Полезная информация об Архангельской области
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Местное время в Архангельской области
13:3252
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Архангельская область
|По-английски
|Arkhangelsk Oblast
|Население города
|1 262 043 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow