Экскурсия на самый полноводный водопад Архыза.
Белый водопад берет свое начало от реки Белая, которую прозвали так из-за бурлящих пенных потоков воды. Сказочная прогулка сквозь хвойный густой лес.
Описание экскурсииЯ предлагаю Вам 3-х часовой тур на квадроциклах к Белому водопаду, одному из самых впечатляющих природных объектов Архыза. Маршрут проходит через живописные лесные тропы и небольшие речные переходы, постепенно приводя вас к мощным потокам водопада, который особенно завораживает своей красотой. Вся техника – новая и современная, премиум-класса, что обеспечивает комфортное передвижение даже по пересеченной местности. Мы предоставляем полный комплект защитной экипировки: шлем, комбинезон и очки. Благодаря этому вы сможете наслаждаться природой, оставаясь чистыми и защищенными. Тур подходит как для новичков, так и для тех, кто уже имеет опыт управления квадроциклом. Это отличная возможность совместить активный отдых с возможностью увидеть одну из главных природных достопримечательностей региона за короткое время. Важная информация:
- Продолжительность — 3-3,5 часа • Стоимость указана за один квадроцикл. На один квадроцикл могут сесть 2 человека.
- Распитие спиртных напитков категорически запрещено!
Каждый день в 11:00 и в 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Этот маршрут включает посещение загадочных Белых водопадов и подъем на одну из самых высоких смотровых площадок региона
- Откуда открывается панорамный вид на горы и долины
Что включено
- Сопровождение гида
- Инструктаж
- Экипировка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н, с. Архыз, ул. Ленина, 16Б
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 11:00 и в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
