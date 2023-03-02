Летняя Онега: море и северные деревни

Летняя Онега

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Северные деревни прекрасны и у нас приготовлена для вас целая экспедиция по деревням: Пияла, Сырья, Большой бор, Поле, Ворзогоры. Каждый пункт нашей поездки прекрасен по-своему и самобытности ему не занимать. А вишенкой на торте будет, конечно же, Кий-остров!
Летняя Онега: море и северные деревни
Летняя Онега: море и северные деревни
Летняя Онега: море и северные деревни
Летняя Онега: море и северные деревни
Летняя Онега: море и северные деревни
Летняя Онега: море и северные деревни
Летняя Онега: море и северные деревни
Ближайшие даты:
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июн
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Что вас ожидает:

По волнам Белого моря
По волнам Белого моря
Отправитесь на Кий-остров наслаждаться природой и осматривать необычный архитектурный ансамбль
Старинное село Ворзогоры
Старинное село Ворзогоры
Познакомитесь с поморской культурой, узнаете, кто такие поморы и какой у них уклад жизни
Дух старины
Дух старины
Осмотрите старинные поморские деревни и погуляете по берегу моря

Программа тура по дням

1 день

Ворзогоры. Белое море

Ранее отправление в Онегу.

В пути 200 км, грунтовая дорога, минивены.

Прибытие в Онегу, оставляем вещи в гостевом доме.

Экскурсия в старинное беломорское село Ворзогоры.

Во время экскурсии вы познакомитесь с поморской культурой, узнаете, кто такие поморы, их уклад жизни.

Посетите музейную комнату «Поморского быта».

Прогуляетесь по берегу Белого моря, подышите морским воздухом.

Увидите уникальный памятник деревянного зодчества – Ворзогорский «тройник», подниметесь на колокольню, откуда открывается великолепный вид на море и Кий-остров.

А после экскурсий вас ждет вкуснейший деревенский обед с пирогами из печи.

Деревенский обед с видом на храмовый комплекс, прогулка к морю, можно выделить время на купание.

Возвращение в гостевой дом, размещение

Ужин, баня по желанию за доп. плату

Ворзогоры. Белое море
2 день

Кий-остров

Домашний завтрак.

Встреча с экскурсоводом.

Отправление на Кий-остров на катере (40 мин. по морю).

Кий – небольшой, поросший соснами живописный остров-камень в Белом море неподалеку от устья реки Онеги.

Беломорские закаты, богатые рыбой прибрежные воды, гранитная седина скал, песчаные пляжи и великолепные сосновые боры, необычайно интересный архитектурный ансамбль и история Кийского Крестного монастыря привлекают туристов.

Перекус необходимо взять с собой.

Возвращение в Онегу.

Ужин, баня по желанию за доп. плату.

3 день

Поморские деревни. Возвращение в Архангельск

Ранний домашний завтрак.

Отправление на автобусе вверх по реке по деревням Сырья, Большой Бор, Поле, Пияла.

Здесь можно подержать в руках старинную утварь, пройтись по прохладным вековым половицам родовой поморской избы и проследить, как менялся быт поморов на протяжении последних двух веков.

Путь предстоит вверх по извилистой реке Онега, а обед будет сытным и по-настоящему поморским.

Деревенский обед.

Около 18:00 возвращение в гостевой дом и отправление в Архангельск.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость на 1 человека в зависимости от количества человек в группе, руб:

Количество человек в группеДвухместное размещение Одноместное размещение
От 2 человек26 50030 000
От 4 человек19 40022 900

Варианты проживания

Гостевой дом в Онеге

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2 ночи в гостевом доме
  • Питание 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до Архангельска и обратно
  • Дорога Архангельск – Онега – Архангельск – 2500 руб. туда – обратно
  • Ужины и завтрак в первый день
  • Трансфер из/в аэропорт или на ж/д вокзал
  • Баня
  • Перекус на Кий-острове
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Архангельск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
2 мар 2023
Большое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествую с Большой Страной. Особое спасибо менеджеру Юлии Тюриной за терпение и помощь в организации тура с учетом личных пожеланий, а также экскурсоводам Марине, Ксении и Николаю за знакомство с Архангельском и природой Севера. Город очень дружелюбный, с прекрасными музеями, вкусной кухней. Посетите в любое время, не пожалеете.
Большое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествую
О
27 фев 2023
Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.
Море позитивных, положительных впечатлений!
Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.
А
27 фев 2023
Архангельск отличное место, добрые, красивые люди, восхитительная природа. Программа насыщенная, экскурсоводы увлеченные и отзывчивые. Все очень понравилось. Спасибо.

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры

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