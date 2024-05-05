1 день

Обзорная экскурсия по зимнему Архангельску

Прибытие в Архангельск.

Самостоятельное заселение в гостиницу или вещи в камеру хранения.

За дополнительную плату возможна встреча на ж/д вокзале или в аэропорту и трансфер в гостиницу.

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Обзорная экскурсия по зимнему Архангельску, где туристы познакомятся с четырехвековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.

Обед в кафе города.

Экскурсионно-музейная программа «Истории северного города» — прогулка по пешеходной улице в сердце Архангельска, которую архангелогородцы по-родному называют «Чумбаровка».

Знакомство с деревянной архитектурой города XIX–XX века, с жизнью и историей замечательных людей прошлого и настоящего.

Здесь же представится возможность загадать желание у памятника знаменитому северному сказочнику Степану Писахову и сфотографироваться с главным персонажем его сказок — Сеней Малиной, который оседлал огромного налима.

Зимняя прогулка продолжится в уютном музее в центре города, в котором вас ждет погружение в атмосферу Русской Арктики.

Окончание экскурсионной программы после 17:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.