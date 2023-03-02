1 день

Ворзогоры. Белое море

Ранее отправление в Онегу.

В пути 200 км, грунтовая дорога, минивены.

Прибытие в Онегу, оставляем вещи в гостевом доме.

Экскурсия в старинное беломорское село Ворзогоры.

Во время экскурсии вы познакомитесь с поморской культурой, узнаете, кто такие поморы, их уклад жизни.

Посетите музейную комнату «Поморского быта».

Прогуляетесь по берегу Белого моря, подышите морским воздухом.

Увидите уникальный памятник деревянного зодчества – Ворзогорский «тройник», подниметесь на колокольню, откуда открывается великолепный вид на море и Кий-остров.

А после экскурсий вас ждет вкуснейший деревенский обед с пирогами из печи.

Деревенский обед с видом на храмовый комплекс, прогулка к морю, можно выделить время на купание.

Возвращение в гостевой дом, размещение

Ужин, баня по желанию за доп. плату