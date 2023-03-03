2 день

Экскурсии "Долгая губа", "От Хеты до лабиринтов"

Завтрак в гостинице.

Встреча с турлидером на ресепшене отеля.

Пешеходный переход к экскурсионному бюро.

Экскурсия «Долгая губа» (продолжительность — 4-5 часов).

Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа — «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.

Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.

Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.

В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий — возможно, именно Вам посчастливится найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.

Обед.

Экскурсия «От Хеты до лабиринтов».

Прогулка от причала Хета вокруг бухты Благополучия включает обзор памятников посёлка Соловецкий и посвящена истории Соловецкого монастыря XVI-XX веков.

Экскурсия пройдёт через Филипповскую часовню, сухой ров, водоналивной док, монастырский погост и закончится рассказом о первобытной соловецкой археологии на живописном мысе Лабиринтов, откуда открывается потрясающая панорама Заяцких остров.

Обернитесь, чтобы увидеть, как стройные «танцующие» березки шепчутся с елями и соснами, и надолго запечатлеть в памяти «время Соловков».