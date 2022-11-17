Для новичков при желании будет проведено обучение, а бывалые смогут сразу отправиться на более крутые склоны. При этом, только катанием мы не ограничимся.
Устроим себе день отдыха с экскурсией на джипах к Белым водопадам, а также организуем вечеринку с глинтвейном, баню и уютные вечерние посиделки у камина с настолками. Отдых обещает быть запоминающимся, присоединяйтесь!
янв
фев
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, трансфер в Архыз
Встречаемся в Минеральных Водах и на комфортабельном трансфере едем в Архыз.
Заселяемся в отель, знакомимся, оформляем ски-пассы и подбираем снаряжение.
Организатор сопровождает вас на всей протяжённости тура, помогает с выбором снаряжения и покупает для вас ски-пасс со скидкой 10%.
Знакомство с курортом и обучение
После плотного завтрака едем на склон, проходим инструктаж, начинаем с трасс для начинающих.
Инструктор проводит обучение новичков, а бывалые вспоминают технику и раскатываются.
По мере прогресса перемещаемся на более крутые склоны.
Вечером собираемся нашей дружной компанией и делимся впечатлениями у тёплого камина.
Катаем, наслаждаемся и оттачиваем навыки
Завтракаем и отправляемся на склон.
Катаем, получаем удовольствие и оттачиваем мастерство.
Вечером нас ждёт парение в бане для восстановления наших мышц.
День отдыха и экскурсии
Даём телу отдохнуть и отправляемся за новыми впечатлениями на экскурсию к Белым водопадам.
На джипах нас привезут в прекрасные места.
Насладимся красотой природы, погуляем по таинственному лесу и наполнимся энергией Белого водопада.
Вечером нас ждут настолки у камина.
День на склонах и вечеринка с глинтвейном
Соскучились по лыжам? Мы снова едем кататься!
А потом устроим вечеринку с глинтвейном, красивой музыкой и видами на величественные горы.
Отправление домой
После завтрака кто-то может поехать ещё покататься, а кто-то на местный рыночек за сувенирами.
Отправляемся в Минеральные Воды, чтобы обняться и сказать друг другу «до новых встреч»!
Варианты проживания
Отель «Орлиное Гнездо»
Проживать будем в прекрасном месте с красивейшими видами гор.
Гостиница «Орлиное Гнездо» находится в самом центре п. Архыз. Современные уютные номера со всем необходимым, большая территория с мангальными зонами и детской площадкой. В шаговой доступности: магазины, аптека и хорошие кафе.
Отель «Whinterfell»
Горнолыжный тур в Архыз 18-23.02.2024 будет проводиться на территории прекрасного отеля «Whinterfell».
Вас ждут: комфортабельные номера, баня, мангальные зоны, банкетный зал и открытый бассейн с видом на горы.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Мин. Воды — Архыз — Мин. Воды
- Все трансферы по программе
- Проживание в отеле с 2-местным размещением
- Питание — завтраки
- Полное сопровождение организатора на протяжении всего тура
- Экскурсия на джипах к Белым водопадам
- Музыкальное пати с глинтвейном
- Горнолыжная страховка
- Что не входит
- Билеты из вашего города до Минеральных Вод (поможем с выбором билетов)
- Ски-пас на подъёмники (около 2200 р/день)
- Прокат снаряжения (800-1200 р/комплект)
- Обеды и ужины
- Обучение катанию на лыжах или сноуборде
- Сувениры и личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобельё;
- тёплая обувь, желательно чтобы была с непромокаемой мембраной;
- тёплая куртка или горнолыжный костюм (если такого нет, то его можно арендовать на месте);
- шапка и перчатки;
- балаклава или баф;
- рюкзак 15-30 л;
- термос 1 л;
- лыжная маска (если её нет, то можно так же арендовать на месте);
- хоба или подпопник;
- личная аптечка;
- мобильный телефон для красивых снимков.
Данный список является рекомендуемым. Если у вас чего-то нет, то всё необходимое можно арендовать на месте)
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Да, в тур уже входит горнолыжная страховка.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.