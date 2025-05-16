Авторский 3-х дневный тур в Архыз

Для вас мы организовали три дня незабываемого активного отдыха.

Пешие прогулки, прогулки на лошадях, экскурсии на квадроциклах и незабываемый пикник в горах, который будет запечатлен нашим видеооператором, и вам не придется думать о создании контента, ведь этот момент мы берем на себя. Так же мы подготовили фотосессию в национальном стиле, что не оставит вас без внимания окружающих.
Авторский 3-х дневный тур в Архыз
Ближайшие даты:
16
мая17
мая18
мая23
мая24
мая25
мая30
мая
Время начала: 09:00

Описание тура

Трехдневный тур в Архыз

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным местам Архыза! Этот трехдневный тур позволит вам глубже познакомиться с величественными достопримечательностями региона и насладиться активным отдыхом.

Что вас ждет?

  • Экскурсии по самым интересным местам Архыза;
  • Развлекательные мероприятия для всех участников;
  • Уникальный пикник на вершине горы с потрясающими видами;
  • Фотосессия в стиле местной культуры для создания незабываемых воспоминаний.

Ваши незабываемые моменты

Мы позаботились о том, чтобы ваши впечатления остались с вами надолго. Наш видеооператор будет снимать как короткие, так и длинные ролики, чтобы вы могли делиться своими приключениями в социальных сетях. Кроме того, вы получите индивидуальные видео, которые позволят вам запечатлеть самые яркие моменты вашего путешествия.

Не упустите возможность провести три незабываемых дня в Архызе, полные приключений и вдохновения!

По пятницам, субботам и воскресеньям.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер
  • Экскурсия на лошадях
  • Экскурсия на квадроциклах
  • Гид
  • 3 пешие экскурсии
  • Видеоператор
Что не входит в цену
  • Билеты на самолет до Минеральных Вод и обратно
Место начала и завершения?
Аэропорт Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам, субботам и воскресеньям.
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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