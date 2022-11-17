Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз

Групповой тур в Архызе
5
3 отзыва
Баланс между активным горнолыжным отдыхом и уютным времяпровождением в компании единомышленников — основная идея этого тура. Мы продумали программу так, чтобы присоединиться мог участник с любым опытом катания.

Для новичков при желании будет проведено обучение, а бывалые смогут сразу отправиться на более крутые склоны. При этом, только катанием мы не ограничимся.

Устроим себе день отдыха с экскурсией на джипах к Белым водопадам, а также организуем вечеринку с глинтвейном, баню и уютные вечерние посиделки у камина с настолками. Отдых обещает быть запоминающимся, присоединяйтесь!
Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
Ближайшие даты:
20
янв
10
фев
18
фев
1
мар

Что вас ожидает:

Снег и драйв
Снег и драйв
Нас ждут яркие эмоции от катания и красоты окружающих пейзажей
Отдых и релакс
Отдых и релакс
Душевные вечера у камина, жаркая баня и глинтвейн-вечеринка сделают отдых незабываемым!
На джипах к водопадам
На джипах к водопадам
Отправимся на экскурсию к Белым водопадам, где сделаем отличные снимки

Программа тура по дням

1 день

Встреча, трансфер в Архыз

Встречаемся в Минеральных Водах и на комфортабельном трансфере едем в Архыз.

Заселяемся в отель, знакомимся, оформляем ски-пассы и подбираем снаряжение.

Организатор сопровождает вас на всей протяжённости тура, помогает с выбором снаряжения и покупает для вас ски-пасс со скидкой 10%.

Встреча, трансфер в АрхызВстреча, трансфер в АрхызВстреча, трансфер в АрхызВстреча, трансфер в Архыз
2 день

Знакомство с курортом и обучение

После плотного завтрака едем на склон, проходим инструктаж, начинаем с трасс для начинающих.

Инструктор проводит обучение новичков, а бывалые вспоминают технику и раскатываются.

По мере прогресса перемещаемся на более крутые склоны.

Вечером собираемся нашей дружной компанией и делимся впечатлениями у тёплого камина.

Знакомство с курортом и обучениеЗнакомство с курортом и обучение
3 день

Катаем, наслаждаемся и оттачиваем навыки

Завтракаем и отправляемся на склон.

Катаем, получаем удовольствие и оттачиваем мастерство.

Вечером нас ждёт парение в бане для восстановления наших мышц.

Катаем, наслаждаемся и оттачиваем навыкиКатаем, наслаждаемся и оттачиваем навыкиКатаем, наслаждаемся и оттачиваем навыки
4 день

День отдыха и экскурсии

Даём телу отдохнуть и отправляемся за новыми впечатлениями на экскурсию к Белым водопадам.

На джипах нас привезут в прекрасные места.

Насладимся красотой природы, погуляем по таинственному лесу и наполнимся энергией Белого водопада.

Вечером нас ждут настолки у камина.

День отдыха и экскурсииДень отдыха и экскурсииДень отдыха и экскурсии
5 день

День на склонах и вечеринка с глинтвейном

Соскучились по лыжам? Мы снова едем кататься!

А потом устроим вечеринку с глинтвейном, красивой музыкой и видами на величественные горы.

День на склонах и вечеринка с глинтвейномДень на склонах и вечеринка с глинтвейномДень на склонах и вечеринка с глинтвейном
6 день

Отправление домой

После завтрака кто-то может поехать ещё покататься, а кто-то на местный рыночек за сувенирами.

Отправляемся в Минеральные Воды, чтобы обняться и сказать друг другу «до новых встреч»!

Отправление домойОтправление домойОтправление домой

Варианты проживания

Отель «Орлиное Гнездо»

5 ночей

Проживать будем в прекрасном месте с красивейшими видами гор.

Гостиница «Орлиное Гнездо» находится в самом центре п. Архыз. Современные уютные номера со всем необходимым, большая территория с мангальными зонами и детской площадкой. В шаговой доступности: магазины, аптека и хорошие кафе.

Отель «Орлиное Гнездо»Отель «Орлиное Гнездо»Отель «Орлиное Гнездо»Отель «Орлиное Гнездо»Отель «Орлиное Гнездо»Отель «Орлиное Гнездо»

Отель «Whinterfell»

5 ночей

Горнолыжный тур в Архыз 18-23.02.2024 будет проводиться на территории прекрасного отеля «Whinterfell».

Вас ждут: комфортабельные номера, баня, мангальные зоны, банкетный зал и открытый бассейн с видом на горы.

Отель «Whinterfell»Отель «Whinterfell»Отель «Whinterfell»Отель «Whinterfell»Отель «Whinterfell»Отель «Whinterfell»Отель «Whinterfell»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Мин. Воды — Архыз — Мин. Воды
  • Все трансферы по программе
  • Проживание в отеле с 2-местным размещением
  • Питание — завтраки
  • Полное сопровождение организатора на протяжении всего тура
  • Экскурсия на джипах к Белым водопадам
  • Музыкальное пати с глинтвейном
  • Горнолыжная страховка
Что не входит
  • Билеты из вашего города до Минеральных Вод (поможем с выбором билетов)
  • Ски-пас на подъёмники (около 2200 р/день)
  • Прокат снаряжения (800-1200 р/комплект)
  • Обеды и ужины
  • Обучение катанию на лыжах или сноуборде
  • Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобельё;
  • тёплая обувь, желательно чтобы была с непромокаемой мембраной;
  • тёплая куртка или горнолыжный костюм (если такого нет, то его можно арендовать на месте);
  • шапка и перчатки;
  • балаклава или баф;
  • рюкзак 15-30 л;
  • термос 1 л;
  • лыжная маска (если её нет, то можно так же арендовать на месте);
  • хоба или подпопник;
  • личная аптечка;
  • мобильный телефон для красивых снимков.

Данный список является рекомендуемым. Если у вас чего-то нет, то всё необходимое можно арендовать на месте)

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Да, в тур уже входит горнолыжная страховка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 ноя 2022
Кайф от того, что можешь полностью расслабиться и не о чем не думать. Все продумано, все душевно и максимально комфортно.
Д
10 ноя 2022
Классный получился отдых! Потому что были и активная каталка, и спокойные вечера, и много красивейшей природы. Второй раз была в Архызе. Первый раз были сами, без организации тура и увидели намного меньше. А с организацией и гостиница хорошая, и трансфер до трасс, и досуг. В этом году тоже обязательно поедем с вами!
В
9 ноя 2022
Интересно, хорошие условия проживания. Всё супер.

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