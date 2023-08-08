Конная прогулка в Архызе: Экскурсия к величественным Софийским водопадам
Познакомьтесь с Архызом и его главными достопримечательностями — Софийскими водопадами, одними из самых впечатляющих на Кавказе.
Вы насладитесь свежим горным воздухом и великолепными пейзажами, и, самое главное, пообщаетесь с вашими удивительными сопровождающими — лошадями карачаевской породы. Получите полную перезагрузку и массу новых впечатлений!
Вы насладитесь свежим горным воздухом и великолепными пейзажами, и, самое главное, пообщаетесь с вашими удивительными сопровождающими — лошадями карачаевской породы. Получите полную перезагрузку и массу новых впечатлений!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Посмотрите красоты Кавказа через ушки лошади — верхом к водопадам, ледникам и вершинам.
- Софийские водопады — одна из главных достопримечательностей Архыза. Дорога пролегает между лесов, гор, рек и ледников. Новички насладятся прогулкой, а опытные всадники смогут поскакать галопом по поляне.
Важно:Одежда должна быть подходящей для верховой езды: брюки, обувь нескользящая, без каблука. С собой иметь теплую кофту/куртку. Карманы желательно на молнии.
Ежедневно 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Кони карачаевской породы
- Сопровождение инструктора
- Инструктаж
- Что не входит
- Трансфер (оплачивается отдельно)
- Место начала и завершения?
- Конный прокат Wild Riders, Софийская поляна, Архыз
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Одежда должна быть подходящей для верховой езды: брюки
- Обувь нескользящая
- Без каблука. С собой иметь теплую кофту/куртку. Карманы желательно на молнии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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