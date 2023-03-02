Летняя Онега
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Ворзогоры. Белое море
Ранее отправление в Онегу.
В пути 200 км, грунтовая дорога, минивены.
Прибытие в Онегу, оставляем вещи в гостевом доме.
Экскурсия в старинное беломорское село Ворзогоры.
Во время экскурсии вы познакомитесь с поморской культурой, узнаете, кто такие поморы, их уклад жизни.
Посетите музейную комнату «Поморского быта».
Прогуляетесь по берегу Белого моря, подышите морским воздухом.
Увидите уникальный памятник деревянного зодчества – Ворзогорский «тройник», подниметесь на колокольню, откуда открывается великолепный вид на море и Кий-остров.
А после экскурсий вас ждет вкуснейший деревенский обед с пирогами из печи.
Деревенский обед с видом на храмовый комплекс, прогулка к морю, можно выделить время на купание.
Возвращение в гостевой дом, размещение
Ужин, баня по желанию за доп. плату
Кий-остров
Домашний завтрак.
Встреча с экскурсоводом.
Отправление на Кий-остров на катере (40 мин. по морю).
Кий – небольшой, поросший соснами живописный остров-камень в Белом море неподалеку от устья реки Онеги.
Беломорские закаты, богатые рыбой прибрежные воды, гранитная седина скал, песчаные пляжи и великолепные сосновые боры, необычайно интересный архитектурный ансамбль и история Кийского Крестного монастыря привлекают туристов.
Перекус необходимо взять с собой.
Возвращение в Онегу.
Ужин, баня по желанию за доп. плату.
Поморские деревни. Возвращение в Архангельск
Ранний домашний завтрак.
Отправление на автобусе вверх по реке по деревням Сырья, Большой Бор, Поле, Пияла.
Здесь можно подержать в руках старинную утварь, пройтись по прохладным вековым половицам родовой поморской избы и проследить, как менялся быт поморов на протяжении последних двух веков.
Путь предстоит вверх по извилистой реке Онега, а обед будет сытным и по-настоящему поморским.
Деревенский обед.
Около 18:00 возвращение в гостевой дом и отправление в Архангельск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость на 1 человека в зависимости от количества человек в группе, руб:
|Количество человек в группе
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|От 2 человек
|26 500
|30 000
|От 4 человек
|19 400
|22 900
Варианты проживания
Гостевой дом в Онеге
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 2 ночи в гостевом доме
- Питание 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Дорога Архангельск – Онега – Архангельск – 2500 руб. туда – обратно
- Ужины и завтрак в первый день
- Трансфер из/в аэропорт или на ж/д вокзал
- Баня
- Перекус на Кий-острове
- Личные траты
- Место начала и завершения?
- Архангельск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Море позитивных, положительных впечатлений!