сиянием в Архангельске
    Пользуюсь регулярно услугами туроператора Большая Страна. Всегда всё по высшему классу! Спасибо за чёткость, своевременность и удобство. Так держать!
  • П
    Полякова
    15 июля 2023
    Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
    Спасибо. Получила полное впечатление об Архангельске. Экскурсии были информативные.
  • П
    Полякова
    15 июля 2023
    Охота за северным сиянием в Архангельске
    Организация тура проходила в соответствии с намеченным планом. Все, что обещали, было предоставлено четко по времени. Спасибо.
  • Е
    Екатерина
    8 мая 2023
    Архангельск - ворота Арктики
    Огромное спасибо нашему экскурсоводу Марине за интересное путешествие по Архангельской области!
  • Д
    Дахина
    27 марта 2023
    Летний гранд-тур в Поморье
    Выше всяческих похвал

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Северодвинск»

Самые популярные туры этой рубрики в Архангельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Архангельск - ворота Арктики
  2. Открытый Север. Архангельск осенью
  3. Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
  4. В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Пинежские пещеры
  2. Музей Малые Корелы
  3. Парк «Голубино»
Сколько стоит тур в Архангельске в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Северодвинск" можно забронировать 4 тура от 15 800 до 54 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Архангельске на 2024 год по теме «Северодвинск», 9 ⭐ отзывов, цены от 15800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам