Конный поход к Софийским водопадам

Конная прогулка в Архызе: Экскурсия к величественным Софийским водопадам

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Ответы на вопросы
Познакомьтесь с Архызом и его главными достопримечательностями — Софийскими водопадами, одними из самых впечатляющих на Кавказе.

Вы насладитесь свежим горным воздухом и великолепными пейзажами, и, самое главное, пообщаетесь с вашими удивительными сопровождающими — лошадями карачаевской породы. Получите полную перезагрузку и массу новых впечатлений!
Конный поход к Софийским водопадам
Конный поход к Софийским водопадам
Конный поход к Софийским водопадам
Конный поход к Софийским водопадам
Конный поход к Софийским водопадам
Конный поход к Софийским водопадам
Конный поход к Софийским водопадам
Ближайшие даты:
8
авг
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авг
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Посмотрите красоты Кавказа ‌через ушки лошади — верхом к водопадам, ‌ледникам и вершинам.
  • Софийские водопады — одна из главных достопримечательностей Архыза. Дорога пролегает между лесов, гор, рек и ледников. Новички насладятся прогулкой, а опытные всадники смогут поскакать галопом по поляне.

Важно:

Одежда должна быть подходящей для верховой езды: брюки, обувь нескользящая, без каблука. С собой иметь теплую кофту/куртку. Карманы желательно на молнии.

Ежедневно 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Кони карачаевской породы
  • Сопровождение инструктора
  • Инструктаж
Что не входит
  • Трансфер (оплачивается отдельно)
Место начала и завершения?
Конный прокат Wild Riders, Софийская поляна, Архыз
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Одежда должна быть подходящей для верховой езды: брюки
  • Обувь нескользящая
  • Без каблука. С собой иметь теплую кофту/куртку. Карманы желательно на молнии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Животные
Природа и пейзажи
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