Вас ждут заснеженные улицы и дома, старинная деревянная архитектура уникального музея под открытым небом и колорит северной деревни, ледяные дворцы пещер и узорочье северных сказок.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по зимнему Архангельску
Прибытие в Архангельск.
Самостоятельное заселение в гостиницу или вещи в камеру хранения.
За дополнительную плату возможна встреча на ж/д вокзале или в аэропорту и трансфер в гостиницу.
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Обзорная экскурсия по зимнему Архангельску, где туристы познакомятся с четырехвековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.
Обед в кафе города.
Экскурсионно-музейная программа «Истории северного города» — прогулка по пешеходной улице в сердце Архангельска, которую архангелогородцы по-родному называют «Чумбаровка».
Знакомство с деревянной архитектурой города XIX–XX века, с жизнью и историей замечательных людей прошлого и настоящего.
Здесь же представится возможность загадать желание у памятника знаменитому северному сказочнику Степану Писахову и сфотографироваться с главным персонажем его сказок — Сеней Малиной, который оседлал огромного налима.
Зимняя прогулка продолжится в уютном музее в центре города, в котором вас ждет погружение в атмосферу Русской Арктики.
Окончание экскурсионной программы после 17:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия «Ледяные дворцы пещер»
Завтрак в отеле.
08:00 Загородная автобусная экскурсия «Ледяные дворцы пещер».
Пинежские пещеры — уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.
Во время поездки Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.
Залы, галереи и ручьи, застывшие потоки воды, фигурные сосульки, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, и бриллиантовый блеск ледяных кристаллов карстовых пещер запомнятся вам навсегда.
Обед в дорожном кафе (самостоятельно).
Возвращение в Архангельск после 17:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Музей деревянного зодчества «Малые Карелы»
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров, вещи в камеру хранения
Экскурсия в Музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы».
Этот удивительный музей под открытым небом сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры, повествующих жизни и быте северной деревни прошедших столетий.
Крупнейшая в мире коллекция разбита на сектора, копируя расположение построек в северных селах разных районов Архангельской области.
Рубленые избы, дома-шестистенки, древние храмы и колокольни, мельницы, зерновые амбары на сваях, напоминающие сказочные «избушки на курьих ножках», — весь мир поморского зодчества собран здесь.
Экскурсия по одному сектору музея.
Свободное время для самостоятельного осмотра территории музея.
Возвращение в Архангельск после 13:00.
Обед в кафе города.
Окончание программы после 15:00.
Свободное время.
Самостоятельный отъезд из Архангельска.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|номера стандарт
|доплата за одноместное размещение
|Отель «Столица Поморья»
|21 500
|4 500
|Отель «Пур-Наволок Отель»
|23 500
|5 000
Варианты проживания
Отель «Столица Поморья»
Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.
Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.
В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.
Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.
Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.
Отель «Пур-Наволок»
Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.
В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.
Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.
За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут – до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут – до здания мэрии города.
Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги – 14 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- Питание, указанное в программе тура (2 завтрака, 2 обеда)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер из аэропорта в день приезда и в аэропорт в последний день тура
- Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Программа предполагает продолжительное (до 3 часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер рекомендуется теплая, удобная, непромокаемая одежда и обувь.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое минимальное количество участников?
Тур состоится при группе от 2 человек.
Какие сувениры можно привезти из Архангельска?
Традиционные сувениры Архангельской области:
- щепная птица счастья;
- каргопольская глиняная игрушка;
- резные изделия из дерева, бересты;
- изделия из холмогорской резной кости;
- украшения с архангельскими бриллиантами;
- косметические наборы из водорослей.
Гастрономические сувениры из Архангельской области:
- рыба;
- северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
- оленина;
- мармелад на основе агар-агара;
- традиционный расписной пряник козуля.
Какое питание в туре?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Какова стоимость трансфера?
Стоимость индивидуального трансфера:
- трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» — отель — 600 руб. /машина;
- трансфер ж/д станция «Исакогорка» — отель — 1500 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 07:00 до 22:00 — 750 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 22:00 до 07:00 — 1500 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 07:00 до 22:00 — 2500 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 22:00 до 07:00 — 3000 руб. /машина.
Стоимость трансфера на минивэне для групп до 6 человек уточнять при бронировании.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Нашим экскурсоводом была Марина Титова.