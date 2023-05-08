1 день

Обзорная экскурсия по Архангельску. Музей-заповедник «Малые Корелы»

Прибытие в Архангельск.

Самостоятельное заселение в гостиницу. Размещение вещей в камеру хранения гостиницы.

Свободное время.

Завтрак самостоятельно.

06:00 Трансфер от ж/д вокзала и до гостиницы за доп. плату.

10:00 Трансфер из аэропорта «Архангельск» за доп. плату.

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.

11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» — это знакомство с историей Архангельска и его основными достопримечательностями.

Знакомство с городом начинается на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок».

Рассказ о месте, где был основан Архангельск и Гостиных Дворах – памятнике архитектуры XVII века с величественной башней и мощными стенами будто переносящими во времени и повествующими о том, что когда-то Архангельск был городом, где была сосредоточена торговля с иноземными купцами и городом, ставшим первым морским торговым портом России.

Величественная река Северная Двина и протянувшаяся вдоль нее набережная – любимое место для прогулок, как архангелогородцев, так и гостей города.

Памятник Петру I и тюленю-спасителю, Успенская церковь и беседка Грина – хороша набережная, как в летние дни, так и зимой, когда цепочка фонарей пересекает скованную льдом Северную Двину.

С набережной Северной Двины открывается панорама на островную часть Архангельска – на остров Соломбала, где по указу Петра I была заложена первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль

Обед в кафе.

Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска), в котором среди живописного леса расположены более ста памятников деревянного зодчества, собранных со всей Архангельской области (церкви, часовни, мельницы, амбары, жилые постройки).

Экскурсия по одному сектору музея, свободное время.

Посещение фирменного магазина Архангельского водорослевого комбината.

Возвращение в Архангельск.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.