Узоры северной зимы. Архангельск

Узоры, создаваемые северной зимой, причудливы и многообразны, как причудлива, многообразна и неповторима вся северная земля. Мы приглашаем вас провести три незабываемых зимних дня в столице русского севера.

Вас ждут заснеженные улицы и дома, старинная деревянная архитектура уникального музея под открытым небом и колорит северной деревни, ледяные дворцы пещер и узорочье северных сказок.
5
3 отзыва
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Зимний Архангельск
Зимний Архангельск
Прогуляемся по улочкам северного города, рожденного морем
«Малые Корелы»
«Малые Корелы»
Побываем в уникальном музее деревянного зодчества под открытым небом
Пинежские пещеры
Пинежские пещеры
Посетим подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по зимнему Архангельску

Прибытие в Архангельск.

Самостоятельное заселение в гостиницу или вещи в камеру хранения.

За дополнительную плату возможна встреча на ж/д вокзале или в аэропорту и трансфер в гостиницу.

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Обзорная экскурсия по зимнему Архангельску, где туристы познакомятся с четырехвековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.

Обед в кафе города.

Экскурсионно-музейная программа «Истории северного города» — прогулка по пешеходной улице в сердце Архангельска, которую архангелогородцы по-родному называют «Чумбаровка».

Знакомство с деревянной архитектурой города XIX–XX века, с жизнью и историей замечательных людей прошлого и настоящего.

Здесь же представится возможность загадать желание у памятника знаменитому северному сказочнику Степану Писахову и сфотографироваться с главным персонажем его сказок — Сеней Малиной, который оседлал огромного налима.

Зимняя прогулка продолжится в уютном музее в центре города, в котором вас ждет погружение в атмосферу Русской Арктики.

Окончание экскурсионной программы после 17:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Обзорная экскурсия по зимнему АрхангельскуОбзорная экскурсия по зимнему АрхангельскуОбзорная экскурсия по зимнему АрхангельскуОбзорная экскурсия по зимнему Архангельску
2 день

Экскурсия «Ледяные дворцы пещер»

Завтрак в отеле.

08:00 Загородная автобусная экскурсия «Ледяные дворцы пещер».

Пинежские пещеры — уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.

Во время поездки Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.

Залы, галереи и ручьи, застывшие потоки воды, фигурные сосульки, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, и бриллиантовый блеск ледяных кристаллов карстовых пещер запомнятся вам навсегда.

Обед в дорожном кафе (самостоятельно).

Возвращение в Архангельск после 17:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Экскурсия «Ледяные дворцы пещер»Экскурсия «Ледяные дворцы пещер»Экскурсия «Ледяные дворцы пещер»Экскурсия «Ледяные дворцы пещер»
3 день

Музей деревянного зодчества «Малые Карелы»

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров, вещи в камеру хранения

Экскурсия в Музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы».

Этот удивительный музей под открытым небом сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры, повествующих жизни и быте северной деревни прошедших столетий.

Крупнейшая в мире коллекция разбита на сектора, копируя расположение построек в северных селах разных районов Архангельской области.

Рубленые избы, дома-шестистенки, древние храмы и колокольни, мельницы, зерновые амбары на сваях, напоминающие сказочные «избушки на курьих ножках», — весь мир поморского зодчества собран здесь.

Экскурсия по одному сектору музея.

Свободное время для самостоятельного осмотра территории музея.

Возвращение в Архангельск после 13:00.

Обед в кафе города.

Окончание программы после 15:00.

Свободное время.

Самостоятельный отъезд из Архангельска.

Музей деревянного зодчества «Малые Карелы»Музей деревянного зодчества «Малые Карелы»Музей деревянного зодчества «Малые Карелы»Музей деревянного зодчества «Малые Карелы»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

номера стандартдоплата за одноместное размещение
Отель «Столица Поморья»21 5004 500
Отель «Пур-Наволок Отель»23 5005 000

Варианты проживания

Отель «Столица Поморья»

2 ночи

Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.

Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.

В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.

Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.

Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.

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Отель «Пур-Наволок»

2 ночи

Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.

В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.

Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.

За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут – до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут – до здания мэрии города.

Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги – 14 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • Питание, указанное в программе тура (2 завтрака, 2 обеда)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер из аэропорта в день приезда и в аэропорт в последний день тура
  • Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 3 часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер рекомендуется теплая, удобная, непромокаемая одежда и обувь.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое минимальное количество участников?

Тур состоится при группе от 2 человек.

Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Какое питание в туре?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Какова стоимость трансфера?

Стоимость индивидуального трансфера:

  • трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» — отель — 600 руб. /машина;
  • трансфер ж/д станция «Исакогорка» — отель — 1500 руб. /машина;
  • трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 07:00 до 22:00 — 750 руб. /машина;
  • трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 22:00 до 07:00 — 1500 руб. /машина;
  • трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 07:00 до 22:00 — 2500 руб. /машина;
  • трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 22:00 до 07:00 — 3000 руб. /машина.

Стоимость трансфера на минивэне для групп до 6 человек уточнять при бронировании.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
5 мая 2024
Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
Д
16 фев 2024
Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
Б
5 фев 2024
Организаторы приготовили этот тур безупречно.
Нашим экскурсоводом была Марина Титова.

Тур входит в следующие категории Архангельска

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные турыПинежские пещерыПопулярные места

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