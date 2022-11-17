читать дальше Архызе. Первый раз были сами, без организации тура и увидели намного меньше. А с организацией и гостиница хорошая, и трансфер до трасс, и досуг. В этом году тоже обязательно поедем с вами!

Классный получился отдых! Потому что были и активная каталка, и спокойные вечера, и много красивейшей природы. Второй раз была в