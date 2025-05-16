Для вас мы организовали три дня незабываемого активного отдыха.
Пешие прогулки, прогулки на лошадях, экскурсии на квадроциклах и незабываемый пикник в горах, который будет запечатлен нашим видеооператором, и вам не придется думать о создании контента, ведь этот момент мы берем на себя. Так же мы подготовили фотосессию в национальном стиле, что не оставит вас без внимания окружающих.
Пешие прогулки, прогулки на лошадях, экскурсии на квадроциклах и незабываемый пикник в горах, который будет запечатлен нашим видеооператором, и вам не придется думать о создании контента, ведь этот момент мы берем на себя. Так же мы подготовили фотосессию в национальном стиле, что не оставит вас без внимания окружающих.
Описание тура
Трехдневный тур в Архыз
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным местам Архыза! Этот трехдневный тур позволит вам глубже познакомиться с величественными достопримечательностями региона и насладиться активным отдыхом.
Что вас ждет?
- Экскурсии по самым интересным местам Архыза;
- Развлекательные мероприятия для всех участников;
- Уникальный пикник на вершине горы с потрясающими видами;
- Фотосессия в стиле местной культуры для создания незабываемых воспоминаний.
Ваши незабываемые моменты
Мы позаботились о том, чтобы ваши впечатления остались с вами надолго. Наш видеооператор будет снимать как короткие, так и длинные ролики, чтобы вы могли делиться своими приключениями в социальных сетях. Кроме того, вы получите индивидуальные видео, которые позволят вам запечатлеть самые яркие моменты вашего путешествия.
Не упустите возможность провести три незабываемых дня в Архызе, полные приключений и вдохновения!
По пятницам, субботам и воскресеньям.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер
- Экскурсия на лошадях
- Экскурсия на квадроциклах
- Гид
- 3 пешие экскурсии
- Видеоператор
Что не входит в цену
- Билеты на самолет до Минеральных Вод и обратно
Место начала и завершения?
Аэропорт Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам, субботам и воскресеньям.
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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