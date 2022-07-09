Всё об Архангельской области

Полезная информация об Архангельской области

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Местное время в Архангельской области
13:3252
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаАрхангельская область
По-английскиArkhangelsk Oblast
Население города1 262 043 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Архангельская область на карте

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