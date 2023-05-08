Сегодня город Северодвинск в Архангельской области является центром строительства и ремонта атомных подводных лодок. Именно с берегов Белого моря начиналось освоение Арктических просторов. В наши дни Архангельск заслуженно называют «воротами Арктики».
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Архангельску. Музей-заповедник «Малые Корелы»
Прибытие в Архангельск.
Самостоятельное заселение в гостиницу. Размещение вещей в камеру хранения гостиницы.
Свободное время.
Завтрак самостоятельно.
06:00 Трансфер от ж/д вокзала и до гостиницы за доп. плату.
10:00 Трансфер из аэропорта «Архангельск» за доп. плату.
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» — это знакомство с историей Архангельска и его основными достопримечательностями.
Знакомство с городом начинается на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок».
Рассказ о месте, где был основан Архангельск и Гостиных Дворах – памятнике архитектуры XVII века с величественной башней и мощными стенами будто переносящими во времени и повествующими о том, что когда-то Архангельск был городом, где была сосредоточена торговля с иноземными купцами и городом, ставшим первым морским торговым портом России.
Величественная река Северная Двина и протянувшаяся вдоль нее набережная – любимое место для прогулок, как архангелогородцев, так и гостей города.
Памятник Петру I и тюленю-спасителю, Успенская церковь и беседка Грина – хороша набережная, как в летние дни, так и зимой, когда цепочка фонарей пересекает скованную льдом Северную Двину.
С набережной Северной Двины открывается панорама на островную часть Архангельска – на остров Соломбала, где по указу Петра I была заложена первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль
Обед в кафе.
Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска), в котором среди живописного леса расположены более ста памятников деревянного зодчества, собранных со всей Архангельской области (церкви, часовни, мельницы, амбары, жилые постройки).
Экскурсия по одному сектору музея, свободное время.
Посещение фирменного магазина Архангельского водорослевого комбината.
Возвращение в Архангельск.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Обзорная экскурсия по Северодвинску. Остров Ягры
Завтрак в гостинице.
Автобусная обзорная экскурсия в г. Северодвинск, расположенный на берегу Белого моря.
В ходе экскурсии вы услышите историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск, Центр атомного судостроения.
Знакомствос историей развития подводного флота России продолжится в Северодвинском краеведческом музее.
Вам предстоит создать интерактивную сборную модель атомной подводной лодки.
Собирая «конструктор», вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Выезд на южный берег Арктики – на остров Ягры.
Прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря и ледяных торосов.
Здесь же на границе соснового бора и морского побережья находится воинский мемориальный комплекс и памятный знак в честь моряков атомной подводной лодки «Курск».
Возвращение в г. Архангельск.
Обед в кафе.
Свободное время. Ужин самостоятельно.
Свободный день. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров (вещи в камеру хранения гостиницы).
Свободный день.
Возможно экскурсионное обслуживание за дополнительную плату. Список экскурсии уточняйте у сопровождающего гида.
Самостоятельный отъезд. Трансферы за доп. плату.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Архангельска.
Доплата за одноместное размещение — 4 500 руб.
Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Столица Поморья» 3
Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.
Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.
В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.
Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.
Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле в стандартном 2-местном номере
- Питание, указанное в программе тура
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
- Индивидуальный трансфер на легковом автомобиле (подробнее в разделе «Важно знать»)
- Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Доплата за одноместное размещение - 4 500 руб
- Услуга "ранний заезд" и "поздний выезд"
- Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
Какие сувениры можно привезти из Архангельска?
Традиционные сувениры Архангельской области:
- щепная птица счастья;
- каргопольская глиняная игрушка;
- резные изделия из дерева, бересты;
- изделия из холмогорской резной кости;
- украшения с архангельскими бриллиантами;
- косметические наборы из водорослей.
Гастрономические сувениры из Архангельской области:
- рыба;
- северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
- оленина;
- мармелад на основе агар-агара;
- традиционный расписной пряник козуля.
Какая стоимость индивидуального трансфера?
Стоимость индивидуального трансфера на легковом автомобиле до 3 человек:
- Трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» — отель — 600 руб. /машина.
- Трансфер ж/д станция «Исакогорка» — отель — 1500 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 07:00 до 22:00 — 750 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 22:00 до 07:00 — 1500 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 07:00 до 22:00 — 2500 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 22:00 до 07:00 — 3000 руб. /машина.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое питание в туре?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.